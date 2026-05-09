https://ukraina.ru/20260509/srazu-posle-obyavleniya-ukraina-sorvala-peremirie-massirovannoy-atakoy-dronov-na-regiony-rf-1078773451.html
Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ
Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ - 09.05.2026 Украина.ру
Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ
Режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным на 8 и 9 мая, был грубо нарушен киевским режимом, едва успев вступить в силу. Об этом в День Победы сообщил Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-09T07:30
2026-05-09T07:30
2026-05-09T07:30
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
сводка сво
спецоперация
бпла
бпла сегодня
атака бпла
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f80f27383c65d4272e775387071e86.jpg
По данным Министерства обороны РФ, силами противовоздушной обороны уже уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны перехвачены над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.Однако опасность не миновала. По информации мониторинговых ресурсов, еще около 40 украинских дронов продолжают полет над территорией России. В настоящий момент угроза атаки БПЛА сохраняется в Брянской, Белгородской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Опасность атаки также была объявлена в Волгоградской области.Показательно, что первые дроны были замечены над Брянской областью практически сразу после наступления полуночи — момента начала перемирия, объявленного Москвой в знак гуманизма в канун Дня Победы.Киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, целенаправленно атакуя гражданских лиц. В результате удара FPV-дронами по селу Борщово Погарского района Брянской области ранен мирный житель. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал указ главы киевского режима Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве. Подробности в публикации Песков назвал указ Зеленского о разрешении парада в Москве очередной юмореской.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baf62ea2344fec48a941b4d2f55ab7f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, украина, россия
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, сводка СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Украина, Россия
Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ
Режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным на 8 и 9 мая, был грубо нарушен киевским режимом, едва успев вступить в силу. Об этом в День Победы сообщил Телеграм-канал Украина.ру
По данным Министерства обороны РФ, силами противовоздушной обороны уже уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны перехвачены над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.
Однако опасность не миновала. По информации мониторинговых ресурсов, еще около 40 украинских дронов продолжают полет над территорией России. В настоящий момент угроза атаки БПЛА сохраняется в Брянской, Белгородской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Опасность атаки также была объявлена в Волгоградской области.
Показательно, что первые дроны были замечены над Брянской областью практически сразу после наступления полуночи — момента начала перемирия, объявленного Москвой в знак гуманизма в канун Дня Победы.
Киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, целенаправленно атакуя гражданских лиц. В результате удара FPV-дронами по селу Борщово Погарского района Брянской области ранен мирный житель. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал указ главы киевского режима Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве. Подробности в публикации Песков назвал указ Зеленского о разрешении парада в Москве очередной юмореской.