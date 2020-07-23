Хакеры на миллионы долларов. Украина превратилась в прибежище киберпреступников

США объявили награду в $2 млн за информацию о двух украинских хакерах - Артеме Радченко и Александре Еременко. Оба украинца - фигуранты дела о международной хакерской группе

В среду, 22 июля, Государственный департамент США на своем сайте 22 июля опубликовал сообщение, согласно которому за информацию об украинских хакерах Артеме Радченко и Александре Еременко объявлена награда по $1 млн.

«Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до $1 млн за каждого за информацию, которая приведет к арестам и/или осуждению граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступности», — отмечалось в сообщении, которое появилось на сайте Госдепа за день до дня рождения одного из подозреваемых — Еременко, которому 23 июля исполнилось 29 лет.

Там же указывалось, что киберпреступники не соблюдают и не уважают верховенство закона ни в одной стране.

«Поскольку их криминальный охват распространен по всему миру, мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств с целью привлечения этих преступников к ответственности и защиты ни в чем не повинных граждан по всему миру. Соединенные Штаты привержены этим усилиям отчасти в рамках Государственной программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP), направленной на то, чтобы помочь нашим правоохранительным партнерам привлечь киберпреступников и других транснациональных преступников к ответственности», — гласило сообщение на сайте Госдепа.

Кроме того, были даны ориентировки на двух украинцев, а также коротко сообщалось о том, в чем их обвиняют. Им вменяется в вину взлом системы электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и кража тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были проданы.

Как утверждали американские специалисты, преступная хакерская группировка с украинцами в составе сумела получить около $4 млн незаконной прибыли.

Судя по тому, какую награду предлагают за Радченко и Еременко, в США их считают важными фигурами в международном хакерском сообществе. Впрочем, они не единственные выходцы из Украины, которые досаждают США в виртуальном — и все же таком реальном пространстве.

Пресс-релизы и другие данные на вес золота

Одним из грехов современных журналистов такой их прославленный коллега, как Ник Дэвис, выпустивший в 2008 году книгу «Новости плоской Земли», называл «пресс-релизм» — бездумную публикацию новостей на основе пресс-релизов. Впрочем, последние и сами не очень любят пресс-релизы: как правило, при составлении этих бумаг используется страшный канцелярит и для того, чтобы сделать на основании пресс-релиза новость, написанную человеческим языком, нужно все же приложить усилия.

Однако некоторые пресс-релизы — на вес золота. В январе 2019 года прокуратура Нью-Джерси предъявила обвинение двум гражданам Украины — 27-летнему Радченко и 26-летнему Еременко. Их подозревали в незаконном проникновении в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США и похищении закрытой информации, которую затем два предприимчивых украинца продали биржевым трейдерам. Госдеп США пообещал по $1 млн за помощь в поимке двух украинских хакеров © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Трейдеры же благодаря информации от двух хакеров получили незаконную прибыль на сумму $4,1 млн.

В систему ΕDGAR хакеры проникли в период с февраля 2016 по март 2017 года. Среди похищенных ими данных были данные о финансовом состоянии, операционной деятельности и доходах компаний.

Эта информация, как отмечала прокуратура США, могла значительно повлиять на стоимость акций. Поэтому она и была закрытой до момента публикации. Но хакеров система защиты не остановила. По версии прокуратуры США, они осуществили серию целенаправленных кибератак с применением вирусных программ и фишинга.

Полученную информацию Радченко и Еременко вывели на сервер в Литве. Затем Радченко нашел трейдеров, которым и была продана информация.

По сообщению американской прокуратуры, украинцам грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. или в двойном размере от причиненного ущерба.

Но при чем здесь пресс-релизы?

А при том, что еще в 2016 году Еременко обвиняли в краже неопубликованных пресс-релизов с закрытой информацией крупных деловых агентств Business Wire, Marketwired и PR Newswire Association. Эту информацию тоже использовали для обогащения на биржевых торгах. Как утверждало следствие, эта схема принесла организаторам около $30 млн незаконных доходов — и стала крупнейшей в те времена подобной схемой. Украинский хакер похитил персональные данные жителей ЕС и США, но был пойман своими © npu.gov.ua | npu.gov.ua | Перейти в фотобанк

В общем, граждане Украины здорово наследили в США. Однако вряд ли американцы были этим сильно удивлены.

Бросить всё и махнуть на Украину

В ноябре 2017 года в статье The New York Times, рассказывавшей о популярном сериале «Мистер Робот», незнакомый с этим фильмом читатель с удивлением мог увидеть следующую строчку: «Тайрелл Уэллик находится в заточении и вынужден расстаться со своими украинскими мечтами». Казалось бы, при чем здесь Украина — в сериале, рассказывающем об американских и китайских хакерах, а также о влиянии одного из членов правительства Китая на крах экономики США?

Все дело в реплике одного из главных героев — того самого Тайрелла Уэллика. В одной из серий он, уже совершив преступление, говорит о желании сбежать с женой и ребенком на Украину, которая не имеет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами Америки.

Украина в массовом сознании американцев уже превратилась в некую «пиратскую гавань», Дон, с которого выдачи нет.

Показательна тут судьба американского военнослужащего Крейга Лэнга, которого власти США объявили в международный розыск за двойное убийство в апреле 2018 года во Флориде. На родине Лэнгу грозит смертная казнь. В августе 2019 года его задержали на украино-молдавской границе, но перед Новым годом отпустили под домашний арест. Сейчас он женился и живет в Виннице. Украина не выдает Лэнга еще и потому, что он служил в ВСУ и запрещенном в РФ «Правом секторе» и воевал в Донбассе в 2015-2016 годах. Сотни паролей к адресам электронной почты ВОЗ обнародовали хакеры © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Впрочем, Лэнг — офлайн-преступник, да еще и американец.

А вот с хакерами-украинцами все гораздо сложнее. Их вину нужно доказать. При этом Еременко и Радченко — далеко не первые украинцы, создающие «головную боль» американцам.

В феврале 2018 года Минюст США заявил о разоблачении группы хакеров Infraud, в которую входили граждане США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Основал группу в 2010 году украинец Святослав Бондаренко. Он же ее и возглавил. Группировка занималась торговлей данных с банковских карт, скриммеров, продавала чистые и краденые банковские карты. За годы своей деятельности хакеры нанесли ущерб на $530 млн.

За год до этого — в 2017 году — стало известно, что другой украинский киберпреступник — Сергей Вовненко — представший перед судом еще в октябре 2015 года, попытался подставить эксперта по кибербезопасности Брайана Кребса. Последний способствовал аресту Вовненко, которого обвинили в руководстве международной преступной организацией, взломавшей компьютеры и создавшей ботнет-сеть для похищения данных с банковских счетов. Вовневко к мести подошел творчески: в тюрьме он попросил других преступников приобрести героин и направить его на адрес Кребса, чтобы эксперта обвинили в хранении наркотиков. Хакерская атака. Минздрав Украины открестился от рассылки писем о коронавирусе © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Можно вспомнить и об аресте американскими правоохранителями в 2014 году 28-летнего Вадима Ермоловича. Он один из тех, кто проходил по делу разыскиваемого американцами теперь Еременко. Делу о похищении неопубликованных пресс-релизов из бизнес-ресурсов, и перепродаже этих данных трейдерам. Кстати, помимо Ермоловича и Еременко по тому делу проходили и другие украинские граждане: Иван Турчинов и Павел Дубовой. В мае Ермоловича осудили на 2,5 года тюрьмы. ФБР тогда назвало его дело самым крупным в истории мошенничеством с ценными бумагами.

Остается лишь добавить, что упомянутые в этой статье украинские хакеры — далеко не все украинцы, которые арестованы или разыскиваются в США за киберпреступления. Все чаще Украина в США предстает как земля талантливых и очень опасных преступников. И это находит свое отражение даже в массовой культуре.