Крупнейшая авиакомпания Украины - МАУ - приостановила продажу авиабилетов до 1 августа. И это при том, что официально международное авиасообщение на Украине открывается 15 июня

«Международные авиалинии Украины» приостанавливают продажу билетов, заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне в субботу 13 июня.

«Все авиакомпании мира сегодня должны открыть продажу на будущие периоды, которые выходят за рамки карантина. Например, мы закрывали свою продажу до 1 июля (хотя были ограничения раньше), понимая, что до 1 июля ничего не произойдет в авиации. Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые пассажиру будет понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможности туристического пассажира путешествовать», — заявил Дыхне. Политика, глупость и жадность. Как Украина теряет крылья © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

И это при том, что в понедельник 15 июня открываются главные «воздушные ворота» Украины — аэропорт «Борисполь». Тогда же возобновит свою работу и железнодорожный экспресс, следующий к аэропорту из Киева.

Ранее — 3 июня — министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что именно 15 июня на Украине откроется международное авиасообщение.

«Правительство поддержало нашу инициативу возобновить внутреннее пассажирское авиасообщение с 5 июня. Информацию касательно рейсов, которые будут совершаться, смотрите на сайтах авиакомпаний. Что касается международных авиаперевозок — как и раньше, ориентируемся на 15 июня. Сейчас активно ведем переговоры с другими странами по поводу восстановления авиасообщения. В приоритете — страны с развитым туризмом и благоприятной эпидемиологической ситуацией», — написал Криклий в Facebook.

А еще 1 июля пресс-служба другого столичного аэропорта — «Киев» (он же аэропорт имени Сикорского или «Жуляны») — сообщила, что ряд иностранных авиакомпаний уже готов выполнять рейсы за рубеж. Среди таких компаний были польская LΟΤ, белорусская «Белавиа» и венгерский лоукост WizzAir.

Судя по словам президента МАУ, авиакомпания по сути самоустраняется от конкуренции. В то же время, действия Дыхне могут быть вызваны разумным прагматизмом.

Небо на замке

В четверг 11 июня посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил печальные новости всем тем, кто с нетерпением ждал возобновления авиасообщения с ЕС.

«Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не ранее конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня — придется еще подождать», — написал Щерба в Facebook.

Он призвал всех, кому крайне необходимо лететь в Вену или из нее писать ему в приват для того, чтобы можно было рассчитать количество желающих на спецрейс.

«Правила въезда автомобильным путем остаются теме же, что и были. Могут въезжать граждане Украины, которые имеют на руках подтверждение цели путешествия (работа, лечение или воссоединение семьи), желательно согласованное с посольством Австрии на Украине», — попытался подсластить горькую пилюлю посол.

На следующий день — в пятницу 12 июня — стало известно, что три авиакомпании — British Airways, Easyjet и Ryanair подали судебный иск на правительство Ее Величества из-за требований к прибывающим в Великобританию пассажирам соблюдать двухнедельный карантин. Эти требования вступили в силу 8 июня и, по мнению авиаперевозчиков, негативно повлияют на туризм и экономику в целом, а также лишат работы многих британцев.

Та же British Airways планировала возобновить 40% регулярных рейсов в июле. Однако, как заявил перевозчик, из-за карантинных ограничений компания теряет около $25 млн в день. В июле — 1 июля — планировала возобновить свои полеты и Ryanair, а вот Easyjet планирует возобновить полеты с 15 июня. Всем им карантинные ограничения мешают. Границы открываются. Когда и куда смогут путешествовать украинцы в июне © Посольство України в США

Тем временем крупнейшая европейская авиакомпания — немецкая Lufthansa — уже заявила о масштабном сокращении персонала. 11 июня агентство Reuters сообщило, что Lufthansa оценивает 22 тыс. позиций с полной занятостью, что может привести к потере работы 26 тыс. сотрудниками авикомпании.

Ранее ожидалось, что уволят 10 тыс. человек, но руководство компании позже объявило о более масштабном сокращении и продаже активов и анонсировало переговоры с профсоюзами. 25 июня на собрании акционеров Lufthansa будут искать пути спасения компании.

В общем, авиационную отрасль Европы да и всего мира лихорадит. Согласно прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (ΙΑΤΑ), чистые потери мировой авиатранспортной отрасли в 2020 году составят $84,3 млрд, а в 2021 году отрасль может потерять еще $15,8 млрд.

Судя по всему, в МАУ решили не пополнять собой грустную статистику разорившихся компаний. Тем более, дела у авиаперевозчика идут не то, чтобы хорошо.

Убытки и осторожность

Несмотря на то, что официально международные рейсы на Украине начнут выполняться с 15 июня, уже в воскресенье — 14 июня — в аэропорту «Борисполь» заработал терминал D, сообщила пресс-служба аэропорта порталу Avianews.com. Таким образом авиакомпании, которые обслуживались в терминале F также будут переведены в аэровокзальный комплекс D. Терминал F, который после начала карантина обслуживал все вылеты, а терминал B — все прилеты, теперь закрыты.

При этом, как рассказал на пресс-конференции гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, 15 июня график аэропорта Борисполь включает 15 вылетов.

«Будут они выполняться или нет — ответить сложно, потому что авиакомпании начали продажи билетов и видят не очень большой спрос. И я не исключаю, что авиакомпании будут отменять уже запланированные рейсы», — заявил он.

Перечень рейсов опубликовал портал Avianews.com. Среди зарубежных один выполняет МАУ — в бельгийский Остенде. Будет ли он выполнен — вопрос, особенно учитывая слова Дыхне.

Причина, по которой МАУ так осторожна с продажей билетов — накопившиеся у компании проблемы. Авиакомпания Коломойского уволит почти 1 тыс. сотрудников © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В 2019 году оборот МАУ составлял $1 млрд. Когда я пришел в компанию полгода назад, мы на 2020 год изменили количество рейсов и модель оперирования. После того, как убрали убыточные рейсы, наш оборот сократился до $800 млн в год. Таким образом, средний оборот компании в месяц должен составлять порядка $70 млн. Сегодня, с учетом всех мероприятий, проведенных в условиях оптимизации деятельности, постоянные затраты компании составляют около $14,5 млн ежемесячно. Прихода, как вы сами понимаете, нет», — заявил Дыхне в конце марта в интервью изданию Ліга.Бизнес.

Он пожаловался на то, что украинская компания вынуждена справляться собственными силами, в то время, как правительства других государств «оказали значительную помощь авиационным рынкам своих стран на сотни миллионов долларов».

«Оптимистично мы оцениваем убытки компании по итогам года в районе $60 млн», — отметил Дыхне.

Спустя два месяца — в конце мая стало известно, что в МАУ грядут сокращения.

«К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ», — заявил 28 мая Дыхне.

В таких условиях понятна нацеленность компании и дальше урезать траты и не выполнять рейсы, заполненность самолетов на которых не будет полной, т.е. которые не окупятся. А в современных условиях, когда во многих государствах продолжают действовать карантинные меры, таких рейсов может быть большинство.

Пока же на Украине ждут гостей из-за границы. Авиаперевозчики просят Минтранс отменить антикоронавирусную рассадку в самолетах © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

В пятницу 12 июня Кабмин разрешил возобновить работу пунктов пропусков в аэропортах. В тот же день министр Криклий у себя в Telegram-канале опубликовал инфографику, согласно которой без ограничений и тестирования на Украину смогут въезжать граждане США и Албании. Граждане Великобритании должны будут проходить 14-дневный карантин, а граждане Турции и Туниса — тестирование на границе. С Грузией и Грецией сообщение, по данным Криклия, откроют 1 июля, а с Кипром и Черногорией — после улучшения эпидемиологической ситуации.

Но даже если граждане этих государств и прибудут на Украину, то, судя по всему, не на самолетах украинских авиакомпаний.