В понедельник, 20 июля, в Польше был задержан экс-министр транспорта этой страны и бывший глава Укравтодора при Порошенко Славомир Новак. Это была совместная операция Центрального антикоррупционного бюро (ЦБА) Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Работа Новака в Украине давно являлась объектом пристального внимания правоохранителей.

Варяг из Польши во главе «Укравтодора»

Вместе с ним аресту подвергся бизнесмен из Гданьска, президент Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота, а также бывший военный Дариуш Завадка. Последний является бывшим вице-президентом (2013-2016) компании PERN, которая управляет польской частью нефтепровода «Дружба» из России в Европу.

Славомир Новак в политике с 2001 года. В 2004 году был избран депутатом Сейма от партии «Гражданская Платформа». Позже он работал в канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска, занимал должность заместителя главы парламентской фракции «Гражданской платформы» и возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Бронислава Комаровского. В 2011—2013 гг. исполнял обязанности министра транспорта, строительства и водного хозяйства во втором правительстве Дональда Туска. В отставку министр подал из-за претензий прокуратуры в недостоверном декларировании: выяснилось, что у него была целая коллекция дорогих часов, которые он не внес в декларацию о доходах. Через год после увольнения Новак получил срок 1 год условно и заплатил штраф. Позже одно из польских изданий обнародовало разговоры экс-министра с замминистра финансов Польши, где жена последнего получала от Новака некие средства, фактически незаконные доходы. После этого его политическая карьера в стране была уничтожена. Но в 2016 г. он «всплыл» на Украине — при Порошенко приглашение иностранцев на знаковые должности было весьма распространенной практикой. В 2016-2019 гг. поляк руководил «Укравтодором». Получая солидную зарплату в 60 тыс. долларов, Новак не только не улучшил качество дорожного покрытия в стране, а организовал коррупционную схему, с помощью которой разворовывались средства на строительство дорог.

Польская сторона сообщила, что Новаку планируют сообщить о подозрении в «создании и управлении организованной группой, связанной с коррупцией и отмыванием грязных денег». По версии следствия, должностные лица госагентства во главе с ее руководителем создали преступную организацию для хищения средств, выделенных международными организациями на ремонт дорог в Украине. А сама схема начала формироваться спустя месяц после назначения подозреваемого в «Укравтодор».

Расхищение средств на строительстве украинских дорог

По словам директора НАБУ Артема Сытника, на Украине экс-главе «Укравтодора» инкриминируют получение неправомерной выгоды (взяточничество). Расследование, начатое украинскими и польскими правоохранителями в 2019 г., охватывает ряд эпизодов на общую сумму 270 млн евро. Сейчас в Польше и Украине в целом проходит более 50 обысков, в частности в домах бывших сотрудников агентства в Киеве и Львове. А и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук добавил, что подозреваемыми в деле являются четыре лица: трое граждан Польши и один — Украины, но их количество может увеличиться.

Первый эпизод касается ситуаций, когда украинские компании не могли вовремя завершить строительство дорог по тем или иным причинам. Новак предлагал фирмам избежать штрафов за определенную сумму денег или продлить договор вне сроков выполнения. Правоохранители полагают, что подозреваемые действовали так: в Польше создавали фирму и наполняли ее уставной капитал этой неправомерной выгодой — через третьих юридических лиц или наличными. Таким образом решались две задачи — бенефициары получали взятки и легализовали средства. Всего, по данным НАБУ, приближенное к Новаку лицо в октябре 2017 года получило на банковские счета 20 и 50 тысяч евро двумя траншами, а также наличные на сумму 49 тысяч долларов, которые в дальнейшем были внесены в уставной фонд одного из предприятий.

Второй эпизод относится к созданию экс-чиновником совместного предприятия в Польше с одной из международных компаний, строящей дороги. НАБУ и САП полагают, что Новак предлагал свои услуги по содействию созданию такого предприятия, а уставной капитал компании должен был быть наполнен 50 на 50, то есть половину должны были внести его приближенные лица, заполучив контроль в этом предприятии. После завершения своей работы в «Укравтодоре» он планировал войти в наблюдательный совет этого предприятия. В течение мая-августа 2018 года Новак также объявил этой международной компании о необходимости платить ему по 45 тысяч евро ежемесячно в течение 2 лет на счета компании, зарегистрированной на Кипре, под видом оказания фиктивных консультационных услуг.

Кстати, в сентябре прошлого года НАЗК уличило Новака в декларировании недостоверных сведений за 2017 год.

«Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. гривен», — утверждали в ведомстве.

Видимо, речь шла об автомобиле Volvo V40, стоимость которого была указана в размере 600 тысяч гривен. В НАЗК считали, что стоимость автомобиля гораздо дороже.

Говоря о перспективах расследования, Сытник подчеркнул, что на Украине Новаку может грозить до 12 лет лишения свободы, но непонятно, будут ли украинские правоохранители добиваться его экстрадиции. По мнению директора НАБУ, не принципиально, на территории какой страны будет проходить суд. К тому же, подозреваемый имеет двойное гражданство — Украины (предоставлено в 2016 г. указом Порошенко) и Польши.

«По нашему мнению, экстрадиция, притом что есть польское гражданство, не представляется возможной по международному законодательству. Но мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами», — резюмировал Сытник.

След ведет в высокие кабинеты украинской власти

Украина и Польша обменялись сообщениями о подозрениях, информацией, полученной в рамках работы совместной следственной группы, и другими данными по делу, поэтому существует немалая вероятность появления и других фигурантов в деле.

Немаловажно, что в Украине обыски коснулись ставленника Офиса президента — главы «Укравтодора» при Зеленском Александра Кубракова. Кубраков является исполнителем проекта «Большое строительство». Вместе с ним часто на публике появляется замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, делающий себе пиар на тех или иных объектах. «Большое строительство» подразумевает постройку и ремонт дорог и объектов региональной инфраструктуры — садиков, школ, амбулаторий, спорткомплексов. Общий бюджет составляет 150 млрд гривен, но очевидно, что их часть будет украдена в пользу лиц, связанных с действующей властью.

По мнению главреда издания "Цензор. нет" Юрия Бутусова, расследование покажет масштаб откатов при строительстве дорог в Украине, а его ниточки могут привести как к бывшим, так и к нынешним украинским чиновникам.

«Новое беспрецедентное дело от НАБУ и САП, впервые проведено расследование в рамках совместной международной следственной, впервые фигурантам предъявлены одновременно сразу по два подозрения от антикоррупционных органов двух стран — за нарушения закона и в Польше и в Украине. И эти обвинения показывают, по каким откатным схемам были вынуждены работать при Новаке такие гиганты, как «Альтком», «Онур», которые работает на строительстве дорог и сейчас — уже при новом директоре Александре Кубракове, исполняя главную строительную программу президента Зеленского. Новак использовал подчиненных ему должностных лиц «Укравтодора» и госпредприятия «Укрдоринвест», а также группу знакомых — граждан Украины и Польши, для получения и легализации взяток. Преступная деятельность осуществлялась Новаком сразу после назначения в октябре 2016-го года и до 30 сентября 2019-го… Фигурантами дела являются весьма крупные компании, обыски идут во многих офисах. Антикоррупционные органы ищут эти и другие свидетельства существования тайной коррупционной бухгалтерии в «Укравтодоре», и вполне возможно, найдут что-то нибудь еще.

Возникает вопрос — а не лоббировал ли кто-то в 2016-м назначение Новака в Укравтодор в Министерстве инфраструктуры, в Верховной Раде, Администрации президента? Нет ли там еще каких-то цепочек и схем в других кабинетах? На эти вопросы должны дать ответ следователи и суд. В рамках расследования изучается также причастность к получению взяток других должностных лиц в украинской власти. Ниточки расследования могут дотянуться и до бывших и до действующих чиновников», — написал Бутусов в Facebook.

Таким образом, Новак — пример типичного иностранца, который вместо «реформ» и наведения порядка в сфере дорожного строительства использовал Украину для незаконного личного обогащения. Иное дело, что он станет одним из немногих, кто окажется на скамье подсудимых и ответит за свои преступления. А вот выйдет ли оно на других высокопоставленных лиц в украинской власти, зависит исключительно от внешней конъюнктуры, ведь НАБУ и САП находятся в зависимости от Вашингтона.