Киев внезапно озаботился освоением космоса. Ответственными чиновниками сделан ряд заявлений, а в Днепропетровске рассказали о завершении некоего «второго этапа» заключительных испытаний двигателя РД-861К для ракеты Циклон-4М

Все, кто в теме, ехидно усмехнулись. В сетях показали видео каких-то испытаний. Новость вылетела в трубу, никто не обратил на неё внимания. Можно провести один раз, два, три. Но Киев это делает постоянно. Убийство космонавта. Брак мечты и космоса © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Циклон на бумаге

«Испытания завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции», — сообщили в КБ «Южное».

Отмечается, что двигатель будет маршевым на второй ступени новой ракеты Циклон-4М. Тест успешно проведен 26 июня на стенде «Южмаша».

Циклон-4М — 39-метровая двухступенчатая ракета, диаметром 4 метра, среднего класса для выведения грузов на низкие и средние орбиты. Это тот самый «Циклон», который в 2004 году, еще при Кучме, договорились запускать с бразильского космодрома Алькантара. Все кончилось не плохо, а позорно.

Но стыд глаз не выест, так что с проектом «Циклон» пошли к американским партнерам. НАСА про Украину и ее космические перспективы даже слышать не желает, если речь не идет о покупке раритетных советских секретных разработок или молодых и перспективных украинских специалистов, которые готовы ради работы эмигрировать в США. Но партнёрство на фоне «российской гибридной агрессии» обязывало, и Вашингтон нашел «стрелочника», которому поручили незадачливую космическую державу.

Все обернулось очередной хитрой схемой. В 2017 году КБ «Южное» заявилось в США с презентацией старого бразильского проекта, но уже с приставкой «М». НАСА даже не повернуло голову. И в проекте появился второй участник. Пресса называет его «канадским». Но это не так.

Американскую сторону представляет никому не известная частная американская компания «Maritime Launch Services» (MLS). Это консорциум из трех фирм, существующих на бумаге и зарегистрированных специально под украинский прожект. С неизвестной целью американская фирма была зарегистрирована как канадская, куда и отфутболили «Циклон-4М».

Помня об Алькантаре, американцы крайне осторожно сформулировали бизнес-план. Прессе сказали, что финансировать проект будут с помощью «финансовых инвестиций, полученных из коммерческих источников». При этом 14 марта 2017 года MLS объявила, что построит в Новой Шотландии космодром. Была подана заявка на аренду 15 гектаров земли у провинциального департамента природных ресурсов.

Строительство обещают начать уже в сентябре сего года, всё обойдется в 110 млн. долларов. Это будет единственный действующий космодром в Канаде после отказа от исследовательского полигона Черчилль в 90-х и первый в стране коммерческий космодром для орбитальных запусков. Так обещано, но ведь в Алькантаре тоже все было очень серьёзно.

Странностей много, чуть ли не всё. К примеру, пишут, что первый запуск состоится в этом году! Но в реальности нету не только космодрома, но и того, что с него собираются запускать в междупланетное пространство. От бразильского проекта, у Циклон-4М только название. Модификация с буквой «М» еще не существует в природе, конфигурация ещё не отработана, лётная история отсутствует. Многоточие. Невидимая рука рынка начала регулировать космический вакуум. К чему бы это? © NASA | NASA | Перейти в фотобанк

Рога и ракеты

В общем, получается, что проект коммерческий, а не научный, к тому же наполовину частный. Конечные бенефициары никому не известны. Что анонсировали партнеры по непростому космическому бизнесу, совершенно непонятно и сильно смахивает на «Рога и копыта». Но если нырнуть в тему глубже и изучить англоязычные источники, представляется совсем другая картина.

Вы уже поняли, что никаких «канадских партнеров» нет и никогда не было. Дальше — больше. Выяснилось, что наполовину частный консорциум целых три года уговаривал администрацию Новой Шотландии сдать в аренду землю под космодром. Канадская сторона упиралась, потому что, во-первых, речь шла об Украине — стране странной и мутной. Во-вторых, канадцы очень плохо понимали, что именно собираются запускать, какую модель, с какими двигателями, на каком топливе. Это важно не для военной разведки, а для экологии. Выяснить это было сложно, поскольку самой ракеты Украина представить не могла — ее еще нет. А «Южному» нужно было хоть что-нибудь показать.

Имитация бурной деятельности — это то, чем славна украинская земля. В свое время бразильцам морочили голову целых 10 лет, пока им не надоели вечные обещалки и сказки. В итоге Украина из-за невыполнения обязательств и постоянного переноса сроков выполнения договоров потеряла контракт почти на полмиллиарда долларов. Но чем Канада лучше?

В который раз южмашевцы явились обосновывать презентацию с единственным работающим узлом третьей ступени «Циклон-4», к которому на бумаге принтер дорисовал букву «М». На самом деле никто никуда не бежал: в Днепре решили не заморачиваться и принесли в Канаду оставшийся от бразильского проекта двигатель «РД-861К». Тот самый, который ради имитации бурной деятельности прогнали на стенде «Южмаша» 26 июня для создания информационного шума.

Суровая реальность такова: КБ «Южное» снабдило «Южмаш» на переговорах проектом, в котором корпус от ракеты-носителя «Зенит», без отработанного маршевого двигателями первой ступени, а сопла, просто подходящие по параметрам, — от гептиловых двигателей RD-263.

Что это за изделие, ни для кого не секрет. Это знаменитая в 80-е годы ХХ века советская МБР Р36М — «Сатана». Интересный нюанс. «Сатана» была оснащена четырьмя соплами. У «Южмаша» имеются девять таких блоков (36 двигателей) и турбоагрегат от РД-120, который производится в Днепре. И вы уже понимаете, почему НАСА даже слышать не хочет об Украине.

«Партнёры» притащились в северную Америку с собранным, как детский конструктор, жутко подозрительным гибридом, обозвав РД-870 «новейшей разработкой». Официально! При этом из видимой деятельности «Южного» в последние годы по данному проекту, кроме прогона двигателя РД-861К, никаких движений не наблюдалось. То есть украинские партнеры попросту втирают очки и вешают лапшу на уши.

Но и американские партнеры не промах. Зная всё это, они замутили жутко мутную схему консорциума MLS с загадочными бенефициарами, таинственными источниками финансирования, с детской непосредственностью надули мыльный пузырь со строительством космодрома в Канаде и «первым стартом» уже в 2020 году. Вопреки России и под присмотром США. Как умирает украинский космос © yuzhmash.com | yuzhmash.com | Перейти в фотобанк

Как будут создавать картинки в СМИ, нам не ведомо, что несколько повышает рыночную стоимость инфошума на эту тему. Но сетевые эксперты, знанием нюансов сильно напоминающие уволенных с «Южмаша» профильных специалистов, злобно шипят в интернете: «Приближается очередной конфуз Александра Дегтярёва (директор «Южного», академик), которому на зоне с десяток лет прогулы ставят!»

Занавес.

Космонавт из смартфона

У Украины есть Государственное космическое агентство. У него есть руководитель. Зовут его Владимир Усов.

Любознательный человек поймёт, что во главе украинского НАСА (сравнивать с Роскосмосом негуманно) поставили 37-летнего молодого человека с ухоженной бородкой хипстера, которого украинские СМИ называют «успешным бизнесменом». Вестимо, в области космоса? Не совсем. Ничего такого в межпланетное пространство Владимир пока не запускал. Зато он запустил удачный «стартап»: компанию Kwambio, которая специализируется на разработке и производстве 3D-принтеров для керамики.

В 2018 году их принтер Ceramo One заказли General Electric, а технологией заинтересовались в Tesla! Так он айтишник? Снова не вполне. Образование — Одесский морской университет, специальность — «менеджмент организации». Опыт работы: экспедитор транспортной компании, директор медиахолдинга. С 2011 переквалифицировался в сферу IT, а с 2014-го печатает керамику.

С января 2020-го как представитель команды Зеленского и «государства в смартфоне» — во главе украинского НАСА. Сложно сказать, чем именно занимается пан Усов в своем кабинете, но первой «продукцией» стала информационная «бомба»: космонавт из смартфона рассказал, что Россия «украла» недостроенные украинские спутники (как минимум один), и предложил «стартап», как их вернуть, посрамив страну-агрессор. Советский космос родился в непровинциальном Житомире. Королев и Украина © commons.wikimedia.org, Водник

Такое изделие и правда залежалось в РФ — в Красноярске. Его и правда заказала Украина в 2007 году. Задаток оплатила, разумеется, не сама, а взяв для этого взаймы у той самой Канады. Недоделанный спутник забыт заказчиком, но это не российская «гибридная агрессия». Просто однажды деньги с украинских счетов перестали поступать, а Киев объявил своим спутникам экономические санкции, которые запрещали их достраивать.

История умалчивает, куда делись канадские деньги и почему украинские спутники были брошены Родиной в застенках "агрессора". Но точно известно, кто вспомнил эту историю и подал как пример вероломства Кремля. Владимир Усов — заметный стартапер и специалист по горшкам. Он озабочен возвращением украинской космической собственности. При этом пан Усов не уточнил, куда делись канадские деньги, а раз так — на какие средства будут достраивать изделие.

Ведь с 2014 по 2017 годы Южмаш не построил ни одной ракеты. Суд отказал вернуть Укркосмосу деньги, потраченные на создание спутника — это 292 миллиона долларов, которые одолжили у Канады. Договор на изготовление спутника «Лыбидь» из-за украинских санкций недействителен. Какая сложная задача стоит перед главой украинского НАСА, не так ли?

Однако, нет худа без добра. Теперь мы понимаем, почему Канада три года не хотела сдавать участок под украинский космодром. Помнит и Бразилия, как подписав договор в 2003-м, Киев вплоть до 2014 года так и не произвел ни одного запуска с Алкантары. И когда Зеленский в 2019 году предложил бразильскому коллеге перезапустить «стартап», президент Болсонару раздраженно поморщился.