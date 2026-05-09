Премьер-министр Словакии прибыл на торжественный приём в Кремле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль на торжественный приём по случаю Дня Победы. Об этом 9 мая сообщает корреспондент РИА Новости

2026-05-09T13:05

У входа в здание Кремля словацкого премьер-министра встретили почётный караул и оркестр, которые сопровождали его во время церемонии прибытия. Фицо стал одним из иностранных гостей, присутствующих на официальных мероприятиях в Москве, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Ранее словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД сообщила, что в ходе визита в Москву 9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо может выступить в роли посредника и передать послание от Владимира Зеленского.В Кремле начался торжественный приём от имени президента России, посвящённый 81-й годовщине Победы. Его участниками стали главы зарубежных делегаций и официальные лица, прибывшие в Москву на праздничные мероприятия. Подробнее в материале Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 МаяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

