То, что готовятся съемки фильма о великом супрематисте, известном практически во всем мире в основном благодаря одной из своих картин, - это похвально. Однако это будет фильм не столько о творческом методе, сколько о времени и художнике, то есть заведомо политизированный

Украине сейчас бюджетных денег на вольные художества не дают. Хочешь господдержки — покажи всю изнанку советского строя, изуверские методы гнета творческой (в данном случае) интеллигенции. Кому интересно, как пришел тот же Казимир Северинович к визуализации распада системы мира в начале XX века?

Наверное, должно было быть интересно создателям фильма: продюсерской компании 435 FILMS, режиссеру Дарье Онищенко, сценаристу Анне Паленчук. Но проект попал в сценарную лабораторию известной европейской программы MIDPOINT, где у создателей фильма будет возможность посоветоваться с профессионалами компаний Netflix и HBO. Чего могут насоветовать эти «профессионалы» дотошному зрителю известно по недавнему сериалу «Чернобыль». Свидетели аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году замечали в кадре огромное число извращений действительности. Остальной мир принял видео за чистую монету, ужаснулся преступлениям коммунистической партии, обвешал создателей наградами, повернулся на другой бок и спокойно уснул. Примерно по такому же алгоритму может быть выстроен путь фильма о Малевиче. Малевич в квадрате: великий художник или гений деклараций? © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Сначала, конечно, в нем надо будет сказать о национальных корнях, питающих выходцев с Украины вольным духом, — и творческая группа к этому готова, о чем и пишет: «Тайны из жизни великого художника, история его детства в Украине, формирование как художника под влиянием украинского народного творчества, создание супрематизма как нового направления в искусстве, изображение на полотнах трагедии Голодомора, преследования художников-авангардистов

советским режимом и непрестанная вера в то, что искусство должно быть свободным».

Потом надо будет показать, что Малевич был не одинок, что гнобление творчества было распространено, пострадали и другие (не менее, по оценкам некоторых историков искусства, важные) личности. Например, Владимир Татлин, основатель конструктивизма. Историю противостояния между этими двумя выдающимися представителями авангарда создатели фильма поставили в центр повествования.

«Эксцентричные и неординарные личности, привлекательные и харизматичные мужчины, эти художники всю жизнь боролись за признание своего творчества. Но чем успешнее становился Малевич, тем внимательнее за ним следило НКВД», — говорится в пресс-релизе. Однако все было немного по-другому, и история противостояния порой доходила до смешного.

Казимир Малевич настаивал на форме и цвете, в то время как Владимир Татлин предлагал «ставить глаз под контроль осязания», связывал искусство с жизнью. Существует даже исторический анекдот о случае, когда Татлин выбил стул из-под Малевича, предложив ему посидеть на геометрии и цвете. Интересно, включат ли этот анекдот в ленту и сколько будет сделано дублей.

«Малевича знают как выдающегося художника ХХ века и автора одной из самых известных картин «Черный квадрат». В нашем автобиографическом фильме мы хотим показать Малевича-личность, человека, который любил, дружил, радовался, страдал и стремился к свободе творчества, за что всю жизнь преследовался НКВД», — комментирует сосценарист и продюсер фильма Анна Паленчук. Тема Украины в фильме будет отработана на все, как говорится, деньги. Украинцем покажут не только Малевича (что, конечно, ограничит прокат фильма в Польше, считающей его своим), но и Татлина!

«Интересно, что Малевич и Татлин до сих пор считаются русскими художниками, хотя они оба провели свое детство в Украине, разговаривали на украинском языке, оба пели украинские песни. Татлин еще и играл на бандуре. А Малевич неоднократно подчеркивал, что на его формирование как художника повлияли именно украинская культура и украинская история», — отмечает режиссер и соавтор сценария фильма Дарья Онищенко.

Возможно, госпожа Онищенко не знает, что художник сформулировал так называемые «Наши задачи» из десяти пунктов, которые были обнародованы в №1 журнала «Изобразительное искусство» за 1919 год:

1. Война академизму.

2. Директория новаторов.

3. Создание мирового коллектива по делам искусств.

4. Учреждение посольств искусств в странах.

5. Создание статических музеев современного искусства по всей стране.

6. Создание магистрали по всей Российской Республике движения живых выставок искусства творческого.

7. Основание Музея Центрального современного творчества в Москве.

8. Назначение комиссаров по делам искусства в губернских городах России.

9. Агитация среди народов о жизни творчеств в России.

10. Издание газеты по вопросам искусства для широких масс».

И ни в одной из задач не упомянул, что все это надо сделать тольео в Украине. Не видел, видимо, оснований для движения выставок, создания статических музеев, основания музея современного творчества. Последний, кстати — музей современного искусства — так до сих пор и не создан в Украине, поэтому можно показать Малевича в фильме еще и великим провидцем. Используя реквизит из «Вия», тот же мелок: очертить на карте Украину кругом, как территорию, где ничего, кроме злопыхания на другие государства, не происходит. Но этого, понятное дело, не случится — не покажут, слишком правдиво.

А что до игры Татлина на бандуре, то был такой факт: позволял себе такое художество Владимир Евграфович на кустарной выставке в Берлине в 1914 году. Хорошо ли играл, история не свидетельствует. Зато в Берлин съездил. Вон украинские депутаты Алексей Гончаренко и Владимир Арьев порой такое исполняют, лишь бы не вылазить из своих Брюсселей и Страсбургов, что никакая приличная сцена бы не потерпела. Но гонорарами не гнушаются. Так и художники.

Известно также, что Малевич был настроен весьма радикально (впрочем, как многие из его современников), о чем говорил в «Если» (1919-1922): «…Если новаторы экономических харчевых благ подняли красное знамя, предвещающее катастрофу старой системы жизни, мы подняли красный семафор, указывающий катастрофу старой культуре вообще и искусству. Если новаторы экономических харчевых благ стоят у рукояти своих систем, делая жизнь, то новаторы искусств должны стать у рукояти культуры этой жизни».

Вряд ли партия большевиков становилась у руля Страны Советов, чтобы такие, как Казимир, ей потом советовали, куда девать старые культуру и искусство, взрастившие и воспитавшие многих членов Совета Народных Комиссаров. Возможно, что в этом радикализме и кроются истоки конфликта с властью? Ведь никакой власти не угодны ниспровергатели. Особенно супрематические. Татлин хоть проект памятника III Интернационалу разработал (так называемая «Башня Татлина»), но не построил. А Малевич после черных квадратов, крестов и кругов перешел к крестьянской теме. А зря. Пошел бы в декораторы «Кубанских казаков» — может, и потворил бы еще пару десятков лет на благо общества, как Владимир Евграфович. День в истории. 23 февраля в Киеве родился Казимир Малевич © commons.wikimedia.org,

А так вынужден был признавать в письме Михаилу Гершензону: «…Сколько обо мне ни писали, все ругают, в ничто превращают, но в разговорах я все-таки чувствую, что они тоже если не эпигоны, то далеко не отстоят. Но мне не хватает одного, самого главного, — у меня нет зеркала, в котором смог бы увидеть себя; я ведь до сих пор не знаю, что пишу, каково оно, мое писание, есть ли чего в нем или же это все деревянный велосипед на фоне шедевров».

Релиз фильма запланирован на 2021 год. Так что будет еще повод вернуться к анализу украинского заполитизированного кинорынка.

P. S. Интересно, что на одной из картин Казимира Малевича, которая называется «Спортивная команда», центральные спортсмены в формах цветов современных государственных флагов: левый в желто-голубых (украинских), а правый в бело-красно-сине-черных (флага ДНР). Причем к «украинскому» спортсмену примыкает черно-красная личность (напоминающая радикального националиста), а к «дэнээровцу» — весь цветастый интернационал. Выходит, что провидцем был Малевич более, чем художником.