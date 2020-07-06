Локальные вспышки инфекции заставляют власти разных стран вновь вводить карантин, и это подрывает веру в будущее - а с ней и скорость оживления деловой активности в Европе

На минувшей неделе ЕС подвёл первые итоги начавшегося оживления экономики. Статистика оказалась обнадеживающей. Рост безработицы в крупнейшем политическом союзе планеты с населением 450 миллионов человек почти прекратился, а бизнес и население вновь поверили в возможность зарабатывать: начавшийся в мае рост широкого индекса деловых настроений резко ускорился в июне и уже отыграл почти треть карантинного падения. Локомотивом оживления выступают крупнейшие европейские экономики, сильно пострадавшие от коронавируса. Франция отчиталась о почти полном восстановлении индекса настроений потребителей, а Испания — о невиданном скачке розничных продаж, почти на 20%.

«Худшее позади, — оценила ситуацию глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. — Но самое сложное — впереди», — предупредила она. Экономический кризис только начинается, согласился с ней новый премьер-министр Франции Жан Кастекс, назначенный в пятницу, 3 июля. В своем первом выступлении в новом качестве он сказал: «Кризис в экономике и социальной сфере уже дает о себе знать. Мы должны подготовить страну к надвигающемуся кризису». Вы не Европа. В афинском аэропорту задержали 17 украинцев и оставили в изоляторе без еды и воды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Деньги на это есть не у всех стран-членов ЕС. Зато они могут рассчитывать на общий котел, в который Еврокомиссия обещает собрать более триллиона евро на антикризисные меры. Однако 27 стран блока уже несколько месяцев спорят о том, как именно это сделать, кому сколько достанется и на каких условиях. В середине июля лидеры ЕС впервые за долгие месяцы пандемии соберутся на личную встречу в Брюсселе и попытаются все же согласовать современный аналог послевоенного «плана Маршалла», призванный обеспечить восстановление, рывок в будущее и перевод экономики ЕС на «зелёные» рельсы. Задача — не только сохранить за ЕС место второй экономики мира вопреки Brexit'у и коронакризису, но и попытаться догнать и перегнать США и пока третью экономику планеты — Китай в технологиях и инновациях, чтобы обеспечить Старому Свету достойное место в новой посткокоронавирусной эре.

Однако июньская статистика обнадеживает не все страны-члены ЕС. Хотя тонущая экономика, похоже, достигла дна и начинает понемногу всплывать, но путь до поверхности займет не один месяц, и чем дольше она будет лишена «кислорода», тем больше пострадает. Чтобы предотвратить отмирание тканей и органов, экономику придется подключить к системе жизнеобеспечения — то есть накачать её деньгами. Поэтому продолжительность кризиса имеет решающее значение: чем быстрее Евросоюз выйдет из него, тем меньше потом возвращать по кредитам на лечение за счет повышения налогов и затягивания поясов.

«То, что мы оттолкнулись от дна, конечно, не может не радовать. Но этот факт сам по себе ничего не говорит нам о том, каким именно будет восстановление», — предупредил на минувшей неделе один из руководителей ЕЦБ Филип Лейн. Всё будет зависеть от неизвестной, пока не поддающейся прогнозированию, — от развития пандемии коронавируса. «Мы в своих сценариях учитываем частичные перебои в экономике в этом и следующем году. Потому что ситуация может развиваться по сценарию «шаг вперёд, два — назад», когда вроде всё улучшается, но вдруг появляются локальные проблемы», — сказал Лейн, который ранее был главой Центробанка Ирландии. «Грандиозный скандал»: из здания Европарламента во время карантина умыкнули компьютеры и личные вещи депутатов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Локальные вспышки инфекции заставляют власти разных стран вновь вводить карантин, и это подрывает веру в будущее — а с ней и скорость оживления деловой активности. Запуск двух главных двигателей экономического роста — потребления и инвестиций — невозможен до тех пор, пока люди и компании боятся второй волны пандемии и откладывают траты и вложения. По текущим оценкам Европейского центробанка, докризисного уровня ЕС достигнет только к концу 2022 года — ведь, несмотря на отдельные оптимистические показатели, заказы от покупателей их товаров и услуг в июне продолжали снижаться — как на внутреннем европейском рынке, так и из-за границы.

Весьма условным является и низкий уровень безработицы в ЕС: всё было бы намного хуже, если бы не гигантская господдержка, ведь во многих странах зарплаты в частном секторе на время карантина выплачивались из казны — частично или полностью. За счет налогоплательщиков искусственно поддерживается и оплачивается трудоустройство более 40 миллионов сидящих дома европейцев — это каждый третий работник в крупнейших странах: Германии, Франции, Италии и Испании. К осени эти дотации иссякнут, и Европа может «догнать и перегнать Америку», ведь безработица в США из-за карантина взлетела с 3,5% до 15%, а в ЕС она выросла всего на десятые доли процента: с 6,4% до 6,7%.

«Практически незаметный рост безработицы в еврозоне отражает успех краткосрочной политики поддержки занятости и сокращение трудоспособного населения за счет тех, кто временно лишился возможности искать работу. Оба эти фактора скоро уйдут в прошлое, и безработица резко увеличится в ближайший год или около того», — считает аналитик Джессика Хиндс из Capital Economics.

Многие из тех, кто сейчас сидит дома и получает зарплату от государства, рискует по окончании этой программы вместе с господдержкой лишиться и работы: фирмы будут сокращать персонал, как только им придется снова платить из своего кармана. Такая участь в ЕС грозит примерно 9 миллионов человек, подсчитали экономисты страховой компании Allianz. «Мы называем их зомби-работниками. Чтобы избежать отложенной массовой безработицы, придется предпринимать экстренные меры», — считают в компании. К концу года, по оценкам ЕЦБ, безработица в Евросоюзе может достичь 10%.

Но даже если восстановление европейской экономики будет идти по плану, не прерываясь на вторую волну пандемии, возврат к прежним темпам роста будет неравномерным. Одни страны выйдут из кризиса быстрее, у других это займет больше времени, предупредил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «Нет ничего необычного в том, что экономика восстанавливается, когда снимают карантин. Как нет ничего необычного и в том, что мы не знаем, что случится, когда закончится лето, — сказал он. — Нас больше тревожит другое: похоже, мы видим признаки восстановления на двух разных скоростях». Экономики притормозили во всех странах, но некоторые избежали серьезного падения, и они быстрее вернутся к созданию богатства, постепенно отрываясь от партнёров по экономическому и валютному союзу. Это беспокоит центробанк, отвечающий за финансовую стабильность в ЕС, сказал де Гиндос. Италия выступила против «автопродления» антироссийских санкций ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом вовсе не обязательно те страны, на которые пришлась основная смертность от коронавируса, понесут самые серьезные убытки. Единый рынок ЕС объединяет 27 стран, поэтому спад потребления, инвестиций и торговли приносит общую экономическую боль всем его участникам, вне зависимости от того, как они справились с медицинской проблемой. Словакия, например, одной из первых ввела карантин, и в итоге смертность на душу населения там оказалась в сотни раз ниже, чем в наиболее пострадавших Испании, Италии и Франции, и в десятки раз ниже, чем в относительно легко отделавшейся Германии. Однако спад экономики и всплеск безработицы в Словакии — наравне, если не хуже, чем у тройки аутсайдеров, и намного хуже, чем в Германии.

Избежали излишней смертности и Хорватия с Грецией, однако они сильно зависят от туризма, и их восстановлению помешают закрытые границы. По оценкам Еврокомиссии, эти страны потеряют почти 10% экономики, тогда как другие отделаются снижением на 6-7%. Ещё одна страна, экономика которой сильно зависит от туризма — Испания, предупредила, что ей придется увеличить налоги, поскольку без этого не решить проблем в системе здравоохранения, выявленных коронакризисом, — в стране одни из худших показателей смертности в Европе.

И даже крупнейшая европейская экономика — немецкая — восстанавливается далеко не теми темпами, на которые рассчитывала. Ещё месяц назад институт Ifo, замеряющий температуру немецкой экономики, предсказывал 10% отскок в следующем году, теперь же он ждет роста ВВП в 2021-м лишь на 6,4%. А министр экономики Германии Петер Альтмайер в воскресенье дал еще более скромные оценки: спад на 6% в текущем году и рост всего на 5% в следующем. Восстановление начнется в лучшем случае в октябре, а занятость не вернется на докризисный уровень до конца 2022 года, сказал министр в интервью воскресному изданию таблоида Bild. Германия планирует возобновить всеобщий призыв в армию, это коснется даже женщин © РИА Новости, Денис Бахтин | Перейти в фотобанк

Великобритания, которая формально вышла из ЕС 31 января 2020 года, не рассчитывает на помощь ЕЦБ в восстановлении своей экономики, проблем у которой хватает. Так, британская экономика в апреле сократилась на рекордные 20,4%, когда в стране действовал самый строгий карантин, и его последствия в три раза серьёзнее, чем финансовый кризис 2008 года. А с февраля по апрель 2020 года ВВП Великобритании снизился на 10,4% по сравнению с предыдущим периодом. Кроме того, государственный долг Великобритании оказался больше размера ее экономики впервые с 1963 года. После того, как правительство в мае заняло рекордные 55 миллиардов фунтов ($68 млрд), общий размер долга Великобритании достиг 1,95 трлн фунтов ($2,41 трлн), или 100,9% ВВП. Таким образом, страна присоединилась к Италии, США и Японии, у которых размер госдолга тоже превышает размер экономики.

В мае британское правительство предупреждало, что ему придется занять еще 225 миллиардов фунтов в летние месяцы для поддержки экономики — ведь всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам. Однако государственная программа по компенсации 80% зарплаты временно оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса в Великобритании может быть завершена после выплат в октябре, заявил в интервью Evening Standard премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Изначально схема была рассчитана на три месяца, однако позже была продлена до октября включительно.

Хотя это заявление премьера разочаровало бизнес и профсоюзы, его затмило открытие английских пабов, ресторанов и кафе которые 4 июля, наконец, открыли свои двери после 106 дней карантина. Также с этого дня в Англии заработали отели, кемпинги, библиотеки и кинотеатры, парки отдыха и развлечений, церкви и молельные дома, а также салоны красоты и парикмахерские — именно сюда, а не в пабы, выстроились самые большие очереди. Вместе с тем требуемая дистанция, которую необходимо соблюдать в общественных местах, сокращена с 2 метров до одного. В остальных регионах Соединенного Королевства — Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии — карантинные ограничения пока сохраняются. Премьер Джонсон не хочет становиться на колени из-за убитого в США чернокожего © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Накануне ослабления ряда карантинных мер в Англии премьер-министр Борис Джонсон дал пресс-конференцию на Даунинг-стрит. По словам Джонсона, коронавирус пока никуда не делся. Он отметил, что страна только встает на путь нормализации жизни, поэтому очень важно не подвести работников тех сфер, которые сделали все возможное для этого нового шага. По случаю открытия пабов, премьер посоветовал «наслаждаться летом, но помнить о мерах безопасности». График открытия других предприятий и заведений будет, по его словам, объявлен уже на следующей неделе. Однако в организации «Кампания за настоящий эль» (Camra) полагают, что половина английских пабов будет по-прежнему закрыта.

При этом старший советник правительства Великобритании по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти признал, что «следующих шагов, которые не были бы связаны с риском», просто не существует. Стоит отметить, что накануне очередного ослабления карантина британские власти внесли изменения в статистику инфицированных коронавирусом: если ещё в четверг таких числилось более 313 тысяч (первый показатель в Европе), то ныне — всего 285,4 тысяч, то есть Великобритания передвинулась на второе место. Количество умерших от COVID-19, согласно официальным данным, осталось без изменений — более 44 тысяч человек (больше всех в Европе).

В связи с действиями британских статистиков, на первое место среди европейских стран по числу зараженных коронавирусом вновь вышла Испания — более 297,6 тысячи случаев. В стране опасаются второй волны эпидемии, и поэтому резко реагируют на вспышки заболеваемости COVID-19 в регионах. Так, с полуночи 6 июля, карантинные ограничения введены для жителей 14 муниципалитетов, расположенных в провинции Луго (Галисия), в них проживают примерно 70 тысяч человек. «Сейчас у нас 106 случаев заболевания, на 21 больше, чем день назад», — объявил 4 июля на пресс-конференции Хесус Васкес Алмуина, главный санитарный врач автономной области Галисия. Карантин пока введен на 5 дней, решение о его возможном продлении будет принято в зависимости от санитарной ситуации. Как сообщает издание Heraldo, на это время, помимо прочего, будет закрыто побережье.

А 4 июля на северо-востоке страны карантин был возвращен примерно для 200 тысяч человек, проживающих в Каталонии: в городе Льейда (столице одноименной провинции), а также в его окрестностях в районе Сегриа. Въезд и выезд из региона, включающего исторический город Льейда, без специального разрешения запрещён, на дорогах появились контрольно-пропускные пункты. При этом в столице Каталонии, Барселоне, открылся для посетителей знаменитый собор Саграда-Фамилия. Первыми посетителями стали врачи и другие сотрудники сферы здравоохранения, которые получили бесплатные билеты в качестве вознаграждения за усилия по борьбе с пандемией коронавируса. В общей сложности такой подарок получили 12 тысяч человек.

Напомню, чрезвычайное санитарное положение в Испании было отменено всего две недели назад, 21 июня, а с 1 июля ту начали принимать туристов из стран Шенгенской зоны и 12 других государств. Карантинные меры в стране действовали более 3 месяцев. Испания — одна из самых пострадавших от коронавируса стран Европы и мира, от COVID-19 здесь умерло 28 385 человек.

Власти Италии, которая занимает третье место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (более 241,6 тысячи) проверяют возможность принудительной госпитализации зараженных людей, которые могут стать источником новых заражений из-за неправильного поведения. «Я обсуждаю с юристами вариант принудительного лечения в случаях, когда человеку оно необходимо, но он отказывается», — заявил 5 июля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в интервью газете La Repubblica. Ранее в итальянских СМИ появились сообщения об инфицированном коронавирусом в регионе Венето, который, по всей видимости, стал источником заражения многих людей. Несмотря на температуру и положительный тест на коронавирус, житель города Виченца не только отказался от госпитализации, но и не соблюдал домашнюю изоляцию. Всего с начала эпидемии от COVID-19 в Италии умерли более 34,8 тысячи людей.

Чрезвычайная ситуация с коронавирусом усилила существующее неравенство в Италии, утверждает итальянское статистическое агентство ISTAT. Эпидемия ударила по наиболее уязвимым элементам общества сильнее, чем по другим, «обостряя существенное неравенство, от которого страдает наша страна», заявило статистическое агентство Италии. Доказательством этого, по словам ISTAT, являются «социальные различия, выявленные в избыточной смертности, вызванной COVID-19». Швеция создала комиссию, которая оценит действия властей в борьбе с COVID-19 © AP, David Keyton, File

Кроме того, по данным ведомства, на рынке труда женщины и молодежь пострадали от вирусной катастрофы больше всех, поскольку они больше вовлечены в сфере услуг. Около 12% предприятий Италии думают о сокращении рабочих мест. Кроме того, около 7,9 миллиона трудоустроенных людей не работали из-за пандемии в как минимум в апреле. По данным агентства, вирус также углубил разрыв неравенства между севером и югом Италии.

Учитывая это, власти Италии рассматривают введение фискальных мер, чтобы стимулировать инвестиции в автомобильную и туристическую отрасли, два из секторов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу, 4 июля. Выступая на конференции, организованной профсоюзом UIL, Конте заявил, что правительству нужно «переосмыслить» налоговые льготы в пользу «зелёных», цифровых инвестиций будущего. Он добавил, что «мы должны поддерживать отрасли, которые пострадали больше всего, такие как автомобилестроение и туризм». По его словам, правительство начнет работу над всеобъемлющей налоговой реформой со следующей недели. На автомобильную промышленность приходится 6,2% валового внутреннего продукта Италии, а туризм составляет около 13% её ВВП. По данным ООН, Италия является пятой самой посещаемой страной в мире.

В Греции на туризм приходится до 30% ВВП и каждое пятое рабочее место. В прошлом году Грецию посетили 33 миллиона человек, а на многих ее островах в сфере туризма занято абсолютное большинство всех работающих в частном секторе. С 1 июля эта страна начала принимать туристов из стран ЕС и Шенгенской зоны. И уже на следующий день отец британского премьер-министра Бориса Джонсона нарушил указания британского правительства и правила греческого правительства, прилетев в Грецию через Болгарию. Стэнли Джонсон прибыл в Грецию через третью страну, показав, что можно обойти правила, разработанные греческим правительством для предотвращения распространения коронавируса. Он совершил перелет через Софию, потому что правительство Греции запретило прямые рейсы из Великобритании до середины июля.

«Греки пытаются остановить массовое прибытия из Великобритании, но они были очень рады, что я приехал. Все они хотели знать, откуда я и что я делаю. Потом мне измерили температуру, и я дважды сдал тест», — добавил Стенли Джонсон. Никаких санкций за нарушение правил к нему не применили — в отличие от 17 украинских туристов, которые прилетели в Грецию 4 июля, несмотря на запрет въезда граждан Украины в страны ЕС. Туристов, в том числе двух детей 8 и 9 лет, задержали, отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент, ожидая рейсов в Киев в понедельник и вторник. У них отобрали все вещи, разрешив оставить только телефоны без зарядных устройств. Украинского консула к задержанным допустили только на второй день, ныне дипломаты пытаются предотвратить формальную депортацию украинцев, что будет означать для тех запрет на въезд в ЕС на протяжении нескольких лет.

В экономике Германии доля туризма составляет около 4%, хотя в целом сфера услуг обеспечивает более 78% ВВП страны. На днях Бундестаг (нижняя палата парламента) ФРГ утвердил проект второго в этом году дополнительного госбюджета, сформированного с учётом расходов, возникших в ходе пандемии коронавируса. Документ предполагает государственное заимствование в размере 61,8 миллиарда евро. Таким образом, общая сумма новой задолженности в 2020 году возрастет до рекордного показателя 217,8 миллиарда евро.

Принятие дополнительного бюджета означает превышение почти на 120 миллиардов евро максимально допустимого порога новой задолженности, закрепленного в Конституции Германии. По немецким законам, это возможно сделать лишь в том случае, если объявлена «чрезвычайная ситуация». Согласно планам правительства ФРГ, чрезмерная часть государственной задолженности должна быть компенсирована в течение ближайших 20 лет.

В Германии действуют многочисленные механизмы поддержки экономики — в марте был принят пакет общей суммой примерно в 1,1 триллиона евро (прямые выплаты плюс кредиты и гарантии по кредитам со стороны государства). Программа была дополнена в апреле, в том числе мерами по расширению применения пособий по неполной занятости. Новый дополнительный бюджет — это часть пакета стимулирования экономики, он предусматривает помимо прочего единовременные выплаты пособий на ребенка в размере 300 евро, снижение НДС для стимулирования потребления. Наследник Меркель будет обладать колоссальной властью – политолог Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

А 3 июля канцлер Германии Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса публично надела защитную маску — она сделала это перед выступлением на заседании германского Бундесрата (верхней палаты парламента). На черной маске был изображен логотип председательства ФРГ в ЕС — ведь именно этой теме было посвящено выступление Меркель. Она отметила, что от всех стран-членов ЕС потребуется «много доброй воли и готовности к компромиссам», но «это в интересах Европы», потому что «только экономически и социально устойчивая и единая Европа может утверждать свои ценности и интересы в мире».

Германия, самая населенная страна Европы, относительно легко проходит через пандемию коронавируса. По данным на конец минувшей недели, всего в стране было выявлено 197 558 случаев заражения (четвёртый показатель в Европе) при 9 086 смертельных исходах. При этом индекс репродукции коронавируса в ФРГ вновь приблизился к единице, считающейся критической отметкой. Актуальное значение показателя составляет 0,96, сообщил Институт имени Роберта Коха. Это значит, что 100 инфицированных заражают 96 здоровых людей. Днем ранее индекс составлял 0,93.

В соседней Австрии с начала эпидемии выявлено 18,3 тысячи заражений коронавирусом, от COVID-19 тут умерли 706 человек. Ныне в альпийской республике отменено большинство карантинных ограничений, а 5 июля в австрийском Шпильберге начался чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1», который пришлось отложить из-за пандемии. Стартовый этап сезона выиграл гонщик Mercedes вице-чемпион 2019 года Валттери Боттас. Мероприятие проходило при соблюдении беспрецедентных мер предосторожности. Гонщики и персонал «Формулы-1» перед прибытием в Австрию сдали тесты на коронавирус, возбудителя заболевания не выявили ни в одной из 4032 проб. Зрителей на трибунах не было, а команды были размещены в отдельных отелях. Изначально сезон должен был включать 22 Гран-при и начаться 15 марта в Мельбурне. Из-за пандемии были отменены этапы в Австралии, Нидерландах, Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии и Франции,

Франция занимает пятое место по числу инфицированных коронавирусом среди европейских стран — 166 960 случаев, из которых почти 30 тысяч летальных. 3 июля против экс-премьера и двух экс-министров здравоохранения страны было начато предварительное расследование по поводу их реагирования на пандемию коронавируса. Об этом объявил генеральный прокурор Кассационного суда Франции Франсуа Молен. Всего против членов правительства было подано 90 исков. Из тех, которые уже рассмотрены, 34 отклонили, а 9 — передали для предварительного расследования.

Они касаются решений двух министров здравоохранения — Аньес Бюзен и её преемника Оливье Верана, а также экс-премьера Эдуара Филиппа, который после местных выборов 28 июня ушёл в отставку, поскольку снова был избран мэром города Гавр. Первые иски начали поступать еще в начале марта. В них говорилось о «создании угрозы для жизни других», «непредумышленном убийстве», «неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности» и несвоевременном принятии мер для сдерживания пандемии. Предварительное расследование будет осуществлять Суд юстиции (Cour de Justice de la République), уполномоченный расследовать законность действий должностных лиц на уровне министерств.