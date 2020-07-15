Местные выборы наверняка не станут успешными для партии Зеленского - ей придётся делиться властью и ресурсами, прогнозируют политэксперты. При этом сами выборы несут риски для государства в целом, поскольку региональные элиты потребуют большего, чем имеют сейчас

Назначенные на 25 октября 2020 года местные выборы на Украине могут кардинально изменить расстановку сил на Украине и даже вызвать системный кризис, чреватый сменой власти снова «революционным» путём.

Предвыборная борьба, по сути, уже в разгаре. Особый накал ей придаёт тот факт, что в рамках проводимой властью децентрализации местные власти получат больше денег и полномочий — есть за что бороться.

При этом социологи фиксируют падение рейтинга президента Зеленского, падает и рейтинг его партии «Слуга народа». В то же время растут рейтинги партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Европейская солидарность» (партия экс-президента Петра Порошенко). Местные выборы на Украине: местные элиты готовятся к решающей битве с Киевом © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Примечательно, что самим местным властям тоже предстоит доказывать свою нужность избирателям, и это не всегда и не всем будет просто сделать. Согласно опросу группы «Рейтинг» и Международного республиканского института IRI Ukraine, недовольны местной властью преимущественно жители Херсона, Северодонецка, Николаева, Полтавы и Черновцов. Больше всего довольных местной политикой — среди жителей Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Винницы.

Ещё одна особенность грядущих выборов заключается в том, что они должны состояться на новой территориальной основе на уровне общин (громад) и районов.

Своими мнениями и прогнозами по поводу грядущих местных выборов с изданием Украина.ру поделились политические эксперты.

Местные выборы — битва за ресурсы

С учетом изменений, которые произошли за последний год в украинской политике, для того, кто хочет играть в политику, есть Верховная Рада, говорит глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв. А для ищущих ресурсы, в том числе и материальные, куда привлекательнее цена мандата в местных советах — имеются в виду города-миллионники, областные советы, крупные ОТГ (объединенные территориальные громады. — Ред.).

Андрей Золотарев: Местные выборы могут спровоцировать усиление центробежных процессов на Украине © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Год назад, если бы [президент] Владимир Зеленский пошел на выборы, достаточно было взять одну идею справедливого завершения децентрализации, и «Слуга народа» была бы безусловным фаворитом и лидером в большей части регионов Украины. Сейчас ситуация изменилась», — подчёркивает Золотарёв.

Он поясняет, что падение рейтинга «Слуги народа» конвертируется в достаточно заметный рост поддержки «Партии Шария», которая удачно переходит из онлайна в офлайн, есть рост у«Оппозиционной платформы — За жизнь»., и это достаточно серьезно меняет электоральную картину.

Власть может отменить выборы под предлогом карантина

Местные выборы на Украине отличаются тем, что там не единственная кампания происходит, а множество кампаний, и в некоторых регионах начали готовится уж совсем заранее, говорит обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. «Слуга народа» может попытаться «под шумок» перенести местные выборы - Корнилов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Другое дело, у всех возникает вопрос, состоятся эти выборы или нет. В этом плане я слышу разные слухи, мнения, отзывы. Я так понимаю, что «Слуга народа» сейчас рассматривает негласно, само собой, вариант отмены или переноса этих выборов под предлогом обострения борьбы с коронавирусом. Потому что, прямо скажем, рейтинги этой политической силы падают, а в некоторых регионах уже и приближаются к нулю», — сказал политолог.

Как такового ажиотажа из-за местных выборов на Украине нет, уверен главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов. Ажиотаж есть у тех, кто хочет быть избранным. А общая психологическая рамка напрямую связана с карантином, с нервничающим обществом и тем, что правящая партия, президент постоянно дают повод для политических и околополитических скандалов, считает журналист.

«Тему этих выборов очень активно педалируют мэры, главы ОТГ (объединенных территориальных громад. — Ред.), поскольку для них это своеобразный шантаж Киева на предмет того, кто в доме хозяин: все-таки местное самоуправление, которое формируется под местные элиты, или те большие столичные элиты, под которые сформированы Верховная Рада и Офис президента», — заявил Теплов. Виталий Теплов: Центральная власть Украины с треском проиграет на местных выборах © Facebook, виталий теплов

Партии Зеленского придётся вступать в коалиции с «местными»

Политологи уверены, что партии Зеленского «Слуга народа» не удастся повторить свой успех на парламентских выборов. Судя по всему, партии придется вступать в коалиции с региональными элитами, прогнозирует Андрей Золотарёв.

«Как в Харькове, например, с блоком «Успешный Харьков» [мэра Геннадия] Кернеса, в Киеве — с УДАРом [мэра Виталия] Кличко.

Поэтому придется властью делиться, и, судя по всему, это будут различные политические силы: в областных центрах это будут, скорее всего, мэрские квазипартии, а на уровне облсоветов это будут, скорее всего, на Юго-Востоке — «За життя», в Западной Украине — «Евросолидарность»… Поэтому картина будет достаточно пёстрой», — заявил эксперт.

Мэры останутся, но контроля у них будет меньше

Владимир Фесенко: Ни в одном регионе Украины не будет партии-победителя, местные выборы обещают плюрализм © glavred.info Владимир Фесенко.

Монобольшинства, уверен он, не будет ни в одном регионе, «и это осложнит ситуацию для мэров, потому что раньше, например, мэр Харькова Геннадий Кернес контролировал полностью Харьковский горсовет, почти контролировал Одесский горсовет мэр Одессы Геннадий Труханов, у остальных мэров этого не было». А сейчас, полагает Фесенко, «Кернес, например, останется, но у него не будет полного контроля над горсоветом — ситуация станет более плюралистичной».

Политолог считает, что далеко не все действующие мэры выиграют выборы, «но в крупных городах, скорее всего, да, большинство действующих мэров останутся при власти».

Виталий Теплов также думает, что большинству мэров крупных городов удастся сохранить свои посты. Уровень влияния начальников, поясняет журналист, гораздо выше, чем уровень влияния центральной власти.

«А поскольку центральная власть бессильна — у нее нет инструментов вообще никаких, то она эти выборы проиграет с треском. […] Мэров может вышибить из седла только жесткое блокирование их деятельности со стороны правоохранителей», — заявил Теплов.

Выборы как опасность для страны

Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я не говорю о параде суверенитетов и распаде, но региональные элиты потребуют большего», — уверен политолог.

Аналогичное мнение — у Владимира Корнилова. Он не исключает, что в стране продолжатся «центробежные тенденции по мере усиления импотенции центральной власти, о которой, заметьте, сам Зеленский уже в открытую говорит».

«Все это может привести к проблемам во взаимоотношениях с отдельными, а может даже со всеми регионами. В принципе сейчас это вероятно.

Но в конце концов любая центральная власть, пообещавшая местным какую-то регионализацию, децентрализацию и прочее-прочее-прочее, на деле обирает эту местную власть. Так было всегда и сейчас вряд ли что-то изменится», — заявил Корнилов.

А Виталий Теплов прогнозирует, что «Слуга народа» по большому счету потеряет влияние на местное самоуправление. Впрочем, подобная ситуация на Украине уже случалась.

«Это уже было после "оранжевого" Майдана, когда, например, еще Днепропетровский горсовет полностью состоял из регионалов — это было подавляющее большинство.

В Киеве был [экс-президент Виктор] Ющенко, «Батькивщина» и прочее, а здесь, в регионе, сине-голубые. И как-то жили, не без скандалов, конечно, но существовали. Потому что очень редко на самом деле пересекаются решения центра и на местах», — пояснил журналист.