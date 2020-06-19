В пятницу, 19 июня, на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Издание Украина.ру приводит наиболее интересные выдержки из нее

Путин рассказал о вкладе СССР в борьбу с фашистами © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк О причинах войны

По мнению Путина, глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых Версальской конференцией по итогам Первой мировой. Установленный тогда порядок означал ограбление и унижение Германии и ее народа.

«Нацисты умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от "наследия Версаля", восстановить её былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе», — говорится в статье.

Путин отметил, что сформированная тогда победителями Лига наций «продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах», а призывы СССР о создании системы коллективной безопасности не были услышаны.

Мюнхенский сговор

Путин напомнил, что именно с одобрения Лиги наций начался Мюнхенский сговор, в котором кроме стран оси приняли участие Великобритания и Франция, в результате чего произошло расчленения Чехословакии. «Мюнхен» послужил спусковым крючком, после которого новая мировая война стала неизбежной.

«Отмечу в связи с этим, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным гостем в европейских столицах», — пишет глава государства, добавив, что в разделе Чехословакии заодно с Германией действовала и Польша, которая решила при поддержке Берлина осуществить свои захватнические планы.

Путинский прорыв. История как повод подумать о современности © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Пакт Молотова-Риббентропа

Договор Советского Союза с Германией о ненападении был призван снять для СССР угрозы войны на два фронта с Берлином и Токио при этом Москва до последнего пыталась выстроить с западными странами антигитлеровский фронт. Но политика умиротворения, которую они вели в отношении немцев показала, что они в любой момент могут разорвать свои договоренности и сформировать антисоветскую коалицию.

«Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Повторю, советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз. Они видели, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и её союзниками, и действовали, осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть драгоценное время для укрепления обороны страны», — сказано в материале.

Информационные атаки

В своей статье Путин подчеркнул, что всегда призывал и призывает коллег к спокойному, открытому, доверительному диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое.

«Однако многие наши партнёры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации. Так, например, одобренная 19 сентября 2019 года Европейским парламентом резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» прямо обвинила СССР — наряду с нацистской Германией — в развязывании Второй мировой войны. Естественно, что каких‑либо упоминаний о Мюнхене там не содержится», — пишет президент.

Помимо угрозы для фундаментальных принципов миропорядка есть здесь и моральная, нравственная сторона, полагает он.

«Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжёлой расплатой, — пишет Путин. — Мы будем твёрдо защищать правду, основанную на документально подтверждённых исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны».

Глава государства настаивает, что Россия отстаивает «подлинную, не приглаженную или отлакированную, правду о войне».

Четыре предателя

По словам Путина, коллаборационизм был позорным явлением, которое имело место во всех европейских странах. Он перечислил нескольких исторических деятелей, которые прикрываясь борьбой с коммунизмом и за национальную независимость запятнали себя сотрудничеством с нацистами. Это глава пронемецкого режима Франции Филипп Петенн, глава норвежского правительства после оккупации этой страны нацистами Видкун Квислинг, генерал-предатель Андрей Власов и предводитель украинских националистов Степан Бандера. Историк Дюков: Польша боялась, что в своей статье Путин будет критиковать их. У него была иная цель © РИА Новости, Нина Зотина

«В бесчеловечности они зачастую превосходили своих хозяев. Стараясь выслужиться, в составе специальных карательных групп охотно выполняли самые людоедские поручения. Дело их кровавых рук — расстрелы Бабьего Яра, Волынская резня, сожжённая Хатынь, акции уничтожения евреев в Литве и Латвии», — подчеркивает автор.

Путин выразил недоумение попытками в ряде стран поставить знак равенства между антифашистами и теми, кто по сути воевал на стороне захватчиков.

Организация Объединенных Наций

«Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, причём прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и её итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан‑Францисской конференциями. Главное историческое достижение Ялты и других решений того времени заключается в согласии создать механизм, который позволил бы ведущим державам оставаться в рамках дипломатии при разрешении возникающих между ними разногласий», — говорится в статье.

Путин считает, что право вето в Совете безопасности ООН — единственная разумная альтернатива прямому столкновению крупнейших держав. Он признал, что сегодня ООН работает с напряжением и не с такой эффективностью, какую могла бы демонстрировать, но призывы отменить право вето назвал безответственными, а сама Организация Объединенных Наций рискует повторить путь свой предшественницы Лиги Наций.

«Наш долг — всех тех, кто берёт на себя политическую ответственность, прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, — гарантировать, чтобы эта система сохранилась и совершенствовалась», — резюмировал он.

Встреча лидеров «пятерки»

«Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги — господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон — поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств — постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и рассчитываем, что такая очная встреча может состояться при первой возможности», — заявил Путин.

По мнению российской стороны, в повестке дня этого саммита должно быть обсуждение шагов по развитию коллективных начал в мировых делах, откровенный разговор о сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий в противодействии терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и угрозам. Для Путина Великая Отечественная война носит личный характер © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Отдельная тема повестки встречи — ситуация в глобальной экономике, прежде всего преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, отметил Путин, добавив, что недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния.

«Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу. Это послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий ради укрепления стабильности и безопасности на планете, ради процветания и благополучия всех государств. Без преувеличения, в этом заключается наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешним и будущими поколениями», — говорится в завершении статьи.