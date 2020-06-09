Пока мир вылазит из-под плотного одеяла карантина, литературный обозреватель «Украина.ру» Али Серенадин внимательно вчитывается в классическую русскую литературу, практически запрещенную в Украине. Перечитывает «Незнайку» киевлянина Николая Носова и почти ощущает себя диссидентом. Сказка, конечно, ложь, но в ней намёк, к тому же на русском языке

Аналогия украинской действительности с приключениями Незнайки авторства Николая Носова не перестаёт удивлять. Хотя чего же удивляться, ведь незнаек при власти сейчас достаточно, чтобы проиллюстрировать любые фантазии писателя-сказочника.

Одна из таких фантазий описана в главе про строительство воздушного шара. Строго говоря, если строят что-нибудь воздушное, то скорее замки. Но ведь для замков, даже воздушных, тоже кое-что надо, хотя бы зодчие, а не собиратели польской клубники. Поэтому без всяких оснований и с дыркой в госбюджете лучше строить воздушный шар. И лучше всего — в безвоздушном информационном пространстве. Там, где уже дышать нечем.

Коронавирус и классики литературы. Первый год Незнайки — полёт ненормальный © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Давайте сделаем воздушный шар и полетим на шаре.

Эта затея всем очень понравилась. Коротышки еще никогда не летали на воздушном шаре, и всем малышам это было очень интересно. Никто, конечно, не знал, как делать воздушные шары, но Знайка сказал, что он все обдумает и тогда объяснит».

В этом эпизоде Знайка очень напоминает нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Такого, на вид, самого учёного руководителя Кабмина после «переворота достоинства» 2014 года на улице Грушевского еще не было. Глуповато-грантоватый Алексей Гончарук был. Базарно-товарный Владимир Гройсман был. Воровато-трусоватый Арсений Яценюк был. А вот топ-менеджера холдинга не было.

«И вот Знайка стал думать. Думал он три дня и три ночи и придумал сделать шар из резины. Коротышки умели добывать резину. В городе у них росли цветы, похожие на фикусы. Если на стебле такого цветка сделать надрез, то из него начинает вытекать белый сок. Этот сок постепенно густеет и превращается в резину, из которой можно делать мячи и калоши. Когда Знайка это придумал, он велел малышам собирать резиновый сок. Все стали приносить сок, для которого Знайка приготовил большую бочку».

Тягомотина эта, которую Знайка-Шмыгаль придумал — точь в точь недавняя стратегическая сессия Кабмина, здорово позабавившая управленцев со стажем. Как водится, сначала занимались тимбилбдингом. Потом разбились на команды и придумывали месседжи нового состава правительства. Свои, то есть месседжи. Которые надо придумать после того как страна тебе вверила важнейшие свои сферы жизнедеятельности.

Коронавирус и классики литературы. Незнайка-художник и портрет Гуньки в сказочном интерьере © Сказки на ночь

«Незнайка тоже пошел собирать сок и встретил на улице своего друга Гуньку, который играл с двумя малышками в прыгалки.

- Скоро мы сделаем воздушный пузырь и полетим путешествовать.

Гуньке стало завидно. Ему тоже захотелось хоть чем-нибудь похвастаться, и он сказал:

- Подумаешь, пузырь! А я зато с малышками подружился.

- С какими малышками?

- А вот с этими, — сказал Гунька и показал на малышек пальцем. — Вот эту малышку зовут Мушка, а эту — Кнопочка.

Мушка и Кнопочка стояли поодаль и с опаской поглядывали на Незнайку.

Незнайка посмотрел на них исподлобья и сказал:

- Ах, вот как! Ты ведь со мной дружишь!

- Я и с тобой дружу и с ними тоже. Одно другому не мешает.

- Нет, мешает, — ответил Незнайка. — Кто дружит с малышками, тот сам малышка. Поссорься с ними сейчас же!

- Зачем я буду ссориться?

- А я говорю, поссорься! Или я с тобой сам поссорюсь.

- Ну и ссорься. Подумаешь!

- Вот и поссорюсь, а твоим Мушке и Кнопочке как наподдам!»

Коронавирус и классики литературы: Президент НеЗЕзнайка и фальшивые ноты © "Приключения Незнайки и его друзей"

«Когда бочка была наполнена резиновым соком, Знайка размешал его хорошенько и велел Шпунтику принести насос, которым накачивали автомобильные шины. К этому насосу он присоединил длинную резиновую трубку, конец трубки облил резиновым соком и велел Шпунтику потихоньку накачивать насосом воздух. Шпунтик начал качать, и сейчас же из резинового сока стал получаться пузырь, точно так же, как из мыльной воды получаются мыльные пузыри. Знайка все время обмазывал этот пузырь со всех сторон резиновым соком, а Шпунтик не переставая накачивал воздух, поэтому пузырь постепенно раздувался и превращался в большой шар. А Незнайка только ходил вокруг да посвистывал. Он старался держаться от шара подальше, поглядывал на него издали и приговаривал:

- Лопнет пузырь! Вот сейчас, сейчас лопнет! Уф!»

За шесть лет дыру в украинском бюджете, которая образовалась ввиду войны на Донбассе и разрыва экономических связей с Россией, обмазывали много раз и много чем. При этом санкциями против той же России пытались из европейских шлангов надуть, но издалека получается дуть, падает давление в шлангах. Наверное, в «Северный поток-2» уходит.

Пытались и перекрытием воды в Крым, и подрывом опор ЛЭП на границе с полуостровом «обмазать», но только сами обляпались. Неработающий канал уже натворил много бед материковой Украине: он же и на материке не работает, не доставляет воду в степи Херсонщины. Про общую со времен Советского Союза энергосистему нынешние знайки знать не хотят. Поэтому останавливают ядерные реакторы ввиду, якобы, переизбытка элетроэнергии.

А почему же не быть этому переизбытку, если предприятия останавливаются и не потребляют ее? А пузырь обещаний новой власти все надувается — то 500 тысячами рабочих мест, то еще чем таким же эфемерным. Того и гляди — лопнет.

«Так как Знайка ничего не объяснил коротышкам, то они стали сомневаться еще больше. Топик ходил по всему городу и распространял нелепые слухи.

- Какая сила может поднять шар кверху?— спрашивал он и сам отвечал: — Нет такой силы! Летают птицы, потому что у них есть крылья, а резиновый пузырь не полетит вверх. Он может полететь только вниз.

В конце концов в городе уже никто не верил в эту затею. Все только смеялись, подходили к домику Знайки, смотрели из-за забора на шар и говорили:

- Смотрите, смотрите! Летит! Ха-ха-ха!

Но Знайка не обращал внимания на эти насмешки. Когда шелковая сеть была готова, он велел накинуть ее сверху на шар. Сеть растянули и накрыли ею шар сверху.

- Смотрите! — закричали коротышки из-за забора. — Шар ловят сетью. Боятся, что улетит. Ха-ха-ха!

Знайка велел подцепить шар веревкой снизу, привязать к ветке орехового куста и подтянуть кверху.

Сейчас же Торопыжка и Шпунтик взобрались с веревкой на куст и стали подтягивать шар кверху. Это очень обрадовало зрителей.

- Ха-ха-ха! — смеялись они. — Оказывается, это такой шар, который надо на веревке кверху тащить. Как же он полетит, если его на веревке поднимать надо?

- Так и полетит, — отвечал Топик. — Они усядутся на шар сверху и начнут дергать за веревку — вот шар и полетит».

Коронавирус и классики литературы. Незнайка Зеленский и его слуги народа из Цветочного города © Facebook, Yuriy Kostyuk

«Торопыжка вообразил, что уже можно лететь, но Знайка сказал, что еще надо приготовить для всех парашюты.

- А зачем парашюты?— спросил Незнайка.

- А вдруг шар лопнет! Придется тогда с парашютами прыгать».

Насчёт парашютов, надо признать, можновладцы всегда были сильны умом. У каждого по три гражданства (которые не запрещены, если верить букве закона и Игорю Валерьевичу Коломойскому). Недвижимость, счета за границей незалежной. А то и тепые местечки для подработки на заслуженной пенсии приготовлены.

Как у того же Вадима Пристайко. Сей изворотливый дипломатический (м)уж был консулом в австралийском Сиднее, послом в Канаде, заместителем руководителя миссии посольства Украины в США. А теперь попросился в Лондон — центр, так называемого, Британского содружества. А, попросту говоря, англо-саксонского мира. И США в этой обойме смотрятся исторически органично.

Пан Пристайко так «топил» за НАТО, что Великобритания уже жаждет пригреть патриотичного сына украинского народа.

«Жители города видели, что шар без движения висит на ветке, и говорили друг другу:

- Так он и будет висеть, пока не лопнет. Никакого полета не будет.

- Ну, чего же вы не летите?— кричали они из-за забора. — Лететь надо, пока шар не лопнул.

- Не беспокойтесь, — ответил им Знайка. — Полет состоится завтра, в восемь часов утра.

Многие засмеялись, но некоторые начали сомневаться.

- А вдруг на самом деле полетят! — говорили они. — Надо прийти завтра и посмотреть.

«Многие засмеялись, а многие начали сомневаться», — это сказано про терпеливый украинский народ.

Он ведь, в массе своей, терпеливый, за исключением, конечно, пары Майданов и прочих «переворотов достоинства», переходящих в кровавый беспредел. Но это же исключения, а, в целом, народ неплохой, даже думает, что работящий. Может и взлетит. Надо еще почитать сказку. В сказке всякое бывает. В отличие от жизни. В которой шар с замком лучше не путать.