"Холодное блюдо" Андрея Богдана: группа Коломойского снова вступает в борьбу за власть на Украине

Владимир Зеленский начал атаку на команду, которая привела его к власти. Это люди, которые близко знали комика из "95 квартала" и, как говорится, "первыми рассмотрели в нем талант политика и харизму".

2026-05-09T12:32

Среди них - олигарх и днепропетровский магнат Игорь Коломойский, медийщик Александр Дубинский и юрист Андрей Богдан. Богдан - юрист, имя которого в Украине чаще всего ассоциируется с двумя вещами: работой личным адвокатом у олигарха и бывшего владельца "Привата" Игоря Коломойского и ролью "серого кардинала" в начале президентства Зеленского. Во время президентской кампании "Голобородько" Богдан был юридическим советником комика из "95 квартала". Несмотря на то, что Богдан подпадал под действие закона о люстрации из-за работы в правительстве времен Януковича, он после победы Зеленского на выборах возглавил Администрацию президента Украины и даже предлагал перенести ее из бывшего обкома Компартии на Банковой в музей Ленина, расположенный на Крещатике. Но в итоге перенесли, вернее, вынесли, самого Богдана: уже в феврале 2020-го тогдашний президент Зеленский уволил своего офис-менеджера, а позже назвал его назначение ошибкой из-за конфликтов внутри команды. С тех пор, как утверждал сам пан гетман, он даже прекратил общение с Богданом. И это неудивительно. Почти сразу после своей отставки экс-глава ОП начал критиковать Зеленского - за отказ от предвыборных обещаний, за усиление непрофессионалов в окружении президента и за смену внешнего вектора. По его словам, Зеленский, придя к власти, променял "мечты о стране счастливых людей" на "тёплую ванну для себя", превратив Украину в посмешище. Разумеется, Богдан в пух и прах разносил своего сменщика, нового "серого кардинала" Андрея Ермака, который и вынуждал Зеленского играть против старой команды. Также с Ермаком связывают переориентацию Зеленского на Европу и глобалистов, но главное - на антироссийский курс. В это больное место и бьет сейчас Богдан. После пятилетнего молчания он фактически пытается показать, что Зеленский оказался не самостоятельным игроком, а политиком, встроенным в чужую систему управления и постепенно отрезанным от прежних союзников. Информационная атака бывшего главы ОП совпала с новым витком давления на людей из орбиты Коломойского, и это уже сигнализирует о том, что антикоррупционная кампания против клики Зеленского переходит в новую стадию - борьбы старых и новых элит.Поэтому, против Коломойского и Дубинского на днях были открыты новые уголовные дела, связанные с госизменой и теневыми банковскими схемами. А вот до уехавшего в Австрию экс-главы ОП Андрей Богдана мстительный клоун добраться сразу не смог, и поэтому наказал его заочно. Бывший работодатель Богдана ввел 10-летние санкции против экс-главы Офиса президента. Формально - из-за возникшей внезапно угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. То есть, почти 7 лет Андрей Богдан сидел в Вене и никому не угрожал, а тут резко стал опасен для "единой-неделимой". Настолько опасен, что ему на 10 лет заблокируют активы, запретят выводить капиталы за границу, покупать землю и недвижимость, лишат всех наград. Надо полагать, что бывший офис-менеджер давно избавился от всего этого балласта на Украине и напугать его санкциями не выйдет. Скорей, такой санкционный прессинг говорит о том, что напугался сам Зеленский и его ОПГ, ведь именно Богдана называют тем человеком, который слил "пленки Миндича" расследователям из "Украинской правды". И между прочим, на этих записях звучит нежный голосок первой леди Елены Зеленской - в промежутках между разговорами о распилах бюджетов. Сразу после этого глава Украины 2 мая 2026 года подписал указ о санкционной расправе над бывшим соратником, хотя сотрудники ОП сейчас пытаются делать вид, что этот документ готовился загодя. Ничего подобного: он стал эмоциональной реакцией криворожского актора на новую серию разоблачений его "Семьи".Сам же Богдан еще до публикации указа выдвинул несколько версий относительно введения против него заочных репрессий. Помимо набившего оскомину объяснения об отвлечении общественного интереса, юрист говорит и об обиде Зеленского на его критические выступления в соцсетях, и о том, что украинские спецслужбы считают его "передастом" материалов по делу "Мидас", где фигурирует "кошелек" вождя - Тимур Миндич. НАБУ подозревает совладельца "95 квартала" в коррупции в энергосекторе и выведении из страны 100 миллионов долларов. "Впервые в мировой истории санкции ввели не за коррупцию, а за борьбу с ней. Я уволился в феврале 2020-го, но получил их по делу Миндича", - обращает внимание разоблачитель. Ну, даже странно слышать такое от прожженного юриста из обоймы "дяди Бени", ведь даже европейские партнеры Зеленского публично возмущаются "наездами" НАБУ на банду Зеленского, и упрекают набуистов в политических расправах. Не верите? Почитайте европейские СМИ.При этом юрист Богдан ловко перевел стрелки на сбежавшего в Израиль "расхитителя энергособственности" и сейчас утверждает, что это сам Миндич и сливает скандальные разговоры борцам с коррупцией. Впрочем, защита Миндича ожидаемо всё отрицает. Иначе и быть не может: признание подобного означало бы фактическое подтверждение внутриэлитной войны вокруг Зеленского и попыток перераспределить ответственность за многолетние схемы воровства в энергетике - особенно в период блэкаутов. На Банковой явно пытаются сформировать линию защиты по принципу "президент не знал", а весь токсичный шлейф коррупционных историй повесить на миндичей-шефиров-цукерманов.Однако, сама публичная нервозность и вынужденные оправдания адвокатской команды Миндича уже работают против нее и добавляют очки юристу Богдану и стоящей за ним группе поддержки. Причем, многие сейчас спорят об истоках этой опоры: одни говорят, что помощь идет из Вашингтона, другие кивают на Москву, которой выгоден раздрай украинских элит и грызня пауков в банке Зеленского. Как, впрочем, и всё, что делает пребывание просроченного лидера в президентском кресле все менее и менее комфортным. Тем более, что бывший глава ОП молчать не собирается: он уже анонсировал новое "независимое расследование" в ответ на санкции. И далеко не факт, что это опять будут пленочные разоблачения. Напомним, что Андрей Богдан участвовал в ключевых политических процессах, связанных с Зеленским, консультировал его в период выборов-2019 по юридическим вопросам, а значит, обладает весьма чувствительной для экс-комика информацией. Например, о том кто и почему оплачивал президентский поход "Слуги народа", какие западные консультанты формировали имидж сменщика Порошенко* и писали ему программу. А учитывая, что Украина все равно приближается к новым выборам, такие сведения могут серьезно повлиять на решение Владимира Александровича идти на второй срок. В том, что Зеленский "может повторить" мало кто сомневается: сам недопрезидент несколько раз проговаривался о готовности снова участвовать в выборах президента. При этом сегодня на Украине нет сильной оппозиции или политической группы, способных противостоять Зеленскому или хотя бы выковырять его из президентского кресла - чтобы иметь возможность сменить власть в стране. Да, есть "лондонский кандидат" Валерий Залужный который пока разминается в Лондоне, есть стреноженный чиновничьей должностью экс-глава ГУР Кирилл Буданов*, пытающийся нарастить общественную популярность на Украине через критику насильной мобилизации или высказываний в защиту УПЦ. А теперь вот еще в игру вступает "группа Коломойского", которая уже явно претендует на статус антизеленской коалиции: это сам Игорь Валерьевич, который четвертый год парится на нарах, депутат ВР Александр Дубинский, два года находящийся в СИЗО по липовым обвинениям, экс-глава ОП Андрей Богдан и бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, в последнее время выступающая с разоблачениями бывшего шефа. Пока неясно, что означает активизация этой политической группы - борьбу за собственное выживание (ведь злой клоун явно решил "замочить" всех, кто стоял у истоков его президентства), или же открытую войну с киевским режимом с целью его сноcа и получения за это политических и бизнесовых преференций.О том, что инкриминируют украинские власти депутату Рады, находящемуся в СИЗО - в статье Новая "зрада" Дубинского. Что скрывается за обвинениями в адрес депутата Рады, находящегося в СИЗО*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Елена Кирюшкина

