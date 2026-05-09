Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов

Представители Республики Сербской, автономии сербов в составе Боснии и Герцеговины, являются постоянными гостями на самом главном празднике российского государства — Дне Победы

2026-05-09T11:29

В этом году для того, чтобы присутствовать Параду Победы на Красной площади в Москву прибыли три высоких гостя из Республики Сербской. Это президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич и председатель партии "Союз независимых социал-демократов", многолетний лидер боснийских сербов Милорад Додик.Господин Стевандич рассказал в интервью Украина.ру о том, что для Республики Сербской значит близкое сотрудничество и дружба с Россией и почему 9 мая является таким же важным праздником для сербов, как и для русских. Он также изложил свое видение актуальных геополитических проблем и рассказал, как, по его мнению, должен закончиться украинский конфликт.- Господин Стевандич, в этом, 2026 году, подготовка дня Парада Победы происходила в особой обстановке. Владимир Зеленский прямо заявил, что участники парада станут мишенью дронов и ракет ВСУ. Это не помешало президенту Синиши Карану, господину Милораду Додику и Вам приехать в российскую столицу для того, чтобы присутствовать на празднике...- Все это мы уже пережили в нашей стране. Поэтому мы приезжаем сюда с гордостью. Я здесь был и в прошлом году, вместе с господином Додиком и госпожой Цвиянович. Тогда в России отмечали 80-летие Победы. В России я был и в 2022 году, тогда я был в Государственной думе, в Совете Федерации, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. В 2023 и в 2024 году я тоже приезжал. Сербско-русские отношения намного старше нынешнего геополитического кризиса, точно также, как они были старше Наполеона или Гитлера. Наша дружба переживет и этот кризис.Скажу честно, в прошлом году, когда антироссийская истерика в Европе достигла своего пика, меня там спрашивали — кто вас отвел на Красную площадь 9 мая? Я всегда подчеркиваю — сюда нас привели нацисты, так как мы против них вместе боролись с русскими. Мы не боролись против нацистов как чьи-то поданные. Мы подняли собственное восстание против нацизма, так как нас хотели уничтожить. Поэтому общность между нашими народами подлинная, это не дружба по интересам или за деньги. Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов. Мы должны были бороться, если бы мы этого не делали, мы бы исчезли. Также как и русские. Им Европа не платила, чтобы они ее защищали от нацистов, они это сделали, потому что чувствовали, что так нужно. Это та часть наших отношений, которую плохо понимают на Западе.Мы едем с визитами и в другие государства, не только в Россию. В прошлом году я был в сенате Франции. Там тоже я мог услышать замечания по поводу того, что слишком часто я посещаю Россию. Я отвечал — это потому что они меня часто приглашают. Вы меня пригласили первый раз, и я приехал. Я не ездил в Россию для того, чтобы выступить против Франции и не приезжаю во Францию для того, чтобы выступать против России.Однако если ты едешь в Россию, в Европе тебя сразу идентифицируют в качестве носителя российских идей. Но это связано с их собственным восприятием, не с нашей реальной политикой. Наша реальная политика направлена на сохранение славянского единства, у нас же общая история, религия.Еще могу отметить, что в Республике Сербской ни одна женщина не овдовела в результате российско-сербских войн. Их не было. Тем не менее, мы помним трудное прошлое, которое нас связывало с некоторыми другими странами Европы. Например, мой дедушка закончил жизнь в нацистском концлагере Маутхаузен. Туда его увели не русские, а нацисты. Каждый раз, когда я приезжаю на Красную площадь, я отдаю дань уважения своему дедушке, также как и многие русские, которые отдают дань уважения своим родственникам. Антифашизм не направлен против какого-то государства. Американцы, в отличие от европейцев, это поняли, так как они намного большие прагматики.- В последнее время Республика Сербская сталкивалась с многими вызовами, между прочем с попыткам сменить ее легитимное политическое руководство, которые приходили извне. Все это закончилось уходом в отставку законно избранного президента Милорада Додика. Допускаете ли Вы, что Республике Сербской из-за давления придется в будущем переосмыслить свою политику по отношению к России? Как вы видите будущее отношений между Москвой и Баня-Лукой?- Мы не меняли свою принципиальную позицию по отношению к России даже тогда, когда мы находились в ситуации, которая для нас была намного хуже. Когда США отменяли последние санкции против руководства Республики Сербской, они не требовали от нас, чтобы мы ввели санкции против России. Здесь американское руководство заняло прагматичную позицию.Наше сотрудничество с Россией не направлено против других стран. Параллельно с этим, наши дипломатические и политические контакты с третьими странами не должны быть направлены против России. Для нас это неприемлемо. Мы пытаемся стоять на своих позициях, хотя мы знаем до какой степени неизвестно, что будет происходить в мире даже в ближайшем будущем. Уже этой ночью может произойти какое-то большое зло. Но мы также знаем, где источник этого зла. Мы не можем корректировать свою политику для того, чтобы она соответствовала желаниям тех, кто хочет новых войн.Что является альтернативой сегодняшним конфликтам? Мир. У меня порой бывает такое ощущение, что половина Европы хочет войны, что они просто умоляют российского лидера Владимира Путина, чтобы он бросил на кого-то ядерную бомбу. Тогда у них нашлось бы оправдание их собственных политических целей. На Ближнем Востоке ситуация тоже меняется постоянно и каждый день выглядит по-другому. Мы не знаем, чем всё это закончится.Но Республика Сербская очень маленькая, к тому же она находится очень далеко от своих союзников, от тех, кто в СБ ООН своим голосом блокировал акты, направленные против нас. В первую очередь это Россия и Китай. Конечно, мы находимся в глубине европейского континента, но мы не часть ЕС. В географическом, культурологическом, историческом смысле мы часть Европы, но бюрократы ЕС специально держат нас в зале ожидания, пытаясь сделать из нас каких-то адептов европейских ценностей, которые, к тому же, сегодня одни, а завтра уже другие.Французское издание Valeurs actuelles провозгласило меня однажды личностью недели из-за моего ответа на их вопрос, почему Республика Сербская не вводит санкции против России. Я сказал — потому, что вы скоро с Россией помиритесь. Я действительно так думаю. Альтернативой конфликтам является не новый, еще более кровавый конфликт, а мир. Я считаю, что Россия предложила мир и мы не должны делать из себя умников и предлагать что-то другое.Республика Сербская желает, чтобы на Балканах, в Боснии и Герцеговине тоже был мир. Чтобы мы жили мирно, вместе с другими государствообразующими народами — хорватами и бошняками. Но мы не готовы отказаться от собственного суверенитета и отдать кому-то право решать за нас, с кем мы будем сотрудничать и строить хорошие отношения.Я уверен, что мы сможем выстоять. Мы теперь набрались опыта. Конечно, у нас много ран. Мы не сильные, но зато мы достаточно умные, чтобы не отказываться от своих друзей. Я также считаю, что Республика Сербская не должна делать себе новых врагов в Европе, но второй мой дедушка всегда говорил — не ищи новых друзей среди старых врагов. Всегда важно хранить дружбу и зарекомендовать себя в качестве надежного партнера. Следя этому принципу руководство Республики Сербской проходило через сложные периоды. В прошлый раз, когда я был на Красной площади, прокуратура БиГ (Боснии и Герцеговины) при содействии верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта объявила меня в розыск. Руководство Республики Сербской неоднократно пытались отвратить от поездок в Россию, но им это не удалось.Я надеюсь, что наши контакты только участятся. Также я надеюсь, что появится понимание между Европой и Россией. Отсутствие этого понимания является сегодня одной из самых серьезных проблем в мире. Европа не может без российских энергоносителей. Страны, у которых нет газа, вернее энергии, у которых нет пищи, не смогут сохранить самостоятельность в будущем. Самые большие запасы энергии и еды в данный момент находятся в России. Никто не может их отнять у России насильственным путем, поэтому с Россией приходится договариваться.Республика Сербская совсем небольшая, но у нас тоже есть природные ресурсы, связанные с энергией и едой. Мы стараемся сохранить эти ресурсы, чтобы сохранить часть политической независимости.- Какие направления в сотрудничестве с Россией Республика Сербская планирует развивать?- Мы продолжим развивать все культурологические, экономические и хозяйственные связи. У нас уже подписан ряд соглашений с Государственной думой РФ, у нас функционируют межведомственные рабочие группы, есть подписанные соглашения с Законодательным собранием Санкт-Петербурга.Как раз делегация из Санкт-Петербурга 10 мая приезжает в Баня-Луку, поэтому я спешу вернуться домой. В столице Республики Сербской 9 мая открываются Дни Санкт-Петербурга. У нас проходит и Бессмертный полк, в нем участвуют мои коллеги-парламентарии.Также у нас налаженное сотрудничество в сфере энергетики, подписаны энергетические соглашения. Благодаря этому цена газа в Боснии и Герцеговине очень низкая. Вот такой парадокс — даже те, кто хотел бы ввести санкции против России (имею в виду бошнякское руководство), пользуется самым дешевым газом в Европе.Мы зарекомендовали себя в качестве партнера благодаря тому, что мы привержены статусу военно-нейтральной страны, мы не хотим присоединяться к НАТО ни при каких условиях, и не позволяем Боснии и Герцеговине туда вступить. Мы не позволяем, чтобы кто-то принимал за нас решения. Нас пробовали переубедить. В итоге господин Додик должен был покинуть пост президента, но это был тактический шаг без реальных потерь.Додик — это единственный лидер Республики Сербской, которого Запад не смог сместить с власти. Ранее они сместили Радована Караджича, военачальника Ратко Младича, Биляну Плавшич. Впервые им не удалось кого-то сместить, несмотря на то, что разными судебными решениями они помешали ему исполнять свою конституционную функцию. Однако Додик сегодня на Параде Победы в Москве. Он не только "на коне", но еще и в самолете.- Сегодня часто говорят о том, что в мире на Украине, а это значит и в Европе, меньше всего заинтересована Европа. Как Вы видите перспективу установления мира на Украине? Вы сказали, что надеетесь на установление мира.- Я искреннее на это надеюсь. Эта война между братскими славянскими народами возникла из-за того, что на Украине ошибочно подумали, что Запад им больше друг, чем Россия. Но эта война пожирает время, ресурсы, жизни. Европа не выдержит. Она сыграла на измождение России, но сама Европа тоже изматывается. Неолибералы, которые сидят в брюссельских канцеляриях, все еще поддерживают антироссийскую истерику на высоком уровне. Но объективно в Европе закрываются компании, жизнь дорожает. Люди не позволят, чтобы в будущем Европа распрощалась с привычным уровнем жизни из-за политики, которая уже четыре года не дает никаких результатов. За это время Россия не ослабла. Умные люди боятся Россию еще больше, так как боятся ее возможного ответа на постоянные провокации. Я абсолютно уверен, что Россия все эти годы реагировала сдержано, так как берегла мир на планете. Но любая страна в первую очередь должна защищать сначала себя, а потом других.Недавние местные выборы в Великобритании показывают, что осознание приходит ускоренными темпами. Также мы видим, что Франция возвращается к доктрине суверенизма, которая приведет к компромиссу с Россией. Мы видели, что в Германии укрепляет свои позиции партия "Альтернатива для Германии", которая какое-то время поддерживала хорошие отношения с Трампом, но теперь произошло охлаждение, так как партия сохраняет свою самобытность. В Европе политическая сцена весьма пестрая. С другой стороны, Россия организована с низа до верха по одному и тому же принципу, здесь нет места для раскола, в отличие от Европы. Евразия разваливается, потому что Европа не хочет компромисса с Россией. Но если ты не хочешь компромисса, что тогда хочешь?- Неделю назад некоторые из главных новостных агентств России опубликовали новость о том, что фирмы с Балкан, в том числе из Боснии и Герцеговины, участвуют в разных схемах поставок оружия на Украину. Как в Республике Сербской относятся к этому вопросу, весьма чувствительному для России?- Мы знаем, что не было подписано ни одного разрешения на поставки оружия, в котором фигурировала бы Украина. Также мы знаем, что Сербия тоже не подписывала таких разрешений. Было ли манипуляций со стороны заказчиков, чтобы таким образом поставить балканские страны в затруднительное положение и поссорить их с Россией — это уже вопрос разведывательного характера.Я считаю, что Россия доверяет Республике Сербской, что у нас чрезвычайно хорошие отношения и что мы открыто разговариваем о всех вопросах. Такие вещи нужно открыто обсуждать, если возникает какая-то проблема, ее нужно сразу же решать.Но я знаю, что на официальном уровне Республика Сербская и Сербия никогда не участвовали в схемах поставок оружия на Украину. Тем не менее, эта тема очень часто использовалась для того, чтобы навредить нашим взаимоотношениям.

2026

Татьяна Стоянович

