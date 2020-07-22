Местные выборы на Донбассе будут проходить в существенно «усеченной» версии. Во-первых, Киев не намерен допускать местные выборы в ЛДНР, несмотря на Минские договоренности

Во-вторых, даже на подконтрольной Киеву части Донбасса жители не смогут избирать областные советы — вместо них останутся военно-гражданские администрации, назначенные из Киева. У правящей партии «Слуга народа», как и у экс-президента Петра Порошенко, нет никакого желания допускать к избирательным урнам нелояльное население региона. Последние местные выборы здесь проходили десять лет назад — в 2010 году. Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На днях заместитель главы фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что выборы в областные советы Луганской и Донецкой областей в этом году точно не состоятся. По мнению нардепа, о назначении выборов в облсоветы не может идти речи «до мирного урегулирования всей ситуации» и «пока действуют военно-гражданские администрации».

Выборы на этих территориях, по словам Ткаченко, будут назначены при условиях: «вывода всех незаконных вооруженных формирований, оккупационных войск и военной техники с территории Украины»; «восстановления полного контроля Украины над государственной границей»; «восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях».

Такая постановка вопроса в корне противоречит Минским соглашениям, согласно которым сначала должны проводиться местные выборы в ЛДНР, затем — предоставление Донбассу особого статуса, а потом — передача Украине границы. Таким образом, можно констатировать как свершившийся факт, что Минские соглашения Киев соблюдать не намерен, хотя 21 июля президент Зеленский и пытался убедить президента Швейцарии о предстоящем новом раунде переговоров в нормандском формате, против чего Россия якобы не против. Его слова тут же опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что для подобной встречи нет необходимой почвы.

Таким образом, на местных выборах на подконтрольных Киеву территориях Донбасса осенью будут выбирать только депутатов горсоветов и объединенных территориальных общин (ОТО). И основная конкуренция здесь будет происходить между тремя «осколками» Партии регионов: «Оппозиционной платформой — за жизнь», «Оппозиционным блоком» и партией «Наш край». Кто останется в дураках – народ или «Слуги народа»? © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

На прошлогодних парламентских выборах первое место в Донецкой и Луганской областях заняла партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». При этом максимальные результаты — 57% голосов и выше — ОПЗЖ показала в прифронтовых округах: Торецк, Новоайдар, Станица Луганская. Представители ОПЗЖ тогда сетовали, что их итоговый результат мог бы оказаться процентов на шесть большим, если бы не «партии-спойлеры», которые действовали на одном с ними электоральном поле. В ОПЗЖ имели в виду бывших соратников из "Оппозиционного блока" и Партию Шария, которые суммарно набрали более пяти процентов голосов, но в Раду не прошли.

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов утверждает, что на Донбассе и по сей день поддерживают преимущественно силы того же политического спектра, хотя в прошлом году «Слугам народа» и удалось перетянуть часть избирателей благодаря неопределенности своих обещаний.

«На протяжении десятилетий Донбасс отличался тем, что там сохранялась монополия одной партии — Партии регионов. Особенно это было заметно во времена президента Ющенко и президента Януковича. Также была Партия коммунистов, которая была достаточно мощной и даже набрала в 2012 году ощутимый процент. В целом это пророссийский спектр. После 2014 года мы наблюдали на Донбассе определенную диверсификацию настроений. Партии, которые относятся к национально-демократическому лагерю, набирали больше, чем это было в предыдущие времена, в том числе и «Самопомощь» имела несколько депутатов в нескольких местных советах. Скажем так, пиком этой тенденции можно считать 2019-й, когда на парламентских выборах существенный процент взяла партия «Слуга народа». Ей удалось перетащить часть пророссийских голосов региона благодаря тому, что политическая сила не давала четких ответов ни по одному из вопросов векторов развития, культурной политики и т.д.», — сказал Стуканов. Однако сейчас, по его словам, происходит обратный отток — от «Слуги народа» в ряды сторонников ОПЗЖ. И происходит это потому, что президентская партия «не осуществила пересмотра политики предыдущей власти», включая языковой вопрос.

В такой ситуации у власть имущих возникает желание использовать другой политический проект для очередного обмана надежд избирателей.

Основная борьба на местных выборах развернется, скорее всего, между вчерашними соратниками по партии — ОПЗЖ и «Оппозиционным блоком». Подконтрольному Ринату Ахметову «Оппозиционному блоку» важно будет удержать контроль над Мариуполем, где сосредоточены и бизнес-активы Ахметова. Мэр Мариуполя, Вадим Бойченко, ранее был директором по персоналу Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, входящего в концерн «Метинвест» Рината Ахметова.

На прошлогодних выборах мэр Мариуполя Бойченко избирался при поддержке «Оппоблока» и активно обвинял конкурентов из ОПЗЖ в «пророссийскости».

«Поддерживаю "Оппозиционный блок", потому что разделяю их позиции. Люди часто путают "Оппозиционный блок" и "Оппозиционную платформу — За жизнь". Была бы сенсация, если бы я поддержал "Оппозиционную платформу — За жизнь". Но я не могу поддерживать партию, которая откровенно пропагандирует "русский мир". "Оппозиционный блок" — это мир и развитие. Но это точно не русский мир», — говорил мэр Мариуполя. Днепр перед выборами: кто будет контролировать экономическую столицу Украины © commons.wikimedia.org, Artemka

На этих выборах мэр Мариуполя пойдет от своей региональной политической силы «Блок Бойченко», хотя в прошлом году баллотировался от «Оппозиционного блока» (5-й номер в списке). По данным июльского опроса «Рейтинга», за новую региональную политическую силу готовы проголосовать 29,6% жителей города, за ОПЗЖ — 21,8%, за «Слугу народа» — 8,6%, Партию Шария — 6,1% и «Оппозиционный блок» — 4,9%. Иными словами, новый региональный мэрский проект набирает намного больше его общенациональной партии.

Однако еще в апреле расклад был другим, по данным той же социологической службы. До появления «мэрского проекта» «Блок Бойченко» большинство готовы были проголосовать за ОПЗЖ (35%) и за «Слугу народа» (19%).

В других городах Донбасса по-прежнему в опросах лидирует ОПЗЖ. В Северодонецке эту партию готовы поддержать 21% и 15% — «Слугу народа». В Краматорске и Северодонецке находятся также электоральные центры еще одного осколка Партии регионов под названием «Наш край», одним из лидеров которой на Донбассе является депутат Сергей Шахов. В Славянске активную предвыборную кампанию ведет бывшая глава города Неля Штепа, которая провела несколько лет в СИЗО по обвинениям в пособничестве Игорю Стрелкову весной 2014 года и поддержке вхождения Крыма в состав РФ. Сама Штепа впоследствии говорила, что ее заявления были сделаны по принуждению. На парламентских выборах она шла от ОПЗЖ, хотя и на непроходном 74-м месте партийного списка. Сейчас в городе активно работает команда «Общественной инициативы Нели Штепы», сотрудничающая уже с «Оппозиционным блоком».

У «Европейской солидарности» Петра Порошенко, «Батькивщины», «Голоса», «Радикальной партии» Олега Ляшко, «Свободы» на подконтрольных Киеву территориях Донбасса нет практически никаких шансов. Рейтинг же «Слуги народа» последнее время тает буквально на глазах. По этой причине ни политикам, связанным с прошлой властью, ни «Зе-команде» не выгодны выборы в областные советы. На уровне же городских советов и ОТО популярную на Донбассе ОПЗЖ попытается обойти «Оппозиционный блок», дублируя обещания мира и решение языкового вопроса.