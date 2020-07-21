StopFake, Facebook и украинские неонацисты. Как крупнейшая международная соцсеть оказалась связана с нацистами Украины

Проект, отвечающий в украинском сегменте Facebook за определение достоверности публикаций, имеет прочную связь с ультраправым политическим спектром и именно этим фактом определяются многие факты в работе этой социальной сети

27 марта 2020 года, когда StopFake торжественно сообщил на своем сайте о том, что «стал партнером Facebook по борьбе с фейками на Украине», работающий в Киеве канадский журналист Майкл Колборн написал в Twitter небольшой тред о связях между StopFake и украинскими ультраправыми. Соединяющая их фигура — Марко Супрун, муж бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун. "Доктор Смерть" рекомендует: отравленное кино "Наши котики" © Міністерство охорони здоров'я України

Колборн давно специализируется на тематике украинских ультраправых (вопреки существующему у нас стереотипу о том, что на Западе о них не пишут). Можно упомянуть, например, его большое расследование «Хорватия — ключ к международным амбициям украинских ультраправых», опубликованное 18 июля 2019 года на сайте Балканской сети журналистских расследований (Balkan Investigative Reporting Network, BIRN). Благодаря этой публикации не состоялся запланированный на сентябрь 2019 года масштабный форум ультраправых в Белграде, куда должен был прибыть даже бывший командир «Азова», а ныне вождь «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

«Facebook должен быть задан вопрос о том, почему их публичное лицо общается с неонацистами», — призвал Колборн. Далее канадский журналист иронически заметил: «Интересно: если бы я разместил это на Facebook, было бы все это сейчас понижено и помечено как дезинформация?»

1/6 “Brothers”, Sep 2017: Arseniy Bilodub, Andriy Sereda & Marko Suprun



Bilodub heads up a neo-Nazi fashion label & the band Sokyra Peruna. One song is Holocaust-denying “Six Million Words of Lies”



Suprun's from @Facebook’s newest official fact-checking partner @StopFakingNews pic.twitter.com/O6EGElMy8Y — Michael Colborne (@ColborneMichael) March 27, 2020

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Колборн привел в Twitter публикацию от 1 октября 2017 года из Telegram-канала SvaStone, посвященного бренду ультраправой одежды, принадлежащему Арсению Климачеву, солисту неонацистской рок-группы «Сокира Перуна» (сценический псевдоним — Билодуб). На фотографиях мы видим, как Климачев, Супрун и солист рок-группы «Кому вниз» Андрей Середа вместе выступают перед молодежью.

Очевидцы, свидетельства которых можно найти в Facebook, описывали это так: «Братья Марк Супрун, Андрей Середа и Арсений Билодуб рассказывают о духе украинской нации». Почему братья? Колборн опубликовал и видеозапись, на которой Середа говорит: «Мы все побратимы. В свое время мы породнились с Марко, по казацкому обычаю резали себе вены. Потом с Арсением». То есть речь не о том, что каких-то незнакомых друг с другом людей просто собрали вместе, чтобы те выступили перед юными националистами, среди которых сбоку от ораторов сидит глава МНК Соломия Фарион. Это друзья-единомышленники.

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На фотографиях виден плакат с хорошо узнаваемой символикой общественной организации «Вольные люди», во время «Революции достоинства» сформировавшей одноименную 14-ю сотню «Самообороны Евромайдана», а в углу фотографий — watermark с символикой Молодежного националистического конгресса (МНК), молодежного крыла Организации украинских националистов (бандеровской). Лидером «Вольных людей» является Андрей Левус, выходец из упомянутого выше МНК. В целом МНК и «Вольные люди» и сейчас действуют как тесно связанные организации, одни и те же люди даже занимают в той и другой структуре руководящие посты (например, Дмитрий Жмайло, о котором подробнее далее). Британская пресса увидела в Украине ультраправый беспредел. Муж Ульяны Супрун – связующее звено между StopFake и неонацистами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Действительно, если поискать в соцсетях, можно узнать, что фотографии выступающих перед молодежью Супрун, Климачева и Середы датированы 30 сентября 2017 года и сделаны в лагере «Повстанческая Ватра», проведенном в Киевской области МНК при поддержке «Вольных людей» и Министерства молодежи и спорта Украины.

Из официальной информации на сайте МНК: «Среди лекторов нынешнего лагеря были: Сергей Кузан (заместитель руководителя Провода «Вольных людей»), Сергей Рябченко (представитель Украинского института национальной памяти), Марко Супрун (представитель мирового украинства, основатель волонтерского проекта «Защита патриотов»), Арсений «Билодуб» (лидер рок-группы «Сокира Перуна»), Андрей Середа (лидер рок-группы «Кому Вниз»), Калина Кардаш (руководитель проекта «Друг героя»), Юрий Никитин (гражданин США, член СУМ), Алексей Бежевец (общественно-политический деятель, партнер юридической компании «Правовой альянс»), Дмитрий Жмайло (заместитель председателя МНК, заместитель руководителя штаба «Вольных людей»), Николай Ляхович (начальник отдела национально-патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта Украины), Юрий Юзич (общественный активист, сопредседатель всеукраинского «Пласта»), Артем Денисов (военный психолог и председатель ОО «Собратья»)».

Колборн привел в Twitter несколько общеизвестных фактов о творчестве «Сокиры Перуна», например, вошедшую в их альбом «Європейська Єдність» (2001 год) песню «Шість мільйонів слів брехні», посвященную гибели 6 миллионов евреев в Холокосте. В общем-то этим неонацистский характер творчества группы отнюдь не ограничивается.

«Если кратко описать историю коллектива «Сокира Перуна», то начинать отсчёт надо с 26 апреля 1998 года, когда в Киеве был организован концерт памяти Рудольфа Гесса», — рассказывал в 2005 году Климачев в интервью, вышедшем затем в канадском журнале Resistance (2006, №25), издаваемом одноименным неонацистским музыкальным лейблом. До этого группа, в которой наряду с Климачевым солистом являлся Дмитрий «Демьян» Волков, носила англоязычное название Bulldog. Сохранились даже фотографии тех лет, например, ее выступления в киевском клубе «Скиф» в марте 1998 года (см. выше, на первом плане — Демьян). Черный рок и белая раса для «сына генерала». Кто и как вскармливал харьковских нацистов © pn14.info

Из того же интервью: «Blood and Honour. Эти два слова, ставшие названием организации, созданной нашим духовным лидером Яном Стюартом, мы представляем на Украине. За Кровь и за Честь нашей Расы мы боремся». В том же 1998 году «Сокира Перуна» стала украинским филиалом международной неонацистской организации «Кровь и честь» (Blood and Honour)*. Правда, как оказалось позже, одной из двух версий последней (так называемой Blood and Honour Independent Voice), которая далее проиграла в Европе в противостоянии конкурентам и имела несколько «подмоченную репутацию».

Другую версию (Blood and Honour/Combat18), считавшуюся более легитимной (хотя, строго говоря, «Отряд Адольфа Гитлера» просто подмял в Британии насильственным путем организацию Яна Стюарта под себя), представляла организация, созданная в 2000 году во Львове. Долгое время, вплоть до середины нулевых, две украинские Blood and Honour друг друга не признавали и не любили, но позже помирились, а «Сокира Перуна» отказалась от статуса украинских представителей международной структуры, назвав свое окружение просто Brotherhood28 (28 — это цифровая аббревиатура Blood and Honour).

Интересно, что львовская Blood and Honour отдавала предпочтение «Кому вниз», которая с середины 1990-х годов была связана с Социал-национальной партией Украины (СНПУ), штаб-квартира которой находилась опять-таки во Львове. «В Украине есть достаточно действительно идейных музыкальных групп, творчество которых пропагандирует наше мировоззрение. Прежде всего это гордость украинской правой сцены «Кому вниз», а также несколько ВН групп: White's Load, «Бiлий шквал», Dub Buk и несколько других», — заявил лидер львовского Blood and Honour Александр в интервью, опубликованном 12 июля 2003 года на интернет-портале Bricolage. Несложно заметить, что «Сокиры Перуна» в перечисленном списке нет. Вообще в те годы даже в ходе концертов во Львове у группы Климачева возникали серьезные проблемы.

Притом что у Середы на тыльной стороне левой ладони набит «кельтский крест», любимый белыми расистами во всем мире, и сам музыкант любит порассуждать о белой расе, его творчество относится к другому жанру (он определяется примерно как «готик-фолк-индастриал-метал»), а идеи находятся все же на стыке неонацизма и радикального украинского национализма — там, где и поддерживаемый Середой социал-национализм. «Сокира Перуна» — все же более типичный продукт неонацистской субкультуры, представлявшей собой в 1990-2000-е годы некий «Интернационал белой расы». Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Достаточно сравнить хотя бы позицию двух коллективов по поводу «оранжевого Майдана». Если Середа в 2004-м озвучивал телевизионную рекламу Виктора Ющенко, собравшего вокруг себя националистов бандеровского толка (например, Конгресс украинских националистов), то Климачев в приведенном выше интервью процитировал антисемитское заявление «Объединенного белого фронта Украины»: «И Виктор Ющенко, и Виктор Янукович являются марионетками в руках сионистских кукловодов… И первый, и второй словом, делом и многолетней службой доказали свою преданность жидовским хозяевам».

Впрочем, все это не мешает двум группам с начала 2010-х годов выступать на одной сцене. Произошло это в результате организованной против них во времена Януковича борьбы. С этого момента, в 2010-ом году, ранее враждовавшие друг с другом представители (неонацисты не любили классических бандеровцев за их «демо-либерализм», а те адресовали неонацистам упреки в «чуждости украинской традиции») забыли прежние разногласия и объединились, чтобы не пропасть по одиночке.

Вообще фотография с «Повстанческой Ватры» далеко не единственная в соцсетях, где мы видим рядом Марко Супрун и Арсения Климачева. Есть, например, фотография, выложенная 15 февраля 2019 года Татьяной Швыдченко, запечатлевшая мужа экс-министра здравоохранения бок о бок с Климачевым на какой-то дружеской прогулке.

Впрочем, еще более тесно Марко Супрун дружит с «Кому вниз». Например, он вместе с женой посетил концерт группы 10 февраля 2018 года, приуроченный к 30-летию музыкального коллектива.

Скорее всего, связь получается такая. Для супругов Супрун как представителей украинской диаспоры в Америке националистические взгляды являются комильфо, на этой почве они когда-то нашли общий язык с Середой. Тем более эта группа уже тогда имела признание и в украинском истеблишменте. Когда к пятилетию первого Майдана в Украинском доме проходил 26 ноября 2009 года торжественный концерт, то перед Виктором Ющенко там выступала и «Кому вниз». В свою очередь, известно, что супруги Супрун еще в 2004 году участвовали в организации митингов в поддержку «оранжевого Майдана» в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В свою очередь, Середа был близок к радикальным националистам (например, выступал как почетный гость на мероприятиях «Свободы»*, правопреемницы СНПУ) и, как было показано выше, уважаем даже неонацистами. Не случайно именно ему была доверена высокая честь зачитать «Национальный манифест» о сотрудничестве, подписанный 16 марта 2018 года «Национальным корпусом», «Свободой» и «Правым сектором»*. Отсюда и «через одно рукопожатие» и связь Арсения Климачева (состоявшего с 22 марта 2014 года в руководстве партии «Правый сектор») с Марко Супрун. Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга © Facebook, Serhii Filimonov

Что же касается Марко Супруна, то, поскольку его жена в 2014-2016 годах возглавляла гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев, а сам Марк в 2014-м активно общался с иностранными журналистами во время Евромайдана, имел отличный английский язык и был узнаваем на Западе, он оказался идеальной «говорящей головой» для англоязычных роликов проекта StopFake.

Так что взаимосвязь супругов Супрун с украинскими неонацистами — не случайна и долговременна. А вот о том, как на практике работает цепочка посредников-побратимов, связывающих украинских неонацистов с украинским сегментом Facebook, мы расскажем в следующий раз.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.