https://ukraina.ru/20260509/srazu-posle-obyavleniya-ukraina-sorvala-peremirie-massirovannoy-atakoy-dronov-na-regiony-rf-1078773451.html

Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ

Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ - 09.05.2026 Украина.ру

Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ

Режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным на 8 и 9 мая, был грубо нарушен киевским режимом, едва успев вступить в силу. Об этом в День Победы сообщил Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-09T07:30

2026-05-09T07:30

2026-05-09T07:30

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

спецоперация

бпла

бпла сегодня

атака бпла

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f80f27383c65d4272e775387071e86.jpg

По данным Министерства обороны РФ, силами противовоздушной обороны уже уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны перехвачены над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.Однако опасность не миновала. По информации мониторинговых ресурсов, еще около 40 украинских дронов продолжают полет над территорией России. В настоящий момент угроза атаки БПЛА сохраняется в Брянской, Белгородской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Опасность атаки также была объявлена в Волгоградской области.Показательно, что первые дроны были замечены над Брянской областью практически сразу после наступления полуночи — момента начала перемирия, объявленного Москвой в знак гуманизма в канун Дня Победы.Киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, целенаправленно атакуя гражданских лиц. В результате удара FPV-дронами по селу Борщово Погарского района Брянской области ранен мирный житель. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал указ главы киевского режима Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве. Подробности в публикации Песков назвал указ Зеленского о разрешении парада в Москве очередной юмореской.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, украина, россия