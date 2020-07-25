К 13.00 субботы, 25 июля, в мире выявили 15 955 925 случаев коронавирусной инфекции. За сутки количество зараженных увеличилось на 116 295 человек, сообщает сайт coronavirus-monitor.info

Коронавирусная инфекция унесла жизни 643 040 человек с начала пандемии, за сутки скончались еще 3196 человек. Состояние более 66 тысяч пациентов врачи оценивают как критическое. К 25 июля побороть болезнь смогли более 9,754 миллиона человек.

Первое место по темпам распространения коронавирусной инфекции удерживают США, в этой стране выявили почти 4,249 миллиона случаев заражения, в том числе более 22 тысяч за минувшие сутки.

В Бразилии — более 2,348 миллиона (44,5 тысячи за сутки), в Индии количество заболевших достигло 1,334 миллиона (более двух тысяч за сутки).

Ситуация на Украине

На Украине за сутки зафиксировали еще 1106 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, 64 из них дети, а также 78 медработников. По данным СНБО, 19 пациентов за сутки скончались, еще 611 человек смогли побороть болезнь.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Командование ВСУ сообщило о десяти новых случаях COVID-19 среди украинских военнослужащих. Всего коронавирус вывел из строя 155 человек. С начала пандемии в рядах украинской армии зарегистрировали 566 случаев инфекции, пять человек скончались.

Врачи Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки зарегистрировали 34 новых случая коронавирусной инфекции. Два пациента, мужчина 46 лет и женщина 91 года, скончались.

С начала пандемии 747 человек вылечились от COVID-19, умерли 96 человек. Под наблюдением врачей сейчас находятся 802 пациента с коронавирусом.

Украина попала в список из 32 стран, гражданам которых откажут во въезде на территорию Австрии. Причиной этого решения стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в этих государствах.

Ситуация в России

За сутки в России выявили 5 871 случай коронавируса, общее число зараженных с начала пандемии достигло 806 720, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Выздороветь смоли 8,3 тысячи человек, 146 пациентов скончались.

Российские ученые в ближайшие два года планируют заняться поиском коронавируса в геномах летучих мышей, обитающих на территории Сибири.

«Летучие мыши — это один из тех объектов, который, как считается, занес коронавирус в человеческую популяцию. У нас есть много видов летучих мышей таких же, как и в Китае. Поэтому интересно оценить, есть ли у нас вирус», — рассказал РИА Новости глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевания Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

Тем временем в столице России Москве уже две недели остается отрицательным среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса. За стуки коронавирусная инфекция подтвердилась у 648 человек в Москве.

Ситуация в мире

В Южной Корее зарегистрировали 113 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Медики утверждают, что это самое высокое число зараженных, выявленное в течение суток с начала апреля.

Протесты, кризис, коронавирус. Политолог Руслан Бизяев о президентской гонке в США © кадр из видео Украина.ру

В одном из самых густонасеенных мегаполисов мира Гонконге четвертый день подряд фиксируют более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки. К утру 25 июля врачи подтвердили коронавирус у еще 133 человек.

Британская газета The Guardian назвала нелепой кампанию, которую против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведет президент США Дональд Трамп.

По мнению старшего репортера Питера Бомона, таким образом Трамп пытается отвлечь внимание от катастрофического положения с коронавирусом в Соединенных Штатах, где число заболевших с начала пандемии перевалило за четыре миллиона.