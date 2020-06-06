В пятницу, 5 июня, Украина открыла внутреннее авиасообщение. Еще за два дня до этого события радостную весть украинским путешественникам сообщил министр транспорта Владислав Криклий.

Подорожание билетов на поезда. «Укрзализныця» разваливается, берите автобус
Подорожание билетов на поезда. «Укрзализныця» разваливается, берите автобус
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Только что правительство поддержало нашу инициативу возобновить внутреннее пассажирское авиасообщение с 5 июня. Информацию касательно рейсов, которые будут совершаться, смотрите на сайтах авиакомпаний. Что касается международных авиаперевозок — как и раньше, ориентируемся на 15 июня. Сейчас активно ведем переговоры с другими странами по поводу восстановления авиасообщения. В приоритете — страны с развитым туризмом и благоприятной эпидемиологической ситуацией», — написал Криклий в Facebook 3 июня.

Примечательно, что еще за два дня до слов Криклия пресс-служба аэропорта «Киев» сообщила, что о готовности возобновить международные рейсы с 16 июня аэропорт уведомили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir.

«Направления, по которым восстановится авиасообщение уже с 16 июня, — Belavia Минск, LOT Варшава, WizzAir Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия, Ганновер (Германия), Гданьск (Польша)», — указывалось в сообщении.

Это частично противоречит позднейшим словам Криклия. Тем более все эти планы не учитывают одного: а готовы ли страны Европы принять украинские самолеты? И только ли самолеты готовы доставить украинцев за рубеж?

Размышления у консульского подъезда

В пятницу, 5 июня, истек и срок карантина во Львовской области. Однако еще за несколько дней до этого в центре Львова карантин был грубым образом нарушен. Как писало украинское издание «Страна» 2 июня, на улице Ивана Франко выстроилась многочисленная очередь. Это была очередь в польское консульство.

«Под консульским зданием на улице Ивана Франко стоит толпа людей без дистанций, и многие без масок (их надевают уже перед входом, иначе не пускают)», — передавало издание.

«Государства закрываются». Искандарян рассказал о беспрецедентных событиях в ЕС
«Государства закрываются». Искандарян рассказал о беспрецедентных событиях в ЕС
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Бойцы Нацгвардии, охраняющие консульство, в происходящее не вмешивались.

«Я стояла под дождем 8 часов, без туалета, без всяких условий. Все друг у друга на головах, каждый хочет пройти быстрее. Ни о каких мерах безопасности речи не идет, будто никто не боится заболеть. Народ спешит быстрее выехать, боятся, что могут опять закрыть переход и придется платить за пересечение в автомобильных пунктах. В очереди все очень злые на власть. Звали заробитчан в Украину, обещали дешевые кредиты. Ну вот вернулись (хоть и из-за коронавируса). И снова все едут назад — батраками», — рассказала изданию стоящая в очереди Галина Безугла, жительница Калуша, что в Ивано-Франковской области.

Она собралась в Польшу на клубнику. Другие заробитчане, стоящие в очереди, тоже признавались, что едут в Польшу на заработки.

Вряд ли все они будут дожидаться 15 июня. Тем более многие из них опасаются, что добираться в Польшу им придется с приключениями.

Впрочем, добираются в Польшу с приключениями они и сегодня: как сообщило издание, недавно украинские силовики задержали трех человек, которые требовали по 300 грн (около 770 руб. — Ред.) с пассажиров и по 500 грн (около 1290 руб. — Ред.) за автобус (около 4 тыс. грн, или 10 тыс. руб. с автобуса). Речь об автобусах, подвозивших заробитчан к пункту пропуска «Шегини» и забиравших оттуда тех, кто возвращался из Польши.

«Но «автобусная мафия» продолжает действовать. Это закончится тогда, когда снова пустят пассажирские автобусы и поезда», — сообщил источник издания.

А вот с этим — незадача. Несмотря на то что в мае Криклий уверял, что международные автобусные маршруты откроют на втором этапе — на том же, во время которого начнут функционировать все пассажирские поезда, кроме сезонных, а международное авиасообщение и железнодорожное сообщение — на третьем этапе (внутреннее должны были открыть на первом этапе), сегодня международное автобусное сообщение так и не открыто.

А ведь украинская железная дорога заработала 1 июня, о чем сообщил тот же Криклий.

Чехия рискует остаться без фермеров, если украинцы не вернутся
Чехия рискует остаться без фермеров, если украинцы не вернутся
© AP, Marcio Jose Sanchez

Впрочем, в его схеме есть и другие несоответствия. Так, на сайте «Укрзализныци» нельзя найти билет на когда-то популярный маршрут из Киева до польского Перемышля. Ни на 15, ни на 16, ни даже на 22 июня поездов нет. Нет и поездов из Львова в Варшаву.

Причиной этого может быть тот факт, что мало заявить о восстановлении авиа- и другого сообщения. Нужно еще, чтобы ваши самолеты, поезда и автобусы были готовы принять другие государства. А вот с этим — проблема.

Европа как недосягаемая мечта

Что бы ни говорили авикомпании, работающие на Украине, но Евросоюз полностью откроет одни лишь внутренние границы только в конце июня. Об этом 5 июня заявила еврокомиссар Илва Йоханссон после заседания глав МВД стран ЕС.

Примечательно, что страны ЕС выступили за продолжение ограничений на въезд граждан стран-нечленов ЕС после 15 июня.

«Сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ», — сказала Йоханссон.

При этом Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, но практически все страны-члены поддержали продление ограничений до конца месяца.

«Это значит, что ограничения на внешних границах будут до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об их отмене в начале июля», — указала Йоханссон.

Таким образом, украинцы смогут попасть в Европу не как рабочие на плантациях (а по рассказам заробитчан, по новым правилам в той же Польше дальше поля и общежития они выходить не могут), а как обычные посетители лишь в июле. И то, если страны ЕС согласятся открыть границы Евросоюза. Вполне возможно, украинцы вообще не увидят летом Европу.

А вот что касается России, то тут тоже возможны варианты. Пока неизвестно, когда будут открыты российские границы. Те же топ-менеджеры авикомпаний ждут возобновления авиасообщения с заграницей в середине июля-августе.

Политолог Станислав Белковский в своем Τelegram-канале со ссылкой на источник сообщил, что границу откроют 15 июля.

«По предварительной неподтвержденной версии из околокремлевских источников, РФ-граница откроется на въезд/выезд 15 июля 2020, но только для деловых и приравненных к ним поездок, а не для банального туризма. Окончательного решения граничного вопроса ещё нет», — написал Белковский 1 июня.

Но некоторые эксперты еще более пессимистичны.

«Процесс возобновления международного туризма двусторонний. С одной стороны, у нас есть иностранные партнеры, которые говорят: «Приезжайте». А с другой стороны, есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия», — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Европа надеется догнать убегающий отпускной сезон и открывает границы
Европа надеется догнать убегающий отпускной сезон и открывает границы
© REUTERS, Guglielmo Mangiapane

В общем, границы на замке. А это значит, что от Украины здесь мало что зависит. Однако учитывая антироссийский вектор украинской внешней политики, вряд ли можно ожидать, что власти Украины будут стремиться восстанавливать пассажирское сообщение с РФ. Более того, они наверняка будут использовать пандемию как оправдание того, почему нельзя пускать в Россию поезда и автобусы. Что касается авиасообщения, то его уже нет около шести лет.