В августе украинцы в очередной раз отметят День независимости, который пройдет на фоне очередного повышения цен по требованию МВФ. Уже само по себе совмещение этих двух событий во времени несколько нивелирует значимость первого, а именно ставит под сомнение реальную независимость страны

Украина в меморандуме МВФ по новой программе stand by взяла обязательства к концу августа пересмотреть и утвердить все тарифы на отопление, привязав их к стоимости газа и сопутствующих затрат, в том числе капитальных вложений. Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов

«Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, формирующиеся как НКРЭКУ, так и местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены таким образом, чтобы полностью соответствовать уровню цены на газ и негазовым затратам, включая капитальные вложения», — говорится в документе, который обнародовал МВФ.

С 1 августа 2020 ни "Нафтогаз", ни Кабинет министров цены на газ для населения непосредственно устанавливать не будут. Цены буду свободными, но принцип импортного паритета — так называемая формула "хаб+" — продолжит существовать, то есть «Амстердам+» или «Дюссельдорф+». По этой схеме газ якобы закупается в Амстердаме или Дюссельдорфе, а потом к этой цене добавляются транспортные расходы до Украины, хотя сам газ, как и прежде, поступает из РФ. При Порошенко действовала аналогичная схема, только под названием «Роттердам+».

Накануне правительство Украины отменило постановление от июня прошлого года, принятое перед парламентскими выборами, о фиксации предельных цен на отопление. Иными словами, отныне «потолка» для роста цен нет. В начале текущего года предыдущее правительство Алексея Гончарука отчиталось в снижении цен на отопление, которое в реальности обернулось повышением, а вот теперь будет еще большее повышение.

Однако украинцы зависимы не только от МВФ и западных стран, но и собственных олигархов. К очередному Дню независимости их «обрадуют» не только ростом цен на отопление, но и на электричество. С 1 августа на 55% возрастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК «Укрэнерго» (с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч без НДС).

Вводится это повышение для погашения задолженности «Укрэнерго» перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников в рамках «зеленого меморандума». Иными словами, за льготы для «зеленых инвесторов» заплатят рядовые потребители. Благодаря законопроекту №3658 на Украине были установлены очень высокие тарифы на «зеленую энергетику», в которую вложились в первую очередь олигархи Ринат Ахметов и Валерий Хорошковский. В результате перед ними образовался долг в 17 миллиардов гривен, который и будут погашать за счет повышения с августа цен для потребителей. Противником повышения цен был олигарх Игорь Коломойский, чьи предприятия терпят убытки от такого повышения. Не катаньем, так битьем. «Слуги народа» придумали, как выбивать из народа долги за ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Такое повышение добьет остатки украинской промышленности, сделав практически любое производство невыгодным. Недавно даже крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» пожаловалось, что металлургические заводы этой корпорации в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем на Украине.

Аналогичные жалобы высказывают и киевские производители стройматериалов на строительном портале Украины. «Нас уже предупредили, что и дальше электроэнергия будет дорожать. Мы тоже будем вынуждены поднимать ценник на свои товары — другого выхода просто нет. Я все понимаю — долги "Укрэнерго", изношенные сети. Но почему-то наши коллеги в Восточной Европе уже сейчас имеют возможность покупать электроэнергию дешевле, чем мы. А если в Украине будут и дальше расти тарифы, то мы уже начнем терять свои конкурентные преимущества», — говорят производственники, которые и без того терпят убытки в этом году из-за карантинных мер.

Карантин на Украине должен был закончиться 31 июля, но на днях его продлили на весь август. С августа, как заявил на днях министр здравоохранения Максим Степанов, Украину разделят на 4 эпидемиологических зоны по цветам в зависимости от распространения коронавирусной инфекции. Самые слабые меры должны будут соблюдаться в зонах, объявленных «зелеными». Там достаточно будет лишь соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Самый жесткий карантин предполагается в «красной зоне». Там будут ограничивать движение транспорта и работу предприятий. Из красной в зеленую или наоборот регионы будут переходить постепенно. Если индикаторы заболеваемости ухудшаются или улучшаются пять дней подряд, то регион переходит в промежуточную желтую и оранжевую зону. К смягчению карантина, по заявлению Минздрава, не готовы пока Волынская, Ивано-Франковская, Житомирская, Тернопольская и Черновицкая области.

Аналогичным образом, по цветовой градации распределят и страны мира. Самые опасные страны — в «красной» зоне, самые безопасные — в «зеленой». Введение такой цветовой градации Минздрав объясняет «европейской практикой». «Зелёный меморандум», МВФ дал кредит, Кабмин обещает снизить тарифы. Главное в экономике Украины 5-11 июня © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Примечательно, что, даже публикуя список стран по цветовым зонам, чиновники министерства ухитрились вляпаться в скандал, допустив вопиющие ошибки. Вы когда-нибудь слышали о стране со столь странным названием «Идти»? А вот в украинском Минздраве «открыли» и такое государство. Дело в том, что есть небольшое африканское государство Того. Его и обозвали государством «Идти». Такой географический кретинизм вызван бездумным машинным переводом английских текстов, так как «Гугл-транслейт» путает английский глагол «идти» (to go) с названием этого государства, а в украинском Минздраве, очевидно, инструкции просто переводят и издают, не читая.

Нидерландские Антильские острова названы «Карибы Нидерланды». Британские Нормандские острова (англ. Channel Islands) названы «Канал-острова». Название африканского государства Кот-д'Ивуар почему-то перевели, назвав «Берегом Слоновой Кости» (по версии до 1986 г). Острова Тёркс и Кайкос названы «Турки и Кайкос». Остров Сен-Мартен — Святым Мартином.

Все эти географические казусы в очередной раз подчеркнули несамостоятельность украинских чиновников. Распределяя страны по спискам, они ориентируются не на собственные данные, не на собственную оценку опасности и эпидемиологической ситуации, а просто прогоняют английские инструкции через машинный перевод. Проще говоря, роль чиновников «независимого» государства сведена к уровню бесплатной компьютерной программы, бездумно переводящей иностранные тексты для «туземцев». Однако содержание такого «переводчика» обходится налогоплательщикам недешево.

Впрочем, касается это не только чиновников украинского Минздрава, но и президента с правительством, послушно исполняющих все указания МВФ, США и ЕС в режиме «Гугл-транслейта» с английского. В такой ситуации даже прямое внешнее управление без таких посредников обошлось бы украинцам как минимум дешевле. Европа выходит из пандемии: Польша рассчитывает легко пройти рецессию, в Германии продлили «масочный режим», а в Париже закрывается магазин Tati © AFP, BARTOSZ SIEDLIK

Осознают отсутствие реальной независимости и сами украинцы, по крайней мере, большинство. По данным июльского опроса «Социального мониторинга», две трети граждан (66%) не считают свою страну независимой, в независимость Украины верят только 22,5%. И это накануне 29-й годовщины провозглашения этой самой независимости. 45,2% считают, что Украина зависит от МВФ, 40% — от США и почти столько же (39,4%) — от ЕС. Однако на Западной Украине оценка независимости существенно отличается от остальной Украины — там 53% считают, что Украина до сих пор находится в зависимости от РФ. Президента Украины 42,5% считают полностью зависимым от других стран, а 40,7% — частично зависимым. Верят в независимость принятия решений Владимиром Зеленским только 10%.

Для борьбы с подобными настроениями в августе украинские власти усилят патриотическую пропаганду, как это было шесть лет назад. Суть намеченных на август кампаний аналогичная: массовая покраска стен и перил в цвета национального флага, строительство самого высокого флагштока возле памятника «Родина-мать» в Киеве, массовое исполнение гимна. Киевский горсовет по инициативе депутатов от ультраправой «Свободы» 30 июля даже обязал городские школы ежедневно включать гимн, чтобы дети не смели сомневаться в независимости.