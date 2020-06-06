Рынок нефти рекордно растет, Германия наконец ответила на нападки США по «Северному потоку-2», а Белоруссия продолжает требовать от России снизить цены на энергоносители. Украина.ру представляет читателям обзор главных событий в сфере энергетики за текущую неделю с 1 по 6 июня

Цены на нефть на текущей неделе в целом стабильно росли, обошлось без обвалов, однако были и локальные снижения, которые, впрочем, сразу сменялись ростом.

По данным сайта banki.ru, стоимость «черного золота» марки Brent начала расти с отметки $37,42 в понедельник, 1 июня.

Неделей ранее этот показатель был на $4,4 ниже, более того, максимальная цена на прошлой неделе не поднималась выше отметки $36,67.

Нефть стабильно росла, преодолев психологический барьер $40 за баррель до утра 3 июня, достигнув отметки $40,4, после чего начался спад, совпавший с сообщениями о вводе США запретов на полеты китайских авиакомпаний, однако он сменился ростом после заявления президента Штатов Дональда Трампа о том, что он не рассматривает возможность ввода санкций против КНР.

Газовый «ОПЕК», США стреляют себе в ногу, Польша без российского газа. Обзор энергорынка 23-29 мая © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Негативные сообщения об американо-китайском противостоянии удерживали рынок нефти от роста на протяжении последних нескольких недель, нивелируя позитивные данные о сокращении добычи участниками сделки ОПЕК+ и США.

Еще одним позитивным сигналом для рынка стали сообщения о том, что очередная встреча ОПЕК+ на уровне министров энергетики пройдет в субботу, 6 июня.

Встреча ОПЕК+

Это ключевое событие недели на энергетическом рынке пройдет на фоне позитивных новостей для рынков, однако некоторые участники сделки ОПЕК+ не сократили добычу до нужного уровня, что вызывает недовольство у остальных.

В 15:00 МСК стартуют переговоры членов ОПЕК, в 17:00 МСК к ним присоединится Россия и другие страны, не входящие в картель, но участвующие в соглашении.

Ирак, Нигерия и Казахстан не были достаточно дисциплинированы в исполнении договоренностей. В частности, Ирак, второй производитель нефти в ОПЕК, сократил добычу лишь на половину от вменяемых ему 1 млн барррелей в сутки (б/с).

Нигерия, которая выполнила сделку ОПЕК+ только на 52%, призывает остальных участников сделки еще больше сокращать добычу.

При этом Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ помимо соглашения сократили добычу дополнительно на 1,2 млн б/с.

Если уклонисты не исправятся, то это поставит под угрозу продление сокращения добычи на текущем уровне еще на два месяца, заявляют в кулуарах представители ОПЕК+.

Между тем уже нынешнее сокращение добычи спасло американскую нефтяную промышленность.

Американские нефтяники

Трамп 5 июня поблагодарил Саудовскую Аравию и Россию за нефтяную сделку, спасшую американскую энергетику.

«Мы спасли нефтяную промышленность, было бы катастрофой потерять ее. И знаете, кто нам помог? Саудовская Аравия и Россия, а потом мы сделали так, чтобы Мексика сделала то, что ей действительно следовало сделать», — сказал Трамп.

Он выразил удовлетворение тем, что нефть выросла до более $40 за баррель, хотя, по его словам, многие утверждали, что это невозможно.

Ситуация действительно пугающая для американских нефтяников. По данным Минюста США, к маю о банкротстве заявили 17 компаний сланцевой отрасли, в том числе две крупные. Если цены останутся низкими, то до конца года обанкротятся не менее 73 компаний.

Сворачивание Штатами антикитайской риторики на текущей неделе помогло Трампу предъявить избирателям положительный результат в нефтяной отрасли. Однако газодобывающие компании США президент поставил под удар.

Американо-германская газовая война

Соединенные Штаты усиленно пытаются создать проблемы строящемуся газопроводу «Северный поток-2», вводя против него санкции и подстрекая такие страны, как Дания, через чьи воды проходит трубопровод, препятствовать реализации проекта.

На текущей неделе в Германии наконец открыто возмутились таким положением дел. Председатель комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст 5 июня заявил, что ФРГ может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае, если давление на «Северный поток-2» не закончится.

«Если это (действия США в отношении проекта) наконец не прекратится, мы должны обдумать серьезные меры для того, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США», — сказал он РИА Новости.

Перспективы СП-2. Германия перед выбором — энергобезопасность и Россия или давление и санкции США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Такова была реакция парламентариев ФРГ на внесение в Сенат США 4 июня законопроекта о расширении санкций против «Северного потока-2». Под удар теперь попадут и страховые компании, работающие с судами, задействованными в проекте.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 июня заявил, что санкции США не смогут остановить строительство и запуск газопровода «Северный поток-2».

Судя по всему, по энергетическим вопросам у Берлина и Москвы мнения совпадают, чего нельзя сказать о взаимоотношениях в нефтегазовой сфере между Москвой и Минском.

«Кому я должен, всем прощаю»

Очередные трения в российско-белорусских экономических отношениях возникли из-за того, что Минск задолжал Москве за газ и не хочет платить.

В конце мая в «Газпроме» сообщили, что компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию на период с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов.

В Минэнерго Белоруссии утверждают, что ничего не должны, так как российский газ якобы недостаточно калорийный и стоит меньше, чем за него хочет получить «Газпром».

Минэнерго Белоруссии уже отправило на этой неделе предложение российской компании, в котором описывает, как «Газпром» должен рассчитывать стоимость газа для Белоруссии.

«В целях урегулирования возникших разногласий Министерство энергетики Беларуси отмечает необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением её пригодности в соответствии с законодательством Беларуси», — заявили в ведомстве.

Следует отметить, что методика расчета стоимости газа исходя из его калорийности распространена прежде всего в Соединенных Штатах, где на биржах указывается стоимость газа за британскую тепловую единицу (БТЕ).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее весьма плодотворно пообщался с главой Госдепа США Майком Помпео и договорился о поставках энергоносителей, и наконец первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в Балтийское море.

Американская нефть для Белоруссии

Судно с 77 тыс. тонн нефти из США для Белоруссии прибыл в литовский порт Клайпеду, рассказал пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ», — приводит его слова РИА Новости.

Тищенко отметил, что для Белоруссии это двенадцатая танкерная поставка в этом году от нероссийских поставщиков.

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

В мае министр иностранных дел республики Владимир Макей анонсировал начало закупки нефти из США. В этом поспособствовали договоренности, достигнутые в ходе переговоров госсекретаря США Майкла Помпео с президентом республики Александром Лукашенко в феврале в Минске.

Теперь Минск планирует поэтапный ежегодный рост закупок альтернативной РФ нефти, сообщил начальник главного управления внешнеэкономических связей госконцерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть.

«Сегодня есть четкое понимание, что альтернативные поставки необходимы на постоянной основе. Более того, планируется поэтапное ежегодное увеличение их объемов. Тем более что с каждым годом, по мере приближения к финишу российского "налогового маневра", конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать», — добавил Лабуть.

Он также рассказал о планах Минска получать нефть из Украины по маршруту «Одесса — Броды — Мозырь». По его словам, договоренности о сотрудничестве с киевским режимом уже достигнуты.

Помимо США белорусские власти планируют закупать нефть у Саудовской Аравии и Азербайджана.

Однако конкурентность таких поставок под большим вопросом из-за гораздо больших логистических затрат. Из той же Клайпеды нефть будут везти по железной дороге, что сильно проигрывает поставкам по трубопроводу с российских месторождений.