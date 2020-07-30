В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий объяснил, почему в США крайне мало достоверной и качественной информации о России

Похоже, в Америке появляется новая политическая примета: близятся президентские выборы — жди историю о «российском вмешательстве». В 2016 году Москву обвиняли во взломе серверов Демократической партии и продвижении кандидатуры миллиардера Дональда Трампа, а теперь это дело приняло обратный поворот. Накануне газета The Washington Times назвала имя главного информатора «досье Стила», с которого в преддверии прошлых президентских выборов начали говорить о сговоре Трампа с Кремлём. Как пишет The Washington Times, «русское досье» по заказу Демократической партии подготовил бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, а якобы секретные материалы о «вмешательстве» ему предоставлял украинский политолог Игорь Данченко, который живёт в Вашингтоне и работает в Брукингском институте, а вовсе не высокопоставленные кремлёвские чиновники, как рассказывал Стил. Более того, выяснилось, что этот информатор на допросе в ФБР сам назвал упомянутые в досье свидетельства чепухой, причём сразу предупредил автора досье, что пересказывает байки собутыльников, не более того.

«Источник в России, который оказался не источником в России, а источником в США, сказал Кристоферу Стилу: «Вот что у меня есть, это разговоры в барах, это слухи, это инсинуации, всё это на самом деле недостоверно», — и что сделал с этим Кристофер Стил? Он сделал из этого приключенческий роман, продал его ФБР, а они использовали его, чтобы получить ордер против Картера Пейджа (советник Трампа, несколько раз бывавший в Москве, и под этим предлогом его сделали фигурантом конспирологической теории о «русском следе» — ред.)», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Разобраться в этой истории изданию Украина.ру помог американист Дмитрий Дробницкий.

- Дмитрий, почему в историях о «российском вмешательстве» в американские выборы часто фигурирует украинский след?

— В случае с Данченко я бы не стал говорить, что это непременно украинский след. О человеке известно, что он родился на территории УССР, вроде на территории России получал образование, а потом и вовсе жил в Соединённых Штатах. Не очень всё это дело понятно.

Здесь нужно сказать об одном — довольно большое количество очень либерально и антироссийски настроенных славян, которые тем или иным образом попадают в орбиту различного рода и спецслужб, и аналитиков, и прочих различных прохиндеев в Вашингтоне, оказываются людьми не столько из бывшей РСФСР, сколько из других бывших союзных республик, в том числе с Украины. Там, когда Советский союз разваливался, были посильнее, наверно, центробежные тенденции, и в этом смысле понятно, что большое количество людей оказалось в орбите ребят из Вашингтона. Позже, когда Украина стала незалежной, тоже понятно, страна небольшая, у неё очевидно было 2 пути: искать защиту у большого дяди на Западе или признавать, что нужно реинтегрироваться в большое пространство, центр которого Россия, и многие выбирали Запад, мол, там будем искать правду. От Манафорта до Байдена. Трамп косвенно признал вмешательство Украины в выборы в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

А Украина — это вообще такой проект. Американцы предприняли первую попытку ещё в начале 2000-х, все мы помним Оранжевую революцию, а позже «революция достоинства», вообще госпереворот руками американцев был сделан, и государство виделось как государство, находящееся в прямом управлении у конкретных лиц из администрации Обамы, поэтому тут удивляться нечему.

На примере Данченко это, скорее, говорит о том, что у Стила никогда не было серьёзных знаний о России с тех пор, как он из России уехал в 1993 году. Он действительно был разведчиком, доподлинно известно, что курировал Сергея Скрипаля, и доработался до начальника «русского» отдела, потом начал работать на гражданке. На такого типа «русских досье», слепленных на коленке вещей, он заработал много денег, во всяком случае ему хватало, а качество этого материала, конечно, никакое, одна бабушка сказала, у меня есть товарищ, которого я спросил, а он спросил у пары друзей в Москве, а те якобы за пьянкой что-то слушали, причём, скорее всего, даже пьянки никакой не было.

Я считаю, что фигура этого, как они его назвали, primary sub-source (первичный субисточник), неокончательная, надо копать дальше, там корни очень многих историй зарыты, и Данченко всего лишь один из поставщиков как бы информации, а говоря точнее, сочинителей этого самого «русского досье», которое все знали, что оно ложное и бредовое, но всё равно использовали, чтобы получить ордера на прослушку, оправдывать продолжение следствия по «русскому делу», говорили, что «русские вмешались» на основании вот таких непроверенных вещей. Зачастую просто нужно взять свидетельство какого-то бывшего соотечественника, в данном случае им оказался Данченко, и насколько здесь важна связь с Украиной, мне кажется, не важно абсолютно. Это просто бывший наш советский человек, который работает там.

Кстати, это довольно распространённое явление — работа выходцев из бывших советских республик в Штатах. «Да я русский язык знаю, а я в Советском союзе жил, а я преданный антипутинист, ну и всё давайте мне зарплату». И никаких компетенций от человека очень часто не требуют, потому что по логике того досье, которое было составлено, видно, что про Россию на сегодняшний день достаточно просто говорить штампы. Понятно, что там есть отдельная разведывательная аналитика, есть частная аналитика, с этим в Соединённых Штатах серьёзно, но для широкого использования и для политической борьбы очень часто используются такие штампованные вещи, и факт рождения в СССР рассматривается как некий штамп — «да, он знает, он же там жил».

- Джон Керри, когда ещё был госсекретарём США, говорил, что не хватает русистов. Есть ли у демократов и республиканцев свои пулы выходцев из бывших советских республик или они распределены по всем мозговым центрам?

— Конечно, они распределены по центрам, кушать же им тоже нужно. Уровень русистики, что называлось раньше советологией, понизился, но не за счёт качества, а за счёт количества серьёзно изучающих Россию, её внутреннюю кухню и окружение. Таких серьёзных фигур стало меньше, поэтому на общем фоне людей, готовых рассуждать о России, не очень высокое качество этой самой русистики. Керри посоветовал американским студентам учить русский язык © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Джон Керри в принципе был прав, потому что черпать кадры становится ещё сложнее, но уж точно не госсекретарю Соединённых Штатов и тем более не госсекретарю-демократу жаловаться на это дело, они в общем-то сами навязывали такого рода тему. США сами читали лекции всем, в том числе России, зачем знать, что происходит там внутри, это всё ерунда, поэтому а зачем изучать?

На самом деле время от времени во многих странах, включая Россию, специалисты, которые занимаются группой стран или одной крупной страной, сталкиваются с проблемой, что читающая публика, начальство и кто угодно не понимают, зачем они нужны. Такое представление время от времени берёт верх, и это объективно, не нужно обижаться по этому поводу, просто когда есть представление, что со страной всё ясно, тогда нам не нужны такие услуги. Например, не было же отдельных украинистов, ей занимались те же самые русисты. Переворот в 2014 году удалось сделать? Удалось. А в чём тогда проблема?

Сейчас, конечно, ситуация в Соединённых Штатах немного другая, понятно, что им нужны будут более глубокие знания о России и Китае, какое-то время рынок этих «мозговых услуг» по позициям России был низким, поэтому там и нет серьёзных специалистов по России. Востребован ширпотреб из серии «Россия везде вмешивается, у России всё плохо, но хакеры сильные, за счёт этого они и держатся на плаву», такую ерунду может придумать кто угодно. Специалистов, которые в глубине, немного, и возникает парадокс бутылочного горлышка на рынке труда: с одной стороны, специалистов-то немного, поэтому если вы захотите их найти, то завтра вряд ли найдёте, потому что они все разобраны на хороших зарплатах в разведке и серьёзных мозговых центрах, а с другой стороны, если вы потеряли работу или хотите её сменить, то тоже вряд ли найдёте себе работодателя, потому что рынок очень узкий и маленький. По сути ситуация кризисная, поскольку ни работник не может найти себе приложения, что приводит его к переориентации на какие-то другие виды деятельности, ни работодатель не может найти себе специалиста, полагаясь на всякую ерунду вроде этого «русского досье».

Мне кажется сомнительным, что Данченко в этой истории — ключевой элемент. Но очень показательна его история: приводы за пьянство и наркоту, лечился у психиатра по назначению суда, зато знаком с Фионой Хилл, тоже, кстати, «великий» специалист по России (бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома, ранее работавшая научным сотрудником Брукингского института, которая давала показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. — Ред.). Вот узок и странен круг этих специалистов.

- Будет ли это разоблачение источников досье Стила иметь какое-то продолжение в расследовании прокурора Джона Дурама об источниках «русского дела»?

— Я надеюсь, что да. Со стороны консерваторов к Дураму есть претензии, почему до сих пор нет ни одной посадки. Какому-то агенту ФБР за маленькое нарушение предъявили обвинение, несколько месяцев тюрьмы условно и увольнение за то, что он подделал документ. Очень многие сейчас говорят, что они разочарованы. Сторонники Трампа недовольны работой Дурама, что он либо боится, либо ещё что-то. Фейки и большая политика. Информационная война против России предвещает военные конфликты © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Опять же вся эта подноготная по поводу Данченко опубликована широким тиражом, все это знают, описана вся его жизнь. Даже рассекречивают документы о слушаниях в Конгрессе по «русскому делу», по импичменту и как начинают публиковать документы, сразу видно, что всё придумали от начала и до конца это «российское вмешательство», но тем не менее, это настолько удобный риторический приём, даже если доказано, что дважды два — четыре, они всё равно будут говорить, что пять, потому что «пять» красивее звучит. Так будет ещё долго. В этом смысле было бы очень хорошо, если бы пару-тройку высокопоставленных чиновников Минюста, ФБР, Госдепа — там же много кто участвовал — взяли бы и посадили конкретно. Ну хотя бы просто провели суд, это дело гремело бы, и в следующий раз кому-нибудь в голову придёт, что так делать нехорошо. Международный резонанс неинтересен, Коллин Пауэл в интервью один раз извинился за то, что тряс пробиркой с белым веществом, ему за это разве что-нибудь было, сел за это? Нет, конечно. А это дело внутреннее, это всё-таки обман американской общественности, и в этом плане до сих пор остаётся надежда, правда, всё слабее и слабее, что кого-то посадят, и будет неповадно в дальнейшем кидаться такими словами. Пока никто не сел, поэтому будут продолжать кидаться словами.

- «Русское досье» сломало политическую карьеру не одному сотруднику администрации Трампа, отношения между РФ и США находятся в глубоком кризисе. Сколько бы сейчас ни опровергали эти заявления, осадочек всё равно останется. А рядовые американцы, избиратели, которые 3 ноября придут на избирательные участки, обращают ли внимание на эти истории, или их волнует только их личное благосостояние в условиях нынешнего экономического кризиса?

Они, конечно, не будут читать длинные расследования, но восприняли, что источник Стила — наркоман, и вообще эта история ни о чём. Понимаете, в чём дело, есть избиратели, которые исключительно республиканцы или демократы и неприсоединившиеся, которые смотрят на то, что происходит в стране: экономику, коронавирус, расовые волнения, хотя никакие они не расовые. А избиратели, которых у нас называют ядерным электоратом, а в США — базовым, если они за Трампа, то «русское дело» высосано из пальца, они это знали без всяких доказательств, даже если б доказали, что лично Путин вмешался в выборы, они бы всё равно сказали, что это всё ерунда, это всё придумали люди Клинтон. А есть демократы, которые считают, что Трамп — это путинская марионетка, и вот выложишь все доказательства, что это не так, пока нет судебных процессов и нет посадок, пока просто публикуются эти материалы, они будут говорить, что «это протрамповские правые силы клевещут». Настолько высок уровень недоверия двух сегментов американского общества, что им будет всё равно, а уж документы на чьей стороне — это вообще десятое дело.

Пока это не подкреплено серьёзными юридическими последствиями, это будет всё равно избирателям, что неприсоединившимся, которые в последний момент определят, за кого голосовать, что ядерному электорату демократов и республиканцев.

- Демократы последние годы обвиняют Трампа в чём угодно, не приводя никаких доказательств. А сработало бы это в обратную сторону: сошло бы республиканцам с рук голословное обвинение Байдена?

— Надо иметь ввиду, что медиа в основном в руках демократов. Есть FoxNews, есть различного рода СМИ, которые консервативные и которые даже протрамповские, но, конечно, то, что либералы в большинстве стран мира прежде всего садятся на образование, СМИ, индустрию развлечений и пользуются этим как инструментом — это факт. Поэтому ясно, что у них это гораздо лучше получается, поэтому условно говоря раздуть историю с правой стороны гораздо сложнее, чем раздуть её слева. Стратегию защиты Трампа от импичмента демократы написали ещё 20 лет назад © AP, J. Scott Applewhite

Тем не менее, такие примеры тоже есть. Импичмент Билла Клинтона в 1998-1999 годах полностью от начала и до конца республиканцы продумали и сделали. Кстати, тоже не рассчитывали, что импичмент пройдёт, ровно та же самая история была, просто Клинтон был ближе к импичменту на несколько голосов, но всё равно это была очень похожая ситуация. Эта история так же высосана из пальца, как история о том, где родился Обама, может ли он считаться гражданином США, который имеет право баллотироваться в президенты, что он вообще криптомусульманин. Просто это был более низкий уровень.

В 2016 году началась такая охота на ведьм, настолько был понижен уровень требовательности к СМИ как поставщикам информации, настолько было повышено требование к ним быть агитаторами и пропагандистами, что мы ещё не были свидетелями раскрутки консерваторами. Мы видим левый заговор, который льют через прессу, но это уже первый оппозиционный ход, потому что в общем в 2016 году американская пресса перестала быть такой, какой мы её знали до того момента.

Может быть, со временем правые тоже на что-то похожее сподобятся, но всё же серьёзное преимущество есть у либералов всегда, потому что прессу они держат в узде. В США СМИ, кампусы, Голливуд, «Грэмми» находятся под их контролем, и все они против Трампа, а это серьёзно, при помощи них раскручивается антипрезидентская риторика.