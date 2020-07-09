Мир вошел в карантин одним, а вышел другим. Теперь СМИ играют в игру «Найди десять отличий». В этом новом прекрасном мире, как показывает анализ, некому собирать клубнику, президентом США хочет стать рэпер, а новая вежливость требует запретить анекдоты про чукчу

Хорошо ли вам, заробитчане?

Финское издание Yle посвятило статью проблемам сборщиков ягод. Ежегодно в Финляндию приезжает примерно 15 тысяч заробитчан с Украины, которые собирают практически весь урожай ягод в стране. «Их привлекает в том числе уровень зарплат, который гораздо выше, чем у них на родине», — пишет издание. «Некоторые за одно лето могут заработать сумму, соответствующую украинской годовой зарплате», — говорит Пирьо Хольмен, хозяйка клубничной фермы "Кескюля" в Парайнене. Между Европой и США пробежала черная кошка – западные СМИ о будущем, которое зависит от настоящего © REUTERS, Francois Mori, Pool

Однако в этом году из-за закрытия границ в Финляндию смогли попасть только около сотни украинцев. Поэтому клубнику пришлось собирать самим финнам. Как считает издание, одна из главных причин такого пересмотра приоритетов — «массовые увольнения из-за эпидемиологического кризиса».

Пирьо Хольмен повезло. На ее ферме в этом году трудятся около 20 гастарбайтеров, из которых 15 — с Украины. Среди них и Татьяна Вугляр. «Здесь у нас есть все, что нужно. Тут тепло и хорошие условия труда», — говорит она. На Украине Вугляр слышала о Финляндии много хорошего. «Мы слышим, что в Финляндии чисто, что там высокие зарплаты, а люди радостные, приветливые — и счастливые». В случае Татьяны все так и оказалось, но везет далеко не всем.

«Летняя работа сборщика ягод печально известна несправедливыми договорами, неясными инструкциями, задержками зарплат и плохими условиями труда, — пишет издание, — некоторым сборщикам ягод в прошлом году приходилось ночевать в тесных контейнерах, ящиках и сараях».

Руководитель отдела контроля министерства социальных дел и здравоохранения Арто Теронен заявил, что, по его мнению, речь идет лишь об отдельных недобросовестных работодателях, а на большинстве ферм с работниками обращаются хорошо. «Важно, чтобы мы заботились друг о друге. И со всеми нужно обращаться одинаково, вне зависимости от того, откуда человек приехал», — считает Хольмен. Финляндия дорожит своей репутацией цивилизованной страны. Этим летом комитет по защите прав трудящихся отправляет инспекторов на фермы гораздо чаще, чем раньше. Их задача — проконтролировать, что с работниками обращаются хорошо. Особенно если учесть, что теперь клубнику собирают сами граждане Финляндии. Сырье и люди. На чём зарабатывает Украина © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Трамп, Байден, Уэст — кто победит?

Хорватское издание Advance выступило с интересной статьей под названием «Шоу должно продолжаться». В центре сюжета — известный американский рэпер Канье Уэст, который на днях объявил о желании баллотироваться в президенты США.

Возможность занять пост президента США для неполитика уже не раз реализована в американской истории. Путь Трампу проторил Рональд Рейган, который до политической карьеры играл в кино. На этом фоне рэпер Уэст выглядит вполне неплохо. «Он является одним из самых популярных рэперов, второй по успешности в этом бизнесе, а кроме того, Канье известен как продюсер, — пишет издание. — Канье Уэст входит в американский класс миллиардеров (его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов), несколько раз он попадал в топ-100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала TIME. Популярности ему добавляет брак с американской светской львицей Ким Кардашьян. Все вместе, семейства Кардашьян и Уэст, являются исключительно влиятельным, богатым и известным кланом, как будто созданным, чтобы стать следующей американской правящей династией».

Скорее всего, на практике этого не будет. Но вступление Уэста в предвыборную гонку сулит весьма интересные сюжеты. Дело в том, что Уэст — чернокожий и при этом очень популярен. Понятно, что голосовать за него будут именно чернокожие избиратели. Но последние традиционно голосуют за Демократическую партию. А это значит, что Уэст отберет хотя бы небольшой процент голосов у главного конкурента Трампа — Джо Байдена. Трампа, который по рейтингам отстает от Байдена на 10%, это не может не радовать. Если бы Уэст ослабил Байдена, скажем, на пару процентов, шансы Трампа на победу быстро выросли бы. Дна экономического падения пока не видно: западные СМИ о будущем и настоящем © CC0, Pixabay

При этом сам Уэст — сторонник Трампа. Канье открыто поддержал его на выборах 2016 года и не скрывал своих симпатий позднее. «Поэтому, — рассуждает издание, — СМИ вскоре начнут разоблачения в духе «Уэст — тайное оружие Трампа». Как это может повлиять на конечный результат? Вопрос, так как в это уравнение нужно еще добавить и то, что американцы испытывают немалую неприязнь к СМИ и склонны, подчиняясь «духу противоречия», делать прямо противоположное тому, что им навязывают (этот факт, несомненно, помог Трампу победить в 2016 году)».

Вступление Уэста в предвыборную гонку может существенно повлиять на результат выборов. Голосовать за него будут хотя бы просто по приколу. Ким Кардашьян как первая леди — эта мысль многих может вдохновить. История выборов в США уже знала подобный прецедент. «В 2000 году на президентских выборах Партия зеленых выдвинула Ральфа Нейдера, видного активиста, публициста и преподавателя, — напоминает издание, — в 2000 году за Нейдера проголосовали 2,74%, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы победу на выборах одержал республиканец Джордж Буш — младший, а не демократ Эл Гор!». Если бы не Нейдер, войны в Ираке, возможно, и не было бы. И Уэст тоже может изменить американское будущее.

Теперь первоочередной задачей демократов должна стать тотальная дискредитация Уэста. Цель компании, которая уже началась, — не допустить Уэста в кандидаты. И хотя Канье сделал свое заявление только вчера, СМИ уже взялись за дело. Правда, не следует забывать, что в случае с Трампом четыре года назад компания по его дискредитации привела к обратным результатам.

Запретить «Запрещенных барабанщиков»

Издание "Русская Германия" опубликовало статью под провокационным названием «Расизм, Volkswagen и "Запрещенные барабанщики"». Речь идет о серии скандалов на почве дискриминации по цвету кожи, которые разыгрались накануне начала американских протестов. Началось все с рекламного видео нового Volkswagen Golf. Ролик и правда был странный: на улице перед баром припаркован новенький Volkswagen. К нему подходит чернокожий мужчина, и тут в кадре появляется гигантская белая рука, хватает актера за воротник и щелчком пальца отбрасывает в двери бара. Мигранты, протесты и неразгаданная загадка Трампа – западные СМИ пытаются объяснить необъяснимое © AP, Julian Rettig/dpa

Член правления компании Юрген Штакман потом публично извинялся: Volkswagen, мол, хотел выпустить целую серию рекламных роликов, которые сложились бы в мини-фильм: чернокожего персонажа «рука судьбы» отправляет в бар, где в следующем ролике он бы встретил свою любовь, и все это под маркой Volkswagen. Однако извинения не были приняты.

Примерно на том же погорел и Audi, входящий в злосчастную группу Volkswagen. На днях Audi разорвал рекламный контракт с российской телезвездой Ксенией Собчак. Последние восемь лет она выступала лицом Audi в российской рекламе. Все было хорошо, пока Собчак у себя в Instagram в присущей ей эпатажной манере не высказалась об американских протестах против расизма: сначала с хештэгом #BlackLivesMatter опубликовала отрывок из старой песенки группы «Запрещенные барабанщики»: «Ай-яй-яй-яй, убили негра! Ай-яй-яй-яй, ни за что ни про что замочили!» А затем добавила, что чернокожие, заявляя о притеснениях, «просто ищут оправдания своей лени и глупости. Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно […] [много и усердно работать], давно стали условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри».

В ответ на эту глупость глава отдела контроля рисков Audi Вернер Нойхольд сухо заявил 24 июня: «Известные нам инциденты являются неприемлемыми, как и любые формы расизма и дискриминации». Договор немедленно расторгли. Западные СМИ: сомнительные газовые планы Украины, Ленин в Германии, Израиль ждёт притока мигрантов © AFP, Ina FASSBENDER

«Мы живем в интересное время: прямо перед нами происходит революция в этических стандартах общества — или, говоря простым языком, в правилах вежливости, — отмечает издание. — На эту тему высказался и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: «Уже недостаточно не быть расистом, нужно быть не-расистом. Расизм требует активной ответной позиции, критики и, что, может быть, труднее всего, — самокритики».