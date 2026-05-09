Военное кино против исторической амнезии, демарш Сердючки и Приходько. Культурные события недели
Можно спорить, что большинство из нас проведет сегодняшний день - 9 Мая - дома, у телевизора. Посмотрим парад в честь Дня Победы, "поднимем за дедов по чарке русской водки". Пощелкаем пультом, найдем любимое - праздничный концерт, документальные программы, кино про Великую Отечественную.
2026-05-09T12:13
эксклюзив
украина
россия
сталинград
сердючка
приходько
дмитрий быков
вооруженные силы украины
министерство культуры
госдума
Не потому, что мы не любим маевки или семейные пикники на природе, а потому что идет война, есть угроза безопасности и слетевший с катушек кровавый клоун-провокатор. Парад победы и шествие "Бессмертного полка" во многих регионах отменены ведь не случайно. В общем, устраивайтесь поудобнее и смотрите вечную военную классику.От Брестской крепости до СВО: Союзное государство осталось хранителем памяти о ПобедеЛучшими фильмами о войне жители России считают картины "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова и "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого. Такие данные обнародовали авторы исследования - SuperJob и "Кион". Кстати, жители приграничного Курска 9 мая тоже проголосовали за просмотр фильма Быкова в центральном городском парке, назвав его самым популярным и любимым. На третьем месте фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину". Далее в списке лучших картин о войне идут "Иди и смотри" режиссера Элема Климова и "Офицеры". А вот телеканал "Патриот" в преддверии праздника провел свой опрос, в ходе которого респонденты выбирали уже лучшие военные фильмы, снятые за последние 20 лет. Здесь первенство прочно удерживает кинокартина "В августе 44-го…" (60% голосов) и снятая в 2010-м "Брестская крепость" (34%). Также в первой пятерке ленты "Звезда", "28 панфиловцев" и "Мы из будущего". Все эти фильмы сняты поколением, которое войны не видело, но тем не менее, режиссеры и актеры обеспечили точное попадание в зрительское сердце в фильмах "Солдатик", "Праведник", "Белый тигр". Как так получается? Только ли дело в генетической памяти или в особом ощущении общей идеи родины и человека, которую удалось перенести на экран? Кстати, обе кинокартины - " В августе 44-го" и "Брестская крепость" - это совместные проекты России и Белоруссии. Можно долго рассказывать о том, как Евгений Миронов, сыгравший капитана Алехина, лично встречался с автором военного детектива Владимиром Богомоловым и настойчиво выпытывал каждую деталь, задавал десятки вопросов о характере своего героя… Или написать о том, что основные съемки ленты о защитниках Брестской крепости проходили на территории мемориального комплекса, а консультантом фильма выступил Пётр Павлович Бондарев - один из защитников крепости, служивший тогда рядовым в артиллерийском дивизионе. Но есть нюанс, на который мало кто обратит внимание. Дело в том, что представители Союзного государства- Россия и Белоруссия- остались, пожалуй, единственными на постсоветском пространстве хранителями исторической памяти о Великой Отечественной войне. В той же Украине, Молдавии или Эстонии давно все переставили с ног на голову, посносили памятники воинам-освободителям, назвали Красную армию оккупантами, а Гитлера - великим человеком. Ну и смогут ли такие государства-перевертыши снять достоверные фильмы о ленинградской блокаде или об обороне Сталинграда? Об их фантазиях на тему великой Победы и вспоминать-то сегодня противно, а киноподелки, снятые на западные гранты о вояках УПА*, штурмующих Берлин или о "лесных братьях", боровшихся в схронах за независимость Прибалтики, не пользуются популярностью даже на родине. Так что способность "пронизать пространство и время", войти в плоть и кровь своих героев, понять, что думали и чувствовали панфиловцы или подольские курсанты, сегодня доступна только тем творцам, которые чтут великий подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Кстати, интересно наблюдать, как перебрасывается мостик от военного кино прошлого века к современным выставкам, приуроченным ко Дню Победы. Например, 7 мая в фойе театра "Ленком Марка Захарова" открылась экспозиция православных образов, написанных на бронелистах, которые спасли жизни бойцам СВО. Проходит она не в привычном музейном зале, а в театре, да и сами экспонаты - иконы написанные на "брониках" - тоже говорят об особом взгляде на войну со стороны творческой элиты. Эти работы создали студенты Московского художественного института им.Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Прежде чем писать православные образы на "броне", молодые художники отмыли листы от окопной грязи и крови бойцов. "Было ощущение, как будто человека собрали по кусочкам", - рассказал один из художников. Одной из первых посетительниц выставки стала актриса Олеся Железняк, которая считает, что такие мероприятия позволяют объяснять детям необходимость сохранять память о павших на полях сражений в ВОВ - отцах, дедах, мужьях, братьях, благодаря которым мы и живем. Тем, кто уходил оборонять Москву и насмерть стоять под Сталинградом было невдомек, что через 80 лет на отвоеванной земле кто-то будет снимать метамодерн и рассказывать публике про "два миллиона изнасилованных немок" и "пили бы "Баварское". И возможно, наипервейшая задача сегодня - это противостоять подобным тенденциям, расползающимся по телеэкранам.Верка Сердючка стала подпольщицей, а из Украины бегут юмористыВедь сегодня в той же "братской" Украине никто не празднует день Победы: запутались между "днем примирения и скорби" 8 мая и "днем победы над нацизмом", названным государственным праздником и отмечаемым 9 мая. Короче, плюнули на святое, провели отпевание вояк УПА* и сделали вид, что синхронизировали свою скорбь с Европой. А потом принялись обсуждать бегство за рубеж пропагандистов и журналистов, которые потихоньку валят из "страны победителей". Так, популярная блогерша Даша Евтух прославившаяся юмористическими видео из сельской жизни в Полтавской области, выехала из Украины. Да не просто выехала а вывезла и мужа-депутата. "Мы выехали из Украины. Мы не выдержали. Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует. В последнее время я во многом виню себя, много о чем думаю, не могу остановиться. Я думаю о том, что я мало всего делаю, может, я что-то делаю не так, как надо, как "правильно", может, надо по-другому. Это касается всего. У меня нет того баланса, о котором все говорят. В последнее время меня внутри накрывает. Возможно, я запуталась, возможно, я сдалась", – жалко оправдывает свое бегство юмористка. Кстати, о юмористах. Пожилая "гейша" Верка Сердючка зарабатывает на секретных корпоративах втайне от Офиса Зеленского, который требует переводить гонорары в украинскую казну. Жадность экс-комика не знает границ, хотя певица-проводница, выступая для ВСУ, уже заработала для "общака Зеленского" более 700 миллионов гривен. Но самая мякотка в том, что исполнительница песен "Раша, гудбай" и "Батько наш Бандера", оказывается, уже готова выступать перед русскими зрителями в обход запретов киевского режима. Главное условие - корпоратив должен пройти в той же стране, где накануне был концерт в рамках тура, согласованного с властями Украины. Андрей Данилко в апреле и мае 2026 года прокатился со своей группой по США, а сейчас готовится к туру по Европе. Все выездные мероприятия "Верки" контролируются ОП, поэтому открытое желание выступать на русском языке и перед русской публикой сразу приведут к "перекрытию кислорода" и запрету выезда на гастроли. За частное выступление Данилко берёт 50 тысяч долларов, требует продлить отель, обеспечить суточные и купить билеты в бизнес-класс для Сердючки и её мамы. К слову, сейчас Верка Сердючка готовится к выступлению на Евровидении-2026 в Австрии, а потом собирается подпольно петь в Вене для российских и украинских эмигрантов. А там и до "чеса" по РФ может дойти как в старые добрые времена.Взбунтовалась против диктата Зеленского и его Минкульта певица Анастасия Приходько, которая в 2016-м представляла Россию на главном европейском эстрадном конкурсе. В последнее время артистка попала в эпицентр языкового скандала, ее концерты отменили в Черновцах из-за того, что Приходько говорит "на киевском русском языке", а не галицкой говирке. Однако, певица ранее исполнявшая песни и танцы для украинского войска, сегодня системно критикует деятельность украинской власти. Она призвала оставшихся патриотов готовиться к наплыву трудовых мигрантов и посоветовала им вместо мовы учить хинди и бангла - для общения с новыми земляками. "Скоро приедут к нам друзья из Пакистана, из Индии. А вы, б***ь, не готовы! Не готовы встречать 300 тысяч гостей. Я предлагаю совместно разучить народные индийские песни, а можно сразу и танец на всякий случай выучить! А то мало ли что", - съязвила она. Очень похоже, что этот эпатаж Приходько использует для формирования имиджа "неудобной артистки, которая никогда и ни под кого не подстраивается". Скорей всего, певица рассчитывает сделать политическую карьеру и пойти на выборы в Верховную Раду, вот и поет совсем другие песни, отличные от тех, что она исполняла перед атошниками на Донбассе.Анна Семенович споет в Думе?Впрочем, не только украинские "звездочки" готовятся играть в политику. В Думу собирается и российская актриса Анна Семенович. Она предполагает, что сможет стать хорошим политиком. О политической карьере певица задумалась после того, как партия "Зелёные" предложила ей баллотироваться в депутаты Госдумы. "Честно говоря, я пока думаю над этим... Мне кажется, из меня получится хороший политик - такой эколог, политик", - держит интригу Семенович. Исполнительница песни "Секси-бомбочка" говорит, что уже изучила программу партии, но пока не спешит публично пропагандировать зеленые ценности - артистка опасается, что политика не оставит ей времени на личную жизнь. Как говорится, нам бы такие проблемы!О том какие необычные события еще произошли за минувшую неделю в мире - в статье "Музыкальный дуэт Макрона и Пашиняна, предсмертное послание Эпштейна и 9 мая. Неделя необычных фотофактов"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
