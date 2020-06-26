По состоянию на 19:00 26 июня в мире зафиксировано более 9 млн 766 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 493 тыс. человек скончались, свыше 5,3 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с 217,7 тыс. заболевших, следом идет Италия (239,7 тыс.).

На восьмом месте Чили (263,3 тыс.), потом Перу (268,6 тыс.), затем Испания (294,9 тыс.), Великобритания (307,9 тыс.), Индия (498,4 тыс.), Россия (621,5 тыс.) и Бразилия (1 млн 223 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 510 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 126,8 тыс. человек, смертность 5,06%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Италии — 14,47%, более 34,6 тыс. человек.

В Великобритании — 43,2 тыс. (14,04%), в Бразилии — 55 тыс. (4,47%), в Испании — 28,7 тыс. (9,75%).

Россия

В России по состоянию на 24 июня зафиксировано 621 527 случаев заболевания, 8803 заразившихся умерли, 384 943 человека выздоровело.

Смертность составляет 1,42%, что примерно в 10 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 26 июня

Однако в России уже больше думают о том, как жить после эпидемии. Например, премьер Михаил Мишустин и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обсудили основные пути улучшения делового климата страны и меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.

«При доработке плана мы стремились учесть мнение представителей всех направлений, каждой отрасли и предпринимательского сообщества. Мы убеждены, что сегодня, в этой непростой ситуации, помощь государства должна стать опорой для компаний и предприятий, способствовать их дальнейшему росту и создавать для этого необходимые стимулы», — сказал Мишустин.

Титов в свою очередь рассказал, с какими проблемами сталкивается бизнес и какие инициативы, по его мнению, также стоит рассмотреть для включения в план восстановления российской экономики, доработанный проект которого ранее был направлен президенту России Владимиру Путину.

Титов в свою очередь рассказал, с какими проблемами сталкивается бизнес и какие инициативы, по его мнению, также стоит рассмотреть для включения в план восстановления российской экономики, доработанный проект которого ранее был направлен президенту России Владимиру Путину.

Титов в свою очередь рассказал, с какими проблемами сталкивается бизнес и какие инициативы, по его мнению, также стоит рассмотреть для включения в план восстановления российской экономики, доработанный проект которого ранее был направлен президенту России Владимиру Путину.

Российские космонавты весь период карантина работали без перерывов, точно так же обстоят дела и на космодроме «Байконур».

Подготовка к предстоящим запускам не прерывается, несмотря на усиление профилактических мероприятий в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».

«Космодром "Байконур продолжит работу в штатном режиме с учетом всех профилактических мероприятий», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

В частности, в служебном автомобильном транспорте, доставляющем работников ракетно-космической промышленности на космодром, дважды в день проводится дезинфекция. Регулярная обработка осуществляется в административных зданиях, помещениях и пультовых стартовых и технических комплексов, специалисты обеспечены санитайзерами. Для дезинфекции используются только те средства, которые прошли соответствующую сертификацию.

Помимо того, в течение всего рабочего дня на объектах предприятия дежурит медицинский персонал, который осуществляет мониторинг и учет сотрудников.

«Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, кроме этого, вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах», — рассказали в госкорпорации.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 26 июня зафиксировано 41 117 случаев заболевания, 1086 заразившихся умерло (смертность 2.65%), 18 299 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 620 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что страна остается в списке стран со значительным количеством активных случаев заражения коронавирусом. В «красную зону» попали 50 стран, среди них и Украина.

Так, по состоянию на 25 июня в ней на 100 тыс. населения в стране приходится 50,6 активных случаев.

В Харьковской области 25 июня зарегистрировали смерть еще четырех человек, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в областном лабораторном центре.

В пресс-службе Харьковской облгосадминистрации уточнили, что умершие — три женщины и один мужчина.

«За прошедшие сутки умер 68-летний житель Нововодолажского района, а также три женщины — 69-летняя жительница Золочевского района, 70-летняя жительница Балаклейского района и 87-летняя харьковчанка», — подчеркнули в ХОГА.

К 26 июня в регионе известно о смерти 75 людей, которым установили диагноз коронавирус либо при жизни, либо посмертно.

Первый смертельный случай от коронавируса зафиксировали 13 апреля в Валковской райбольнице. Там умерла 71-летняя женщина. Правда, СОVID-19 у нее диагностировали после смерти. Когда болезнь подтвердилась, в селе ввели режим сплошной обсервации. Как стало известно, при жизни женщина продавала в церкви свечи, поэтому могла контактировать с большим количеством односельчан.

При этом власти необходимо учесть свои предыдущие ошибки в вопросе карантинных ограничений и подойти более обдуманно к вопросу, сказал политолог Валентин Гайдай в интервью ГолосUA.

«В Киеве, к примеру, могут ужесточить карантин. Но если власть возьмет на учет свои прошлые ошибки в этом вопросе, то будет более обдуманный подход к ограничению работы транспорта. Возможно будет более профессиональный подход к работе рынков, дошкольных учреждений, функционированию всей инфраструктуры города», — заявил политолог.

По его словам, возможны подводные камни в этом вопросе

«Например, отсрочка местных выборов. О чем в серьез говорят некоторые эксперты. Но для власти это скорее будет негативным моментом. Иначе правящая партия потеряет свои рейтинги (со временем — Ред.). На местных выборах Киев для власти является самым лакомым кусочком. Но если в столице ужесточат карантин, то выборы могут отменить. Но с другой стороны, на мой взгляд, стратегия власти заключается в том, чтобы получить как можно больше кресел в Киевсовете. Тем более, что есть еще такая должность, как Глава КГГА. Потому власть может не сильно заботить должность мэра столицы», — отметил он.

В мире

Всемирная организация здравоохранения потребовала $31,3 млрд на разработку и распространению тестов, вакцин и лекарств от COVID-19 до конца 2021 года.

Об этом сказано в заявлении программы ВОЗ по международному партнерству для ускорению разработок средств борьбы с новым коронавирусом ACT-Accelerator.

Она была создана ВОЗ 24 апреля совместно с Евросоюзом, Францией и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. По данным на конец июня, программа уже получила финансовую помощь в размере $3,4 млрд.

«Представленные сегодня планы оцениваются в $31,3 млрд на финансирование диагностических, терапевтических средств и вакцин, из которых на сегодняшний день обещано $3,4 млрд. Таким образом, необходимо еще $27,9 млрд, включая $13,7 млрд для удовлетворения насущных потребностей», — говорится в заявлении.

Как отмечается, программа ВОЗ рассчитывает на эти деньги ускорить разработку, увеличить поставки и справедливо распределить 500 миллионов тестов на COVID 19 к середине 2021 года, провести 245 миллионов курсов лечения от вируса также к середине следующего года и приобрести два миллиарда доз вакцин, из которых один миллиард будет закуплен уже к концу 2021 года.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 25 июня

Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала врач и сопредседатель Обсерватории здравоохранения при французском Институте международных и стратегических отношений (IRIS) Анн Сенекье.

По ее словам, второй волны эпидемии коронавируса во Франции такой же интенсивности, как в марте, пока опасаться не нужно, однако полностью исключить такое развитие событий невозможно, учитывая отсутствие вакцины, лечения и тот факт, что ни одна страна в мире еще не выработала коллективный иммунитет.