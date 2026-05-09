Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ - 09.05.2026 Украина.ру
Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ
Режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным на 8 и 9 мая, был грубо нарушен киевским режимом, едва успев вступить в силу. Об этом в День Победы сообщил Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-09T07:30
07:30 09.05.2026
 
Режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным на 8 и 9 мая, был грубо нарушен киевским режимом, едва успев вступить в силу. Об этом в День Победы сообщил Телеграм-канал Украина.ру
По данным Министерства обороны РФ, силами противовоздушной обороны уже уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны перехвачены над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.
Однако опасность не миновала. По информации мониторинговых ресурсов, еще около 40 украинских дронов продолжают полет над территорией России. В настоящий момент угроза атаки БПЛА сохраняется в Брянской, Белгородской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Опасность атаки также была объявлена в Волгоградской области.
Показательно, что первые дроны были замечены над Брянской областью практически сразу после наступления полуночи — момента начала перемирия, объявленного Москвой в знак гуманизма в канун Дня Победы.
Киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, целенаправленно атакуя гражданских лиц. В результате удара FPV-дронами по селу Борщово Погарского района Брянской области ранен мирный житель. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал указ главы киевского режима Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве. Подробности в публикации Песков назвал указ Зеленского о разрешении парада в Москве очередной юмореской.
