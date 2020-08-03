На предстоящих осенью местных выборах жителям даже подконтрольной Киеву части Донбасса все равно не дадут права выбирать областные советы. На областном уровне власть останется у назначенной Киевом военно-гражданской администрации. Тем не менее, городские, районные советы и депутатов ОТО (объединенных территориальных общин) они смогут выбрать

Особой внимание на Донбассе будет приковано к выборам в городе Краматорск, так как здесь на данный момент располагается донецкая военно-гражданская администрация, то есть де-факто город стал центром украинской Донецкой области. До 5 июля 2014 года город был под контролем ополченцев ДНР, многие из которых были выходцами именно из этого города, а, отступив, не отказались от того, чтобы когда-нибудь вернуться домой с победой. Кроме того, город с советских времен считается столицей украинского машиностроения. В относительно небольшом населенном пункте сосредоточены два крупных машиностроительных завода (Новокраматорский и Старокраматорский), завод тяжелого станкостроения, «Энергомашдеталь», металлургический завод. До 2014 года больше половины продукции заводов города экспортировалась в страны СНГ, преимущественно РФ. После Евромайдана промышленные предприятия города приходят в упадок, а СБУ регулярно заявляет о пресечении попыток продажи машиностроительной продукции в РФ. Николаев перед выборами: «партия мэров» против «Оппозиционной платформы» © Public domain

В одном из корпусов Краматорского завода тяжелого станкостроения сейчас находится Донецкая военно-гражданская администрация. Именно сюда регулярно приезжают иностранные послы, чтобы поддержать Украину в «ее борьбе с российской агрессией» и в бинокль попытаться рассмотреть отсюда «российские оккупационные войска».

Градообразующим предприятием является гигант советской промышленности — Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ). Он производит оборудование для доменного производства, прокатные станы, горно-рудные машины, железнодорожные краны, штамповочные прессы, энергетическое оборудование для ГЭС, шагающие экскаваторы, буровые установки и много чего другого. Под специальный заказ рабочие предприятия делали проходческие машины для Московского метрополитена, элементы российских подводных лодок и атомных ледоколов, оборудование для космодромов и артиллерийские установки. На предприятии сейчас работают 11 000 человек, что почти втрое меньше, чем в 1990-м году.

Руководство этого предприятия в основном и определяет, кому возглавлять город. Долгое время мажоритарным собственником завода был Георгий Скударь, бывший нардеп «Партии регионов», который владел контрольным пакетом акций в 76,97% акций НКМЗ. После начала активной фазы вооруженного противостояния в Донбассе у завода появились два крупных акционера; каждый из них получил около 33,5% акций. К сожалению, ни в официальных источниках, ни в СМИ имена этих людей до сих пор не упоминаются, но структурных изменений в менеджменте предприятия при этом не произошло. Сам Георгий Скударь, по сообщениям местных СМИ, в свои 77 лет по-прежнему лично участвует в руководстве предприятия. Его состояние, по оценкам Dragon Capital, оценивается в $160 миллионов, хотя и сокращается последние годы. В 2018 году вице-президентом НКМЗ стал его внук Дмитрий Скударь. Кременчуг перед выборами: Коломойский намерен упрочить свой контроль над центром нефтеперерабатывающей отрасли © boris-mavlyutov.livejournal.com

Издание «Новое время» в начале текущего года утверждало, что предприятие по-прежнему ориентируется на бывшие соцстраны. «В работе НКМЗ остается все то же ограничение, что и 10-15 лет назад. Его основные клиенты — это предприятия постсоциалистического лагеря, которые проводят обновление и модернизацию основного технологического оборудования и имеют давние дружеские связи с краматорскими машиностроителями», — пишет «Новое время».

В 2014 году «Российская газета» противопоставляла Рината Ахметова Георгию Скударю, ставя последнего в пример. «Президент крупнейшего машиностроительного завода в Краматорске Георгий Скударь в трудный для юго-востока Украины период приехал в город, чтобы поддержать рабочих и горожан. Но как подтвердили "РГ" в пресс-службе Новокраматорского машиностроительного завода, президент НКМЗ в городе и лично решает все вопросы, связанные с руководством предприятием. "Да, сейчас трудно. Но мы работаем", — сообщили в пресс-службе завода. Правда, какой ценой это дается. В адрес завода то и дело раздаются требования выводить сотрудников на акции против Донецкой республики, а в случае ослушания предприятие грозят разрушить при обстреле города. Тем не менее, пять дней в неделю 12 тысяч человек посменно приходят на работу, чтобы вовремя выполнить заказы и отправить товар клиентам в Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. "Мы хотим покой, мир и чтобы нам не мешали работать, — заявил недавно в интервью Георгий Скударь. — Никаких льгот и преференций я уже давно не прошу. Нужно понимать, чего хотят люди. В первую очередь — безопасность. Киев сегодня несет безопасность киевлянам? Нет, не несет. Можете представить, как люди боятся, что "Правый сектор" придет сюда», — писала «Российская газета» в 2014 году.

В 2014 году украинские националисты обвиняли рабочих и руководство НКМЗ в ремонте машин «для сепаратистов», а также в том, что весной-летом 2014 заводская многотиражка выходила под шапкой «Донбасс — индустриальное сердце России». Тогда же на руководство НКМЗ было заведено уголовное дело якобы за производство партии несущих рам ракетного комплекса С-300, которая предназначалась для оборонной промышленности России. Экс-премьер-министр Арсений Яценюк в июле 2014 года обвинял Георгия Скударя в «пособничестве террористам» за то, что тот не оказывал «должного содействия власти». С тех пор руководство предприятия политически маневрирует, продвигая в горсовет и на пост мэра своих людей.

При поддержке НКМЗ мэром города в 2015 году стал банкир и миллионер Андрей Панков, хваставшийся затем личной дружбой с Владимиром Зеленским. 29 июля 2020 большинство депутатов горсовета выразили ему недоверие (против голосовали только депутаты от «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко), но в отставку отправить не смогли. Андрея Панкова обвинили в коррупционной схеме на 44 млн гривен. В такой ситуации шансов на переизбрание у него практически нет, тем более что, по сообщениям местных СМИ, руководство НКМЗ тоже отказало ему в доверии, сделав другие ставки.

По данным социологического опроса издания «Краматорск-пост» от 1 августа, лидирует в гонке за пост мэра Денис Ошурко (24%), в 2015 году избранный в горсовет по списку «Оппозиционного блока», а на данный момент — секретарь горсовета. «Файне місто» Тернополь перед выборами. Комик от «Слуги народа» не имеет шансов против мэра-«свободовца» © скриншот "Суспільне. Тернопіль"

На втором месте идет Максим Ефимов (17,8%), бывший лидер местных «регионалов» («Партии регионов»), директор завода «Энергомашспецдеталь». В 2014 году был избран депутатом и в парламенте вошел в «Блок Петра Порошенко», а в 2019 — переизбран по одномандатному округу и является внефракционным депутатом. В 2018 году он был включен в санкционный список РФ. В Краматорске находится также электоральный центр еще одного осколка Партии регионов под названием «Наш край», одним из лидеров которой на Донбассе является депутат Сергей Шахов. В горсовете Краматорска команда Ефимова представлена преимущественно фракцией партии «Наш край» и депутатами от Партии пенсионеров.

Местное издание «Новости Краматорска» считает, что руководство НКМЗ вместо дискредитировавшего себя Андрея Панкова, вероятно, поставит либо на Ефимова, либо на Ошурко, лидеров последних опросов. К такому выводу авторы издания приходят, анализируя риторику местных СМИ, подконтрольных НКМЗ.

На парламентских выборах 2019 года жители Краматорска проголосовали преимущественно не за "Слуг народа", а за "Оппозиционную платформу — за жизнь", но ярких и сильных кандидатов у этой политической силы в городе практически нет. Их место занимают самовыдвиженцы, которых затем обычно перекупают другие партии или влиятельные бизнесмены. Фактически, любой мэр Краматорска окажется под влиянием этого градообразующего предприятия, экономические интересы которого лежат в странах СНГ. В то же время интересы центральных властей Украины продиктованы в основном экономическими интересами западных партнеров, которым на Украине не нужны высокотехнологические предприятия, производящие сложное оборудование. В одном из интервью Георгий Скударь называл своими прямыми конкурентами западные корпорации Siemens, Danieli, VAI, Voestalpine и SMS-Demag. В этом противоречии экономических интересов и кроется ключ к пониманию противоречий между Киевом и Краматорском, а также прочими промышленными городами.