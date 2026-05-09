Меч и щит: почему в войне дронов никто никогда не победит — жесткий прогноз Анпилогова
Отдельная система борьбы с БПЛА уже создается — у "Панциря" появился вариант комплектации с большим количеством ракет и меньшей убойной силой, которых хватает для борьбы с дронами. Но в целом для низкого неба нужна "стена антидронов"
2026-05-09T11:05
Противостояние меча и щита вечно, победителей здесь не бывает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
По словам Анпилогова, отдельная система борьбы с БПЛА уже создается. У того же "Панциря" есть вариант комплектации с большим количеством ракет и меньшей убойной силой — их хватает, чтобы бороться с дронами.
Эксперт подчеркнул, что в целом для низкого неба нужно совершенствовать систему защиты. Нужна "стена антидронов", чтобы не допустить свободного выполнения любых замыслов противника, связанных с обороной с использованием дронов.
"Дроновые системы будут развиваться неизбежно. Противостояние меча и щита – это вечный процесс. Тут победителей не бывает", — пояснил Анпилогов.
Ранее Анпилогов заявлял, что 2026 год станет годом наземных роботов, а также говорил о неизбежности внедрения ИИ в ударные дроны. В России уже ведутся работы по модернизации зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" для более эффективной борьбы с массовыми атаками беспилотников.