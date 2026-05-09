День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади Победы

В Минске на площади Победы проходят торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них принимают участие ветераны, представители общественных организаций, а также активисты международного движения "Бессмертный полк". Об этом 9 мая стало известно изданию Украина.ру

Праздничный митинг, организованный властями города, собрал около 600 человек. К ним присоединились примерно 200 участников "Бессмертного полка", которые прошли к мемориалу, чтобы почтить память павших.В полдень состоялась минута молчания, после чего участники церемонии возложили цветы к подножию монумента Победы. В мероприятии также принял участие почетный караул.На всей территории Белоруссии проходят памятные акции. Торжественные мероприятия и возложения цветов состоялись в Брестской крепости-герое — одном из главных символов мужества защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил ветеранов и граждан страны с Днем Победы, подчеркнув недопустимость переписывания истории и героизации нацизма. В Минске отмечают, что память о подвиге советского народа священна, а попытки очернить его заслуги встречают решительный отпор.На площади Победы в Минске сохраняется праздничная атмосфера. Мероприятия продолжаются. За порядком следят правоохранительные органы. О происшествиях не сообщается.Ранее в Москве на Красной площади завершился военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие в этом году имело особое символическое значение, объединив ветеранов Великой Отечественной, героев специальной военной операции и иностранных союзников.В параде приняли участие президент России Владимир Путин, ветераны войны и СВО. Впервые по главной площади страны прошел расчет военнослужащих Корейской народной армии — символ братства по оружию. Торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих — участников СВО. Подробности в публикации Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы.

