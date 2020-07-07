В воскресенье, 5 июля, одесское издание «Думская» опубликовало интервью с командующим Военно-морскими силами контр-адмиралом Алексеем Неижпапой. Тот рассказал журналистам, что Украина готова отразить военную агрессию России. Последняя, по мнению командующего, может нацелиться на Херсонскую область

Пятого июля на Украине отмечался день Военно-морских сил. Специально к празднику одесское издание «Думская» взяло интервью у новоназначенного командующего ВМС Алексея Неижпапы. Среди прочего тот рассказал о том, что Украина готова отразить атаку со стороны России.

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война», — отметил Неижпапа. Мнимые шпионы и печальные будни украинского флота. Что происходит в ВМС Украины © Facebook, ВМС ЗС України | Facebook, ВМС ЗС України | Перейти в фотобанк

На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о попытке РФ установить контроль над югом Херсонской области, чтобы обеспечить поставку воды в Крым по каналу из Днепра, Неижпапа ответил — такой вариант не исключает.

«Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — обнадёжил он журналиста.

По его словам, о том, будет ли готова Россия к нападению, можно будет узнать по подготовке каналов в северном Крыму к приему днепровской воды.

«Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи <…>, то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», — отметил командующий ВМС Украины.

Таким образом, Неижпапа заявил, что на Украине рассматривают вариант атаки РФ на Херсонскую область как вероятный. При этом он не сам озвучил такой вариант, а ответил на вопрос журналиста.

Слова Неижпапы, особенно касающиеся ракетной атаки на Севастополь, вызвали острую реакцию в России.

Просчёты украинских военных медиков

Член Совета Федерации от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов не удивился боевитости своего украинского «коллеги».

«Хочу заметить, что уже длительное время они (украинские военные. — Ред.) то наносят виртуальный удар по Крымскому мосту, то по Новороссийску, то по Сибири, теперь по Севастополю. Всего не перечислишь. Из всех видов боевого обеспечения, по-моему, больше всего в ВМСУ страдает медицинское», — сказал Куликов в комментарии РИА Новости.

Он порекомендовал украинскому военному командованию даже не пробовать проверять реакцию ВС РФ посягательством на Крым.

«Следует им головы остудить… Границы страны, её территория неприкосновенны. Даже и не думайте это проверять!» — отметил Куликов.

Другой российский военный, бывший командующий Черноморским флотом и бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, поставил под сомнение серьёзность слов украинского контр-адмирала. ГБР против ПВО. Украинские следователи лишили страну «ключей от неба» © пресс-служба Министерства обороны Украины | пресс-служба Министерства обороны Украины | Перейти в фотобанк

«У нас там достаточно сил в составе Черноморского флота. Те катера, которые мы им отдали, три катера, явно недостаточны, чтобы что-то серьезное сделать. Да, могут шум поднять, вывести эти катера, если они на ходу у них, что-то такое сделать мелкое, вот и все», — отметил Кравченко.

Собственно, на сопоставлении потенциалов обеих сторон и основывают свои мнения комментаторы. Как сообщили в мае РИА Новости в Черноморском флоте, там ожидают в 2020 году поступления 16 новых кораблей и судов обеспечения. При этом впервые в состав объединения ВМФ на Черном море должны войти корвет «Ретивый» проекта 20380 и малый ракетный корабль проекта 22800 («Каракурт»). Для сравнения: в составе ВМС Украины всего 19 кораблей и судов обеспечения, часть их которых была спущена на воду вообще в 70-х годах ХХ века.

Но корабли — это лишь толика того, чем располагает флот любого государства. Тут можно вспомнить и о подводных лодках (их у ЧФ РФ семь, в то время как у Украины — ни одной), и о береговой артиллерии и флотской авиации. И, в конце концов, о все тех же ракетах.

«Если все будет так, как должно быть. ВМСУ объявляют полномасштабную войну России. Минуты через три после этого со стороны моря в портовую акваторию Одессы прилетает пачка "Калибров" и устраивает ВМСУ полномасштабный расколбас. Финита ля», — описал обозреватель РИА ФАН Андрей Союстов один из вариантов развития событий.

Кстати, позже уже на Украине подвергли слова Неижпапы сомнению. Как заявил командующий «Операцией объединенных сил» в Донбассе Сергей Наев вечером 6 июля, его коллега из ВМС несколько преувеличил российскую угрозу. ВМС Украины готовы к бою с Россией? - видео ©

«Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Неижпапа, который недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ, и, по его пониманию, он сказал, как он это видел, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня», — отметил Наев в эфире одного из ток-шоу.

Тем не менее, к заявлениям Неижпапы следует отнестись со всей серьезностью.

На пути к провокации, или Двух зайцев одним выстрелом

Одной из причин агрессивной риторики Неижпапы является его прошлое — он выходец из Крыма. Как уже писало издание Украина.ру, украинские спецслужбы особо пристально следят за офицерами ВМС, которые пришли «на материк» из Крыма. На них заведены дела и крымчане в украинской армии и флоте — постоянно под подозрением.

Поэтому слова Неижпапы о том, что он готов подвергнуть ракетному обстрелу свой родной город, Севастополь, это очередная попытка «переиродить Ирода» — показать свою лояльность и бескомпромиссность по отношению к населению Крыма. Даже по сравнению с галицийскими офицерами в украинской армии.

Однако в заявлениях Неижпапы может быть и намек на провокацию, которую Украина собирается устроить осенью. «Снесут в минуты Крымский мост». Главком ВМС Украины рассказал, когда флот получит новые ракеты © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Терзают меня нехорошие сомнения, что ближе к осени-2020 мы получим не астероид, а розыгрыш демократами украинской карты — недаром хуторские начали нагнетать сверх обычного. И дело даже не в том, что они пошлют на убой некое количество мотивированного и вооруженного охлоса, а что и у нас могут быть серьезные потери — от терактов до прилета чем-нибудь по Керченскому мосту: «непроницаемой» ПВО в природе пока не существует», — прокомментировал слова Неижпапы писатель-фантаст Андрей Мартьянов.

Это можно было бы считать фантастикой, если бы не анализ американских СМИ на Украине. Так, подразделение «Радио Свобода» — «Крым.Реалии» в последнее время регулярно выпускает материалы, рассказывающие о возможной атаке России на Украину с целью овладеть Северо-Крымским каналом и обеспечить поставку на полуостров днепровской воды.

Так, в мае это СМИ опубликовало видео «В Крыму готовят канал для подачи воды с материка?», в июне — «Сможет ли Украина отразить атаку России?» и «Водная «катастрофа» — повод для войны?».

Американцы действительно нагнетают атмосферу вокруг Крыма. И все это заставляет относиться к предположению Мартьянова довольно серьезно. Сейчас, когда США в преддверии избирательной кампании, очередная провокация и ухудшение отношений с Россией — на руку Демократической партии, которая не устает обвинять действующего президента Дональда Трампа в том, что он ставленник РФ.

То, что военная провокация может привести к появлению новых гробов, которые отправятся в украинские города и села, Демпартию США не волнует. За свои шкурные интересы американские политики готовы воевать с Россией до последнего украинца.