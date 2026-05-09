Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 мая

Россия и Украина согласились на инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая и обмен пленными в формате "1000 на 1000"

2026-05-09T09:37

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Главное, что условлено произвести в период перемирия <...> обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны", — заявил он.Ушаков отметил, что это решение — продолжение недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой."Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику", — подчеркнул представитель Кремля.Представители США находились на связи с Украиной во время обсуждения временного прекращения боевых действий, добавил Ушаков.Договорённости РФ и США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая можно только приветствовать, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Серьёзные договорённости президентов России и США в преддверии Дня Победы можно только приветствовать, ведь в них подтверждается традиция боевого братства наших народов во второй мировой (для нас - Великой Отечественной) войне в составе антигитлеровской коалиции", - написал сенатор в своём телеграм-канале.Продление перемирия с Украиной до 11 мая является поистине беспрецедентным и гуманитарным шагом со стороны России на фоне новых терактов бандеровцев в отношении мирных граждан и хамства Зеленского, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Продление перемирия с российской стороны до 11 мая - поистине беспрецедентный гуманитарный шаг, особенно на фоне хамства Зеленского и новых терактов бандеровцев в отношении мирных граждан", - заявил Слуцкий.Парламентарий отметил, что Россия идёт навстречу, прежде всего, американской стороне, которая выступила с соответствующей просьбой."Изначально президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о режиме прекращения огня в честь 81-й годовщины Дня Победы. Встречный жест России - результат дипломатических усилий при контактах Москвы и Вашингтона. Готовность США оставаться посредником в рамках процесса урегулирования украинского конфликта можно только приветствовать", – подытожил он.Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости инициативу США по временному перемирию на Украине, заявил, что в ООН приветствовали бы любое прекращение боевых действий."Мы приветствовали бы любое прекращение боевых действий, которое соблюдалось бы сторонами", – сказал Хак.Генсек ООН Антониу Гутерреш, отметил он, призывает к немедленному, полному, безусловному и прочному прекращению огня в качестве первого шага к справедливому, устойчивому и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН.В конце апреля президент России Владимир Путин провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Российский лидер проинформировал его о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.Позднее президент России объявил двухдневное перемирие, которое вступило в силу 8 мая. Владимир Зеленский отказался поддерживать эту инициативу, заявив, что РФ не поддержала предложенный им режим тишины с 6 мая. Уже в первые часы перемирия появились сообщения о массовых нарушениях с украинской стороны. По данным Минобороны России, ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня, российские войска были вынуждены зеркально отвечать на атаки.Одной из украинских атак стала атака на ростовский центр организации воздушного движения."Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера. А именно: нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения", — прокомментировал эту атаку на совещании Совбеза президент России Владимир Путин.При этом президент отметил высокопрофессиональную работу авиадиспетчеров."Это (удар. — Ред.), безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло", — подчеркнул Путин.В пятницу, 8 мая, президент США в своей соцсети Truth Social сообщил о прекращении огня между Россией и Украиной."Я рад объявить, что будет трехдневный режим прекращения огня (9 - 11 мая) в войне между Россией и Украиной <...> перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны", – написал Трамп.По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и Путин и Зеленский согласились на него. Трамп указал, что "очень высоко ценит" такое согласие."Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и трудной войны. Переговоры продолжаются на тему того, как закончить этот крупный конфликт, самый большой со Второй мировой войны, и мы подходим к тому с каждым днем всё ближе", – добавил Трамп.Зеленский попытался использовать одобренное им же перемирия для политического пиара. Так, он выпустил издевательский указ, которым "разрешил" проведение Парада Победы в Москве."Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, обозначенной в переговорах с Американской (так в тексте документа – Ред.) стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация). На время парад (с 10 часов утра по киевскому времени (совпадает с московским – Ред.) 9 мая 2026 года) территориальный квардат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", – отмечалось в документе.Этот указ Зеленского прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не требуются чьи-то разрешения для проведения парада."Нам не нужно ничьё дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днём Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда", — заявил Песков журналистам.Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что жителям страны не нужно и разрешение на то, чтобы гордиться этим праздником.Подробнее о поведении Зеленского накануне Дня Победы – в статье Владимира Скачко "Этой ночью мир вплотную приблизился к Третьей мировой войне. Зеленский уверен, что загнал Россию в тупик".

Егор Леев

