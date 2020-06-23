В понедельник, 22 июня, народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач и экс-прокурор Украины Константин Кулик провели пресс-конференцию «Новые записи разговоров, свидетельствующих о международной коррупции и внешнем управлении Украиной». На пресс-конференции они выдали очередную порцию аудиозаписей переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена

«Вмешательство в дела и работу частных компаний, давление на СМИ, привлечение спецслужб своих и иностранных государств для решения личных и коррупционных вопросов. Обеспечение политических и незаконных бизнес-интересов. Так выглядит международная коррупция, до корней пропитавшая Украину с помощью куратора в лице вице-президента США», — заявил на пресс-конференции Андрей Деркач.

Зависимость «незалежной»

На днях в НАБУ рассказали о рекордно крупной взятке в 6 миллионов долларов, предложенной этому антикоррупционному бюро за закрытие дело о коррупционных схемах газовой компании «Бурисмы», где подрабатывал сын Джо Байдена. Однако депутат Деркач заявил на пресс-конференции, что изначально за закрытие этого дела предлагали 50 миллионов. Соответственно, возникает вопрос, куда же делись остальные 44 миллиона. Кроме того, по словам Деркача и Кулика, в этом деле ранее фигурировали компании Джо Байдена, но затем они исчезли. Затем Руслан Рябошапка, сменивший на посту генпрокурора Юрия Луценко, заявил в прошлом году, что никакого дела «Бурисмы» вообще нет. Тарифы и спецслужбы под американскую дудку. Как «Нафтогаз» и разведка Украины оказались под контролем США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В предыдущей порции аудиозаписей переговоров Байдена и Порошенко, обнародованной Деркачем в мае, говорилось о фактическом обмене миллиардного кредита от МВФ на сохранение коррупционных схем «Бурисмы». В новой порции аудиозаписей говорится, что еще одним условием Байдена было повышение тарифов для украинцев. Экс-вице-президент США открыто говорил, что если правительство Украины пересмотрит тарифы, то США не поддержат выдачу кредита Киеву. «То есть, Байден прямым текстом говорит Порошенко: "Заставьте премьера сделать то, что нам нужно и получите свой миллиард», — комментирует Деркач опубликованные им пленки.

Иными словами, украинцы, которые не могут расплатиться по счетам за электроэнергию, могут «поблагодарить» лично экс-вице-президента США. В целом же мы видим, что Украина утратила суверенитет, а многие вопросы ценообразования с 2014 года решаются за океаном и определяются администрацией, которую украинцы не могут избирать.

Из пленок Деркача также следует, что именно Байден пролоббировал предоставление Киеву «безвиза» с ЕС, в обмен на национализацию «Приватбанка», что подчеркивает несамостоятельность не только Украины, но и Евросоюза в целом.

Новая партия аудиозаписей еще раз подтверждает, что практически все свои важные решения Порошенко координировал с Байденом, а ресурсы ФБР и ЦРУ использовались для решения проблем Петра Алексеевича с его политическими конкурентами, включая беглого депутата Александра Онищенко. На одной из записей Порошенко даже называет Джо Байдена «своим ангелом-хранителем». Ряд назначений, включая утверждение Юрия Луценко на должность генпрокурора, президент «независимой» страны тоже согласовывает с вице-президентом США.

Джо Байден, судя по новой порции записей, открыто защищал руководство «Нафтогаза» и в частности Андрея Коболева. По словам Деркача, благодаря «отказу от российского газа» и виртуальной покупке газа в Словакии, из бюджета Украины было украдено 1,5 миллиарда долларов, которые и поделили между собой украинские и американские коррупционеры. По подсчетам Деркача, на закупках дорогого «словацкого газа», фирмы-прокладки, связанные с Демпартией США, зарабатывали по $50 с кубометра газа. Этим, по мнению Деркача, и вызвана поддержка Байденом Андрея Коболева. На аудиозаписях руководство «Нафтогаза» Байден называл не иначе как «командой преданных реформаторов» и «талантливых менеджеров». Граждане Украины не являются избирателями американских политиков, поэтому для них цены и тарифы можно повысить многократно. А включенный в эти схемы Порошенко не считался, будучи президентом, с реальными финансовыми проблемами избравшего его президентом Украины населения. Олег Царев объяснил, почему Деркач опубликовал записи переговоров Байдена и Порошенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Демократическая коррупция»

Деркач и Кулик в ходе пресс-конференции опубликовали также схему, названную ими Democorruption — о причастности Демократической партии США к украинским коррупционным схемам. В этой схеме они связывают воедино Порошенко и Байдена, компанию «Бурисма» и НАБУ, украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), олигарха Виктора Пинчука, фонды Джорджа Сороса, наблюдательные советы украинских госкомпаний и так называемых борцов с коррупцией из числа «грантоедов». Центральное место в этой коррупционной схеме по словам Деркача занимает Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина. Курирует эту структуру, по словам Деркача сотрудница ФБР Карен Гринуэй, которая также не разрешает дать ход делам против Порошенко.

Настоящими же изобличителями коррупции Деркач и Кулик назвали адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, генпрокурора США Уильяма Бара, госсекретаря Майка Помпео, спецпрокурора по делам Украины Ричарда Донахью, а также ряд американских сенаторов и конгрессменов из числа республиканцев. Такая подборка политических фигур четко говорит о том, что Деркач и Кулик уже фактически вступили в американскую избирательную кампанию на стороне республиканцев и против демократов.

От Украины в число изобличителей коррупции они включили себя (Деркач и Кулик), экс-генпрокуроров Юрия Луценко и Виктора Шокина, депутата Александра Дубинского, а также бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.

Основными коррупционерами в «украинском деле» от США названы Джо Байден, Джордж Сорос, Джон Керри, Виктория Нуланд, Барак Обама и Хилари Клинтон. Именно они, по мнению Деркача и Кулика, тратят миллионы долларов американских налогоплательщиков на поддержку тысяч украинских «грантоедов». На украинскую программу «Укрепление гражданского доверия» США тратят 52 миллиона долларов, на «Украинскую инициативу по повышению уверенности» — 36 миллионов. В целом же, по схеме составленной Деркачем, американцы потратили 600 миллионов долларов на подобные структуры и программы.

Реализовывать же коррупционные схемы и покрывать их помогают многие украинские СМИ, например, «Громадське», «Зеркало недели», «Радио свобода», «Украинская правда», «Новое время» и медиа-холдинг Виктора Пинчука.

Еще одной из коррупционных схем Деркач называет выпуск ОВГЗ, посредством которых из Украины выводились деньги, которые направлялись на финансирование избирательной кампании Хилари Клинтон.

Схему «демократической коррупции» Деркач называет «реальным спрутом, опутавшим органы государственного управлении Украины, политическую и экономическую элиту, а также правоохранительную систему». Шпаковский сказал, что будет с Россией и Белоруссией, если президентом США станет Байден © AP,

Телеграмм-канал «Резидент» считает, что все составные части этого «спрута» сформированы по принципу круговой поруки. «В нашей стране создали несколько независимых центров влияния: в 2016 году в Украине отдельно работали с Порошенко, Яценюком, Самопомощью, Гражданской Платформой и десятком НГО. Плюс — "свои" главы ключевых экономических структур Нафтогаз, НБУ. Параллельно создавались специальные антикоррупционные ведомства НАБУ, САП, которые собирали компромат на политические центры влияния, с цель контролировать украинскую власть. Структура выстроена настолько эффективно, что вскрыть ее практически не возможно, а каждый элемент взаимодействует между собой на горизонтальном уровне и защищает друг-друга от любой агрессии. Свои СМИ помогают придать этому иллюзию демократии и даже свободы слова, когда необходимый компромат сливается своим карманным журналистам, а они быстро делают расследование», — пишут авторы «Резидента».

Депутат Деркач заявил, что новая порция аудиозаписей — не последняя. Вероятно, он будет публиковать их и дальше по частям, приберегая самые скандальные — под осенние выборы в США. Таким образом, так называемый «украинский кейс» в американских выборах будет набирать обороты, а Зеленскому будет всё сложнее удерживать нейтралитет, так как и демократы, и республиканцы будут давить на него, используя свои механизмы и инструменты.

Американские политики и СМИ, связанные с Демпартией, недавно уже предупреждали Украину о «недопустимости влияния на президентскую кампанию в США», но раз уж американские политики диктовали украинцам «свою линию партии», то почему же не может быть обратного влияния? На фоне происходящих в США бунтов и массовых протестов пленки Деркача могут не привлечь пока особого внимания в Вашингтоне, но самые скандальные записи Деркач, похоже, приберегает к осени.