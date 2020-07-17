По состоянию на 19:00 17 июля в мире зафиксировали почти 13 миллионов 837,4 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 590,7 тысячи человек скончались, свыше 7 миллионов 746,2 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 17 июля США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 3 миллионов 576,6 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 138 384.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 2 миллионов 12,1 тысячи случаев заражения, 76,6 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано свыше 1 миллиона 3,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, более 25,6 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 759 203. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 12 123 скончавшихся и 539 373 выздоровевших.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что зарегистрировать первую российскую вакцину планируется в начале августа. Испытания на добровольцах уже провел Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, который в июне начал клинические испытания на людях в Главном военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете. Испытания в целом прошли успешно, однако наблюдались и некоторые побочные эффекты, например, повышенная температура.

А российская фармкомпания «Р-Фарм» договорилась с британской AstraZeneca о производстве вакцины от коронавируса.

«Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности "Р-Фарм" для реализации проекта»,- сообщил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

По его словам, российская компания станет хабом для поставок вакцины в 30-50 третьих стран, включая страны Европы и СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Но приоритетом при реализации проекта станет Россия, добавил представитель «Р-Фарм».

«Норникель» в свою очередь выделит свыше 20 миллиардов рублей на борьбу с пандемией. Он уже направил около 10,5 миллиардов рублей, еще 10 миллиардов рублей планируется выделить во второй половине года.

«Компания разработала новый пакет мер для защиты от COVID-19… Он включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении компании.

В Москве же более 1,7 тысячи человек сдали плазму, чтобы врачи могли использовать ее для лечения пациентов с COVID-19. Всего было заготовлено более 1 тонны плазмы.

«Мы благодарим всех, кто откликнулся. Вы помогаете многим пациентам победить болезнь. В наших стационарах уже более 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание и выписались из больниц»,- рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Предварительные результаты исследований показали, что после переливания плазмы шанс оказаться в реанимации на ИВЛ у среднетяжелых пациентов снижается на 63%. Шансы на выздоровление у тяжелых пациентов вырастают на 19%.

В то же время, по данным самого мэра Сергея Собянина, около 60% жителей столицы обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения… При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца»,- рассказал он.

А в Московской области может на следующей неделе начаться третий этап смягчения ограничений по коронавирусу.

«Мы уже подходим к тому, чтобы перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. К концу этой недели-началу следующей перейдем. Для того чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре», — заявила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш.

Она добавила, что в стационарах региона лечение проходят около 800 пациентов с коронавирусом, 14,2 тысячи пациентов проходят лечение на дому. Наибольшее число среди всех инфицированных в возрасте от 50 до 64 лет, далее идут пациенты в возрасте от 30 до 49 лет, старше 65 лет — 18%.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 58 466 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1473 стали летальными. В то же время 30 675 пациентов выздоровели.

В Министерстве здравоохранения отметили, что вместе с увеличением тестирования наблюдается незначительный рост положительных тестов на коронавирус. На данный момент этот показатель составляет около 10%. Глава ведомства Максим Степанов объяснил, что, помимо подтвержденных тестов, Минздрав оценивает несколько показателей.

«Мы же в первую очередь тестируем тех, кто обращается с подозрением на коронавирус. Вторая категория — контактный круг человека, у которого уже поставлен диагноз COVID-19. Следующая категория — врачи, работающие с COVID-19. Плюс — люди, которые ложатся на госпитализацию, у нас также предусмотрено их тестировать», — сказал глава МОЗ.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых», — сказал министр.

Что касается тестов, то Минздрав наращивает тестирование на коронавирусную инфекцию. Степанов напомнил, что в конце марта, когда карантин в стране длился уже несколько недель, делалось 200-250 тестов в день.

«Сегодня мы делаем почти по 14 тысяч. Были три лаборатории, сейчас — 86. И мы не останавливаемся. Себе и сотрудникам я ставлю в KPI, чтобы на начало сентября мы имели в два раза большие мощности, чем те, которые есть сейчас», — рассказал он.

Тем временем Министерство образования совместно с МОЗ ищут оптимальные форматы обучения для школьников, чтобы учебный год начался 1 сентября без проблем. По словам Степанова, с 1 сентября в школах может заработать смешанный формат, который будет включать в себя и обычное обучение в классах и дистанционные форматы. Многое будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом и соблюдения противоэпидемических правил. Если количество инфицированных будет снижаться, то школы перейдут на обычный режим обучения с разделением классов на две смены. Если показатели будут высокими, то Минздрав будет переводить школьников на дистанционное обучение.

При этом пока уменьшения роста числа заболеваемости коронавирусом не происходит, отметил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

«Сложные вопросы, связанные с адаптивным карантином. Поэтому по решению главного санэпидврача Украины, по решению комиссий ТЭБ и ЧС, были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов, 23:00… До сих пор абсолютно достаточно времени, чтобы поужинать, а по прошествии этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом», — подчеркнул премьер.

Тем временем интерес украинцев к отдыху и путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля и в июне практически достиг докарантинного уровня, сообщает Google Украина. При этом ограничения на международные поездки переключили внимание украинцев на отдых внутри страны. Наибольшей популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном, Затоке, Бердянске, Одессе, Приморске, Урзуфе, Белосарайской косе, Киевском море и Кирилловке.

Ситуация в мире

После снятия ограничений в Киргизии в июне резко выросло число новых случаев коронавируса. Если во время карантина в день выявляли 25-80 случаев, то с середины июня в некоторые дни было от 300 до 700 случаев.

Рост числа заболеваний зафиксирован и в Израиле, где в связи с ежедневным увеличением показателей на 2 тысячи заболевших и более, власти приняли решение о возвращении ряда отмененных прежде ограничений и введении новых. Общие ограничения, которые действуют все дни недели, коснулись спортзалов и фитнес-центров, ресторанов и закусочных. Спортзалы и фитнес-центры будут открыты только для профессиональных спортсменов, а рестораны и закусочные будут работать только навынос или осуществлять доставку на дом. Кроме того, на неопределенный срок закрываются все образовательные учреждения, включая детские сады и летние лагеря.

В выходные дни будут действовать дополнительные ограничения. Так, нельзя будет находиться на пляжах, будут закрыты все не продуктовые магазины и крупные торговые центры, открытые рынки, парикмахерские и салоны красоты, библиотеки, контактные зоопарки, музеи, выставочные залы, бассейны, канатные дороги.

Из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 в Барселоне (Испания) местное Министерство здравоохранения вводит ограничительные меры. Людей просят без надобности не выходить из дома, также установлены ограничения на работу баров и ресторанов. Сообщается, что новые ограничительные меры будут действовать в течение 15 дней, так как в Барселоне наблюдается тенденция к росту числа новых случаев коронавируса. Помимо Барселоны ограничения распространяются на еще несколько муниципалитетов Каталонии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что ограничения из-за коронавируса в королевстве еще больше ослабнут в связи с планами «значительного возвращения к нормальной жизни» к Рождеству. Он заявил, что люди могут использовать общественный транспорт для поездок, рекомендации для работодателей изменятся с 1 августа.

Тем временем TikTok удалил около 29 тысяч видео от европейских пользователей на тему COVID-19. Видео нарушали правила платформы, сообщая ложную информацию об эпидемии и коронавирусе. Около 3 тысяч из них содержали псевдонаучные медицинские советы, которые могли навредить здоровью граждан.