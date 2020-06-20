На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области - в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией

По состоянию на 19 июня, в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18 230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине. Количество заболевших в регионе растёт не только в абсолютных, но и в относительных цифрах: неделю назад они составляли 50,3% от общенационального показателя, две недели назад — 50%. Согласно обнародованному 19 июня Минздравом Украины ежедневному анализу эпидемической ситуации в регионах, большинство западно-украинских областей не могут рассчитывать на ослабление карантина.

Именно тут зафиксированы самые высокие показатели недельной заболеваемости в расчёте на 100 тысяч населения: на Буковине — 42,17, во Львовской области — 40,38, в Ровенской — 40,08, на Закарпатье — 36,21, на Волыни — 34,91. Превысили допустимый порог (12 случаев на 100 тыс.) и две другие галицкие области: в Тернопольской этот показатель составляет 22,44, а в Ивано-Франковской — 19,92. Кроме того, на Буковине и Закарпатье загруженность опорных больниц, где лечат больных с COVID-19, превышает 50% — во всех других областях Украины она ощутимо ниже. Обнадёживающей является лишь ситуация в Хмельницкой области: тут показатель заболеваемости составляет 6,3, а загруженность опорных больниц — всего 7,72%. Не очень убедительная «Пропозиция». В Украине формируется «партия мэров» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

А двумя днями ранее Кабинет Министров Украины обнародовал рейтинг областных государственных администраций (ОГА) относительно выполнения мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса. Все области оценивались по пятибалльной шкале и согласно семи показателей (то есть максимальная оценка составляла 35 баллов), которые были разбиты на две большие группы: выполнение решений правительства и выполнение поручений премьер-министра.

В частности, анализировалось выполнение таких решений правительства: соблюдение режима въезда-выезда из областей, обеспечение обсервации, ситуация в больницах по выплатам зарплат, социальная защита во время карантина. Также осуществляется мониторинг выполнения следующих решений и поручений премьер-министра: соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС, организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах, обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.

Самый низкий результат показала Львовская ОГА — 13 баллов. В пятёрку худших областей также вошли Волынская и Тернопольская — по 15 баллов. Возможно, именно с этим связан срочный визит на Львовщину премьер-министра Дениса Шмыгаля, который анонсирован на субботу, 20 июня. Правда, формальный повод для приезда премьера на родину связан с военными: Шмыгаль выступит на церемонии выпуска офицеров в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове и посетит так называемый «Международный центр миротворчества и безопасности» (на самом деле — тренировочную базу войск НАТО) в Яворовском районе.

Поскольку на рейтинг, составленный Кабмином, губернатор Львовщины Максим Козицкий повлиять не смог, его команда организовала «асимметричный ответ», причём заранее. В начале недели издание «Деловая столица» опубликовало рейтинг губернаторов «Успехи и провалы регионов за I квартал 2020 года», в котором Козицкий занял первое место. Рейтинг составлен на основании специально подобранных экономических показателей, и вообще не включает в себя позиций, связанных со здравоохранением и социальной сферой вообще, и с противодействием эпидемии в частности — хотя во входящем в первый квартал марте она как раз началась. При этом Максим Козицкий пытался улучшить свой публичный имидж ещё по одной причине — на уходящей неделе он возглавил Львовскую областную организацию партии «Слуга народа», и поведёт её на местные выборы осенью этого года. Премьер Шмыгаль рассказал о судьбе правительства после провального голосования в Раде © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Львовская область занимает второе место на Западной Украине по числу инфицированных коронавирусом — 3540 случаев, от COVID-91 тут умерли 111 человек (среди них — начальник Львовского военного госпиталя). По мнению местных комментаторов, резкий всплеск вновь выявленных случаев заболевания связан с тем, что массово пошли сдавать тесты на коронавирус местные гастарбайтеры — ведь многие страны Европы для въезда на свою территорию требуют не только рабочую визу, но и свежий результат теста на заражение SARS-CoV-2. Львовская область продлила карантин до 22 июня. Соответствующее решение 19 июня приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Однако аэропорт Львова в пятницу принял два первых международных рейса с начала карантина: из Дортмунда и Берлина.

Первое место на Западной Украине (и в стране в целом) по числу инфицированных коронавирусом по прежнему занимает Черновицкая область — 4211 случаев, из них 171 летальный. Несмотря на это, власти Черновцов 17 июня решили немного снять ограничения, введенные на фоне коронавируса: в городе начали работать сауны и бани, а также аттракционы на открытом воздухе. Городская комиссия расширила список категории граждан, которые могут ездить в общественном транспорте, курсирующем в ограниченном режиме. В него включили участников боевых действий, членов семей погибших членов АТО, а также для людей с инвалидностью. Также ездить разрешили детям до 10 лет при сопровождении взрослых. Для проезда надо убедиться, что есть свободные места и предъявить удостоверение своего статуса, — сказано в сообщении городских властей.

А работники ресторанного бизнеса Черновцов в пятницу, 19 июня, вышли на протест под здание областной государственной администрации. Они протестовали против карантинных ограничений и требовали, чтобы им разрешили полноценно работать с 22 июня. Судя по всему, эта акция — очередной виток продолжающегося противостояния между губернатором Черновицкой области Сергеем Осачуком (в упомянутом рейтинге «Деловой столицы» входит в тройку аутсайдеров, несмотря на похвалы президента) и мэром Черновцов Алексеем Каспруком.

Последний стал одним из «лиц» новоиспечённой «партии мэров» под названием «Пропозиция», презентация которой состоялась 19 июня в Киеве. Каспрук — единственный мэр областного центра Западной Украины, который объявил о своём участии в этом проекте. Все остальные «пропозиционеры» представляют Центральную и Юго-Восточную Украину (мэры Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и Каховки Андрей Дяченко). 5 мая мэр Львова Андрей Садовый специально заявил, что не будет участвовать в «партии мэров», если её создадут. «Пропозиция» копирует партию мэров и профессионалов «Наш край», а копия всегда хуже оригинала, написал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев на своей странице в Facebook. А политолог Кость Бондаренко в оценке партии был более краток и ироничен, назвав её «PR-оппозиция».

А вот мэр Хмельницкого не просто не влился в «партию мэров», но ещё и обзавёлся «именной». Как отметило издание «Независимый общественный портал», недавно в Хмельницком появилась новая политическая партия — «Команда Симчишина», которая в 2015-м была зарегистрирована в Вышгороде под Киевом как партия «Мира и процветания», а в июне 2020-го переименована. Однако в социальных сетях группы под названием #команда_Симчишина появились ещё в начале 2020 года. Примечательно, что на выборах осенью 2015 года Александр Симчишин победил на выборах мэра Хмельницкого как выдвиженец националистической партии «Свобода». Хмельницкий облсовет призвал разорвать дипотношения с Россией © Хмельницкий облсовет

Примечательно, что мэр Хмельницкого никак не отреагировал на самый громкий инцидент, произошедший с его участием — нарушение карантина со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его свиты, а также суд по этому поводу. Кстати, именно 19 июня Хмельницкий горрайонный суд привлек к ответственности сотрудников Офиса президента, Минздрава, главу Хмельницкой ОГА, мэра Хмельницкого и предпринимателя, чью кофейню все они посетили. Все, кроме главы государства, получили штраф в 17 тысяч гривен, а производство по делу о нарушении требований карантина президентом Украины было приостановлено. Хмельницкий суд обратился в Верховный с просьбой растолковать, может ли быть Зеленский привлечен к административной ответственности, ведь, согласно Конституции, он является неприкосновенным лицом.

Как отмечалось выше, в Хмельницкой области самая благоприятная обстановка по заболеваемости COVID-19 по сравнению с остальными областями Западной Украины: 608 инфицированных, 14 летальных случаев. Карантин ослаблен на всей территории области, в частности, опять заработали рынки в городе атомщиков Нетешине, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса среди работников Хмельницкой АЭС.

Ещё два западно-украинских мэра, избранные от «Свободы», этой партии пока изменять не собираются, и работают вполне в русле её программы. Так, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 19 июня организовал сессию горсовета, которая приняла обращение к президенту и Верховной Раде Украины с требованием «прекратить политические преследования оппозиционных политиков и общественных активистов» (то есть экс-президента Петра Порошенко и убийцы Сергея Стерненко). Формальным инициатором обращения стала партия «Европейская солидарность» (ПЕС), но все «свободовцы» в горсовете поддержали его.

При этом в Ивано-Франковской области продолжается раскрутка «спойлера» как ПЕС, так и «партии мэров», — это партия «Платформа общин», которую возглавляет бывший глава фракции «Солидарность» в Ивано-Франковском областном совете Олег Гончарук. Он при Порошенко был губернатором Прикарпатья, а ныне создал в облсовете фракцию «Совместные действия», в которую перешли 16 из 23 депутатов-порошенковцев. Партия «Платформа общин» уже провела презентации во всех районах Прикарпатья и разместила внешнюю рекламу. Больше ни в одной области Украины активность этой партии не отмечена.

При этом и Олег Гончарук, и его заместитель по партийному руководству, бывший вице-губернатор Игорь Пасичняк остаются людьми непубличными, и актуальные события в области практически не комментируют. Да и остальные местные политики просто не успевают за действиями Ивано-Франковской ОГА: 16 июня она объявила об усилении карантинных ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом (в частности, о приостановлении работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров), а уже на следующий день, после массового пикета спортсменов, это решение отменила. Всего в Ивано-Франковской области с начала эпидемии выявлено 1940 зараженных коронавирусом (пятый показатель в регионе), умерло от COVID-19 тут 94 человека.

При этом продолжается экспансия «ивано-франковских» на соседнюю Тернопольщину. Губернатор области, бывший глава Рогатинской районной госадминистрации (РГА) на Прикарпатье Владимир Труш, продавил назначение своего бывшего заместителя в районе на пост первого вице-губернатора Тернопольский области. «Наша область должна продемонстрировать по всем маркерам, основным показателям, рост благосостояния» — заявил Труш, представляя своего первого заместителя руководству ОГА. Напомню, в рейтинге Кабмина по противодействию эпидемии коронавируса Тернопольская область входит в пятёрку аутсайдеров, а в рейтинге «Деловой столицы» (экономические показатели) Владимир Труш занимает 15-е место из 23-х. Таинственное убийство: жительница села приехала в Тернополь, зарезала африканца и уехала обратно © Morgane Lafond / flickr

При этом мэр Тернополя, «свободовец» Сергей Надал оказался во главе рейтинга мэров, подготовленным порталом «Слово и дело». Авторы рейтинга считают, что Надал выполнил 68% своих обещаний. Хотя в целом Тернопольская область занимает предпоследнее место в регионе по числу инфицированных коронавирусом (1605 человек), в областном центре 17 июня введены дополнительные ограничения в сфере общественного питания — запрещены длительные торжественные мероприятия типа свадеб, да и обычные клиенты могут пребывать в тернопольских кафе и ресторанах не более двух часов.

А в Ровенской и Волынской областях с понедельника карантин и вовсе может быть ужесточён. Как отметил первый замглавы Ровенской ОГА Сергей Подолин, пока этого решили не делать, но будут массово штрафовать людей без масок и заведения, нарушающие установленные нормы, проводят свадебные торжества и т.п. Ныне в Ровенской области зафиксировано 2693 случая заражения коронавирусом (третий показатель на Западной Украине), 53 человека умерло от COVID-19. На Волыни заболевших меньше (1673, шестое место в регионе), однако, как отметила вице-губернатор Татьяна Щербак, в целом ситуация по области сложная, лишь пять районов имеют уровень заболеваемости ниже установленной Минздравом нормы. А вот в Луцке он выше среднеобластного — 42,8 против 34,91 — поэтому на ослабление карантина пока рассчитывать не приходится.

При этом, несмотря на карантин, 21 июня в Ровенскую область 21 июня приедет глава ПЦУ Епифаний. Он возглавит литургию памяти павших в битве под Берестечком, а потом в Здолбуновском районе заложит новый храм на месте боёв УПА* с советскими войсками в 1944 году.

На Закарпатье 18 июня принято решение об усилении карантина, в частности, запрещено проведение любых мероприятий с числом участников свыше 10 людей. Как отметил губернатор Алексей Петров, это касается, в том числе, свадеб и похорон, закрываются бассейны и спа-центры, а работа спортивных учреждений возможна, если число тренирующихся не превышает десяти. Кроме того, приостановлены регулярные межобластные пассажирские перевозки, а в муниципальном транспорте анонсированы рейды полицейских, которые будут проверять наличие масок и соблюдение ограничений по количеству пассажиров.

А количество тёзок президентов Украины на Закарпатье выросло. Зеленский — именно такое имя семья ужгородских цыган дала своему пятому ребенку. Зеленский Евгеньевич Дьопйош на днях получил свидетельство о рождении, но ни о каком поздравлении со стороны президента пока не сообщается — хотя мать ребёнка мечтает о встрече с Владимиром Зеленским. Напомню, 25 декабря 2009 в Середнянском поселковом совете Ужгородского района Закарпатской области зарегистрировали новорожденного по имени Янукович — также в цыганской семье. Янукович Иванович Брежинский уже отпраздновал десятилетие, и в интервью местным журналистам заявил, что имя менять не собирается, потому что ему «нравится быть Януковичем». Правда, Виктор Фёдорович ни во времена президентства, ни после бегства в Ростов судьбой своего тёзки не интересовался.