Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы
Очередной День Великой Победы над фашистской Германией, особенно в эти дни, когда идет специальная военная операция России против укронацистов, заставляет нас по-новому смотреть на кажущимися далекими события той страшной войны. И сейчас война страшна в своей кровавости. Любая война страшна.
2026-05-09T07:22
Константин Кеворкян
Очередной День Великой Победы над фашистской Германией, особенно в эти дни, когда идет специальная военная операция России против укронацистов, заставляет нас по-новому смотреть на кажущимися далекими события той страшной войны. И сейчас война страшна в своей кровавости. Любая война страшна.
Но если марширующих по Красной площади солдат им не атаковать (хотя такие от украинской власти звучат), то поглумиться над беззащитными соотечественниками, выходящими почтить память своих предков в «Бессмертном полку», им вполне под силу — что не раз и с сожалением мы наблюдали в таких городах, как Киев.
Пару раз мне приходилось участвовать в шествии: сначала с портретом деда в Севастополе, в прошлом году с портретом второго предка на Красной площади. В нынешние майские дни предполагал быть в Сербии, выйти с тамошними друзьями с фотографией родного дяди моего отца (у меня многие в семье воевали).
Одного деда помню хорошо: когда он умер, мне уже исполнилось шестнадцать лет; другой скончался, когда я был ещё совсем маленьким, хотя его личные вещи — погоны, пуговицы мундира, военные атласы — долго составляли важную часть моей детской жизни; третьего я не видел никогда, он погиб задолго до моего рождения.
Первый — родной дед по маминой линии, Геннадий Павлович Иванов. До революции простой пастух из-под Бахмута (Артёмовск), которому революция дала всё и за которую он сражался начиная с 1919 года, член ВКП(б) с 1921 года. На фронт отправился добровольцем. 15 августа 1943 года капитан Иванов поднимал 3-й батальон 1176-го стрелкового полка в атаку на гитлеровцев, засевших в селе Краснополье (недалеко от его родного Артемовска). «Батальону было поручено изгнать немецко-фашистских захватчиков, засевших в селе Краснополье Ворошиловоградской области и мешавших своим огнём продвижению вперёд 1176-го стрелкового полка, — говорится в представлении Геннадия Павловича к ордену Красной Звезды. — Благодаря умело поставленной политико-воспитательной работе среди личного состава батальона и личному героизму капитана Иванова, боевая задача была выполнена, враг был разгромлен, батальон занял село Краснополье. Преследуя врага, во время боя в районе села Краснополье, капитан Иванов был тяжело контужен и отправлен в госпиталь на излечение».
Второй дед, отчим мамы, в те годы ещё полковник Пётр Леонидович Савич, происхождения самого непролетарского, из династии потомственных военных. В 1917 году окончил Николаевское инженерное училище в Петрограде (его учебный корпус более известен как Михайловский замок). С 1919 года в рядах РККА, к 1942 году заместитель командующего 4-й танковой армии по инженерной части; в ноябре того же года, во время изматывающих оборонительных боев на Сталинградском направлении тяжело ранен при бомбежке. Среди большого количества наград (орден Ленина, три Красных Знамени и т. д.) у него была и медаль «За оборону Сталинграда».
А родной дядя отца, младший брат моей бабушки, Иван Константинович Канишев, до победы не дожил — пал смертью храбрых в январе 1943 года на Волховском фронте. «Заместитель командира 5 стрелковой роты по политической части тов. Канишев в боях за Рабочий посёлок № 5 проявил волевые качества политработника, — сказано в скупых строках представления к награде. — Вместе со своими бойцами несколько раз ходил в атаку. После выбытия командира роты взял командование на себя и первый со своей ротой штурмовал Рабочий посёлок и первым вошёл в него». Это была его первая и последняя награда — 27 января харьковчанин Иван Канишев был убит и, согласно донесению, его «тело оставлено на поле боя».
Была ещё ветвь семьи, выкошенная войной под корень: неизвестно, где сложили головы пропавшие без вести Николай и Игорь Северские. Их жена и мать, одна из моих бабушек — Татьяна Константиновна Канишева — до самой своей смерти безуспешно пыталась узнать их судьбу. Потому каждый неизвестный солдат — это боль и нашей семьи.
Пока они воевали, их малые наследники, то есть мои родители (ещё, разумеется, не знакомые между собой) оказались в оккупированном Харькове, а немолодой уже дед Тигран, спасая от голода семейство, лютой зимой 1941/42 года пешком увёл его в Полтавскую область. Мои отец и мать своими глазами видели, что творили оккупанты, и немцы конфетами их почему-то не угощали.
Не грантоедам с украинских истфаков и телеканалов рассказывать мне, харьковчанину в третьем-четвёртом поколении (Тигран родился в Харькове в 1893 году), насколько хороша была нацистская оккупация, — чему я вроде бы должен «поверить» исходя из содержания обычно редактируемых националистами-коллаборантами оккупационных газет. Впрочем, будни оккупации Харькова детально описаны в мемуарах Людмилы Марковны Гурченко, дневниках профессора Льва Петровича Николаева, материалах Харьковского открытого судебного процесса над нацистскими преступниками 1943 года.
Сегодня духовные наследники нацистских преступников старательно увековечивают о них память в названиях улиц украинских городов и разрушают памятники советским воинам. Они гордятся гитлеровскими полицаями и людьми в форме вермахта или ваффен-СС, а я иду по жизни с памятью о своих предках, которые этих гитлеровцев разгромили.
И помяну: выпью за своих погибших и выживших дедов и за переживших оккупацию родителей, которых из нацистской неволи освободили советские солдаты — чьи портреты в «Бессмертном полку» поднимут другие, незнакомые мне люди.