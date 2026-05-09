Песков: попыток срыва празднования Дня Победы в России не зафиксировано
Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было. Об этом 9 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В субботу 9 мая в России прошли торжества по случаю Дня Победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попыток срыва празднования зафиксировано не было.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства сделал ряд других заявлений, касающихся международной повестки. По его словам, на данный момент вопрос о продлении режима временного перемирия на Украине после 11 мая не обсуждался.
Также Песков сообщил, что новых контактов между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется.
В Кремле начался торжественный приём от имени президента России, посвящённый 81-й годовщине Победы. Его участниками стали главы зарубежных делегаций и официальные лица, прибывшие в Москву на праздничные мероприятия. Подробнее в материале Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 Мая
Военный парад на Красной площади завершился маршем войск и проходом техники. В этом году, как сообщает телеграм-канал "Украина.ру", шествие символически объединило ветеранов ВОВ, героев СВО и зарубежных гостей. Подробнее в материале Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на