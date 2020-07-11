Президента Украины Владимира Зеленского подвергли жесткой критике за решение переехать в одну из государственных дач. Всего год с небольшим назад Зеленский обещал избавиться от всех государственных резиденций и даже подтрунивал нам самой идеей таких резиденций

Вечером в четверг, 9 июля, на «Радио Свобода» вышел очередной выпуск программы журналистских расследований «Схемы». На этот раз он был посвящен ни много ни мало президенту Украины Владимиру Зеленскому, а точнее — его месту жительства.

«6 июля 2020 года, Обуховская трасса, 20.26. Кортеж президента Владимира Зеленского проезжает мимо нашего авто. Мы направляемся вслед. За несколько минут кортеж президента Зеленского заезжает на территорию государственных дач в Конча-Заспе», — начал рассказ о новом месте пребывания Зеленского журналист Михаил Ткач.

Журналисты, предполагая, что речь может идти о посещении кого-то из бывших высокопоставленных лиц государства, живущих на этих дачах, решают подождать кортеж у въезда на территорию. Однако кортеж выехал оттуда только утром. Зеленский продал дом и переехал в государственную резиденцию © пресс-служба президента Украины

Более того, 7 июля утром за час до Зеленского с территории выехал и автомобиль его жены Елены, которая недавно перенесла заболевание COVID-19. В тот же день Зеленский опубликовал декларацию, согласно которой он продал свой другой дом, где жил всего за неделю до этого, Валентине Кисель — жене замглавы фракции «Слуги народа».

Вечером 7 июля президентский кортеж снова вернулся на территорию ведомственных дач.

Источник «Схем», который имел допуск на территорию, смог ночью проехать у дома, где, вероятнее всего, ночевал Зеленский. В этом особняке горел свет.

Собственно, еще в марте этот источник, а также еще один — в Управлении государственной охраны — сообщил журналистам «Схем», что этот дом готовят для Зеленского.

Сам этот особняк имеет не очень хорошую историю. Издание Украина.ру напоминает о ней, а также рассказывает о других правительственных резиденциях.

Дача в обмен на дачу

Официально территория под Киевом, где расположены принадлежащие Государственному управлению делами дачи, называется «Домом отдыха «Конча-Заспа».

«Территория дома отдыха «Конча-Заспа» Государственного управления делами имеет площадь 134,08 га. Дом отдыха является государственным учреждением здравоохранения, которое содержится за счет средств общего и специального фондов Государственного бюджета Украины <…> На территории дома отдыха расположен 71 дачный дом (дом №29 имеет статус государственной дачи) и четыре пансионата на 145 номеров», — указано на сайте Госуправления делами.

Как подозревали украинские журналисты, именно в доме №29 и нашел себе приют Зеленский. Как выяснили журналисты, эту дачу, которая простаивала пять лет, начали ремонтировать в конце 2019 года. Согласно сайту публичных закупок Prozorro почти 200 тыс. грн (около полумиллиона рублей. — Ред.) из госбюджета потратили на «аварийно-восстановительные работы по текущему ремонту дома». Кроме того, 110 тыс. грн (около 290 тыс. руб. — Ред.) ушло на «ремонт системы пожарной сигнализации».

Как выглядел дом до ремонта, украинцы увидели в 2014 году. Тогда на фоне ослабления государственной власти и показной демократизации в госрезиденции начали пускать всех желающих. Тогда же заговорили об их продаже.

Одной из таких резиденций был и дом №29 в Конча-Заспе. Журналисты попали в этот дом незадолго после того, как его освободил живший там президент Украины. И речь не о Викторе Януковиче, но о Викторе Ющенко.

Именно он жил в этом доме не только во время своего президентского срока, но и последующие четыре года.

«Я уже начинаю забывать дорогу в Конча-Заспу. Я покинул дачу. Я там не живу. И очень счастлив. Я думаю, что это произошло где-то месяц-полтора назад», — заявил сам Ющенко в марте 2014 года украинским журналистам.

Содержание дачи обходилось украинцам в 30 млн грн в год (около 90 млн руб. по курсу того времени). Как заявил в апреле 2014 года тогда еще глава Государственного управления делами Сергей Аверченко, Янукович ежегодно продлевал разрешение Ющенко жить в этом доме.

Причина, по которой пользовался Ющенко той дачей и при президентстве Януковича, довольно проста.

Еще во время президентства Ющенко — в 2007 году — правительственная резиденция «Межигорье» была выведена из государственной собственности. Это, по утверждению украинских СМИ, дало возможность закрепить ту резиденцию за Януковичем, который въехал туда еще в 2002 году в бытность премьер-министром. При этом сам Янукович утверждал, что ему в «Межигорье» принадлежит довольно небольшой участок земли и скромный дом, а все остальное, столь поразившее обычных украинцев в 2014 году, — собственность частной фирмы, как и страусы, жившие на ее территории.

Примечательно, что еще в 2019 году Ющенко приходил в ГПУ на допрос по производству, связанному с выводом «Межигорья» из госсобственности.

В общем, дом №29, который один президент «выменял» на другую резиденцию у своего преемника, имеет весьма неприглядную историю.

Но Зеленскому не повезло не только с этой дачей.

Роковой полет и забытые обещания

В начале 2020 года до того, как Украину сотрясла новость о трагедии в небе над Ираном, вся страна обсуждала «тайный» отдых президента в Омане. Окружение Зеленского пыталось, было, говорить о визите государственной важности, но вышло не очень.

А вот в Оман Зеленский отправился после отдыха на Украине, а именно — в селе Старая Гута в Ивано-Франковской области в резиденции «Синегора», которая была создана еще для второго президента Украины Леонида Кучмы в 2001 году на базе ведомственного санатория площадью в 5 тыс. квадратных метров.

Тот новогодний отдых лояльные Зеленскому СМИ и блогеры нахваливали, подчеркивая контраст с его предшественником Петром Порошенко, который отдыхал на Мальдивах.

А после Зеленский полетел в Оман, чем умножил этот пиар на ноль. Впрочем, часть украинцев очаровать отдыхом в «Синегоре» не удалось. Ведь еще в августе 2014 года эту резиденцию, а также другую — «Залесье», что под Киевом, — обещали открыть для посещения всем желающим.

Кстати, «Залесье», если верить сайту Государственного управления делами, всё так же остается резиденцией. При этом она, утверждает сайт, «пребывает в процессе реорганизации (преобразования) в национальный природный парк». Есть лишь маленькая «мелочь»: указ о реорганизации созданной в 1995 году резиденции подписал еще Ющенко в 2009 году.

Спустя десять лет после этого указа — в 2019 году — еще не президент Зеленский во время своего интервью изданию РБК-Украина заявил: ему чужда сама идея резиденций.

«Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну, какие-то лагеря отдыха или каким-то людям, которым это действительно нужно. А вот эти резиденции… Я не вижу в них вообще никакого смысла», — отметил он.

Но, судя по сайту Государственного управления дел, до сих пор существуют резиденции «Конча-Заспа», «Залесье» и «Синегора». И если в них и будут жить какие-то дети, то их будет немного. И все знают их имена. Это Александра и Кирилл — дети президента Владимира Зеленского.