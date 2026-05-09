https://ukraina.ru/20260509/1045934685.html

Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы

Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы - 09.05.2026 Украина.ру

Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы

Очередной День Великой Победы над фашистской Германией, особенно в эти дни, когда идет специальная военная операция России против укронацистов, заставляет нас по-новому смотреть на кажущимися далекими события той страшной войны. И сейчас война страшна в своей кровавости. Любая война страшна.

2026-05-09T07:02

2026-05-09T07:02

2026-05-09T07:22

бессмертный полк

9 мая

парад

константин кеворкян

день победы

мнения

80 лет победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045982200_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_4459d4ccc035cde0878a95265a10414f.jpg

Но если марширующих по Красной площади солдат им не атаковать (хотя такие от украинской власти звучат), то поглумиться над беззащитными соотечественниками, выходящими почтить память своих предков в «Бессмертном полку», им вполне под силу — что не раз и с сожалением мы наблюдали в таких городах, как Киев.Пару раз мне приходилось участвовать в шествии: сначала с портретом деда в Севастополе, в прошлом году с портретом второго предка на Красной площади. В нынешние майские дни предполагал быть в Сербии, выйти с тамошними друзьями с фотографией родного дяди моего отца (у меня многие в семье воевали).Одного деда помню хорошо: когда он умер, мне уже исполнилось шестнадцать лет; другой скончался, когда я был ещё совсем маленьким, хотя его личные вещи — погоны, пуговицы мундира, военные атласы — долго составляли важную часть моей детской жизни; третьего я не видел никогда, он погиб задолго до моего рождения.Первый — родной дед по маминой линии, Геннадий Павлович Иванов. До революции простой пастух из-под Бахмута (Артёмовск), которому революция дала всё и за которую он сражался начиная с 1919 года, член ВКП(б) с 1921 года. На фронт отправился добровольцем. 15 августа 1943 года капитан Иванов поднимал 3-й батальон 1176-го стрелкового полка в атаку на гитлеровцев, засевших в селе Краснополье (недалеко от его родного Артемовска). «Батальону было поручено изгнать немецко-фашистских захватчиков, засевших в селе Краснополье Ворошиловоградской области и мешавших своим огнём продвижению вперёд 1176-го стрелкового полка, — говорится в представлении Геннадия Павловича к ордену Красной Звезды. — Благодаря умело поставленной политико-воспитательной работе среди личного состава батальона и личному героизму капитана Иванова, боевая задача была выполнена, враг был разгромлен, батальон занял село Краснополье. Преследуя врага, во время боя в районе села Краснополье, капитан Иванов был тяжело контужен и отправлен в госпиталь на излечение».Второй дед, отчим мамы, в те годы ещё полковник Пётр Леонидович Савич, происхождения самого непролетарского, из династии потомственных военных. В 1917 году окончил Николаевское инженерное училище в Петрограде (его учебный корпус более известен как Михайловский замок). С 1919 года в рядах РККА, к 1942 году заместитель командующего 4-й танковой армии по инженерной части; в ноябре того же года, во время изматывающих оборонительных боев на Сталинградском направлении тяжело ранен при бомбежке. Среди большого количества наград (орден Ленина, три Красных Знамени и т. д.) у него была и медаль «За оборону Сталинграда».А родной дядя отца, младший брат моей бабушки, Иван Константинович Канишев, до победы не дожил — пал смертью храбрых в январе 1943 года на Волховском фронте. «Заместитель командира 5 стрелковой роты по политической части тов. Канишев в боях за Рабочий посёлок № 5 проявил волевые качества политработника, — сказано в скупых строках представления к награде. — Вместе со своими бойцами несколько раз ходил в атаку. После выбытия командира роты взял командование на себя и первый со своей ротой штурмовал Рабочий посёлок и первым вошёл в него». Это была его первая и последняя награда — 27 января харьковчанин Иван Канишев был убит и, согласно донесению, его «тело оставлено на поле боя».Была ещё ветвь семьи, выкошенная войной под корень: неизвестно, где сложили головы пропавшие без вести Николай и Игорь Северские. Их жена и мать, одна из моих бабушек — Татьяна Константиновна Канишева — до самой своей смерти безуспешно пыталась узнать их судьбу. Потому каждый неизвестный солдат — это боль и нашей семьи.Пока они воевали, их малые наследники, то есть мои родители (ещё, разумеется, не знакомые между собой) оказались в оккупированном Харькове, а немолодой уже дед Тигран, спасая от голода семейство, лютой зимой 1941/42 года пешком увёл его в Полтавскую область. Мои отец и мать своими глазами видели, что творили оккупанты, и немцы конфетами их почему-то не угощали.Не грантоедам с украинских истфаков и телеканалов рассказывать мне, харьковчанину в третьем-четвёртом поколении (Тигран родился в Харькове в 1893 году), насколько хороша была нацистская оккупация, — чему я вроде бы должен «поверить» исходя из содержания обычно редактируемых националистами-коллаборантами оккупационных газет. Впрочем, будни оккупации Харькова детально описаны в мемуарах Людмилы Марковны Гурченко, дневниках профессора Льва Петровича Николаева, материалах Харьковского открытого судебного процесса над нацистскими преступниками 1943 года.Сегодня духовные наследники нацистских преступников старательно увековечивают о них память в названиях улиц украинских городов и разрушают памятники советским воинам. Они гордятся гитлеровскими полицаями и людьми в форме вермахта или ваффен-СС, а я иду по жизни с памятью о своих предках, которые этих гитлеровцев разгромили.И помяну: выпью за своих погибших и выживших дедов и за переживших оккупацию родителей, которых из нацистской неволи освободили советские солдаты — чьи портреты в «Бессмертном полку» поднимут другие, незнакомые мне люди.

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

https://ukraina.ru/20230503/1045842694.html

https://ukraina.ru/20230418/1045435399.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

бессмертный полк, 9 мая, парад, константин кеворкян, день победы, мнения, 80 лет победы