Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы - 09.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260509/1045934685.html
Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы
Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы - 09.05.2026 Украина.ру
Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы
Очередной День Великой Победы над фашистской Германией, особенно в эти дни, когда идет специальная военная операция России против укронацистов, заставляет нас по-новому смотреть на кажущимися далекими события той страшной войны. И сейчас война страшна в своей кровавости. Любая война страшна.
2026-05-09T07:02
2026-05-09T07:22
бессмертный полк
9 мая
парад
константин кеворкян
день победы
мнения
80 лет победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045982200_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_4459d4ccc035cde0878a95265a10414f.jpg
Но если марширующих по Красной площади солдат им не атаковать (хотя такие от украинской власти звучат), то поглумиться над беззащитными соотечественниками, выходящими почтить память своих предков в «Бессмертном полку», им вполне под силу — что не раз и с сожалением мы наблюдали в таких городах, как Киев.Пару раз мне приходилось участвовать в шествии: сначала с портретом деда в Севастополе, в прошлом году с портретом второго предка на Красной площади. В нынешние майские дни предполагал быть в Сербии, выйти с тамошними друзьями с фотографией родного дяди моего отца (у меня многие в семье воевали).Одного деда помню хорошо: когда он умер, мне уже исполнилось шестнадцать лет; другой скончался, когда я был ещё совсем маленьким, хотя его личные вещи — погоны, пуговицы мундира, военные атласы — долго составляли важную часть моей детской жизни; третьего я не видел никогда, он погиб задолго до моего рождения.Первый — родной дед по маминой линии, Геннадий Павлович Иванов. До революции простой пастух из-под Бахмута (Артёмовск), которому революция дала всё и за которую он сражался начиная с 1919 года, член ВКП(б) с 1921 года. На фронт отправился добровольцем. 15 августа 1943 года капитан Иванов поднимал 3-й батальон 1176-го стрелкового полка в атаку на гитлеровцев, засевших в селе Краснополье (недалеко от его родного Артемовска). «Батальону было поручено изгнать немецко-фашистских захватчиков, засевших в селе Краснополье Ворошиловоградской области и мешавших своим огнём продвижению вперёд 1176-го стрелкового полка, — говорится в представлении Геннадия Павловича к ордену Красной Звезды. — Благодаря умело поставленной политико-воспитательной работе среди личного состава батальона и личному героизму капитана Иванова, боевая задача была выполнена, враг был разгромлен, батальон занял село Краснополье. Преследуя врага, во время боя в районе села Краснополье, капитан Иванов был тяжело контужен и отправлен в госпиталь на излечение».Второй дед, отчим мамы, в те годы ещё полковник Пётр Леонидович Савич, происхождения самого непролетарского, из династии потомственных военных. В 1917 году окончил Николаевское инженерное училище в Петрограде (его учебный корпус более известен как Михайловский замок). С 1919 года в рядах РККА, к 1942 году заместитель командующего 4-й танковой армии по инженерной части; в ноябре того же года, во время изматывающих оборонительных боев на Сталинградском направлении тяжело ранен при бомбежке. Среди большого количества наград (орден Ленина, три Красных Знамени и т. д.) у него была и медаль «За оборону Сталинграда».А родной дядя отца, младший брат моей бабушки, Иван Константинович Канишев, до победы не дожил — пал смертью храбрых в январе 1943 года на Волховском фронте. «Заместитель командира 5 стрелковой роты по политической части тов. Канишев в боях за Рабочий посёлок № 5 проявил волевые качества политработника, — сказано в скупых строках представления к награде. — Вместе со своими бойцами несколько раз ходил в атаку. После выбытия командира роты взял командование на себя и первый со своей ротой штурмовал Рабочий посёлок и первым вошёл в него». Это была его первая и последняя награда — 27 января харьковчанин Иван Канишев был убит и, согласно донесению, его «тело оставлено на поле боя».Была ещё ветвь семьи, выкошенная войной под корень: неизвестно, где сложили головы пропавшие без вести Николай и Игорь Северские. Их жена и мать, одна из моих бабушек — Татьяна Константиновна Канишева — до самой своей смерти безуспешно пыталась узнать их судьбу. Потому каждый неизвестный солдат — это боль и нашей семьи.Пока они воевали, их малые наследники, то есть мои родители (ещё, разумеется, не знакомые между собой) оказались в оккупированном Харькове, а немолодой уже дед Тигран, спасая от голода семейство, лютой зимой 1941/42 года пешком увёл его в Полтавскую область. Мои отец и мать своими глазами видели, что творили оккупанты, и немцы конфетами их почему-то не угощали.Не грантоедам с украинских истфаков и телеканалов рассказывать мне, харьковчанину в третьем-четвёртом поколении (Тигран родился в Харькове в 1893 году), насколько хороша была нацистская оккупация, — чему я вроде бы должен «поверить» исходя из содержания обычно редактируемых националистами-коллаборантами оккупационных газет. Впрочем, будни оккупации Харькова детально описаны в мемуарах Людмилы Марковны Гурченко, дневниках профессора Льва Петровича Николаева, материалах Харьковского открытого судебного процесса над нацистскими преступниками 1943 года.Сегодня духовные наследники нацистских преступников старательно увековечивают о них память в названиях улиц украинских городов и разрушают памятники советским воинам. Они гордятся гитлеровскими полицаями и людьми в форме вермахта или ваффен-СС, а я иду по жизни с памятью о своих предках, которые этих гитлеровцев разгромили.И помяну: выпью за своих погибших и выживших дедов и за переживших оккупацию родителей, которых из нацистской неволи освободили советские солдаты — чьи портреты в «Бессмертном полку» поднимут другие, незнакомые мне люди.
https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html
https://ukraina.ru/20230503/1045842694.html
https://ukraina.ru/20230418/1045435399.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Константин Кеворкян
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg
Константин Кеворкян
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045982200_10:0:749:554_1920x0_80_0_0_0dcbf2b4820d9f443433f0cd9157f86d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бессмертный полк, 9 мая, парад, константин кеворкян, день победы, мнения, 80 лет победы
Бессмертный полк, 9 мая, парад, Константин Кеворкян, День Победы, Мнения, 80 лет Победы

Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы

07:02 09.05.2026 (обновлено: 07:22 09.05.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.РуБессмертный полк коллаж
Бессмертный полк коллаж - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Константин Кеворкян авторы
Константин Кеворкян
публицист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Очередной День Великой Победы над фашистской Германией, особенно в эти дни, когда идет специальная военная операция России против укронацистов, заставляет нас по-новому смотреть на кажущимися далекими события той страшной войны. И сейчас война страшна в своей кровавости. Любая война страшна.
Но если марширующих по Красной площади солдат им не атаковать (хотя такие от украинской власти звучат), то поглумиться над беззащитными соотечественниками, выходящими почтить память своих предков в «Бессмертном полку», им вполне под силу — что не раз и с сожалением мы наблюдали в таких городах, как Киев.
Пару раз мне приходилось участвовать в шествии: сначала с портретом деда в Севастополе, в прошлом году с портретом второго предка на Красной площади. В нынешние майские дни предполагал быть в Сербии, выйти с тамошними друзьями с фотографией родного дяди моего отца (у меня многие в семье воевали).
Константин Кеворкян - РИА Новости, 1920, 20.11.2019
20 ноября 2019, 15:05
Константин Кеворкян: кто онПублицист и писатель, колумнист и руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру
Одного деда помню хорошо: когда он умер, мне уже исполнилось шестнадцать лет; другой скончался, когда я был ещё совсем маленьким, хотя его личные вещи — погоны, пуговицы мундира, военные атласы — долго составляли важную часть моей детской жизни; третьего я не видел никогда, он погиб задолго до моего рождения.
Первый — родной дед по маминой линии, Геннадий Павлович Иванов. До революции простой пастух из-под Бахмута (Артёмовск), которому революция дала всё и за которую он сражался начиная с 1919 года, член ВКП(б) с 1921 года. На фронт отправился добровольцем. 15 августа 1943 года капитан Иванов поднимал 3-й батальон 1176-го стрелкового полка в атаку на гитлеровцев, засевших в селе Краснополье (недалеко от его родного Артемовска). «Батальону было поручено изгнать немецко-фашистских захватчиков, засевших в селе Краснополье Ворошиловоградской области и мешавших своим огнём продвижению вперёд 1176-го стрелкового полка, — говорится в представлении Геннадия Павловича к ордену Красной Звезды. — Благодаря умело поставленной политико-воспитательной работе среди личного состава батальона и личному героизму капитана Иванова, боевая задача была выполнена, враг был разгромлен, батальон занял село Краснополье. Преследуя врага, во время боя в районе села Краснополье, капитан Иванов был тяжело контужен и отправлен в госпиталь на излечение».
Второй дед, отчим мамы, в те годы ещё полковник Пётр Леонидович Савич, происхождения самого непролетарского, из династии потомственных военных. В 1917 году окончил Николаевское инженерное училище в Петрограде (его учебный корпус более известен как Михайловский замок). С 1919 года в рядах РККА, к 1942 году заместитель командующего 4-й танковой армии по инженерной части; в ноябре того же года, во время изматывающих оборонительных боев на Сталинградском направлении тяжело ранен при бомбежке. Среди большого количества наград (орден Ленина, три Красных Знамени и т. д.) у него была и медаль «За оборону Сталинграда».
Гурченко Шульженко колллаж
3 мая 2023, 04:00
Давай закурим, товарищ, по одной! О тех, кто предал память отцов и дедов и запрещает петь нам наши песниДень Победы - то праздник, значение которого для всех, кто празднует Победу над фашизмом, сравнимо с праздниками религиозными. Победа Света над Тьмой.
А родной дядя отца, младший брат моей бабушки, Иван Константинович Канишев, до победы не дожил — пал смертью храбрых в январе 1943 года на Волховском фронте. «Заместитель командира 5 стрелковой роты по политической части тов. Канишев в боях за Рабочий посёлок № 5 проявил волевые качества политработника, — сказано в скупых строках представления к награде. — Вместе со своими бойцами несколько раз ходил в атаку. После выбытия командира роты взял командование на себя и первый со своей ротой штурмовал Рабочий посёлок и первым вошёл в него». Это была его первая и последняя награда — 27 января харьковчанин Иван Канишев был убит и, согласно донесению, его «тело оставлено на поле боя».
Была ещё ветвь семьи, выкошенная войной под корень: неизвестно, где сложили головы пропавшие без вести Николай и Игорь Северские. Их жена и мать, одна из моих бабушек — Татьяна Константиновна Канишева — до самой своей смерти безуспешно пыталась узнать их судьбу. Потому каждый неизвестный солдат — это боль и нашей семьи.
Пока они воевали, их малые наследники, то есть мои родители (ещё, разумеется, не знакомые между собой) оказались в оккупированном Харькове, а немолодой уже дед Тигран, спасая от голода семейство, лютой зимой 1941/42 года пешком увёл его в Полтавскую область. Мои отец и мать своими глазами видели, что творили оккупанты, и немцы конфетами их почему-то не угощали.
Празднование Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
18 апреля 2023, 13:21
Шествие "Бессмертного полка" в Москве в этом году не планируется — депутатОрганизаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на шествие в Москве в этом году. Об этом заявила сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева, передает 18 апреля РИА Новости
Не грантоедам с украинских истфаков и телеканалов рассказывать мне, харьковчанину в третьем-четвёртом поколении (Тигран родился в Харькове в 1893 году), насколько хороша была нацистская оккупация, — чему я вроде бы должен «поверить» исходя из содержания обычно редактируемых националистами-коллаборантами оккупационных газет. Впрочем, будни оккупации Харькова детально описаны в мемуарах Людмилы Марковны Гурченко, дневниках профессора Льва Петровича Николаева, материалах Харьковского открытого судебного процесса над нацистскими преступниками 1943 года.
Сегодня духовные наследники нацистских преступников старательно увековечивают о них память в названиях улиц украинских городов и разрушают памятники советским воинам. Они гордятся гитлеровскими полицаями и людьми в форме вермахта или ваффен-СС, а я иду по жизни с памятью о своих предках, которые этих гитлеровцев разгромили.
И помяну: выпью за своих погибших и выживших дедов и за переживших оккупацию родителей, которых из нацистской неволи освободили советские солдаты — чьи портреты в «Бессмертном полку» поднимут другие, незнакомые мне люди.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Бессмертный полк9 маяпарадКонстантин КеворкянДень ПобедыМнения80 лет Победы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:45Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию
07:30Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ
07:02Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы
06:45Зрада Экспресс: декоммунизация до костей и память, которую не стереть. День Победы вопреки
06:35Проклятая Ї
06:30Одна семья. Две истории героев Победы
06:25Оба моих деда дошли до Берлина
06:20Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
06:15Ярость благородная
06:10Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
06:05Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне
06:00"Наши", которые победили фашизм
05:56Победа не ушла в прошлое - она растворилась в будущем
05:45Я внук солдата-победителя, и это самое главное, как оказалось!
05:30Бессмертный полк Украина.ру: гвардии майор Александр Туманов
05:30Украине не нужны территории, приоритет уже другой, считает военный эксперт Михайлов
05:15Бессмертный полк Украина.ру. "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег"
05:00Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру
05:00Закрыть всю Россию средствами ПВО не получится, уверен эксперт Юрков
00:21Тактическая группа "Сталинские соколы" показала видео с дрона-наводчика "Гербера" над Верховной Радой
Лента новостейМолния