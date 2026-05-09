https://ukraina.ru/20260509/peskov-popytok-sryva-prazdnovaniya-dnya-pobedy-v-rossii-ne-zafiksirovano-1078778130.html

Песков: попыток срыва празднования Дня Победы в России не зафиксировано

Песков: попыток срыва празднования Дня Победы в России не зафиксировано - 09.05.2026 Украина.ру

Песков: попыток срыва празднования Дня Победы в России не зафиксировано

Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было. Об этом 9 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2026-05-09T12:20

2026-05-09T12:20

2026-05-09T12:20

новости

россия

дмитрий песков

владимир путин

украина

кремль

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078348799_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_7a109f4a6f94e0ce237ed37a2c7ede70.jpg

В субботу 9 мая в России прошли торжества по случаю Дня Победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попыток срыва празднования зафиксировано не было.Кроме того, пресс-секретарь главы государства сделал ряд других заявлений, касающихся международной повестки. По его словам, на данный момент вопрос о продлении режима временного перемирия на Украине после 11 мая не обсуждался.Также Песков сообщил, что новых контактов между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется.В Кремле начался торжественный приём от имени президента России, посвящённый 81-й годовщине Победы. Его участниками стали главы зарубежных делегаций и официальные лица, прибывшие в Москву на праздничные мероприятия. Подробнее в материале Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 МаяВоенный парад на Красной площади завершился маршем войск и проходом техники. В этом году, как сообщает телеграм-канал "Украина.ру", шествие символически объединило ветеранов ВОВ, героев СВО и зарубежных гостей. Подробнее в материале Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины ПобедыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, кремль, дональд трамп, украина.ру