https://ukraina.ru/20260509/parad-pobedy-nachalsya-v-moskve-zhiteli-ukrainy-tayno-sledyat-za-torzhestvom-na-krasnoy-ploschadi-1078775939.html

Парад Победы начался в Москве. Жители Украины тайно следят за торжеством на Красной площади

На Красной площади начался военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем по главной площади страны проходят пешие расчеты, а вслед за ними — военная техника. Об этом 9 мая пишет Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-09T10:36

За две минуты до начала церемонии на трибуну прибыл президент России Владимир Путин. На площади развернуты государственный флаг РФ и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии — главный символ Победы, водруженный над Рейхстагом в 1945 году.Министр обороны России Андрей Белоусов принимает парад. Глава ведомства на представительском автомобиле с открытым верхом объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Андрей Мордвичев.Особый колорит мероприятию придает участие военнослужащих КНДР, которые сражались бок о бок с российскими войсками при освобождении Курской области. Они также пройдут торжественным маршем по брусчатке главной площади страны. Память советских воинов в День Победы почтили и в самой КНДР — дипломаты и военные возложили цветы к памятникам освободителям.Праздничные парады прошли уже на Дальнем Востоке — в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Чите. Затем эстафету приняли города Сибири — торжественные марши состоялись в Улан-Удэ и Новосибирске.А в Благовещенске случился трогательный момент, который растрогал всю страну: курсант прямо в строю, не разрывая шеренги, опустился на одно колено и сделал предложение своей девушке. Сослуживцы дружным громогласным хором подсказывали: "Соглашайся!" Девушка ответила "да", после чего строй трижды прогремел: "Ура!"Показательно, что на самой Украине, где киевский режим годами борется с русским миром, люди все равно каждое 9 Мая ищут ссылки на трансляцию Парада Победы в Москве. Как констатирует канал "Блокнот пропагандиста", граждане страны, несмотря на запреты, хотят хотя бы так — через экран телевизора — прочувствовать дух священного праздника."К Параду на Красной площади приковано внимание всех украинских информационных ресурсов. Пытаются ехидствовать, но смотрели, смотрят и будут смотреть. Никуда не денутся!", — также отмечает Телеграм-канал.С воодушевлением День Победы встречают и в странах бывшего СССР. Как сообщает канал Sputnik Ближнее зарубежье, по всему постсоветскому пространству проходят торжественные марши, возложение цветов и звучат обращения лидеров государств, для которых 9 Мая остается днем общей памяти и славы.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 мая.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

