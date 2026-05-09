Песков: попыток срыва празднования Дня Победы в России не зафиксировано - 09.05.2026 Украина.ру
Песков: попыток срыва празднования Дня Победы в России не зафиксировано
2026-05-09T12:20
В субботу 9 мая в России прошли торжества по случаю Дня Победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попыток срыва празднования зафиксировано не было.Кроме того, пресс-секретарь главы государства сделал ряд других заявлений, касающихся международной повестки. По его словам, на данный момент вопрос о продлении режима временного перемирия на Украине после 11 мая не обсуждался.Также Песков сообщил, что новых контактов между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется.В Кремле начался торжественный приём от имени президента России, посвящённый 81-й годовщине Победы. Его участниками стали главы зарубежных делегаций и официальные лица, прибывшие в Москву на праздничные мероприятия. Подробнее в материале Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 МаяВоенный парад на Красной площади завершился маршем войск и проходом техники. В этом году, как сообщает телеграм-канал "Украина.ру", шествие символически объединило ветеранов ВОВ, героев СВО и зарубежных гостей. Подробнее в материале Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины ПобедыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
12:20 09.05.2026
 
Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было. Об этом 9 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В субботу 9 мая в России прошли торжества по случаю Дня Победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попыток срыва празднования зафиксировано не было.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства сделал ряд других заявлений, касающихся международной повестки. По его словам, на данный момент вопрос о продлении режима временного перемирия на Украине после 11 мая не обсуждался.
Также Песков сообщил, что новых контактов между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется.
В Кремле начался торжественный приём от имени президента России, посвящённый 81-й годовщине Победы. Его участниками стали главы зарубежных делегаций и официальные лица, прибывшие в Москву на праздничные мероприятия. Подробнее в материале Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 Мая
Военный парад на Красной площади завершился маршем войск и проходом техники. В этом году, как сообщает телеграм-канал "Украина.ру", шествие символически объединило ветеранов ВОВ, героев СВО и зарубежных гостей. Подробнее в материале Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 мая
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
