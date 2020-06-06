В пятницу, 5 июня, Украина открыла внутреннее авиасообщение. Тем же, кто желает путешествовать по воздуху за рубеж, придется подождать десять дней. Но и тогда они смогут отправиться далеко не во все страны мира

В пятницу, 5 июня, Украина открыла внутреннее авиасообщение. Еще за два дня до этого события радостную весть украинским путешественникам сообщил министр транспорта Владислав Криклий. Подорожание билетов на поезда. «Укрзализныця» разваливается, берите автобус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Только что правительство поддержало нашу инициативу возобновить внутреннее пассажирское авиасообщение с 5 июня. Информацию касательно рейсов, которые будут совершаться, смотрите на сайтах авиакомпаний. Что касается международных авиаперевозок — как и раньше, ориентируемся на 15 июня. Сейчас активно ведем переговоры с другими странами по поводу восстановления авиасообщения. В приоритете — страны с развитым туризмом и благоприятной эпидемиологической ситуацией», — написал Криклий в Facebook 3 июня.

Примечательно, что еще за два дня до слов Криклия пресс-служба аэропорта «Киев» сообщила, что о готовности возобновить международные рейсы с 16 июня аэропорт уведомили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir.

«Направления, по которым восстановится авиасообщение уже с 16 июня, — Belavia Минск, LOT Варшава, WizzAir Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия, Ганновер (Германия), Гданьск (Польша)», — указывалось в сообщении.

Это частично противоречит позднейшим словам Криклия. Тем более все эти планы не учитывают одного: а готовы ли страны Европы принять украинские самолеты? И только ли самолеты готовы доставить украинцев за рубеж?

Размышления у консульского подъезда

В пятницу, 5 июня, истек и срок карантина во Львовской области. Однако еще за несколько дней до этого в центре Львова карантин был грубым образом нарушен. Как писало украинское издание «Страна» 2 июня, на улице Ивана Франко выстроилась многочисленная очередь. Это была очередь в польское консульство.

«Под консульским зданием на улице Ивана Франко стоит толпа людей без дистанций, и многие без масок (их надевают уже перед входом, иначе не пускают)», — передавало издание. «Государства закрываются». Искандарян рассказал о беспрецедентных событиях в ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Бойцы Нацгвардии, охраняющие консульство, в происходящее не вмешивались.

«Я стояла под дождем 8 часов, без туалета, без всяких условий. Все друг у друга на головах, каждый хочет пройти быстрее. Ни о каких мерах безопасности речи не идет, будто никто не боится заболеть. Народ спешит быстрее выехать, боятся, что могут опять закрыть переход и придется платить за пересечение в автомобильных пунктах. В очереди все очень злые на власть. Звали заробитчан в Украину, обещали дешевые кредиты. Ну вот вернулись (хоть и из-за коронавируса). И снова все едут назад — батраками», — рассказала изданию стоящая в очереди Галина Безугла, жительница Калуша, что в Ивано-Франковской области.

Она собралась в Польшу на клубнику. Другие заробитчане, стоящие в очереди, тоже признавались, что едут в Польшу на заработки.

Вряд ли все они будут дожидаться 15 июня. Тем более многие из них опасаются, что добираться в Польшу им придется с приключениями.

Впрочем, добираются в Польшу с приключениями они и сегодня: как сообщило издание, недавно украинские силовики задержали трех человек, которые требовали по 300 грн (около 770 руб. — Ред.) с пассажиров и по 500 грн (около 1290 руб. — Ред.) за автобус (около 4 тыс. грн, или 10 тыс. руб. с автобуса). Речь об автобусах, подвозивших заробитчан к пункту пропуска «Шегини» и забиравших оттуда тех, кто возвращался из Польши.

«Но «автобусная мафия» продолжает действовать. Это закончится тогда, когда снова пустят пассажирские автобусы и поезда», — сообщил источник издания.

А вот с этим — незадача. Несмотря на то что в мае Криклий уверял, что международные автобусные маршруты откроют на втором этапе — на том же, во время которого начнут функционировать все пассажирские поезда, кроме сезонных, а международное авиасообщение и железнодорожное сообщение — на третьем этапе (внутреннее должны были открыть на первом этапе), сегодня международное автобусное сообщение так и не открыто.

А ведь украинская железная дорога заработала 1 июня, о чем сообщил тот же Криклий. Чехия рискует остаться без фермеров, если украинцы не вернутся © AP, Marcio Jose Sanchez

Впрочем, в его схеме есть и другие несоответствия. Так, на сайте «Укрзализныци» нельзя найти билет на когда-то популярный маршрут из Киева до польского Перемышля. Ни на 15, ни на 16, ни даже на 22 июня поездов нет. Нет и поездов из Львова в Варшаву.

Причиной этого может быть тот факт, что мало заявить о восстановлении авиа- и другого сообщения. Нужно еще, чтобы ваши самолеты, поезда и автобусы были готовы принять другие государства. А вот с этим — проблема.

Европа как недосягаемая мечта

Что бы ни говорили авикомпании, работающие на Украине, но Евросоюз полностью откроет одни лишь внутренние границы только в конце июня. Об этом 5 июня заявила еврокомиссар Илва Йоханссон после заседания глав МВД стран ЕС.

Примечательно, что страны ЕС выступили за продолжение ограничений на въезд граждан стран-нечленов ЕС после 15 июня.

«Сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ», — сказала Йоханссон.

При этом Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, но практически все страны-члены поддержали продление ограничений до конца месяца.

«Это значит, что ограничения на внешних границах будут до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об их отмене в начале июля», — указала Йоханссон.

Таким образом, украинцы смогут попасть в Европу не как рабочие на плантациях (а по рассказам заробитчан, по новым правилам в той же Польше дальше поля и общежития они выходить не могут), а как обычные посетители лишь в июле. И то, если страны ЕС согласятся открыть границы Евросоюза. Вполне возможно, украинцы вообще не увидят летом Европу.

А вот что касается России, то тут тоже возможны варианты. Пока неизвестно, когда будут открыты российские границы. Те же топ-менеджеры авикомпаний ждут возобновления авиасообщения с заграницей в середине июля-августе.

Политолог Станислав Белковский в своем Τelegram-канале со ссылкой на источник сообщил, что границу откроют 15 июля.

«По предварительной неподтвержденной версии из околокремлевских источников, РФ-граница откроется на въезд/выезд 15 июля 2020, но только для деловых и приравненных к ним поездок, а не для банального туризма. Окончательного решения граничного вопроса ещё нет», — написал Белковский 1 июня.

Но некоторые эксперты еще более пессимистичны.

«Процесс возобновления международного туризма двусторонний. С одной стороны, у нас есть иностранные партнеры, которые говорят: «Приезжайте». А с другой стороны, есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия», — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Европа надеется догнать убегающий отпускной сезон и открывает границы © REUTERS, Guglielmo Mangiapane

В общем, границы на замке. А это значит, что от Украины здесь мало что зависит. Однако учитывая антироссийский вектор украинской внешней политики, вряд ли можно ожидать, что власти Украины будут стремиться восстанавливать пассажирское сообщение с РФ. Более того, они наверняка будут использовать пандемию как оправдание того, почему нельзя пускать в Россию поезда и автобусы. Что касается авиасообщения, то его уже нет около шести лет.