https://ukraina.ru/20260509/den-gordosti-so-slezami-na-glazakh-peskov-raskryl-detali-prazdnovaniya-9-maya-vladimirom-putinym-1078775053.html
"День гордости со слезами на глазах": Песков раскрыл детали празднования 9 Мая Владимиром Путиным
"День гордости со слезами на глазах": Песков раскрыл детали празднования 9 Мая Владимиром Путиным - 09.05.2026 Украина.ру
"День гордости со слезами на глазах": Песков раскрыл детали празднования 9 Мая Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин встретит День Победы в привычном для себя ритме — соединяя глубокие личные переживания с интенсивной работой на благо страны. Об этом 9 мая рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2026-05-09T09:16
2026-05-09T09:16
2026-05-09T09:16
новости
россия
кремль
красная площадь
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074353316_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_92fc4ef895c7864f7e70797766cf8a26.jpg
"9 Мая для президента это всегда сочетание глубоких эмоций и насыщенного рабочего графика", — отметил представитель Кремля.Песков подчеркнул, что для Владимира Путина, как и для любого русского человека, 9 Мая является днем особого значения.Отдельно Дмитрий Песков остановился на предстоящем выступлении Владимира Путина на военном параде на Красной площади."Речь президента 9 Мая традиционно будет масштабной и затронет ключевые смыслы этого священного праздника", — подчеркнул он.По словам представителя Кремля, в своем обращении к нации глава государства, как и в предыдущие годы, сделает акцент на героизме советского народа, недопустимости переписывания истории и важности сохранения памяти о Великой Победе. О том, как праздник проходит в российской столице, – в публикации Как мир празднует 9 Мая вместе с Россией.
россия
кремль
красная площадь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074353316_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_58a9c51f0fd20da62127f47d9fe55562.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кремль, красная площадь, владимир путин, дмитрий песков
Новости, Россия, Кремль, Красная площадь, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"День гордости со слезами на глазах": Песков раскрыл детали празднования 9 Мая Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин встретит День Победы в привычном для себя ритме — соединяя глубокие личные переживания с интенсивной работой на благо страны. Об этом 9 мая рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"9 Мая для президента это всегда сочетание глубоких эмоций и насыщенного рабочего графика", — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что для Владимира Путина, как и для любого русского человека, 9 Мая является днем особого значения.
"Помимо того, что это как для любого русского это день гордости со слезами на глазах, но для него это еще и рабочий день", — пояснил пресс-секретарь.
Отдельно Дмитрий Песков остановился на предстоящем выступлении Владимира Путина на военном параде на Красной площади.
"Речь президента 9 Мая традиционно будет масштабной и затронет ключевые смыслы этого священного праздника", — подчеркнул он.
По словам представителя Кремля, в своем обращении к нации глава государства, как и в предыдущие годы, сделает акцент на героизме советского народа, недопустимости переписывания истории и важности сохранения памяти о Великой Победе.
О том, как праздник проходит в российской столице, – в публикации Как мир празднует 9 Мая вместе с Россией.