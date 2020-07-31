В американской прессе и правительственных зданиях США всё чаще начали вспоминать «досье Стила» - документ, послуживший основанием для обвинения Дональда Трампа после победы на президентских выборах 2016 года в сговоре с Россией. Республиканцы намерены доказать, что это была политическая заказуха демократов, а все представленные данные - выдумка

Кто такой Стил и почему в его честь назвали досье на Трампа

По имеющейся информации, сбором компромата на миллиардера, пожелавшего баллотироваться на высший государственный пост, изначально занялись его недоброжелатели из Республиканской партии (это сейчас уровень поддержки Трампа среди республиканцев держится на отметке около 90%, а тогда многие были против, чтобы он представлял партию на выборах). Тогда, в 2015 году, недоброжелатели Трампа заказали собрать его вашингтонской частной аналитической фирме Fusion GPS, позднее к этой работе подключился бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил и его лондонская фирма Orbis Business Intelligence.

Однако когда стало ясно, что Трамп победил на внутрипартийных праймериз и будет кандидатом в президенты от республиканцев, заказчики отказались от проекта, впрочем, имевшиеся на тот момент наработки не канули в Лету — инициативу перехватили демократы. Согласно подписанному соглашению Orbis стала субподрядчиком и работала на Fusion GPS, которая действовала в рамках договора с юридической фирмой Perkins Coie, представлявшей предвыборный штаб бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии. Таким образом, сбор компромата на своего политического оппонента оплачивал не кто иной, как кандидат в президенты от демократов. Широкая общественность ознакомилась с «досье Стила» уже после оглашения результатов выборов в январе 2017 года в издании BuzzFeed. Трамп на тот момент ещё не вступил в должность, а спецслужбами ещё управляли люди действующего президента-демократа Барака Обамы, они-то и запустили расследование приписываемых избранному главе государства связей с Россией. «У нас бы «руку Кремля» нашли за пару часов»: Якубин о докладе Мюллера © Facebook, Алексей Якубин

Подробнее стоит остановиться на личности самого Кристофера Стила. В 1986 году он окончил Кембриджский университет с дипломом по общественным и политическим наукам. Подыскивая работу, связанную с журналистикой или юриспруденцией, Стил позвонил по объявлению в газете, в котором приглашали людей, желающих работать за границей. Как оказалось, это объявление разместила МИ6. В итоге его включили в программу по изучению русского языка, и в 1990-1993 годах он работал под прикрытием на британскую разведку в посольстве Соединённого королевства в Москве. Затем Стила перевели в Париж, но после публикации в открытом доступе списка британских шпионов под прикрытием был вынужден вернуться в Лондон, где в 2006 году начал руководить «российским отделом» МИ6. Ему поручили расследовать отравление полонием бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко, получившего в Великобритании политическое убежище. Спустя два года Стил объявил о намерении уйти в отставку и открыть вместе с Кристофером Берроузом коммерческую фирму по сбору разведывательных данных. На Западе многие называют Стила большим специалистом по России, однако в России он не был с 2009 года, хотя въезд в страну ему никто не запрещал. Соответственно, информацию он получает через посредников, а не напрямую с места событий.

Компромат на Трампа

В чём же обвиняют Трампа авторы досье?

1. Россия много лет снабжали миллиардера секретной информацией, которую он использовал, чтобы скомпрометировать своих политических оппонентов. Информационная поддержка Трампа со стороны российских силовых структур якобы началась за 6 лет до его избрания президентом. Нынешний хозяин Белого дома наладил с российскими спецслужбами практически бартерную систему: в обмен на компромат о своих политических противниках он сливал информацию о деятельности российских олигархов в США.

Выдвижение Трампа кандидатом в президенты многие в Америке не могли представить ещё в ходе партийных праймериз, не говоря о 2010 году, когда якобы спецслужбы РФ сделали на него ставку.

2. У российских спецслужб есть компромат на Трампа, а именно видеозапись того, как он снял в московском отеле The Ritz-Carlton номер, в котором останавливались Барак Обама с супругой, и нанял проституток, чтобы они устроили «золотой дождь» на их кровати. «Они шпионили за моей кампанией»: Трамп обвинил Обаму в госизмене © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Трамп, конечно, личность неординарная, но зачем такому состоявшемуся человеку заниматься такими низкосортными выходками? Если бы он захотел отомстить своему оппоненту, то явно выбрал бы способ получше.

3. Российские власти и Трамп вступили в сговор, чтобы организовать его победу на президентских выборах, и координировали свои действия во время избирательной кампании.

Исходя из механизма избирательной системы США, повлиять извне на исход выборов достаточно проблематично, ведь большинство голосов избирателей ещё не гарантирует избрания президентом. Собственно, так и получилось в 2016 году, когда за Хиллари Клинтон проголосовало больше избирателей, чем за Трампа. Так что даже массовый вброс бюллетеней вряд ли помог бы.

4. Трамп и российское руководство заключили сделку: Россия сливала компромат на Хиллари Клинтон для публикации в WikiLeaks, а Трамп пообещал уступки по вопросам внешней политики.

Мало того, что главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж, который и опубликовал документы, заявлял, что получил их не от российских представителей, так ещё и бывшие аналитики разведсообщества США в служебной записке указали, что произошла утечка данных.

«Не было взлома компьютерных серверов национального комитета Демократической партии ни русскими, ни кем-либо ещё», — написали представители группы «Ветераны разведки за здравомыслие».

Несмотря на то что в ходе избирательной кампании 2016 года Трамп часто говорил, что хочет поладить с Россией и лично Владимиром Путиным, говорить о каких-либо уступках с его стороны не приходится, ведь за период президентства Трамп ввёл гораздо больше антироссийских санкций, чем его предшественник Барак Обама.

5. Высокопоставленные сотрудники штаба Дональда Трампа лично вели переговоры с представителями российской политической элиты и «российскими агентами» по вопросам получения компромата на оппонентов и финансовой поддержки.

В досье говорится, что адвокат Трампа Майкл Коэн летал в Прагу на встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым. Однако Коэн предоставил доказательства, что во время предполагаемой встречи находился в США, а также сказал, что никогда не бывал в чешской столице.

Всё тайное становится явным

Понятно, что время вспять не повернуть, и история о «российском вмешательстве» уже плотно засела в головах американской общественности, сломала карьеру многим соратникам Трампа, а отношения между РФ и США загнала в глубочайший кризис, но доказать, что все вышеперечисленное является неправдой для республиканцев стало делом чести.

В июне 2020 года в юридическом комитете Сената стартовали слушания на тему, как ФБР проводило расследование связей Трампа с Россией, начатое в 2016 году, следовало ли назначать спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения масштабного расследования, о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, о получении ФБР разрешения на слежку за бывшим советником предвыборного штаба республиканца Картером Пейджем. По завершении этих слушаний планируется опубликовать к октябрю итоговый доклад.

17 июля комитет обнародовал два ранее засекреченных документа.

Первый документ — краткое изложение беседы, состоявшейся в январе 2017 года между сотрудниками ФБР и основным осведомителем, на данных которого строилось досье Стила. Этот человек назвал информацию, содержащуюся в досье, неподтверждённой и ненадёжной, а также сказал, что был не согласен и удивлён тем, как предоставленные им сведения впоследствии интерпретировали в «компромате» на Трампа. По его словам, Стил утверждал, что у него был прямой доступ к информации, в тех случаях, когда доступ был непрямым. По словам председателя юридического комитета Сената республиканца Линдси Грэма, этот документ ясно даёт понять, что доверие к досье Стила было полностью утрачено после этой беседы, после получения этой информации ФБР должно было остановить и пересмотреть дело против Пейджа, в отношении которого было выдано разрешение на слежку на основании досье Стила, однако ФБР и Министерство юстиции США продолжили добиваться разрешения на слежку, фактически отступив от принципов правосудия.

Второй документ — комментарии бывшего сотрудника ФБР Питера Стржока к статье газеты The New York Times о приписываемых связях штаба Трампа с Россией, в котором тот пишет, что ФБР «не известно ни о каких советниках Трампа, которые вступали бы в контакты с представителями спецслужб России». Кроме того, по его словам, досье Стила основывается на источниках, которые нельзя считать полностью достоверными. Иными словами, сотрудники ведомства были осведомлены о ненадёжности сведений, содержащихся в «компромате».

«Комментарии Питера Стржока к статье The New York Times от 14 февраля являются разгромными, поскольку это признание того, что не было достоверных свидетельств, чтобы кто-либо из кампании Трампа работал бы в какой бы то ни было форме на российские спецслужбы. Заявления Стржока ставят под вопрос всю базу, на которой было основано расследование в отношении кампании Трампа», — подчеркнул Грэм.

В том, что основой компромата на Трампа стали непроверенные факты от «случайных» пользователей интернета, как сообщил в 2019 году телеканал Fox News, признался сам Стил, когда давал показания в рамках иска российского бизнесмена Алексея Губарева, заявлявшего, что «досье» опорочило его компании XBT Holdings и Webzilla, упомянутые в тексте. На вопрос, каким образом он проверял утверждения об этих компаниях и нашёл ли что-то «значимое в отношении Webzilla», Стил ответил: «Да, мы нашли. Это была статья, которую я получил, она была опубликована 28 июля 2009 года на каком-то сайте под названием CNN iReport». Как пояснил Fox News, этот портал создан простыми людьми, и там указано, что «истории, представленные пользователями, не редактируются, не проверяются на достоверность и не фильтруются перед публикацией». В ответ на вопрос, понимает ли Стил, как «на самом деле работает веб-сайт CNN iReport, он заявил, что «ничего об этом не знает», и отметил, что «не понимал, что сайт не имеет отношения к репортерам CNN». Стил также добавил, что, по его мнению, информация, размещённая на сайте CNN, должна была иметь «какой-то статус CNN».

И, наконец, на днях рухнула легенда о том, что информаторами Стила выступали высокопоставленные кремлёвские чиновники и сотрудники МИД РФ. Как сообщила газета The Washington Times, главным поставщиком данных для «досье» был украинский политолог Игорь Данченко, который живёт в Вашингтоне и работает в Брукингском институте. Все по Пелевину: украинский источник «русского дела» Трампа © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«ФБР пыталось заставить нас поверить в то, что речь шла о некоем российском источнике, который может быть убит, если что-то произойдёт. Нет. Получается, что эта неведома зверушка обитает за углом, недалеко отсюда (от Капитолия — ред.). Она живёт прямо здесь. Никакая опасность ей не угрожает. Всё это выдумки. И ФБР знало об этом», — сказал по этому поводу председатель комитета Палаты представителей по разведке Девин Нунес в эфире телеканала Fox News.

Впрочем, американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру выразил сомнение, что Игорь Данченко был главным элементом в этой цепочке, поскольку в США работает немало выходцев из постсоветских республик, и от них не требуют серьёзных познаний о России, достаточно говорить штампами, то есть ширпотреб о «российском вмешательстве» может писать кто угодно. Но серьёзная разведывательная и частная аналитика в Штатах есть, с этим никто не спорит.

Даже если абстрагироваться от вопроса, из каких источников поступали сведения для «досье», а сфокусироваться на его содержательной части, то доверия она не вызывает в том числе у специалистов, которые занимались изучением российской тематики на высоком уровне. 18 марта 2019 года американский портал Daily Wire опубликовал видеозапись конференции по безопасности в Вашингтоне, где вопросы о собранном компромате и личности самого Стила задали Джону Скарлетту, который руководил МИ6 в то время, когда Стил курировал в ведомстве российское направление, а также в начале 1990-х годов трудился в Москве и в совершенстве владеет русским языком. Бывший шеф британской разведки заявил, что не верит в содержание документа и не видит шансов на подтверждение обвинений, изложенных в досье.

«Я ознакомился с ним и подумал, что это коммерческое разведывательное исследование. Я не знаю его источников. Они могут быть правы и могут быть не правы. Эти источники, скорее всего, будут переоценены, и их уже переоценивали», — добавил Скарлетт.

На вопрос о том, почему Стил использовал в своём исследовании неподтверждённую информацию, он прямо сказал: «Это были коммерческие разведывательные отчёты, и это было очень заметно».

Попросту говоря, Скарлетт признал, что «досье Стила» — это не что иное, как политическая заказуха, которая никогда не получит подтверждения.

Тема «российского вмешательства» с высокой вероятностью вновь станет фактором президентской гонки в США, а публикация доклада по итогам слушаний в юридическом комитете Сената может превратиться в тот самый «октябрьский сюрприз», который в последний момент определит позицию тех избирателей, которые ещё не решили, за кого голосовать.

В 2016 году таковым было решение ФБР возобновить расследование дела об использовании Хиллари Клинтон, баллотировавшейся на президентский пост от демократов, личного почтового сервера, что не лучшим образом отразилось на её избирательной кампании.