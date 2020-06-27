Статья Владимира Путина, посвященная Великой Отечественной, была замечена не только по причине известности автора. Там есть очень любопытные факты. Один из них тот, который давно вычислили историки, но говорить об этом вслух не решались, за отсутствием документов

Статья Путина открывает эту страницу: в 1939 году у СССР была возможность вернуть Варшаву и весь Привислинский край Российской империи

В наше время, это название забыто. Но тогда весь мир знал, что это территория России, на которой создали, как писал Булгаков, «неведомую страну, Польшу». Ее никто не принимал всерьез, называли уничижительно даже политики. «Уродливое порождение Версаля» и «шакал Европы» — самые мягкие прозвища. Вторая Речь Посполитая и правда была скроена из территорий нескольких довоенных государств и народов, там проживавших —не только поляков. Это сделало Польшу зоной вечной нестабильности и управляемого хаоса с самого ее основания и до 1945 года.

Золото Вильсона

Одним из феноменов ХХ века является успех Октябрьского переворота 1917 года. Сегодня он понимается однозначно, как большевистский. На самом деле нет. Революционный переворот, который отобрал власть у обанкротившегося Временного правительства в пользу Петросовета делали не только большевики, но и другие российские партии. Не обошлось и без помощи Генерального штаба Русской армии. Влияли ли на это внешние силы — не вопрос. Открытой остается лишь тема — кто и как? «Опломбированный вагон» товарища Ленина и «золото кайзера» безусловно веха для исследователя. Но если это допустить, то на верном пути и тот, кто ищет «опломбированную каюту» товарища Троцкого, который спешил в революционную Россию из Североамериканских Соединенных Штатов на пароходе с «золотом Вильсона». А ведь с САСШ связано куда больше влияния на воюющую с немцем Россию — царскую и революционную. Отсюда новые вопросы. Кто помог большевикам победить в тяжелейшей гражданской войне? Кто защитил Республику Советов от капиталистических хищников, которые мечтали о разделе российского наследства? Кто обеспечил большевикам суверенитет над почти что всей территорией бывшей Российской империи? Кто спас экономику Советской России? Наконец, кто обеспечил успех федерализации ее территории и рождение невиданной державы — СССР? Это справедливые вопросы, которые ждут ответов.

Работа полковника Хауса

Историки скажут свое слово. А публицистика терпит даже научную фантастику. Пофантазируем. Вспомним 6-й пункт «ультиматума Вильсона», который потребовал от Рейха и Антанты освобождения русских территорий и возможности для народов России самостоятельно решить способ правления. Мы на верном пути.

Империалистические акулы — Германия, Англия и Франция не делили Россию, а Япония вывела войска из Приморья. Теперь вспомним полковника Хауса — «Ришелье» президента США Вудро Вильсона. Именно ему было поручено выработать программу относительно послевоенного устройства мира. 14 пунктов Вильсона — творение его команды, которая называлась The Inquiry. 150 ученых — географов, журналистов, философов, путешественников, историков и тд. Чтобы усилить переговорную позицию, США вошли в Первую мировую войну отдельно от Антанты, а с собой (для количества) взяли все государства-сателлиты обеих Америк. И первой страной, которая признала свержение нашего последнего Государя и Временное правительство России были США. Это случилось 9/22 марта 1917 года, но это немного другая история.

Ближе к делу: идея федерализации России принадлежала команде полковника Хауса The Inquiry. Ключевые вехи — это отдельная Закавказская федерация (до 1936) и Украина, как союзная республика (до 1991). Это логично, а кто думает, что «создатель Красной армии», тов. Троцкий мог бы справиться с полковником Хаусом в одиночку, стоит изучить возведенный всего за 9 месяцев в США Эджвудский арсенал внимательнее.

Даешь Варшаву

Безусловно это лишь фантастика, а не гипотеза. Но она научная. Потому что Польша послевоенной России обещана не была. 13 пункт Вильсона гарантировал независимую Польшу, очень похожую на ту, что создали — с выходом к морю за счет немецких областей, из-за которых и началась Вторая мировая. Но вот план Вильсона Англии и Франции совсем не понравился и в Версале его утопили в говорильне, хотя частично и выполнили. В итоге США не ратифицировали Версальский договор, а под Европу была заложена бомба, которая рванет через 20 лет. Но пока Антанта спорила с САСШ, на территории трех европейских империй было открыто окно возможностей. И грянула гражданская война. Так что поход Красной армии на Варшаву был совсем не для того, чтобы прорваться к Берлину. Просто советскому правительству дали шанс отыграть все, что оно сможет после позорного Брестского мира. Нужно сказать, что отыграли почти все. Но под Варшавой что-то пошло не так. Кто-то назвал это «чудом на Висле». А человек сомневающийся подумал бы на те самые внешние силы. Возможно ли, что Ленина заставили остановиться? Вполне: остановился же Сталин в Финляндии в 1940 году, взломав «Линию Маннергейма». И снова тов. Сталин остановился уже в 1944 году, когда вернуть Финляндию можно было голыми руками. Но так не случилось, потому что вмешались какие-то таинственные силы влияния.

От Закордота к линии Д

Итак, Польша вернулась на карту Европы в 1921 году окончательно. А судьбы границ были решены не в духе Версаля, по линии Керзона, а по линии фронта на финише войны. На 20 лет стало так. Но эта самая Польша была слаба экономически, институционально, не имела авторитета и была не понята. Так что на ее территории немедленно разгорелись тайная война и межнациональный террор. Главными врагами второй Речи Посполитой стали немцы, земли которых аннексировали бывшие «нацмены». Также жители Галиции, воспитанные Веной, как «украинцы». Украинские националисты объявили «ляхам» войну, в которой пролилось много крови, было убито много людей. Недовольны были литовцы, у которых отняли Вильну. Частью этой ирреденты стали… нет, не русские. Коммунисты. Ибо революция в России была социалистической. Именно социалистами самых разных оттенков были полные сил миллионы молодых людей того времени. Они воевали на фронтах, умели воевать, привыкли к этому и хотели взять все и поделить. Как в Советской России. Сразу же после Рижского мира Варшаву потрясла целая серия громких атак, исполнителями которых были местные коммунисты, которые пользовались самой широкой поддержкой самой могущественной в мире партии большевиков. Коммунистическая рабочая партия Польши (КРПП) видела, что между ней и Мировой революцией стоит жалкое панское государство.

Еще один важный штрих. КРПП состояла преимущественно из евреев, русских, белорусов и украинцев. Так что это была еще и национально-освободительная война. С надеждой смотрели они на Москву. И она помогла. Так и возник впервые «Закордот» или Закордонный отдел, который после 1925 года станет «Линией Д», чьи сотрудники и бойцы станут во главе величайшей в истории партизанской армии Пантелеймона Пономаренко. Но до этого было еще далеко. А на старте ветераны германской войны, родившиеся в одной стране, воевавшие против одного врага, говорившие на одном языке легко сработались. Первая половина 20-х — это поддержка коммунистических революционеров. С апреля 1921-го по апрель 1924-го года имело место 259 случаев зафиксированных переходов диверсионных групп. Единственной целью КРПП была революция и присоединение к СССР. Так что в первой половине 20-х они звучали куда громче, чем украинские террористы Галиции. Но и поляки помнили, где именно они родились. Координировал акции красных этнический поляк, сотрудник ОГПУ, Мечислав Логановский. А курировал их в Москве тоже поляк — Феликс Дзержинский. Есть легенда, что когда Логановский составил план покушения на Пилсудского, Дзержинский запретил ему, сказав, что сам застрелит предателя. Да-да! Ибо и Пилсудский, и Логановский, и Дзержинский родились в России. Имели свои счеты.

Второй шанс

Первая возможность вернуть Варшаву не была использована по неизвестным науке причинам в ходе Гражданской войны. Пока был жив Ленин, который бредил Мировой революцией, большевики поддерживали красных и создали Коминтерн, который представлялся им будущим правительством мирового СССР. Пока в Европе царила послевоенная разруха, Лондону и Парижу это было даже на руку, поскольку поддерживало страх «большевистской угрозы». Но к 1924 году мировая экономика показала рост. Это отразилось и на СССР, когда впервые политика НЭПа дала плюс.

К тому же умер Ленин, а Феликс Дзержинский перешел из ОГПУ на работу в Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), заниматься экономикой, промышленностью, торговлей и финансами. Это была мирная профессия, но «железный Феликс» даже там создал отдел особого назначения «Металл-ЧК». Это другая история, но на Мировую революцию у Дзержинского времени не осталось. И 18 февраля 1925 года он представил руководству СССР проект постановления об активной разведке, где предлагалось отказаться от экспансии и перейти к стратегии обороны. «Линии Д» было предложено перепрофилироваться на подготовку к партизанской войне на своей территории. Эта работа по ведомствам ОГПУ СССР и ГПУ БССР приняла систематический, плановый характер.

Послевоенный подъем мировой экономики был ярким, но недолгим. Так что всех будущих великих партизанских командиров вернули в строй, обновив задачи. В 1939 году все бойцы Гражданской, Закордота и линии Д исполнили мечту — вернулись. Сопротивления не было — правительство Польши позорно бежало. Но участники Освободительного похода ждали большего. Пункт 2 секретного протокола к договору о ненападении от 23.08.1939 передавал СССР весь бывший Привислинский край.

Это были исторические права, справедливость которых ни у кого не вызывала возражений. «В сентябре 1939 года советское руководство имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать этого», — написал в статье Владимир Путин. Так и было. Второй шанс был и его снова не использовали. Почему — порассуждаем в следующем материале.