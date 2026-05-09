Меч и щит: почему в войне дронов никто никогда не победит — жесткий прогноз Анпилогова
Отдельная система борьбы с БПЛА уже создается — у "Панциря" появился вариант комплектации с большим количеством ракет и меньшей убойной силой, которых хватает для борьбы с дронами. Но в целом для низкого неба нужна "стена антидронов"
Меч и щит: почему в войне дронов никто никогда не победит — жесткий прогноз Анпилогова

11:05 09.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО
Отдельная система борьбы с БПЛА уже создается — у "Панциря" появился вариант комплектации с большим количеством ракет и меньшей убойной силой, которых хватает для борьбы с дронами. Но в целом для низкого неба нужна "стена антидронов"
Противостояние меча и щита вечно, победителей здесь не бывает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
По словам Анпилогова, отдельная система борьбы с БПЛА уже создается. У того же "Панциря" есть вариант комплектации с большим количеством ракет и меньшей убойной силой — их хватает, чтобы бороться с дронами.
Эксперт подчеркнул, что в целом для низкого неба нужно совершенствовать систему защиты. Нужна "стена антидронов", чтобы не допустить свободного выполнения любых замыслов противника, связанных с обороной с использованием дронов.
"Дроновые системы будут развиваться неизбежно. Противостояние меча и щита – это вечный процесс. Тут победителей не бывает", — пояснил Анпилогов.
Ранее Анпилогов заявлял, что 2026 год станет годом наземных роботов, а также говорил о неизбежности внедрения ИИ в ударные дроны. В России уже ведутся работы по модернизации зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" для более эффективной борьбы с массовыми атаками беспилотников.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
