Во вторник в 11:00 состоится заседание Центральной комиссии РБ по выборам, на котором будет озвучен окончательный список кандидатов в президенты страны. Участники должны были собрать подписи в свою поддержку – не менее 100 тысяч. Процесс был менее драматичным, чем в 2010 году, хотя и не столь ровным, как в 2016-м. Но обо всем по порядку

Парад-алле

Лукашенко с самого начала объявил, что не отдаст власть тем, «кто хочет дестабилизировать обстановку» и «торговать суверенитетом». От последней цитаты где-то заплакали «змагары» и «литвины». Ибо при наличии Лукашенко другие кандидаты на роль Великого князя — нонсенс. Словом, 8 мая, когда Палата представителей Национального собрания назначила дату выборов, все было «тишь, гладь, да Божья благодать». Уже на следующий день кандидат Лукашенко стоял на капитанском мостике, отважно принимая парад Победы посреди бушующего мирового океана пандемии. Чем показал сторонникам теории заговора (категория 40+), что он будет тверд. Лучшего сигнала этой доле избирателей, куда входят сторонники СССР, патриоты, охранители и антизападники, и придумать было сложно.

12 мая из недр кожаного кресла директорского кабинета Белгазпромбанка с неизвестной целью всплыл Виктор Дмитриевич Бабарико. Сначала его приняли за «техничку» фаворита, но потом стало ясно, что у него совсем другие планы. Еще раньше ниоткуда появился никому не известный «блогер» Сергей Леонидович Тихановский. Он претендовал на «вождя улицы», который будет играть на антирейтинге несменяемого президента. Его тоже приняли за «техничку», которая станет канализировать протестные настроения. Наконец, еще один конкурентоспособный кандидат — Валерий Уильямович Цепкало. Создатель парка Высоких технологий в Минске, символа всего передового и перспективного, что есть у современной Белоруссии. Он позиционировался именно на будущем. Мол, на старой советской телеге, без кожаных сидений и климат-контроля, в ХХI веке далеко не уедешь. Это так, но белорусов больше интересует настоящее, а не будущее. А всего 15 мая было подано 55 заявлений, что стало рекордом за всю историю самостийной Белоруссии. Астрология про Лукашенко. Лучше быть диктатором, чем голубым © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Слово и дело

Можно строить какую угодно аналитику относительно возможности победы какого угодно альтернативного кандидата — теория вероятности все стерпит. Но всерьез считать, что Лукашенко, будучи в отличной физформе, здравом уме и твердой памяти, допустит, что все созданное им лично великолепие лайт-версии БССР достанется случайным людям и «левым пассажирам», может только человек, безнадежно верующий в слепоту фортуны.

С самого старта «блогер» Тихановский и те, кто за ним стояли, стали демонстрировать серьезность намерений — раскачивать «улицу». Ничего похожего на «Майдан» 2010 года не показали, но картинки для СМИ демонстрировали: протестная часть населения в Белоруссии есть, и она против Лукашенко. РБ — это небольшая и не самая густонаселенная страна, управлять ей не так сложно, как РФ. Но это такая страна, которая имеет очень специфическое население, генезис которого неразрывно связан с партизанскими методами. Игнорировать эти генетические особенности может только турист или человек случайный. Ни тем, ни другим Александр Григорьевич Лукашенко не является. Он могилевский мужик, плоть от плоти этого партизанского края, и не верит в мирный и не воинственный характер соотечественников. Так что через 10 дней после парада в Минске в Гродно взяли Тихановского. Немного раньше, в день регистрации, ему влепили 15 суток за прошлое административное правонарушение, совершенное в декабре 2019-го. Потом отпустили, но «блогер» не успокоился, и его закрыли окончательно.

Еще через две недели был задержан Виктор Бабарико. Тут дело не обошлось 15 сутками. Речь шла о международной ОПГ, которая отмывала деньги через латвийский банк и которой интересовались надзорные органы США. Бабарико с сыном поместили в знаменитое еще по 1937 году СИЗО КГБ «Американка». А бывшие подчиненные немедленно дали на экс-шефа показания. Банкиру светит большой срок, а его участие в выборах стало невозможным. В Минске в его поддержку прошла «Акция солидарности» — живая цепь. Но на этом все и закончилось, за отсутствием куратора "улицы", также сидевшего в СИЗО, только другом — №1. 19 июня с пробега снялись Юрий Губаревич и Александр Таболич. Оставался Валерий Цепкало, о котором в публичных выступлениях намекал Лукашенко, что у него тоже не все тип-топ. Впрочем, Цепкало за «красные линии» не заходил, «дестабилизировать» не пытался, так что у него по линии суда-следствия обнаружился лишь некий частный недоброжелатель. Это гражданин Турции и риэлтор, который написал частную претензию в Следком о том, что ответчик должен ему деньги. СК немедленно отреагировал на сигнал, начав изучать претензии. Но к выборам это отношения не имело, так что кандидату агитировать и собирать подписи никто не мешал. 30 июня прошло заседание ЦИК. Еще пять кандидатов были отсеяны, а среди них и Валерий Цепкало, у которого признали только 75 тысяч подписей из 100 тысяч необходимых. Вдогонку незадачливому поединщику прилетела дружелюбная видеозапись, где он с двумя очаровательными девушками предается «изнеженности нравов». Это не имело отношения к суду и следствию, любовь в РБ не наказуема. Видеозапись Цепкало комментировать не стал, а что думает по этому поводу его жена, она из семейной избы не выносила. С чем Белоруссия идет на выборы президента. Эволюция государственной и оппозиционной идеологий © REUTERS, Vasily Fedosenko

Разгром

Случайно или нет, но к моменту утверждения ЦИК окончательного списка кандидатов в президенты РБ соперников у Лукашенко, которых рассматривали как имеющих шансы, как-то не осталось. Это, а также весь бэкграунд, изложенный выше, не позволяет сомневаться в том, что избирательный механизм в Белоруссии есть, он имеет оригинальную конструкцию, содержится в исправном виде, в смазке, а функционирует как швейцарские часы. Впрочем, кое-какие наработки были и у оппозиции. Тихановского, Бабарико и Цепкало как фаворитов от оппозиции был готов поддержать мощный тыл, самая грозная составляющая которого — медиаподдержка. Это целая армия, которая работала против Лукашенко из интернета, в первую очередь в мессенджере Telegram. Нужно отдать должное: свою работу они «добре знают», картинки в СМИ из мусора и палок создавать умеют. Из самой обычной коммунальной аварии в Минске 24 июня за считаные часы была выковала «пуля» размером с астероид. Но вышло так, что в тот момент, когда медийная артиллерийская поддержка альтернативных кандидатов была готова заработать в полную силу, она осталась без самого предмета поддержки. Все их фавориты оказались вне игры. А раз так, то любому минимально опытному политтехнологу и пиарщику понятно, что дальнейшая работа — мартышкин труд. Лепить из образа кандидата в президенты и электорального лидера пострадавшего «узника совести» — уничтожить саму идею предвыборной кампании и «вопли пострадавших». При всей современности методов врагов Лукашенко, их очевидной опытности выяснилось, что Бацька всегда идет на несколько шагов впереди противника, вынуждая того следовать его стратегии. Над пропастью во Ржеве. Точка невозврата Союзного государства Россия-Белоруссия не пройдена © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Миф про 3%

Враги действующего президента, не имея возможности развернуться в Белоруссии, попытались компенсировать это всей заграницей. И прошли в городах Европы и Америки «акции солидарности» для создания картинок в СМИ. Они не были многочисленны, но они были, хотя впечатлили только охватом. Кое-что открыло нам, как далеко разбросала судьба простых белорусов — от края и до края планеты Земля. Это не говоря об игровой возможности оппозиции использовать иностранные СМИ — это делалось также безгранично. И вышел номер украинского журнала «Новое время» с обложкой, на которой не очень талантливый фотошоп на тему «Саши Три процента». Это, пожалуй, самый известный мем выборов-2020. Явившись однажды из штаба пиарщиков, «3%», которым обозначили роль и место Лукашенко, с тех пор эксплуатируется повсеместно, являясь чуть ли не главным тезисом. Это настолько простой и сильный символ, что его не обошел вниманием даже сам президент Белоруссии, который во время встречи с представителями СМИ выслушал подготовленный вопрос про 3% и с достоинством ответил на него: «Неужели кто-то в этой просвещенной аудитории верит, что у действующего президента поддержка — 3%?» — спросил президент слушателей, профессиональных журналистов.

Аудитория реагировала с пониманием. Но вот только было бы гораздо убедительнее, если бы в ответ на вопрос о рейтинге прозвучал не риторический вопрос, а простая и понятная цифра, не допускающая толкований. Но с этим в Белоруссии несколько сложнее. Дело в том, что рейтинговые агентства и социологические фирмы — это бизнес, который работает на заказчика. Он и сам предмет темный и исследованию не подлежит. Как составляются самые репрезентативные рейтинги — тайна за семью печатями, потому что бизнес. То, что данные собираются и обрабатываются неизвестно как, не секрет ни для кого. Но даже самый репрезентативный рейтинг при указании положительного сальдо исследуемого объекта всегда содержит такую коварную вещь, как «антирейтинг». Который зачастую и содержит в себе истинное отношение аудитории, а главное — он и диктует результаты выборов.

Теперь факты. Рейтинг «3%» — миф. Выдумка от первого до последнего знака. Кто и когда его сочинил — теряется во мраке истории. Это чистой воды пиар-ход, занижающий реальную поддержку Лукашенко. Он взят из космоса: никогда в Белоруссии не проводилось репрезентативного исследования, которое бы дало такой результат. Оппозиция часто прибегает к подобным манипуляциям, но важно помнить, что в Белоруссии социология — отрасль государственная, ей занимается БИСИ, а частного сектора нет в природе.

В ответ на миф про 3% на встрече со СМИ Лукашенко показал документ с грифом «секретно» под номером 1, который показывает официальную социологию, и у него там 76%. Но не стоит заморачиваться магией цифр. Важно понимать, что выборы уже потеряли интригу и итог предсказуем. Вопрос лишь в том, как именно будет использована победа. Ответа пока нет.