День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади Победы - 09.05.2026 Украина.ру
День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади Победы
В Минске на площади Победы проходят торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них принимают участие ветераны, представители общественных организаций, а также активисты международного движения "Бессмертный полк". Об этом 9 мая стало известно изданию Украина.ру
2026-05-09T13:15
13:15 09.05.2026
 
В Минске на площади Победы проходят торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них принимают участие ветераны, представители общественных организаций, а также активисты международного движения "Бессмертный полк". Об этом 9 мая стало известно изданию Украина.ру
Праздничный митинг, организованный властями города, собрал около 600 человек. К ним присоединились примерно 200 участников "Бессмертного полка", которые прошли к мемориалу, чтобы почтить память павших.
В полдень состоялась минута молчания, после чего участники церемонии возложили цветы к подножию монумента Победы. В мероприятии также принял участие почетный караул.
На всей территории Белоруссии проходят памятные акции. Торжественные мероприятия и возложения цветов состоялись в Брестской крепости-герое — одном из главных символов мужества защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил ветеранов и граждан страны с Днем Победы, подчеркнув недопустимость переписывания истории и героизации нацизма. В Минске отмечают, что память о подвиге советского народа священна, а попытки очернить его заслуги встречают решительный отпор.
На площади Победы в Минске сохраняется праздничная атмосфера. Мероприятия продолжаются. За порядком следят правоохранительные органы. О происшествиях не сообщается.
Ранее в Москве на Красной площади завершился военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие в этом году имело особое символическое значение, объединив ветеранов Великой Отечественной, героев специальной военной операции и иностранных союзников.
В параде приняли участие президент России Владимир Путин, ветераны войны и СВО. Впервые по главной площади страны прошел расчет военнослужащих Корейской народной армии — символ братства по оружию. Торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих — участников СВО.
Подробности в публикации Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
