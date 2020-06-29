Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине остаётся сложной. За последний месяц на Украине стало фиксироваться в два раза больше случаев пневмонии, а главной её причиной является COVID-19. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 29 июня, министр здравоохранения Максим Степанов

По его словам, в настоящее время за неделю медики принимают более 4 тысяч пациентов с пневмонией (тогда как в мае регистрировали 2143 случая пневмонии в неделю).

«COVID-19 — это не шутки, не игрушки, задумайтесь о своём здоровье, о своей жизни», — обратился к гражданам глава медицинского ведомства, призвав пользоваться масками в местах скопления людей, придерживаться социальной дистанции и пользоваться антисептиками — это существенно снижает риски.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки коронавирус на Украине обнаружили у 646 человек, среди них 28 детей и 85 медработников. Были госпитализированы 164 человека. Зафиксировано 18 летальных случаев, 93 пациента выздоровели.

Почти 44 тысячи украинцев заболели коронавирусом © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал: по состоянию на 29 июня, в столице Украины уже 4980 подтверждённых случаев COVID-19, за минувшие сутки выявлено 45 заболевших, госпитализированы шесть больных, остальные лечатся на самоизоляции.

Есть и обнадёживающая информация. Агентство «Украинские новости» со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья отмечает, что за минувшие сутки количество новых случаев снизилось на 29,5%, количество новых летальных случаев — на 5,26%. Но успокаиваться явно не стоит: количество выявленных за сутки новых заболевших (646) значительно превышает количество выздоровевших (93), а «количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 29 июня составило 23 454 человек, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущими сутками».

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (5 292), в Киеве (4 980) и Черновицкой области (4 745).

Что дальше с карантином? По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, высказанному в ходе созванного 27 июня Зеленским селекторного совещания, существует вероятность того, что осенью ученики большинства школ останутся дома. И уже сейчас следует подготовить соответствующие технические средства для обеспечения дистанционного обучения.

Тогда же глава Минздрава Максим Степанов высказал озабоченность динамикой заболевания: если на конец мая в стране фиксировалось 300-400 лабораторно подтверждённых случаев заражения за сутки, то теперь — 900-1000, при этом втрое возросло количество госпитализируемых.

По мнению министра, основная причина такого положения дел — пренебрежение правилами карантина. Коронавирус: медик объяснила, почему болезнь особенно любит брутальных мужчин © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Ранее Степанов заявлял, что карантинные меры могут быть ужесточены в 13 областях страны, поскольку в условиях действующего адаптивного карантина наблюдается «резкий рост в некоторых областях — увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19».

«То есть, те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены в тринадцати областях нашей страны — это и западные области, и город Киев», — сказал министр.

По его словам, по этой причине будет направлено «соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона».