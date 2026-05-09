Парад Победы. Хроника событий на 13:00 9 мая

В Москве и в других российских городах прошёл Парад Победы

2026-05-09T13:12

В столице России городе Москве прошёл Парад Победы. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичёв. Принимал парад министр обороны Андрей Белоусов. Его доклад принял президент России, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Путин. Он поздравил россиян с Днём Победы."Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, её подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести", – заявил Путин, выступая перед началом парада.Путин указал, что Россия всегда будет помнить подвиг советского народа – "то, что именно он внёс решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников её преступлений"."Наш солдат понёс колоссальные потери, принёс колоссальную жертву во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной Победы", – подчеркнул Путин.Президент России отметил, что 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат российской истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война."Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и её богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа – именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли всё. Кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа", – отметил Путин.Президент России заявил, что эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена."Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села", – указал российский лидер.Он подерчеркнул, что фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в Победу. Она была завоёвана, выстрадана и одержана."Всё это живёт в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков. В памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях. Перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осаждённых городах и посёлках. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей", – заявил Путин и объявил минуту молчания.После окончания минуты молчания президент России продолжил свою речь."Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперёд", – указал он.Рядом с российскими воинами, отметил Путин, рабочие и конструкторы, инженеры, учёные, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство."Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остаётся главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтёры, предприниматели, благотворители. Все граждане России!" – отметил Путин.Он подчеркнул, что залог успеха – моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, сплочённость россиян и способность выдержать всё, одолеть любые испытания."У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в Победу. Она куётся и на поле боя, и в тылу. Твёрдо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооружённым Силам России! С праздником вас! С Днём Победы! Ура!" – подытожил президент России.В параде приняли участие войска Московского гарнизона, военные армии КНДР, помогавшие в освобождении Курской области, расчёты Тихоокеанского морского и Рязанского высшего военного командного училищ. В воздушной части парада приняли участие пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Завершили воздушную часть парада штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.Парад завершился, военные музыканты покинули Красную площадь.Президент России Владимир Путин лично поздравил ветеранов и гостей парада. Затем Путин, главы государств и зарубежные гости возложили букеты красных роз. Кроме того, для церемонии в память о героях Великой Отечественной войны был подготовлен специальный венок из цветов, который был переплетён георгиевской лентой. Его к мемориалу возложили военнослужащие почетного караула.В церемонии приняли участие, прибывшие в Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.Парады Победы прошли и в других городах России.Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попыток срыва празднования Дня Победы не было."Ничего не пытались, все хорошо", — заяви он, отвечая на вопрос, пытались ли ВСУ сорвать празднование.До этого Песков отмечал, что на фоне сообщений об угрозах со стороны Украины сорвать парад Победы принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц рассказал о подготовке к параду."Вообще-то этот парад мог не состояться вовсе. Террористическая опасность накануне праздника была настолько высока, что многие представители заинтересованных ведомств рекомендовали в этом году обойтись без традиционного торжественного мероприятия на Красной площади. И речь не только о возможной атаке дальними беспилотниками, но и об активности вражеской агентуры, которая могла бы задействовать в ходе праздника FPV-дроны. Совсем недавно такая попытка была пресечена в Москве. Именно для этого в столице отключали интернет", – указал Коц.Он подчеркнул, что Путин взял на себя ответственность провести парад ещё до инициативы США о перемирии, которой подчинилось украинское руководство."Верховный главнокомандующий взял на себя ответственность и принял решение парад проводить, когда еще не было известно об инициативе Трампа о перемирии. Без техники, без женской "коробки" и без детей, которых в этой ситуации больше всего жалко. Суворовцы и нахимовцы уже начали тренироваться, когда решили не рисковать их жизнями. А скопление техники было бы лакомой целью для противника еще на стадии подготовки к торжеству. Было бы намного хуже, если бы на фоне происходящего власти делали вид, что ничего не происходит и никакой угрозы нет. Вместо этого честно констатировали, что масштаб террористической войны против России беспрецедентно высокий. И мы не будем давать противнику лишнего повода испортить нам праздник", – подчеркнул Коц.Он также отметил, что в видеоформате все впервые смогли детально рассмотреть новейшие типы наших вооружений, часть из которых уже зарекомендовала себя на СВО — реактивные "Герани", гиперзвуковые "Кинжалы", "Авангарды"."А когда бы ещё можно было увидеть экипажи атомных подводных лодок на боевом дежурстве? И получить поздравление от потомков победителей, прямо сейчас защищающих нашу государственность в зоне СВО", – отметил военкор.Также Коц обратил внимание на состав участников парада."В самом параде приняли участие 1000 сегодняшних фронтовиков, среди которых все больше Героев России. И это дань преемственности поколений и воинских традиций. И как дань благодарности и признания заслуг — отдельная коробка наших союзников из Северной Кореи. В прошлом году они внесли неоценимый вклад в освобождение Курской области, но подготовиться к юбилейному параду уже не успевали. В 81-ю годовщину Победы они чеканили шаг по брусчатке со своими боевыми товарищами из России", – заявил он.Коц подчеркнул, что нынешний Парад Победы в итоге прошёл без происшествий."И в этом, конечно, заслуга не Трампа, а всех тех, кто в предыдущие дни обеспечивал безопасность столичного региона, отлавливал одноразовых "биодронов" и на пределе возможностей перехватывал десятки БПЛА, летевших на Москву", – отметил он.Военкор указал, что "главный Парад, на котором к мавзолею будут брошены знамена поверженного врага, ещё впереди".О Дне Победы – в статье Павла Волкова "Победа не ушла в прошлое - она растворилась в будущем".

Егор Леев

