Известная пословица про кукушку, которая хвалит петуха за то, что он тоже льстив по отношению к кукушке, как нельзя лучше подтверждается высказываниями «железной леди» о Содиненных Штатах. И интересно, пережив еще один индепенденс дей, привести выдержки из этих высказываниях

В эссе Маргарет Тэтчер «Моя Америка» из книги «Искусство управления государством», говорится прямо и безапеляционно:

«Америка — это больше, чем нация, государство или сверхдержава. Именно в этом и есть ее идея — идея, которая изменила и продолжает изменять всех нас».

То, как эта идея нас (имея в виду все человечество) изменила, надо спросить у Вьетнама, Кореи, Ирака, Афганистана, Сирии. Можно еще спросить у Туниса, Алжира, Египта и прочего Магриба, но рано — еще продолжает изменять. Уже не спросить у Югославии — не у кого после бомбардировок 1992 года спрашивать. Интересно было бы спросить у жителей Панамы или Гренады — там весьма рьяно защищали «понаехавших» американских граждан, аж до прямого подчинения суверенных государств чему-то большему, чем сверхдержаве». Как говорил один известный баснописец: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Расисты против «унтерменшей». Новые колонизаторы в поисках актуальной идентичности © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Америка уникальна своей силой, богатством и мировоззрением. Эта уникальность имеет свои корни… Жителей первых поселений на другой стороне Атлантики отличали твердые религиозные, моральные и политические принципы».

И верно: кто сейчас может усомниться в том, что Америка сильна своей силой? Военный бюджет США примерно равен следующим десяти самым большим государственным бюджетам — Китая, России, Сайдовской Аравии и т.д. В богатстве тоже усомниться невозможно — в ФРС бумаги как у дурака махорки: печатай, знай, сколько твоей эмиссии угодно, да раздавай индейцам вместо зеркалец. А раз нет своих индейцев — моральные принципы «вестарбайтеров» их почти под корень давно вывели — то раздавай чужим индейцам, балканцам, кавказцам, прибалтам, украинцам… Согласно политическим принципам.

«Эти люди были бесстрашные, целеустремленные и энергичные. Именно их готовность идти на риск, их предприимчивость и смелость составляют основу сегодняшнего американского характера».

И опять невозможно не воздать должное этим особенным людям. Не забывая задать вопрос прямо в лицо Всемирной Истории: «А против кого шли эти «бесстрашные, целеустремленные и энергичные» на риск — не против ли свого брата-переселенца?». Менее предприимчивого и смелого, и потому стреляющего с бедра не так метко. Дикий Запад ведь — это не про украинскую Галичину сначала стали говорить. Потом, конечно, да, но сначала — нет. И кинематографический жанр вестерна возник не на пустом месте, а в пыльных поселениях посреди пыльных прерий, очищенных от тучных бизоньих стад.

«Только Америка моральное право, а также материальную основу, что позволяет ей занимать место мирового лидера».

Ох, уж это — только! Куда его только не лепят, чтобы с самого начала отделить свои зерна от чужих плевел. Достаточно успеть первым сказать «только» — и все, неподсуден хоть Гааге, хоть Страшному суду. Примат белой расы называется. Как не крути, а в основе все равно примат, то есть примитивное биологическое желание превосходства, требующее очерчивания своего пространства, его огораживания. Про огороживание у англо-саксов как-нибудь в следующий раз (но тоже со ссылкой на госпожу Тетчер), потому что сейчас речь о независимости бывшей колонии Британии. И про то, как совсем недавно — на памяти ныне живущих «беби-бумеров» — у мирового лидера было принято отгораживать первые четыре ряда сидений в автобусах «только для белых», загоняя темнокожих пассажиров в дальнюю часть салона, по аналогии с хлевом, как скот. Ибо моральное право имели, наверное, те, кто это делали?

«Судьба Америки навсегда связана с защитой ценностей свободы на глобальном уровне. Ближайшие союзники Америки… должны рассматривать Америку как основу для определения собственной миссии». Америка меняется, Россия тоже. Но в разных ипостасях © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

С ближайшими союзниками у США никогда не было проблем — им достались по наследству практически все доминионы Британской империи: Канада, Австралия, Новая Зеландия. Разве что Индия оказалась не по нутру — то ли аюрведа помешала, то ли Махатма Ганди, то ли вакцины позволили расплодиться кастам и подкастам до невозможного порабощения. А вот на постсоветском пространстве США союзников себе вербовали, вербуют и вербовать будут. Разве что в одной из стран бывшего СССР, благодаря недавним поправкам к Конституции, уже не пошалить: не сможет претендовать на высший пост в стране кандидат со счетами в зарубежных банках. А без счетов какая вербовка? Так, выдохшаяся кока-кола…

p.s. То, что 4 июля в Украине праздновали День национальной полиции — конечно же, чистой воды совпадение. Не может быть в независимой стране такого, чтобы стоять на страже интересов другой страны. Но так это же в независимой. А у нас выходит, что в Украине 4 июля тоже повод: Dependence Day. Повод для тяжкого похмелья.