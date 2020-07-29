Утром в среду, 29 июля, обе стороны конфликта на Донбассе сообщали о том, что за истекшие сутки не зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Об этом говорилось в сообщении представительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Позднее появилось сообщение о том, что одно нарушение всё же было: «После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Ред.) по направлению: 09:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка, применяется стрелковое оружие». Донбасс, перемирие. Кто против? © AP, Efrem Lukatsky

В свою очередь, пресс-служба штаба Операции объединённых сил (ООС) сообщил об отсутствии зафиксированных нарушений перемирия, за исключением одного выстрела из подствольного гранатомёта.

«Ситуация в районе Операции объединённых сил в 7 утра остается полностью контролируемой, обстрелов в районе операции… не зафиксировано», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что «меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских солдат (права. — Ред.) открывать огонь в ответ».

В Донецке тем временем думают о том, как добиться эффективного контроля перемирия. Для этого необходим прямой диалог Киева и республик Донбасса, заявил официальный представитель ДНР Алексей Никоноров на внеочередном заседании подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы.

«Координационный механизм (контроля. — Ред.) будет действующим только в случае прямого взаимодействия украинской стороны с представителями ЛДНР в СЦКК, только оперативная прямая связь сторон конфликта может дать реальные результаты», — сказал Никоноров, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что уже сейчас есть выработанная схема по согласованию ремонтно-восстановительных работ, — это канал связи, через который осуществляются переговоры о предоставлении гарантий безопасности для ремонтников. Однако, по словам представителя ДНР, «оперативное реагирование затягивается ввиду посредничества СММ ОБСЕ, так как для прекращения огня необходимо срочное принятие решения и конкретные действия на местах, особенно в ночное время суток». Донбасс, прекращение огня. «Партия войны» против © REUTERS, Iryna Rybakova/Press Service of Ukrainian Defence Ministry

Как добиться, чтобы это перемирие было устойчивым? Экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров считает, что есть единственный путь — разведение сил и средств по всей линии разграничения.

«Иначе добиться мира невозможно. Можно договориться о прекращении огня на семь дней, стрелять не будут шесть дней, а на седьмой день обязательно найдётся кто-то, кто выстрелит. На Украине обязательно найдётся политическая сила, которая этот инцидент подхватит и раскрутит его до мирового масштаба. Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны — это их политическая смерть», — подчеркнул политик, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

«Выход из тупика, в который мы зашли, там же, где и вход: нужно выйти и признать государственный переворот, осудить людей, причастных к этому государственному перевороту, и только после этого эта страна как-то успокоится», — отметил Килинкаров.

Напомним, на состоявшейся 22 июля встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и ЛДНР приняли решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля, которое бы гарантировало соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия. Выход там, где вход. В Донбассе запретили БПЛА, диверсантов и снайперов, но мира не будет © Офіс Президента України

Утверждены дополнительные меры контроля действующего перемирия: в частности, это запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование любых видов летательных аппаратов, отказ от применения огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. Все эти меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.