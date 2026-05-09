https://ukraina.ru/20260509/den-pobedy-v-minske-bessmertnyy-polk-i-pochetnyy-karaul-ot-brestskoy-kreposti-do-ploschadi-pobedy-1078780367.html
День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади Победы
День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади Победы - 09.05.2026 Украина.ру
День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади Победы
В Минске на площади Победы проходят торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них принимают участие ветераны, представители общественных организаций, а также активисты международного движения "Бессмертный полк". Об этом 9 мая стало известно изданию Украина.ру
2026-05-09T13:15
2026-05-09T13:15
2026-05-09T13:15
новости
минск
белоруссия
красная площадь
александр лукашенко
владимир путин
бессмертный полк
украина.ру
9 мая
парад победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/09/1078779715_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_e28525f6c4d4e1c18d6c82fd191b0176.jpg
Праздничный митинг, организованный властями города, собрал около 600 человек. К ним присоединились примерно 200 участников "Бессмертного полка", которые прошли к мемориалу, чтобы почтить память павших.В полдень состоялась минута молчания, после чего участники церемонии возложили цветы к подножию монумента Победы. В мероприятии также принял участие почетный караул.На всей территории Белоруссии проходят памятные акции. Торжественные мероприятия и возложения цветов состоялись в Брестской крепости-герое — одном из главных символов мужества защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил ветеранов и граждан страны с Днем Победы, подчеркнув недопустимость переписывания истории и героизации нацизма. В Минске отмечают, что память о подвиге советского народа священна, а попытки очернить его заслуги встречают решительный отпор.На площади Победы в Минске сохраняется праздничная атмосфера. Мероприятия продолжаются. За порядком следят правоохранительные органы. О происшествиях не сообщается.Ранее в Москве на Красной площади завершился военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие в этом году имело особое символическое значение, объединив ветеранов Великой Отечественной, героев специальной военной операции и иностранных союзников.В параде приняли участие президент России Владимир Путин, ветераны войны и СВО. Впервые по главной площади страны прошел расчет военнослужащих Корейской народной армии — символ братства по оружию. Торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих — участников СВО. Подробности в публикации Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы.
минск
белоруссия
красная площадь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/09/1078779715_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c6875bbaf10ba03bd1bf4229b7088fb7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минск, белоруссия, красная площадь, александр лукашенко, владимир путин, бессмертный полк, украина.ру, 9 мая, парад победы, день победы
Новости, Минск, Белоруссия, Красная площадь, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Бессмертный полк, Украина.ру, 9 мая, Парад Победы, День Победы
День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади Победы
В Минске на площади Победы проходят торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них принимают участие ветераны, представители общественных организаций, а также активисты международного движения "Бессмертный полк". Об этом 9 мая стало известно изданию Украина.ру
Праздничный митинг, организованный властями города, собрал около 600 человек. К ним присоединились примерно 200 участников "Бессмертного полка", которые прошли к мемориалу, чтобы почтить память павших.
В полдень состоялась минута молчания, после чего участники церемонии возложили цветы к подножию монумента Победы. В мероприятии также принял участие почетный караул.
На всей территории Белоруссии проходят памятные акции. Торжественные мероприятия и возложения цветов состоялись в Брестской крепости-герое — одном из главных символов мужества защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил ветеранов и граждан страны с Днем Победы, подчеркнув недопустимость переписывания истории и героизации нацизма. В Минске отмечают, что память о подвиге советского народа священна, а попытки очернить его заслуги встречают решительный отпор.
На площади Победы в Минске сохраняется праздничная атмосфера. Мероприятия продолжаются. За порядком следят правоохранительные органы. О происшествиях не сообщается.
Ранее в Москве на Красной площади завершился военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие в этом году имело особое символическое значение, объединив ветеранов Великой Отечественной, героев специальной военной операции и иностранных союзников.
В параде приняли участие президент России Владимир Путин, ветераны войны и СВО. Впервые по главной площади страны прошел расчет военнослужащих Корейской народной армии — символ братства по оружию. Торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих — участников СВО.