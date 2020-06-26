Парад Победы в Калининграде вызвал оживление в украинских соцсетях. Ведь на кителе командующего парадом были ордена независимой Украины. Тем временем в ВМС Украины разгорается шпионский скандал

Парад Победы, проходивший в российских городах 24 июня, предсказуемо вызвал интерес украинских СМИ. Больше всего обсуждался парад даже не в столице РФ Москве, а в Калининграде. Причина — личность командующего парадом. Пока в России обсуждали невозмутимость потерявшей во время прохождения на том параде туфельку военной, на Украине вспоминали о службе командующего калининградским парадом в Военно-морских силах Украины. Зеленский уволил Воронченко и назначил командующим ВМС Украины воевавшего в Донбассе крымчанина © пресс-служба Президента Украины

«На параде в РФ засветился экс-замкомандующего ВМС ВСУ с украинскими орденами 24 июня в Калининграде (РФ) на параде был замечен бывший замкомандующего ВМС ВСУ, а ныне замкомандующего Балтийского флота РФ вице-адмирал Сергей Елисеев. Примечательно, что на его форме, кроме «георгиевской» ленты, были высшие военные награды Украины: ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней (полученные за добычу важнейшей секретной информации о функционировании флота РФ), что-то вроде «Знака почета» министерства обороны Украины и «Слава и честь» от Генерального штаба Украины (за преданность святому делу защиты Родины)», — сообщил популярный украинский Telegram-канал «НачШтабу».

На самом деле Елисеев действительно служил в Военно-морских силах Украины. Его судьба по-своему удивительна. В ВМС он попал не с Черноморского флота, а с Тихоокеанского, где этот выпускник Калининградского высшего военно-морского училища проходил службу на кораблях.

Карьера на Украине у Елисеева была хорошей. С 1999 по 2001 год он командовал десантным кораблем «Константин Ольшанский». В 2004 году он окончил Национальную академию обороны. В августе 2019 года его назначили первым заместителем командующего ВМС Украины, а в ноябре того же года — начальником Севастопольского гарнизона.

В 2011 году он был первым заместителем командующего совместных украинско-российских учений «Фарватер мира», в 2012 году он руководил этими учениями, а в 2013 году — снова первым заместителем командующего учениями. Кроме того, в эти годы — 2011-2013 — Елисеев от Украины возглавлял совместные парады украинских и российских военных моряков на День Победы и День флота.

Во время Русской весны в Крыму Елисеев написал рапорт на военно-врачебную комиссию с последующим увольнением с флота. Однако позже он перешел на службу в ВМФ России, в июле 2014 года его назначили замкомандующего Балтийским флотом. Примечательно, что он остался единственным высшим офицером этого флота, сохранившим должность после увольнения в 2016 году командующего флотом Виктора Кравчука и последующей чистки офицеров штаба флота. «Пингвины» для Киева. Зачем Одессу с секретной миссией посетил самолет ВМС США © commons.wikimedia.org, Anna Zvereva

Таким образом, карьера Елисеева свидетельствует: украинским разведчиком он точно не был. Иначе бы его не перевели на Балтфлот, он не прошел бы проверку ФСБ и не уцелел бы при чистке 2016 года.

Кстати, Украину продолжение военной карьеры Елисеева не обрадовало. Еще в августе 2014-го Военная прокуратура Украины обвинила Елисеева в государственной измене и дезертирстве.

Но пока украинцы обсуждали и обсуждают Елисеева, Военно-морские силы Украины переживают ряд весьма неприятных скандалов.

Выдача гостайны, которой не было

В воскресенье, 21 июня, популярный одесский блогер, гонзо-журналист, сторонник Майдана Стас Домбровский выложил у себя на YouTube-канале репортаж о посещении базы ВМС в Одессе.

«Мы с вами идем на военно-морскую базу украинского воздушного морского флота. Пошутил. Это вон там. С «Тещиного моста» вы это постоянно видите. Нормального рядового гражданина туда х… пустят, но нас пустили», — анонсировал видео Домбровский.

Видео 18+

И если в первой части видео Домбровский показывал, как купается с друзьями на территории базы, то затем он начал снимать некоторые из находящихся на базе кораблей. Примечательно, что военные, которые были на базе, не были против этого.

«В основном то, что внутри, [снимать] нельзя. А так то, что вы сказали, правильно: то, что русским нужно знать, они знают», — рассказывал военный моряк, показывая один из американских патрульных катеров Island, охранявших ранее границы США.

Он же сожалел, что один из кораблей, показанных Домбровским, — «Лесозаводск» — пропадает без дела.

«Плохо, что такое судно пропадает. Оно могло бы послужить украинской армии <…> Можно было бы восстановить «Лесозаводск». Но увы», — отмечал военный моряк.

Кстати, именно на «Лесозаводске» в свое время снимался фильм «Легенда о пианисте», завоевавший в том числе премию «Золотой глобус».

Казалось бы, довольно невинный сюжет, не раскрывавший никаких тайн. Но после публикации видео на Домбровского обрушился шквал обвинений СМИ. Одесского блогера обвиняли в том, что он нарушил секретность. При этом обвинения в разных СМИ писались словно под копирку.

«Несмотря на то, что Дремов (друг блогера. — Ред.) говорил, что нельзя снимать, Домбровский все-таки снимал», — писало издание «Обозреватель».

В итоге вынуждены были оправдываться сами Военно-морские силы Украины.

«Никто секретные объекты не снимал. У нас не было утечки секретной информации. По данному факту было назначено расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения», — сообщил спикер командования ВМС Олег Чалык в комментарию изданию InfoResist.

По данным этого издания, командир корабля «Старобельск» (это и был тот Island, который показывал Домбровский) получил выговор из-за допуска на корабль посторонних.

Сам Домбровский снял видео, в котором детально разбирал претензии к нему. Трудный Черноморский флот. Как Украина сто лет присваивала ненужное © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Проблемы возникают не из-за того, что журналисты снимают правду, а из-за того, что правда нелицеприятна <…> Ни в одной е… стране мира на шестом году войны ни одну дуру больную, пересиженную, блогера е… не пустили бы на военный флот. Мы шестой год воюем. Я вскрыл нарыв, и я виноват? <…> Проблемы не из-за того, что я туда пришел, а из-за того, что я долго не приходил», — ответил Домбровский на одну из претензий.

Он обратил внимание на то, что база легкодоступна, о чем свидетельствуют комментарии под видео. А наказывать невиновных военных начали лишь после того, как украинские СМИ устроили сенсацию на ровном месте. При этом Домбровский порекомендовал командованию базы начать наказание с себя, наказав нынешнего и предыдущего командиров, при которых на базу был относительно простой доступ.

При этом, как отметил друг блогера Александр Дремов, проблема может быть в том, что у базы новый начальник и под него могут копать, чтобы занять его место.

Что характерно, пока часть украинского интернета занимается травлей Домбровского, в украинском флоте вспыхнул вполне реальный скандал, который может привести к оттоку квалифицированных офицеров.

Виновен по месту службы

В ВМС Украины шпионский скандал: 16 июня Служба безопасности Украины отчиталась о поимке «российского шпиона». На этот раз в российской разведке якобы служил капитан второго ранга ВМС Украины Анатолий Люлько.

Он, по данным СБУ, без разрешения командования выехал в родной Крым, где получил гражданство Украины, а затем вернулся на Украину, где собирал некую секретную информацию, которую планировал передать россиянам.

Обвинения серьезные, но тем поразительнее, что Люлько лишь отстранили от занимаемой должности и лишили допуска к гостайне. Но официально подозрение ему не объявили и не задержали.

Более того, как рассказали источники украинского издания «Страна» в Военно-морских силах Украины, на момент «разоблачения» Люлько находился на боевом дежурстве, на борту аварийно-спасательного корабля «Александр Охрименко». В СБУ не дождались, пока капитан сойдет на берег, хотя он, по идее, мог бы нанести флоту урон или попытаться увести корабль в Крым. США обещают укреплять украинский флот © UN Photo , Rick Bajornas

Причиной такого поведения может быть то, что в «шпионаж на Россию» не верят сами эсбэушники. Более того, они знают, что может стоять за обвинениями в адрес Люлько. Речь о фактической чистке, которая идет в украинском военно-морском флоте.

«В ВМСУ сейчас есть фактически две команды: так называемые крымчане, которые вышли из Крыма. И те, которые служили в Одессе, Бердянске и Николаеве в 2014 году. С 2014 года есть тенденция — выжимать всех крымчан из Вооруженных сил, так как они считаются потенциально опасными кадрами с точки зрения чекистов. «Контора» — СБУ в Военно-морских силах — с 2014 года фактически рулит кадровой политикой. На каждого офицера из Крыма есть отдельное дело, в котором тщательно собрана малейшая информация о нем, его родственниках и друзьях. Дело Люлько по шпионажу — это, по сути, кадровое решение в русле негласной ротации командиров в ВМСУ. Всех подозрительных фактически выдавливают на увольнение. Поэтому Люлько не арестовали и не будут задерживать — у военной контрразведки СБУ нет доказательств и фактов по его шпионажу в пользу РФ. Люлько действительно ездил в Крым, у него там родственники и имущество. Кстати, о его поездках в Крым командование знало, он предупреждал об этом. Да и скрыть это невозможно — на границе информация о том, что выезжающий — военнослужащий, сразу бьется по компьютерной базе. Его просто отправят на пенсию. Для остальных крымчан это такой посыл: увольняйтесь и дайте дорогу молодым офицерам, у которых нет корней в Крыму. В противном случае станете «шпионами», на каждого из вас в СБУ есть досье», — рассказал источник в СБУ украинскому изданию «Страна».

То есть все крымчане в Военно-морских силах Украины сегодня находятся в статусе подозрительных. Просто потому, что их квартиры, родственники (дальние и близкие) остались в Крыму. При этом до Люлько в ВМС уже были подобные скандалы. Так, в марте 2020 года в шпионаже обвинили начальника Института военно-морских сил Одесской морской академии капитана первого ранга Петра Гончаренко. Несмотря на то, что и в этом случае было открыто уголовное производство, Гончаренко, хоть и был отстранен от должности и лишен доступа к гостайне, до сих пор числится в Военно-морских силах Украины. Как Киев кормит чужой военно-морской флот. Покупая списанное и для третьего мира © Rnendza, CC0, Википедия

Как отметил все тот же источник в украинской спецслужбе изданию «Страна», на каждого крымчанина в украинском флоте в контрразведке заведено отдельное досье.

Можно только представить, что творится в душах тех, кто в 2014 году не перешел на службу в Военно-морской флот РФ, а предпочел ВМСУ. Украинские СМИ восхваляли их верность украинской присяге, а тем временем украинские спецслужбы заводили на них дела только по факту того, что эти люди служили в Крыму. И, судя по случаю с Люлько, ситуация не изменилась даже после того, как в начале июня ВМС Украины возглавил крымчанин — контр-адмирал Алексей Неижпапа.

С учетом того, что в Крыму находилась наиболее боеспособная часть украинских Военно-морских сил, такая политика Украине может дорого обойтись.