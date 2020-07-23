Изысканная логика западных экспертов действует по принципу – если нет доказательств, это не значит, что нет обвинения. Первой жертвой такого подхода к расследованию, разумеется, пала Россия. Все это напоминает старый анекдот: ты не видишь суслика, но он есть

Без вины виноватые

Британское издание Guardian анализирует доклад парламентского комитета по разведке и безопасности о российском вмешательстве, который после девятимесячного опоздания, многочисленных спекуляций о том, что же там все-таки написано, и попыток Даунинг-стрит преуменьшить его значение наконец-то был опубликован. Западные СМИ о планах первого мира – восстановить американское лидерство и авторитет ООН © РИА Новости, Роман Махмутов | Перейти в фотобанк

Главный вывод разведчиков несколько неожидан: британское правительство не сумело расследовать свидетельства успешного вмешательства в демократический процесс. Значит ли это, что Россия не вмешивается во внутренние дела Великобритании? Оказывается, нет.

«Расследование не пыталось оценить степень воздействия предполагаемых попыток России повлиять на британский референдум 2016-го года о членстве или выходе страны из ЕС, — пишет издание. — Доклад утверждает, что осуществить такую оценку было бы «трудно, если не невозможно». Доклад говорит: «Тем не менее важно установить, пыталось ли враждебное государство предпринять намеренное действие по влиянию на демократический процесс в Соединенном Королевстве, вне зависимости от того, была такая попытка успешной или нет».

Короче говоря, применена уже известная логика в отношении России — никаких доказательств ее влияния на другие государства нет, но это не доказывает, что их нет. Напротив, это значит, что они есть, просто хорошо маскируются. Это, как понятно, универсальный способ обвинить Россию буквально во всем.

«Коротко заключая, российское влияние в Британии является новой нормальностью, — делает вывод издание, — Есть много русских с тесными связями с Путиным, которые интегрировались в британский бизнес, проникли в высшее общество, а также в целом были приняты благодаря своему богатству».

Далее доклад констатирует: «Этот уровень интеграции — в особенности в Лондонграде — означает, что любые меры нашего правительства теперь, к сожалению, не пресекают зло, не являются превентивными. Они представляют собой всего лишь минимизацию ущерба».

Доклад свидетельствует, что российские связи в элите Соединенного Королевства предоставляют русским доступ к компаниям и политическим фигурам, а это уже означает: есть российское влияние. «В определенной мере эта ситуация уже не может быть возвращена к статус-кво (то есть к полному отсутствию русских в британской элите — прим. ред.). Так что приоритет должен быть отдан сокращению риска. Кроме того, мы должны удостовериться в том, что, если вражеская деятельность все же будет выявлена, у нас будут инструменты для воздействия на ее источник», — утверждается в докладе. Америка вооружается автоматом Калашникова, а Китай образует коалицию с Россией – западные СМИ о новых геополитических стратегиях © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В итоге доклад призывает принять новое законодательство, чтобы заменить устаревший Акт об официальных тайнах, который, как утверждает доклад, больше не годится. Нынешние законы против иностранных шпионов «признаны слабыми», говорит доклад и добавляет: «В особенности изжившими себя оказались акты об официальных тайнах — что особенно возмутительно, быть иностранным агентом в Британии не является незаконной деятельностью».

Это значит, что в этой трактовке иностранным агентом может стать каждый русский турист, приехавший полюбоваться собором Святого Павла.

Америка уступает России и Китаю

Американское издание Washington Examiner передает мнение спецпредставителя Госдепартамента Маршалл Биллингсли, который заявил, что США отстают от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет.

«Нам необходимо срочно провести тщательные испытания ряда новых образцов гиперзвуковых планирующих аппаратов, которые вводятся в строй, — сказал он во время слушаний при назначении на должность. — Думаю, будет справедливо сказать, что мы, в частности, отстаем от китайской испытательной программы. А русские уже установили ядерное гиперзвуковое оружие на своих тяжелых межконтинентальных баллистических ракетах».

Биллингсли пытается договориться о продлении договора СНВ-3, который является самым важным из ныне действующих соглашений в области контроля вооружений и ограничивает запасы российского и американского ядерного оружия. Американское руководство сигнализирует о том, что не станет продлевать действие договора, если Китай откажется вступить в переговоры с целью заключения трехстороннего соглашения, так как Пекин в настоящее время стремительно наращивает свой арсенал баллистических ракет и ядерного оружия. Миллионеры идут на помощь – западные СМИ выражают желание решить проблему неравенства © AFP, Thomas COEX

«Гиперзвуковое оружие дает ряд преимуществ», — говорит Биллингсли. При этом американское руководство хочет разрабатывать только те ракеты, которые несут обычные боевые заряды, но не ядерные боеголовки. «Я думаю, для нас это станет важным уравновешивающим фактором, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил спецпредставитель Госдепартамента.

Кому достанется золото

Американский Forbes посвятил материал схватке русского и китайского олигархата за право обладания золотым прииском, находящимся под контролем одной австралийской компании.

События разворачиваются на Австралийской фондовой бирже, а также на дальнем севере Ганы, располагающей крупными месторождениями золота.

В этом сюжете главную роль играет Алексей Мордашов, основной акционер «Северстали», российской сталелитейной и энергетической компании, состояние которого, по данным «Форбс», составляет 19,1 миллиарда долларов. Поддерживая логику диверсификации доходов, этот русский создал расположенную в Лондоне компанию под названием Nordgold, которая контролирует три рудника и 10 разведывательных проектов по всему миру, включая активы в Буркина-Фасо и Гвинее в Африке, а также в России и Канаде.

Ранее в этом году компания Nordgold сделала первый шаг в отношении Cardinal Resources, австралийской компании, которая обнаружила золотоносное месторождение Namdini в Гане. В рамках сделки с Goldfields, ведущей горнорудной компанией Южной Африки, Nordgold оказался обладателем 19,9% акций Cardinal Resources, и сразу же стал пытаться получить остальные акции Cardinal по цене 33,3 цента за акцию.

Китайская компания Shandong Gold тоже вступила в борьбу за акции в июне уже по цене 42 цента за акцию. Мордашова это не смутило, и он подсластил предложение со стороны Nodgold, увеличив его до 46 центов за акцию. Сегодня утром акции Cardinal Resources торговались уже по цене 49 центов. Мир готовится к экономическим войнам и ищет врагов – западные СМИ о новых постпандемических реалиях © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

Проведенные исследования показали, что запасы месторождения Namdini составляют не менее 5,1 миллиона унций золота. Этого количества достаточно, чтобы поддерживать добычу в течение 15 лет на уровне 360 тысяч унций в год при цене 895 долларов за унцию, что меньше более чем на 900 долларов за унцию в сравнении с недавней ценой на золото (1816 долларов за унцию). Предполагаемые затраты на обустройство месторождения могут составить 390 миллионов долларов. В этом случае шахта может обеспечить возврат капитала менее чем за 12 месяцев.

Сражение России и Китая за акции свидетельствует о том, что золотой бум еще будет продолжаться, а цены на золото уже в ближайшее время могут побить установленный в 2011 году рекорд всех времен — 1911 долларов за унцию.