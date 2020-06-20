По состоянию на 19 июня, в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18 230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине. Количество заболевших в регионе растёт не только в абсолютных, но и в относительных цифрах: неделю назад они составляли 50,3% от общенационального показателя, две недели назад — 50%. Согласно обнародованному 19 июня Минздравом Украины ежедневному анализу эпидемической ситуации в регионах, большинство западно-украинских областей не могут рассчитывать на ослабление карантина.
Именно тут зафиксированы самые высокие показатели недельной заболеваемости в расчёте на 100 тысяч населения: на Буковине — 42,17, во Львовской области — 40,38, в Ровенской — 40,08, на Закарпатье — 36,21, на Волыни — 34,91. Превысили допустимый порог (12 случаев на 100 тыс.) и две другие галицкие области: в Тернопольской этот показатель составляет 22,44, а в Ивано-Франковской — 19,92. Кроме того, на Буковине и Закарпатье загруженность опорных больниц, где лечат больных с COVID-19, превышает 50% — во всех других областях Украины она ощутимо ниже. Обнадёживающей является лишь ситуация в Хмельницкой области: тут показатель заболеваемости составляет 6,3, а загруженность опорных больниц — всего 7,72%.
А двумя днями ранее Кабинет Министров Украины обнародовал рейтинг областных государственных администраций (ОГА) относительно выполнения мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса. Все области оценивались по пятибалльной шкале и согласно семи показателей (то есть максимальная оценка составляла 35 баллов), которые были разбиты на две большие группы: выполнение решений правительства и выполнение поручений премьер-министра.
В частности, анализировалось выполнение таких решений правительства: соблюдение режима въезда-выезда из областей, обеспечение обсервации, ситуация в больницах по выплатам зарплат, социальная защита во время карантина. Также осуществляется мониторинг выполнения следующих решений и поручений премьер-министра: соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС, организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах, обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.
Самый низкий результат показала Львовская ОГА — 13 баллов. В пятёрку худших областей также вошли Волынская и Тернопольская — по 15 баллов. Возможно, именно с этим связан срочный визит на Львовщину премьер-министра Дениса Шмыгаля, который анонсирован на субботу, 20 июня. Правда, формальный повод для приезда премьера на родину связан с военными: Шмыгаль выступит на церемонии выпуска офицеров в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове и посетит так называемый «Международный центр миротворчества и безопасности» (на самом деле — тренировочную базу войск НАТО) в Яворовском районе.
Поскольку на рейтинг, составленный Кабмином, губернатор Львовщины Максим Козицкий повлиять не смог, его команда организовала «асимметричный ответ», причём заранее. В начале недели издание «Деловая столица» опубликовало рейтинг губернаторов «Успехи и провалы регионов за I квартал 2020 года», в котором Козицкий занял первое место. Рейтинг составлен на основании специально подобранных экономических показателей, и вообще не включает в себя позиций, связанных со здравоохранением и социальной сферой вообще, и с противодействием эпидемии в частности — хотя во входящем в первый квартал марте она как раз началась. При этом Максим Козицкий пытался улучшить свой публичный имидж ещё по одной причине — на уходящей неделе он возглавил Львовскую областную организацию партии «Слуга народа», и поведёт её на местные выборы осенью этого года.
Львовская область занимает второе место на Западной Украине по числу инфицированных коронавирусом — 3540 случаев, от COVID-91 тут умерли 111 человек (среди них — начальник Львовского военного госпиталя). По мнению местных комментаторов, резкий всплеск вновь выявленных случаев заболевания связан с тем, что массово пошли сдавать тесты на коронавирус местные гастарбайтеры — ведь многие страны Европы для въезда на свою территорию требуют не только рабочую визу, но и свежий результат теста на заражение SARS-CoV-2. Львовская область продлила карантин до 22 июня. Соответствующее решение 19 июня приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Однако аэропорт Львова в пятницу принял два первых международных рейса с начала карантина: из Дортмунда и Берлина.
Первое место на Западной Украине (и в стране в целом) по числу инфицированных коронавирусом по прежнему занимает Черновицкая область — 4211 случаев, из них 171 летальный. Несмотря на это, власти Черновцов 17 июня решили немного снять ограничения, введенные на фоне коронавируса: в городе начали работать сауны и бани, а также аттракционы на открытом воздухе. Городская комиссия расширила список категории граждан, которые могут ездить в общественном транспорте, курсирующем в ограниченном режиме. В него включили участников боевых действий, членов семей погибших членов АТО, а также для людей с инвалидностью. Также ездить разрешили детям до 10 лет при сопровождении взрослых. Для проезда надо убедиться, что есть свободные места и предъявить удостоверение своего статуса, — сказано в сообщении городских властей.
А работники ресторанного бизнеса Черновцов в пятницу, 19 июня, вышли на протест под здание областной государственной администрации. Они протестовали против карантинных ограничений и требовали, чтобы им разрешили полноценно работать с 22 июня. Судя по всему, эта акция — очередной виток продолжающегося противостояния между губернатором Черновицкой области Сергеем Осачуком (в упомянутом рейтинге «Деловой столицы» входит в тройку аутсайдеров, несмотря на похвалы президента) и мэром Черновцов Алексеем Каспруком.
Последний стал одним из «лиц» новоиспечённой «партии мэров» под названием «Пропозиция», презентация которой состоялась 19 июня в Киеве. Каспрук — единственный мэр областного центра Западной Украины, который объявил о своём участии в этом проекте. Все остальные «пропозиционеры» представляют Центральную и Юго-Восточную Украину (мэры Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и Каховки Андрей Дяченко). 5 мая мэр Львова Андрей Садовый специально заявил, что не будет участвовать в «партии мэров», если её создадут. «Пропозиция» копирует партию мэров и профессионалов «Наш край», а копия всегда хуже оригинала, написал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев на своей странице в Facebook. А политолог Кость Бондаренко в оценке партии был более краток и ироничен, назвав её «PR-оппозиция».
А вот мэр Хмельницкого не просто не влился в «партию мэров», но ещё и обзавёлся «именной». Как отметило издание «Независимый общественный портал», недавно в Хмельницком появилась новая политическая партия — «Команда Симчишина», которая в 2015-м была зарегистрирована в Вышгороде под Киевом как партия «Мира и процветания», а в июне 2020-го переименована. Однако в социальных сетях группы под названием #команда_Симчишина появились ещё в начале 2020 года. Примечательно, что на выборах осенью 2015 года Александр Симчишин победил на выборах мэра Хмельницкого как выдвиженец националистической партии «Свобода».
Примечательно, что мэр Хмельницкого никак не отреагировал на самый громкий инцидент, произошедший с его участием — нарушение карантина со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его свиты, а также суд по этому поводу. Кстати, именно 19 июня Хмельницкий горрайонный суд привлек к ответственности сотрудников Офиса президента, Минздрава, главу Хмельницкой ОГА, мэра Хмельницкого и предпринимателя, чью кофейню все они посетили. Все, кроме главы государства, получили штраф в 17 тысяч гривен, а производство по делу о нарушении требований карантина президентом Украины было приостановлено. Хмельницкий суд обратился в Верховный с просьбой растолковать, может ли быть Зеленский привлечен к административной ответственности, ведь, согласно Конституции, он является неприкосновенным лицом.
Как отмечалось выше, в Хмельницкой области самая благоприятная обстановка по заболеваемости COVID-19 по сравнению с остальными областями Западной Украины: 608 инфицированных, 14 летальных случаев. Карантин ослаблен на всей территории области, в частности, опять заработали рынки в городе атомщиков Нетешине, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса среди работников Хмельницкой АЭС.
Ещё два западно-украинских мэра, избранные от «Свободы», этой партии пока изменять не собираются, и работают вполне в русле её программы. Так, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 19 июня организовал сессию горсовета, которая приняла обращение к президенту и Верховной Раде Украины с требованием «прекратить политические преследования оппозиционных политиков и общественных активистов» (то есть экс-президента Петра Порошенко и убийцы Сергея Стерненко). Формальным инициатором обращения стала партия «Европейская солидарность» (ПЕС), но все «свободовцы» в горсовете поддержали его.
При этом в Ивано-Франковской области продолжается раскрутка «спойлера» как ПЕС, так и «партии мэров», — это партия «Платформа общин», которую возглавляет бывший глава фракции «Солидарность» в Ивано-Франковском областном совете Олег Гончарук. Он при Порошенко был губернатором Прикарпатья, а ныне создал в облсовете фракцию «Совместные действия», в которую перешли 16 из 23 депутатов-порошенковцев. Партия «Платформа общин» уже провела презентации во всех районах Прикарпатья и разместила внешнюю рекламу. Больше ни в одной области Украины активность этой партии не отмечена.
При этом и Олег Гончарук, и его заместитель по партийному руководству, бывший вице-губернатор Игорь Пасичняк остаются людьми непубличными, и актуальные события в области практически не комментируют. Да и остальные местные политики просто не успевают за действиями Ивано-Франковской ОГА: 16 июня она объявила об усилении карантинных ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом (в частности, о приостановлении работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров), а уже на следующий день, после массового пикета спортсменов, это решение отменила. Всего в Ивано-Франковской области с начала эпидемии выявлено 1940 зараженных коронавирусом (пятый показатель в регионе), умерло от COVID-19 тут 94 человека.
При этом продолжается экспансия «ивано-франковских» на соседнюю Тернопольщину. Губернатор области, бывший глава Рогатинской районной госадминистрации (РГА) на Прикарпатье Владимир Труш, продавил назначение своего бывшего заместителя в районе на пост первого вице-губернатора Тернопольский области. «Наша область должна продемонстрировать по всем маркерам, основным показателям, рост благосостояния» — заявил Труш, представляя своего первого заместителя руководству ОГА. Напомню, в рейтинге Кабмина по противодействию эпидемии коронавируса Тернопольская область входит в пятёрку аутсайдеров, а в рейтинге «Деловой столицы» (экономические показатели) Владимир Труш занимает 15-е место из 23-х.
При этом мэр Тернополя, «свободовец» Сергей Надал оказался во главе рейтинга мэров, подготовленным порталом «Слово и дело». Авторы рейтинга считают, что Надал выполнил 68% своих обещаний. Хотя в целом Тернопольская область занимает предпоследнее место в регионе по числу инфицированных коронавирусом (1605 человек), в областном центре 17 июня введены дополнительные ограничения в сфере общественного питания — запрещены длительные торжественные мероприятия типа свадеб, да и обычные клиенты могут пребывать в тернопольских кафе и ресторанах не более двух часов.
А в Ровенской и Волынской областях с понедельника карантин и вовсе может быть ужесточён. Как отметил первый замглавы Ровенской ОГА Сергей Подолин, пока этого решили не делать, но будут массово штрафовать людей без масок и заведения, нарушающие установленные нормы, проводят свадебные торжества и т.п. Ныне в Ровенской области зафиксировано 2693 случая заражения коронавирусом (третий показатель на Западной Украине), 53 человека умерло от COVID-19. На Волыни заболевших меньше (1673, шестое место в регионе), однако, как отметила вице-губернатор Татьяна Щербак, в целом ситуация по области сложная, лишь пять районов имеют уровень заболеваемости ниже установленной Минздравом нормы. А вот в Луцке он выше среднеобластного — 42,8 против 34,91 — поэтому на ослабление карантина пока рассчитывать не приходится.
При этом, несмотря на карантин, 21 июня в Ровенскую область 21 июня приедет глава ПЦУ Епифаний. Он возглавит литургию памяти павших в битве под Берестечком, а потом в Здолбуновском районе заложит новый храм на месте боёв УПА* с советскими войсками в 1944 году.
На Закарпатье 18 июня принято решение об усилении карантина, в частности, запрещено проведение любых мероприятий с числом участников свыше 10 людей. Как отметил губернатор Алексей Петров, это касается, в том числе, свадеб и похорон, закрываются бассейны и спа-центры, а работа спортивных учреждений возможна, если число тренирующихся не превышает десяти. Кроме того, приостановлены регулярные межобластные пассажирские перевозки, а в муниципальном транспорте анонсированы рейды полицейских, которые будут проверять наличие масок и соблюдение ограничений по количеству пассажиров.
А количество тёзок президентов Украины на Закарпатье выросло. Зеленский — именно такое имя семья ужгородских цыган дала своему пятому ребенку. Зеленский Евгеньевич Дьопйош на днях получил свидетельство о рождении, но ни о каком поздравлении со стороны президента пока не сообщается — хотя мать ребёнка мечтает о встрече с Владимиром Зеленским. Напомню, 25 декабря 2009 в Середнянском поселковом совете Ужгородского района Закарпатской области зарегистрировали новорожденного по имени Янукович — также в цыганской семье. Янукович Иванович Брежинский уже отпраздновал десятилетие, и в интервью местным журналистам заявил, что имя менять не собирается, потому что ему «нравится быть Януковичем». Правда, Виктор Фёдорович ни во времена президентства, ни после бегства в Ростов судьбой своего тёзки не интересовался.