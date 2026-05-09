Парад Победы начался в Москве. Жители Украины тайно следят за торжеством на Красной площади
На Красной площади начался военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем по главной площади страны проходят пешие расчеты, а вслед за ними — военная техника. Об этом 9 мая пишет Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-09T10:36
10:36 09.05.2026
 
На Красной площади начался военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем по главной площади страны проходят пешие расчеты, а вслед за ними — военная техника. Об этом 9 мая пишет Телеграм-канал Украина.ру
За две минуты до начала церемонии на трибуну прибыл президент России Владимир Путин. На площади развернуты государственный флаг РФ и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии — главный символ Победы, водруженный над Рейхстагом в 1945 году.
Министр обороны России Андрей Белоусов принимает парад. Глава ведомства на представительском автомобиле с открытым верхом объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Андрей Мордвичев.
Особый колорит мероприятию придает участие военнослужащих КНДР, которые сражались бок о бок с российскими войсками при освобождении Курской области. Они также пройдут торжественным маршем по брусчатке главной площади страны. Память советских воинов в День Победы почтили и в самой КНДР — дипломаты и военные возложили цветы к памятникам освободителям.
Праздничные парады прошли уже на Дальнем Востоке — в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Чите. Затем эстафету приняли города Сибири — торжественные марши состоялись в Улан-Удэ и Новосибирске.
А в Благовещенске случился трогательный момент, который растрогал всю страну: курсант прямо в строю, не разрывая шеренги, опустился на одно колено и сделал предложение своей девушке. Сослуживцы дружным громогласным хором подсказывали: "Соглашайся!" Девушка ответила "да", после чего строй трижды прогремел: "Ура!"
Показательно, что на самой Украине, где киевский режим годами борется с русским миром, люди все равно каждое 9 Мая ищут ссылки на трансляцию Парада Победы в Москве.
Как констатирует канал "Блокнот пропагандиста", граждане страны, несмотря на запреты, хотят хотя бы так — через экран телевизора — прочувствовать дух священного праздника.
"К Параду на Красной площади приковано внимание всех украинских информационных ресурсов. Пытаются ехидствовать, но смотрели, смотрят и будут смотреть. Никуда не денутся!", — также отмечает Телеграм-канал.
С воодушевлением День Победы встречают и в странах бывшего СССР. Как сообщает канал Sputnik Ближнее зарубежье, по всему постсоветскому пространству проходят торжественные марши, возложение цветов и звучат обращения лидеров государств, для которых 9 Мая остается днем общей памяти и славы.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 мая.
