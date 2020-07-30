Массовые акции протестов, охватившие США, часто сравнивают с цветными революциями, которые привели к смене властей в ряде стран. Социологи объяснили, можно ли считать деятельность движения Black lives matter возвращением оранжевой революции на родину

В Соединённых Штатах вот уже два месяца не стихают массовые акции протестов.

На онлайн-конференции на тему «Black lives matter как новая форма глобального общественного активизма: причины и последствия», которая состоялась в пресс-центре МИА «Россия сегодня», генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что в России в последнее время получила распространение такая версия, что Оранжевая революция возвращается домой, то есть все технологии и организационные приёмы, в своё время отработанные и с тем или иным успехом применённые в некоторых постсоветских странах, возвращаются на родину и уже там разрушают своих изобретателей.

Black lives matter = майдан?

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов обратил внимание, что протесты сейчас проходят не только в США, но и по всему миру. Однако, по его словам, по сравнению с революциями 2000-2010-х годов современный мир находится на совершенно новом этапе: если задача оранжевых революций и разнообразных майданов была в том, чтобы сменить одну власть на другую, то сейчас протесты идут не за смену власти, например, никто в США не собирается уничтожать политическую систему страны, более того, они собираются в ноябре переизбрать своего президента легитимным способом. Почему бы это не использовать. Стариков о том, почему протесты в США похожи на Майдан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я бы сказал, что протесты сейчас носят мировоззренческий характер, а не манипулятивно-политический, то есть говорить о том, что оранжевая революция вернулась на свою историческую родину, конечно, приятно некоторым мыслителям, но поводов для этого нет никаких — и цели другие, и задачи другие, и мировоззрение другое, и, безусловно, ни к какой смене политического режима в США в том плане, в котором это понимают в странах третьего мира, нынешние протесты не приведут», — заявил Кузнецов.

С этой точкой зрения не согласился заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ ВШЭ Александр Лукин. Он обращает внимание на тот факт, что структурно оранжевая революция — это попытка меньшинства свергнуть власть большинства незаконными методами с применением современных технологий, и США активно способствовали, как в случае на Украине, когда им было выгодно. Однако, как показали последние события, в самих США тоже есть такое меньшинство, которое хочет свергнуть власть незаконными методами и полностью изменить ситуацию.

«Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что к ним вернулась оранжевая революция», — утверждает эксперт.

Кроме того, он отмечает, что в Соединённых Штатах политическая система уже изменилась, — часто людей судят по совести, а не по уголовному законодательству.

В свою очередь, профессор Северо-западного университета (Northwestern University, США), руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга Каменчук-Нисбет, живущая в Америке, призывает не упускать из виду то, что большинство протестов, проходящих в США последние 2 месяца, всё-таки мирные, только немногие из них заканчиваются погромами, но именно их больше освещают в прессе, поскольку картинка ярче, это, безусловно, искажает восприятие. «Майдан был из той же оперы»: депутат от партии Зеленского прокомментировала беспорядки в США © Facebook Лиза Богуцкая

«Ценностный раскол в США есть, но пока я не вижу ближайших перспектив его преодоления. Если Байден придёт к власти, вероятность больше, поскольку он идёт на платформе интеграции разных сторон, но всё равно, я думаю, ему это не удастся, и тем более это не удастся Трампу, но он перед собой таких задач и не ставит, он работает только с крайне правыми», — считает социолог.

Расизм в Америке: миф или реальность

На волне протестной активности на улицы выходят люди с разными требованиями, понятно, что недовольство копилось много лет, но формальным поводом для начала массовых акций послужило убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, и манифестанты заявляют о себе под эгидой движения Black lives matter (жизни чёрных имеют значение).

Эксперты, участвующие в онлайн-конференции, рассказали, как на самом деле обстоят дела с расовым вопросом в американском обществе.

«Мы сейчас не в положении середины ХХ века, когда существовала сегрегация, когда темнокожие не могли учиться в одной школе с белыми, пользоваться теми же уборными и были вынуждены ехать на задней площадке автобуса. С тех пор, конечно, сделан большой прогресс, но, тем не менее, остаётся много проблем», — сказала Ольга Каменчук-Нисбет. Обратный расизм. В США наступили во всех отношениях черные времена © AP, Jacquelyn Martin, File

Она привела несколько социологических показателей, которые подтверждают неравноправие представителей разных рас: средний доход белого населения почти вдвое превосходит доход афроамериканцев; доля афроамериканцев на руководящих должностях самая низкая; афроамериканцам отказывают в кредитах в два раза чаще, чем белым; темнокожие составляют 12% населения США, но из общего количества заключённых в стране на их долю приходится 32%.

Причём наличие этой проблемы признают сами американцы: если в 1988 году одинаковое количество респондентов говорило, что отношение к чёрным равное или неравное (по 43%), то в июне 2020-го уже 2/3 придерживалось мнения, что к темнокожим отношение несправедливое. В этом плане очень показателен новый символ американской культуры, который создал в 2016 году темнокожий игрок в американский футбол Колин Кэперник, — на одном из матчей он решил во время исполнения национального гимна остаться сидеть в знак протеста против расизма. Его осудили, особенно консервативное политическое крыло, за неуважение к гимну, к павшим за страну героям, и тогда он решил, что действительно это неуважительно, поэтому решил в следующий раз встать на одно колено, впоследствии его поддержали и другие спортсмены, в том числе белые, а позже военные.

Что касается отношения американцев к Black Lives Matter, то опросы, проведённые в июне 2020 года, показали, что 38% респондентов очень поддерживают движение, 29% — частично. В целом движение поддерживают 2/3 американцев, среди белых 60%, среди темнокожих — 86%, среди латиноамериканцев — 77%, среди азиатов — 75%. В последние годы существенно выросла поддержка движения среди белых. На вопрос о том, как нужно бороться с расизмом, только 19% сказали, что помочь могут протесты и демонстрации, а большинство уверено, что нужны прямая работа с сообществами и меньшинствами, а также сокращение социального дистанцирования между расовыми группами (интегрирующие проекты, способствующие диалогу). «Где Финляндия и где расизм?». Иванников рассказал, почему европейцы выходят с протестами © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Причины такого сильного расслоения американского общества объяснил журналист-международник Михаил Таратута, долгие годы работавший в США.

«С отменой сегрегации белое большинство пришло к пониманию необходимости помочь чёрному меньшинству продвинуться по социально-экономической лестнице: квоты при приёме на работу, всевозможные пособия, продовольственные талоны, субсидированное жильё. Всё это было, и это было необходимо в первые десятилетия, без этого невозможно было бы преодолеть разрыв, который создали сначала рабовладение, а затем сегрегация. Однако всё это сохранилось на полвека и дало горькие плоды, потому что в большой мере развратило большую часть чёрного населения — 40% негритянского населения воспользовались предоставленными привилегиями и вошли в средний класс, однако 60% пребывают в состоянии малообеспеченности или бедности. Причём большая часть из этих 60% — потомственные безработные, они не видели, чтобы работали их родители, бабушки и дедушки, у них нет мотивации для работы, им достаточно минимального прожиточного минимума, который они получают, при этом они могут подрабатывать преступным путём. Что страшно, система пособий воспитала во второй категории чёрного населения психологию жертвы, состояние обиженности», — сказал он.

По словам Таратуты, пособия развратили — они дали только рыбу, но не дали удочку для афроамериканского населения. Например, субсидированное жильё — вроде бы хорошая идея: государство оплачивает бОльшую часть или вообще бесплатно даёт, но это привело к созданию гетто, потому что эти дома концентрируются в одном месте, происходит концентрация бедности, а там, где бедность, там преступность. Неравенство, безусловно, создаётся плохим образованием. Образование во многом связано с тем, что дети не могут пойти учиться в другие районы, кроме тех, где живут, а школы в бедных районах очень слабые, и никакой мотивации для обучения нет. То есть не создаются условия для роста.

Журналист также пояснил, почему так много молодых американцев продвигают идею равенства: «В основе либерализма лежит идея равенства людей перед законом, уважение гражданских прав и всё такое, но если двигаться от этих принципов влево, а именно этот процесс мы сейчас наблюдаем в Демократической партии, то приходим к социалистам типа Берни Сандерса и Элизабет Уоррен с их идеей трансформации общества путём социалистической революции. Не слишком привлекательная идея даже для самой Демократической партии, но если продолжить движение в том же направлении, а это весьма вероятная перспектива, то наткнёмся на прогрессистов типа Александрии Окасио-Кортес с их миссией отмены капитализма как системы, а также на анархистов типа антифа, для которых гармония всей жизни заключается в разрушении. Большая проблема в том, что сильное полевение профессуры в американских университетах воспитало целое поколение, а то и два, молодёжи, разделяющей идеи прогрессистов, то есть левая идея стала очень сильной, влияющей на умы американцев».

И хотя точки зрения экспертов на причины и суть происходящего несколько расходились, по поводу последствий нынешних протестов они были едины — Америка не развалится, хоть и претерпит некие преобразования, поскольку протесты всегда были частью её роста.