Народный депутат Никита Потураев заявил, что покупал журналистов пачками. Его слова могут стать роковыми не только для самого парламентария, но и для его партии, а также для украинской власти

Народный депутат Украины от «Слуги народа» Никита Потураев обвинил украинские СМИ в продажности. Запись таких обвинений есть у издания «Страна», которое и сообщило о словах Потураева 10 июня. Свобода или свобода слова? За что в Прибалтике и Украине сажают в тюрьму журналистов © Андрей Лубенский

«Я понимаю все про украинское медиа. Я покупал и продавал в этой стране медиа и журналистов пачками и сотнями», — заявил Потураев во время обсуждения законопроекта «О медиа» на встрече с редакторами региональных СМИ в феврале.

Эти слова стали шоком для редакторов.

«Была дискуссия в комитете Рады, который возглавляет Потураев. Редакторы региональных СМИ выступили резко против ужесточения регулирования, которое предусмотрено законопроектом «О медиа». И тут у Потураева произошла настоящая истерика. Там же телекамер не было, он расслабился. Журналисты были в шоке», — рассказал собеседник издания, который присутствовал на встрече.

Тогда Потураев был заместителем главы комитета по гуманитарной и информационной политике. Сейчас он претендует уже на должность главы этого комитета. Однако после таких откровений депутата проблемы могут возникнуть не только у него, но и у властей в целом.

Не знает себе цену

Потураев уже не раз становился причиной скандалов на украинской политической арене. Впервые он привлек к себе внимание в то время, когда нынешние нардепы от «Слуги народа» еще не приняли присягу и не стали полноправными парламентариями. В июле 2019 года на тренинге в Трускавце Потураев сообщил ошеломленным будущим коллегам по фракции, что они — никто.

«Вы здесь оказались потому, что избиратель искал в бюллетене политическую партию «Слуга народа». И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас в это время еще в детский сад ходили… Все вы политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал», — заявил Потураев.

Собравшиеся в зале будущие депутаты были ошарашены. Ведь среди них были не только новички, но и успешные бизнесмены, и опытные общественные деятели.

«Многие, мягко говоря, ох…ли (были сильно удивлены. — Ред.) и первое, что начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Когда организаторы мероприятия пытались позиционировать себя как лидеры фракции, это вызывало смех. Когда же мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными», — сообщил изданию «Страна» один из тех «никто». «Вот вам и свобода слова, вот вам и Зеленский»: Гожый о работе Нацсовета Украины по ТВ и РВ © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

Сам же Потураев в комментарии BBC отметил, что его, напротив, за такие слова поблагодарили.

«Я обиженных не встречал. Пусть бы кто-то сказал об этом моим коллегам, но и такого не было. Ко мне подходили десятки людей, благодарили, ведь это мотивирует к рефлексии», — рассказал он.

Этот скандал его ничему не научил. Потураев продолжал делал скандальные высказывания. Так, в январе 2020 года Потураев заявил, что Украина будет готова заблокировать иностранные СМИ и медиасервисы с платным доступом, если они не зарегистрируются в стране и не будут платить налоги. Речь шла о таких гигантах, как Netflix, Google и прочие.

Кроме того, Потураев прославился как националист и сторонник ужесточения цензуры в СМИ. Примечательно, что и коллег по фракции он не очень жаловал.

В апреле 2020 года во фракции «Слуга народа» вспыхнул очередной скандал. Стала известна переписка в чате мажоритарщиков от партии власти.

«Эй, темный пи**рок! Я знаю, ты ссыкливый анонимный клоп». «Топчи землю пока, мразь, — ты нам еще пригодишься». «Эй, темные г**номесы!» «Но вот вам новая история. Вы же ее мужественно засунете себе в анус, верно?» «Не тебе, путинской шлюхе, рассказывать о связях других с эрэфией», — писал Потураев неизвестному собеседнику, которого подозревал в том, что тот сливает информацию СМИ.

Коллегам стало стыдно за Потураева.

«У меня есть ощущение, что Никита иногда не очень себя контролирует, и появляются сообщения, за которые приходится краснеть всей фракции. Потому что приходится объяснять, что взломали телефон, что-то написал, что-то сказал не то. Детское поведение», — заявил в эфире телеканала «Наш» нардеп-мажоритарщик от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Однако с новым скандалом Потураев пересек черту: раньше он не унижал журналистов напрямую. Теперь же он оскорбил работников украинских СМИ. А ведь они очень злопамятны. Жить по Пелевину: StopFake и YouTube вместо свободы слова - видео ©

Из любимчиков в ненавидимые

Изначально украинская пресса — та ее часть, что не была связана с пятым президентом Петром Порошенко, — была настроена по отношению к Владимиру Зеленскому нейтрально или даже дружелюбно. Новый президент не боялся открытого общения и на своей первой большой пресс-конференции пытался дать ответ как можно большему количеству журналистов, из-за чего она затянулась на долгие 14 часов.

Правда, к той октябрьской встрече у работников СМИ начали накапливаться вопросы к Зеленскому. Причиной этого было как поведение его пресс-секретаря Юлии Мендель, так и высказывания людей из окружения Зеленского.

«Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», — заявил в августе 2019 года бывший тогда главой Офиса президента Андрей Богдан, чем вызвал осуждение СМИ.

Большая пресс-конференция Зеленского в этом году — а ее приурочили к году со дня инаугурации украинского президента — проходила и вовсе на минорных нотах. Некоторые украинские журналисты и вовсе вели себя так, будто Зеленский их враг.

«Интересно, как можно было бы получить такие преференции, как телеканал NewsOne», — бросил в лицо президенту журналист Данило Мокрик, представлявший программу «Наши деньги с Денисом Бигусом». Законопроект «О медиа». Прощай, свобода слова © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Тем самым пресс-службу Зеленского обвинили в фаворитизме. Что касается претензий к самому президенту, то ему напомнили, что он ответственен за происходящее в стране.

Кроме того, Зеленского просили пояснить, чем он отличается от предшественника, а также дать ответы на ряд других острых вопросов.

Зеленский не остался в долгу, обвинив ряд СМИ в ангажированности. В общем, чувствовалось, что той добродушной атмосферы, которая по большей части царила на пресс-конференции 2019 года, как не бывало.

Впрочем, находятся и те, кто пытается если не хвалить власть, то по крайней мере не ругать ее.

«Нынешняя власть пытается заимствовать западные подходы. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель пришла на эту должность из The New York Times, где была внештатным корреспондентом, подав свое резюме на открытом конкурсе, и для многих из нас, знавших Юлию до назначения, это стало тогда позитивным сигналом. Однако у меня, как у профессионального журналиста, как тогда, так и сейчас сохраняется скепсис — приживется ли в Украине, с нашей неустойчивой и «транзитной» демократией, то, что работает в развитых и стабильных странах, где существуют традиции отношений между властью и медиа?» — написал 9 июня в издании Detector.Media, занимающемся «внутренней кухней» СМИ Украины, журналист Алексей Мацука.

Теперь же, после откровений Потураева, журналисты еще больше обозлятся на власть. Самому говорливому депутату это может стоить кресла главы комитета, которое он почти занял. А «Слуге народа» — популярности среди работников массмедиа. На Украине это часто означает и потерю рейтинга.