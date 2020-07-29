После достижения российским каналом «Царьград-ТВ» миллиона подписчиков на YouTube, он был заблокирован на этом сервисе. Это событие уже прокомментировал МИД РФ. В то же время похожие проблемы испытывают и вещающие на Украину каналы

Во вторник, 28 июля, стало известно о блокировке YouTube-канала «Царьград-ТВ».

«Сегодня ночью американский Google заблокировал на YouTube канал «Царьград-ТВ», чьим основателем и владельцем я являюсь», — сообщил владелец «Царьграда» Константин Малофеев.

Он заявил, что у YouTube-канала принадлежащего ему СМИ был миллион подписчиков и почти четыреста миллионов просмотров видео. А сам «Царьград», по словам Малофеева, критиковал «бездарную политику либералов, крепко засевших в политических верхах России», и отстоял поправки в Конституцию, охраняющие семейные ценности и традиционный уклад.

«Блокировка канала на YouTube — это ответ Запада на все, что мы делаем в нашей стране. И ведут они себя как оккупанты, будто нет для них российских властей и российского закона. Ведь что сегодня на самом деле произошло? Американская корпорация Google, которая владеет Youtube, на территории России заблокировала работу российского СМИ! Они объяснили, что так «соблюдают законодательство о санкциях» США против меня. Но с какой стати их законы должны соблюдаться в России? Youtube работает на территории нашей страны, является информационным посредником для российских граждан и должен подчиняться нашим законам», — заявил Малофеев. Террорист, друг мужа министра: Марко Супрун и «правая улица» с бомбами © Facebook, Дмитро Савченко

Блокировка ΥοuTube-канала «Царьград-ТВ» встревожила и российский МИД.

«Выбранный модераторами видеоплатформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России и за ее пределами праздник — День крещения Руси», — говорилось в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В российском МИДе вспомнили, что случай с «Царьградом» не первый в истории YouTube. Так, 20 мая были удалены аккаунты одного из ведущих крымских телеканалов «Крым 24» и информационных агентств «Anna News» и «News Front». До этого блокировали канал «Федерального агентства новостей», также указывалось в комментарии МИД РФ.

«Неслучайным в данном контексте представляется и удаление в марте сего года более 300 учетных записей российского происхождения в Facebook и Twitter. Все эти факторы не оставляют сомнений в том, что решение Google — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. Американские монополисты технологического рынка вновь идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего недобросовестную кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников», — гласил комментарий Министерства иностранных дел.

МИД РФ призвал международное сообщество и правозащитные организации отреагировать на произошедшее. StopFake, Facebook и украинские неонацисты. Как крупнейшая международная соцсеть оказалась связана с нацистами Украины © Twitter,

Впрочем, от действий Google и других западных корпораций страдают не только российские, но и украинские пользователи и производители контента.

Атака по всем фронтам

Популярный блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий в нескольких из своих последних видео извиняется перед подписчиками за замедлившееся обновление его YouTube-канала.

«Вы задаетесь вопросом: «Толя-Толя, где ты? Так редко». Вы не представляете, какое количество видео загружено на мой канал. Вы его увидите оптом потому, что YouTube проводит верификацию моих видео. У ΥouTube привлекло внимание, что у моего канала огромное количество зрителей, огромное количество просмотров. И они решили, еще раз проверить, что же там такое. Может быть там какие-то голые девушки. В общем, будет проведена верификация», — начал Шарий очередное из своих видео.

Проблемы у него появились буквально на прошлой неделе, что может свидетельствовать о скоординированной атаке на те ресурсы, которые весьма критично относятся к политике Запада, в том числе и на Украине.

Похожие проблемы были и у издания Украина.ру. При этом сама природа этих проблем заставляла предположить не падение интереса читателей. Малое количество заходов давали именно сервисы Google.

Кроме того, началась атака на Facebook издания. Некоторые записи в Facebook Украина.ру получали предупреждение как фейковые. Связана она могла быть и с тем, что издание описывает то, как украинские нацисты инкорпорированы во многие структуры не только на Украине, но и за ее пределами. Одной из таких структур является StopFake, которая сотрудничает с Facebook.

В общем, все говорит о том, что на Западе взялись за жесточайшую цензуру российского и украинского сегмента всемирной паутины. И это притом что контент, производимый в том числе и россиянами, и украинцами, приносит западным корпорациям солидные деньги. На службе у Госдепа. Украинский StopFake и американский Facebook нашли друг друга © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Царство несвободы

Нанесшая серьезный удар по экономике пандемия COVID-19 для некоторых людей оказалась благом. Запертые на самоизоляции они с головой погрузились в интернет: на YouTube, в Facebook и на других ресурсах они искали рецепты разных блюд, смотрели, как тренироваться в ограниченном пространстве, да и просто развлекались или же пытались обучиться чему-то новому, что могло пригодиться в условиях, когда везде стартовали сокращения рабочих.

Все это не замедлило сказаться на благосостоянии владельцев онлайн-ресурсов и сопутствующих товаров и услуг.

В начале июня в докладе американской неправительственной организации «Институт политических исследований» указывалось, что американские миллиардеры за три месяца пандемии разбогатели в общей сложности на $500 млрд. Так, к примеру, владелец Facebook Марк Цукерберг улучшил свое состояние на $30,1 млрд, а основатели компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж — на $13,9 и $13,7 млрд соответственно.

При этом, что характерно, разбогатеть им помогали и популярные блогеры. Они зарабатывали при помощи сервисов Google и Facebook, тратя свой талант и силы на то, чтобы стать богаче. И сделать богаче владельцев сервисов. Последние же на словах ратуют за свободу мнений. Но на деле все оказывается совершенно иначе. Facebook вводит с подачи StopFake цензуру — Эдуард Долинский © Journalist Today

В июле хакеры взломали одну из американских соцсетей — Twitter. Среди прочего они выяснили, что администраторы соцсети могут делать некоторые публикации незаметными для остальных пользователей. Во внутреннем интерфейсе сервиса помимо информации о том, что учетная запись того или иного пользователя «приостановлена», «заблокирована», «имеет защитный статус», есть еще и поля, активация которых может понизить выдачу и цитируемость сообщений от этого пользователя.

Впрочем, и до этого многим было ясно, что в западном «царстве свободы» этой свободы как раз и нет.

«Мы, люди вне США, можем голосовать за своих президентов и выбирать наши парламенты, но мы до сих пор зависим от США, когда речь идет о финансах и технологиях (к счастью, не о кофе). США могут использовать контроль над долларом и глобальной финансовой системой чтобы заблокировать любой банк или банковский счет в мире. Они могут использовать контроль над Apple и Google, чтобы убрать приложения из AppStore и Google Play. Итак, да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территориях. К сожалению мы — 96% населения планеты, живущие в разных точках земного шара, зависим от принимающих решения, которые выбраны 4% живущих в США», — писал создатель Telegram Павел Дуров в своем открытом письме по поводу его проекта криптовалюты.

Впрочем, виновны в таком положении дел не только США.

Карма и китайский опыт

Малофеева, чье СМИ оказалось под ударом Google, ранее критиковали российские СМИ. Так, в июне 2020 года в издание «Лента» вышла статья, рассказывающая о том, как Малофеев поспособствовал установлению цензуры в российском сегменте интернета. Как утверждало издание, Малофеев был основателем «Лиги безопасного интернета», активисты которой способствовали росту количества «сроков за репост». Даешь Telegram! Детища двух русских и одного американца меняют мир © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Ситуация с этими уголовными делами по этой статье была настолько плачевна, что в 2016 году Верховный суд попросил перестать бездумно возбуждать дела об экстремизме за репосты в социальных сетях. А в 2018 году президент России Владимир Путин частично декриминализировал 282-ю статью.

Но к тому времени «сроки за репост» нанесли урон отечественному ΙΤ. К примеру из российской соцсети «ВКонтакте» часть российских пользователей перебежала в тот же Facebook.

В 2020 году стало ясно, что сложившаяся ситуация не на пользу России. Так, в РФ разблокировали Telegram.

Однако этого, как показывает ситуация с блокировкой «Царьград-ТВ», недостаточно. Кстати, что характерно, практически одномоментно с этим СМИ был заблокирован в YouTube и канал философа Александра Дугина. И это притом что формальных оснований для этого нет: Дугин не находится в санкционном списке.

Все это заставляет присмотреться к китайскому опыту. КНР часто критикуют за сильную цензуру в интернете. Для Google работа в Китае серьезно ограничена. Они вынуждены идти на сотрудничество с властями. А Facebook в стране и вовсе запрещен.

При этом в Китае развиты свои соцсети. Притом такие, которых боятся даже соседи. Так, 29 июня стало известно, что власти Индии запретили 59 китайских приложений, в том числе соцсеть TikTok, мессенджер WeChat, браузер UC Browser. Кстати, тот же TikTok сегодня популярен во всем мире, в том числе и в России. И вряд ли китайские блогеры и СМИ будут сильно зависеть от действий YouTube.

Ситуация с блокировкой «Царьград-ТВ» заставляет вспомнить популярную в США поговорку: «Всегда держи порох сухим». Есть не менее хорошая русская присказка: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути».

Российский цифровой «бронепоезд» должен всегда быть готов к бою. И монополию Запада в интернете пора нарушить. Но не бездумными запретами, а развитием своих аналогов: более удобных и продуманных. Благо, пример Telegram свидетельствует: для русских программистов нет ничего невозможного.