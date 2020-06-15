Украинские власти намерены сорвать назначенные на октябрь 2020 года местные выборы, а для этого якобы будут допущены манипуляции статистикой заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил в понедельник, 15 июня, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович

«Обращаюсь к руководителям всех депутатских групп и фракций парламента. Обращаюсь к народу Украины! «Оппозиционной платформе — За жизнь» стало совершенно точно известно, что в Кабмине принято решение, и оно согласовано с Офисом президента, о срыве местных выборов, которые назначены на октябрь этого года», — заявил парламентарий, чьи слова приводит официальный сайт ОПЗЖ. Битва за Одессу. Чтобы остаться мэром, Труханову надо разругаться с Зеленским © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

По словам политика, «понимая, что местные выборы могут стать крахом для «зеленой власти» и ее идеи, они задумали манипулировать цифрами коронавируса, опираясь на свои подтасованные данные».

«И таким образом, пренебрегая Конституцией и законами Украины, они задумали отменить выборы и назначить их проведение в марте 2021 года», — сообщил Рабинович.

Он заявил, что хочет предупредить всех лиц, которые захотят претворить в жизнь это антиконституционное решение, о том, что отвечать им придётся по закону.

По словам Рабиновича, «известно, что именно они задумали и как именно они собираются это осуществить». Политик обратился к представителям всех политических партий, призвав их к бдительности.

«Планы власти сорвать проведение местных выборов — это, безусловно, является самым страшным преступлением против Конституции Украины. Поэтому все политические партии должны сплотиться для того, чтобы не допустить реализацию этого позорного плана «слуг народа», объединяться и быть бдительными, чтобы не допустить попытку государственного переворота в стране», — приводит слова Рабиновича сайт ОПЗЖ.

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«Быстро стали «слуги» сами знаете кем», — констатировал Рабинович.

По его мнению, законопроект был подан «лишь потому, что журналисты показали, как ваши депутаты переписываются с проститутками прямо в сессионной зале», и это вызвало большой резонанс в обществе.

Депутат отметил, что напрасно слуги считают преступлением действия журналистов, напротив, «этот законопроект сам по себе — преступление». Он также обратился в Верховной Раде с просьбой рассмотреть возможность снятия этого законопроекта с повестки дня.

«А «слугам» — подумать над своим моральным обликом, — продолжил Рабинович. — Лучше не пишите проституткам, и не нужно будет потом затыкать рот журналистам и ограничивать свободу слова в стране».

Ранее первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов заявлял, что местные выборы в Украине пройдут осенью, если с борьбой против распространения коронавируса всё будет хорошо, напоминает Укринформ.

Депутат из фракции «Слуга народа», представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Василий Мокан 8 мая сообщил на своей странице в Facebook, что местные выборы «состоятся в сроки, предусмотренные Конституцией Украины, 25 октября текущего года». Он при этом добавил, что в связи с формированием Фонда для борьбы с коронавирусом средства на финансирование местных выборов были частично оптимизированы, однако «есть заверение и обещание премьер-министра о том, что будет обеспечено полноценное финансирование демократических местных выборов». Отступление вируса и наступление хаоса © РИА Новости, Джорджио Пероттино | Перейти в фотобанк

Отметим, в команде Зеленского предлагали и вариант досрочных местных выборов, надеясь получить своих мэров и депутатов в местных советах на волне успеха в президентских и парламентских выборах. Однако в силу ряда причин от этой идеи отказались. Теперь же «слугам» придётся конкурировать с укрепившимися местными элитами.

Есть ещё один нюанс, связанный с событиями, произошедшими на Украине после «Евромайдана», когда часть территорий оказались неподконтрольны Киеву. В феврале этого года новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у власти будто бы «есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами».

Согласно статье 141 Конституции Украины, «очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего головы, избранных на очередных выборах». Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.