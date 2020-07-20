Тяжело представить, что человек, потерявший ноги, спрашивает у продавщицы носки «своего» размера, хотя чего не бывает. Инвалида всегда можно понять. Но как понять довольно еще молодую страну, которая проводит административную реформу в землях, ей давно не принадлежащих? Тут нужен очень глубокий психоанализ, и жизнью одного поколения не обойтись

О чем собираются жалеть украинские законодатели, проводя административную реформу, очень хорошо видно на примере деления полуострова Крым на новые районы. Понятно дело, что деления умозрительного — в реале делать это сейчас никто обитателям печерских холмов не даст. Итак, какие же новообразования грезятся Киеву в Крыму? Пойдем по алфавиту:

Бахчисарайский район (с административным центром в городе Бахчисарай) в составе территории, административно подчиненной Севастопольскому городскому совету (кроме города Севастополя), и территориальных общин, входивших в состав Бахчисарайского района. Летний отпуск вопреки пандемии. Кто куда и сколько это стоит © РИА Новости, Артур Лебедев | Перейти в фотобанк

Напоминать, какое отношение украинцы имеют к последней из столиц Крымского ханства, без надобности. Попасть туда во времени ханствующей династии Гиреев можно было только через гарем, если, конечно, лицом и всем прочим вышла. А если нет — см. список других районов.

Белогорский район (с административным центром в городе Белогорск) в составе территорий территориальных общин, входивших в состав Белогорского, Нижнегорского районов.

Белогорск — на крымско-татарском языке «город на черной речке». Был бы там какой поэт — не исключена дуэль на ней. Потом, глядишь, город бы назвали в честь какого-нибудь Пушк-ибна-заде. А так просто объединили белые горы с нижними… Скучно!

Джанкойский район (с административным центром в городе Джанкой) в составе территории Джанкойской городской территориальной общины и территорий территориальных общин, входивших в состав Джанкойского района.

Через станцию Джанкой в далекие годы проходили все поезда Московско-Питерского направления. Собственно, Джанкой был первым сугубо крымским городом для едущих на отдых в эту всесоюзную здравницу. И поездом, и автомобилем. Луганские, донецкие, днепропетровские, харьковские, запорожские номера были желанными гостями на АЗС Джанкоя. Чем теперь живет этот город, когда путь в Крым лег с другой стороны, автору неизвестно. Только привкус придорожных абрикосов, которые выдавали сибирякам да уральцам за ранние местные персики, подрастерял.

Евпаторийский район (с административным центром в городе Евпатория) в составе территории административно подчинен городскому совету города Евпатория, территории Сакской городской территориальной общины и территорий территориальных общин, входивших в состав Сакского, Черноморского районов.

Керкинитида — та еще дама. Это сам Евпатор подтвердить может. А то, что городок этот временно Гезлевым кликали, так это оказалось поправимо. В первый раз — вследствие Кучук-Кайнаджирского мира. В последний — в результате референдума 2014 года. И самостийные землемеры своим циркулем уже не дотянутся. Децентрализация и местные выборы. Совместимо или не очень © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Керченский район (с административным центром в городе Керчь) в составе территории Керченской городской территориальной общины и территорий территориальных общин, входивших в состав Едикуйского района.

Этот район вполне можно было — на волне декоммунизации — назвать Боспорским. Если бы часть Боспорского царства не находилась на Таманском полуострове, расположенном через Керченский пролив. С флотом у Украины сейчас не густо, поэтому во весь рост встает вопрос: как тогда за налогами и сборами перебираться? Можно было бы, конечно, через Крымский мост, если бы он был. Но в Украине с момента строительства его начисто отрицают. А нет моста — нет и Боспорского царства. Остается город-герой Керчь — такой вот Едикуй.

Перекопский район (с административным центром в городе Яны Капу) в составе территории административно подчинен городскому совету города Армянск, территории территориальной общины города Яны Капу и территорий территориальных общин, входивших в состав Перекопского, Раздольненского районов.

Тут украинские законодатели, конечно, сэкономили. От славного города Красноперекопска взяли для названия района вторую часть «-перекопск», а первую «Красно-» перевели на язык народов Крыма как «Новые ворота». И теперь смотрят на ушедший регион через эти новые ворота как сами понимаете кто.

Симферопольский район (с административным центром в городе Симферополь).

Прямо посередине столицы Крыма находится Неаполь Скифский. Это невысокий холм с остатками фундаментов древних строений. Настолько древних, что ни в каких кадастровых картах Украины они не отражены. Ни в каких дарственных или купчих не упомянуты. Исходя из чего никаких прав Верховной Раде Украины определять свою принадлежность не дают. Как говорится, «вас тут не стояло!».

Феодосийский район (с административным центром в городе Феодосия) в составе территорий, административно подчиненных городским советам городов Судак, Феодосия, и территорий территориальных общин, входивших в состав Ислямтерецкого, Ичкинского районов.

Странно, что этот район не назвали в честь всемирно известного украинского живописца-мариниста Ивана Айвазовского. Хотя, если учесть, что не было такого украинского живописца, а был армянского происхождения верноподданный Российской империи, творивший в Феодосии свои «девятые валы», то закономерно. А то в реформаторском раже можно же и до абсурда дойти: назвать этот район Кафкианским, вспомнив о том, что Феодосия — бывшая Кафа, где самый большой невольничий рынок региона предлагал обзавестись славянским мясом всем циркумпонтийским (околочерноморским) покупателям. Думается, что от такого радикального переименования удержало только одно: необходимость приезжать на возложение цветов официальных делегаций от Украины. Поводов, как вы понимаете, было бы хоть отбавляй: день продажи самой красивой украинки, день продажи стотысячного украинца, день весенней распродажи, день осенней оптовой ярмарки… А тут еще Мустафа Джемилев с Рефатом Чубаровым глаза мозолить будут: брать с собой крымских татар на возложения или не брать? Тоже ведь к невольникам отношение имеют, причем прямое — их же предки наших в Крым и приводили! Козак предъявил ультиматум, Украина ответила своим © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Ялтинский район (с административным центром в городе Ялта) в составе территорий, административно подчиненных городским советам городов Алушта, Ялта.

Эх, Большая Ялта!.. Сколько несбыточных на материке мечт было оплачено курортным рублем на этой узкой полоске между морем и Крымскими горами от Гурзуфа до Фороса! Может, конечно, автор и загнул насчет Фороса, Симеиза, Мисхора и прочих самоценных населенных пунктов, но вряд ли: все, что начиналось после Алушты и до самого подъема к Байдарским воротам, было как «ялтинский лук» — сладким и запашным. Большинство из нынешних депутатов провластной фракции «Слуга народа» по возрасту просто не могут помнить атмосферу «Артека» и послевкусие «Массандры». Да и херес с ними! Важно то, что Ялта — впрочем, как и весь Крым, — находятся там, где находились издревле, на какие районы их ни делят временщики и проходимцы через украинскую власть. Вместо того чтобы делом заняться — больше ведь скоро потеряют у себя под носом, и делить будет нечего.

В общем, порезали, чего не имели, в Верховной Раде, а заодно и объединили то же самое. С точки зрения бюрократической большая работа проделана. А с если применить здравый смысл — смех да и только.